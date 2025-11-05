Новини
Свят »
Венецуела »
Мадуро подкрепи планове за въоръжена мобилизация при евентуална американска агресия

Мадуро подкрепи планове за въоръжена мобилизация при евентуална американска агресия

5 Ноември, 2025 14:55 362 1

  • венецуела-
  • николас мадуро-
  • мобилизация-
  • сащ-
  • агресия

Президентът призова партията да подготви оперативни планове за защита на общностите

Мадуро подкрепи планове за въоръжена мобилизация при евентуална американска агресия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Венецуела Николас Мадуро одобри предложения от управляващата Социалистическа партия за преминаване към въоръжена отпор при евентуална американска агресия, предаде РИА Новости, предава Фокус.

На конгреса на партията Мадуро призова мерките да бъдат въведени „незабавно“ и да се разработят оперативни планове за всяка улица и всяка общност, така че населението „спокойно, сдържано, но с твърдост и мъжество“ да бъде в максимална готовност.

Според президента става въпрос за подготовка на гражданите за възможна национална и континентална въоръжена защита в рамките на конституционните правомощия. Мадуро отново настоя за укрепване на отбранителните възможности с цел да направи страната „непристъпна“, като обвини САЩ в продължаваща вече 12 седмици „заплахи и психологическа война“.

От своя страна генералният секретар на партията и вътрешен министър Диосдадо Кабельо изрази пред президента съмнение, че ще настъпи „нещо сериозно“, но призова гражданите да останат подготвени за най-лошия сценарий.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Другарят Мадуро и другарят Зохран ще обърнат Дончо в бяг чак до Гренландия.

    14:57 05.11.2025