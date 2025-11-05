Мадуро подкрепи планове за въоръжена мобилизация при евентуална американска агресия

Президентът на Венецуела Николас Мадуро одобри предложения от управляващата Социалистическа партия за преминаване към въоръжена отпор при евентуална американска агресия, предаде РИА Новости, предава Фокус.

На конгреса на партията Мадуро призова мерките да бъдат въведени „незабавно“ и да се разработят оперативни планове за всяка улица и всяка общност, така че населението „спокойно, сдържано, но с твърдост и мъжество“ да бъде в максимална готовност.

Според президента става въпрос за подготовка на гражданите за възможна национална и континентална въоръжена защита в рамките на конституционните правомощия. Мадуро отново настоя за укрепване на отбранителните възможности с цел да направи страната „непристъпна“, като обвини САЩ в продължаваща вече 12 седмици „заплахи и психологическа война“.

От своя страна генералният секретар на партията и вътрешен министър Диосдадо Кабельо изрази пред президента съмнение, че ще настъпи „нещо сериозно“, но призова гражданите да останат подготвени за най-лошия сценарий.