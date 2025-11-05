Новини
Латвийските депутати отложиха гласуването за излизане от Истанбулската конвенция

Латвийските депутати отложиха гласуването за излизане от Истанбулската конвенция

5 Ноември, 2025 15:07 576 10

  • истанбулска конвенция-
  • латвия-
  • евика силиня-
  • рига-
  • права на жените

Хиляди поддръжници на договора протестираха миналата седмица в Рига срещу оттеглянето

Латвийските депутати отложиха гласуването за излизане от Истанбулската конвенция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Латвийските депутати отложиха гласуването за излизане от Истанбулската конвенция за след парламентарните избори през октомври догодина, което беше приветствано от министър-председателката Евика Силиня, която е против излизане от споразумението, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Опозиционните партии, подкрепени от консервативна партия от управляващата коалиция, наложиха гласуване на 30 октомври за излизане от Истанбулската конвенция, която определя насилието срещу жени като нарушение на човешките права. Противниците на споразумението заявяват, че се противопоставят на формулировката в него, която определя пола като социална конвенция. Те твърдят също, че латвийското законодателство вече осигурява достатъчни гаранции срещу насилието над жени.

Хиляди поддръжници на договора протестираха миналата седмица в Рига срещу оттеглянето.

Президентът Едгарс Ринкевичс отказа да подпише оттеглянето. Парламентът все още може да приеме мярката с друго гласуване, но депутатите откликнаха на призива на Ринкевичс да насрочат ново гласуване след изборите през следващата година.

Премиерът Евика Силиня нарече отлагането "победа на демокрацията, върховенството на закона и правата на жените". "Това е победа на латвийския народ. Латвия е надежден партньор и съюзник и остава ангажирана с европейските ценности", добави тя в "Екс".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Трол

    3 2 Отговор
    Ще има руска намеса в тези избори догодина.

    15:08 05.11.2025

  • 2 Емили с Тротинетката

    4 1 Отговор
    Да живее Истанбулската конвенция!

    15:08 05.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    7 2 Отговор
    Къде бяха на картата тези ?

    До Истанбул ли бяха?

    15:11 05.11.2025

  • 4 Гост

    10 2 Отговор
    Балтийски пудели. Урсулите им издърпаха ушите и те клекнаха. Я да започват да се зъбят на Путин, какво се занимават с вече решени въпроси. Каквото каже Брюксел, това ще гласуват.

    Коментиран от #5

    15:11 05.11.2025

  • 5 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Пудели,ама когато им натресоха завода за барут,те изхвърлиха Рейнмвтал и не ги допуснаха да си прави барута в Латвия.Тогава Рейнметал се отправи към България,където беше приет..
    Като имаш предвид,че Рейментал не е само немски,а и на Black Rock ,който пък е маша на Лондонсити....Разбираш ли Латвия на кого се опълчи и изхвърли? Тия и изобщо всички бивши републики на СССР много ме съмняват ..
    Най много врякат срещу Русия,но само на врякане а на дела ....

    15:19 05.11.2025

  • 6 И Киев е Руски

    5 2 Отговор
    Пендела осеменител не става

    15:23 05.11.2025

  • 7 ясно е

    7 3 Отговор
    Демокрацията навсякъде е за ЛГБТ. Щом е демократично- не се обсъжда. Само се подкрепя. Безмозъчно.

    Коментиран от #10

    15:27 05.11.2025

  • 8 Гост

    5 2 Отговор
    Нямам им доверие. Още по малко, че могат да "изгонят" някого или въобще, да вземат някакво самостоятелно решение. Тяхната пуделска роля е да джафкат и толкова. Да създават суматоха и шумотевица без смисъл. А решенията се вземат по разни други места. Пък само като видя каята...(във варна така казват на едрите попчета), нищо че е от друго котило пале..Та, иска да се прави на поне на скумрия, ама си е кая! Всиките са такива!

    15:31 05.11.2025

  • 9 Иван

    0 0 Отговор
    Световното сатанинско коварно еврейство ще ги обвини в антисемитизъм.

    16:28 05.11.2025

  • 10 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ясно е":

    Израел и Синагогата стоят зад ЛГБТ.

    16:30 05.11.2025

