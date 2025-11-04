Путин представи оръжие за Армагедон: какво се знае за ядреното торпедо „Посейдон“

Президентът Владимир Путин обяви миналата седмица, че Русия е тествала успешно ядреното торпедо „Посейдон“, което според военни анализатори е способно да унищожава крайбрежни региони чрез огромни радиоактивни океански вълни, предаде Ройтерс, пише БТА.
На фона на засилването на критиките на американския президент Доналд Тръмп срещу Путин, както и на все по-строгата му позиция спрямо Русия, руският президент публично демонстрира ядрената мощ на страната си с този тест, както и с изпитания на новата крилата ракета „Буревестник“ на 21 октомври и ядрени учения на 22 октомври, посочва агенцията.
„Посейдон“ е един от шестте руски проекта за разработване на ядрени оръжия, наречени от експертите „супероръжия“, които бяха представени преди нахлуването в Украйна, като очевиден инструмент за натиск в преговорите за разоръжаване със САЩ, посочва в. „Ню Йорк Таймс“.
Някои експерти години наред се съмняваха в съществуването на оръжието, след като то за първи път бе показано по руската държавна телевизия през 2015 г. по време на излъчване на среща между Путин и високопоставени руски генерали, отбелязва изданието.
Има малко потвърдена информация за проекта „Посейдон“, кръстен на древногръцкия бог на морето, но по същество става дума за ядрено оръжие, което е кръстоска между торпедо и дрон, посочва Ройтерс. „Посейдон“ е нова разработка, която се появи в контекста на това, което Путин определи като глобална надпревара във въоръжаването – предимно между САЩ, Русия и Китай – за модернизиране и развитие на ядрените им арсенали. Според информация в руските медии оръжието е с дължина 20 метра, диаметър 1,8 метра и тежи 100 тона.
Експерти по контрол над въоръжението казват, че оръжието нарушава повечето от традиционните правила за ядрено възпиране и класификация. По техни изчисления то може да носи ядрена бойна глава с мощност от два мегатона и вероятно се задвижва от атомен реактор, охлаждан с течен метал.
Руският сенатор Константин Косачев заяви, че тези нови „супероръжия” са отговорът на Русия на усилията на Запада да доминира света чрез военна сила, след като западните страни са се отказали от различните споразумения за контрол над въоръжението от епохата на Студената война, пише в. „Вашингтон Пост”.
„През последните години те действаха арогантно и самоуверено с илюзията, че няма да срещнат никаква съпротива. И сега тук е убедителният отговор на Русия, наречен „Орешник“, „Буревестник“ и „Посейдон“, каза Косачев.
Русия иска да представи „Посейдон“ за оръжие, което променя правилата на играта и ще опустоши бреговете на противниците на Русия, коментира американското столично издание. То е проектирано да се приближи към целта скрито под водата и да унищожи критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски бази и пристанища. То е твърде голямо по размери, за да бъде носено дори от най-големите руски подводници, и трябва да бъде изстрелвано от специално проектирана подводница.
„Посейдон“ е проектиран да носи ядрена бойна глава и се задвижва от атомен реактор, което му позволява да прекосява световните океани и да има практически неограничен обхват, казва Майкъл Питърсън, главен научен изследовател в програмата за изследвания на Русия на Центъра за военноморски анализи - организация с нестопанска цел за научни изследвания и анализи.
Смята се, че това дава „възможност за втори удар“, което означава, че става въпрос за оръжие, предназначено да представлява заплаха след като вече е започнала ядрена война, посочва Питърсън. Такъв тип оръжия обаче са и атомните подводници, които могат да бъдат въоръжени с по 16 балистични ракети, всяка от които е с по 6 до 10 бойни глави. Това означава, че всяка една подводница притежава много по-голяма разрушителна мощ от едно торпедо „Посейдон“, коментира експертът.
„Вместо да служи за водене на война, това оръжие е предназначено да принуди противника да отстъпи пред заплахата да бъде употребено“, казва Питърсън. „Разбира се Русия може да реши да го използва, но в този случай глобалната стратегическа война вече ще е започнала или би била единственият останал възможен вариант“, добавя той.
„Това всъщност са оръжия за Армагедон – твърде мощни, за да бъдат използвани, освен ако не сте готови да унищожите света“, казва Марк Галеоти, изследовател на Русия и дългогодишен наблюдател на руската политика, цитиран от Би Би Си.
И „Посейдон“, и „Буревестник“ са оръжия за ответен удар, а дори най-яростните пропагандисти на Кремъл не твърдят, че някой се готви да нанесе удари по Русия, посочва Галеоти.
Така че по-скоро моментът на обявяването на изпитанието на „Посейдон“, а не съдържанието му, е това, което заслужава внимание, коментира британската обществена медия. След няколко бурни месеца на предпазлива дипломация от страна на американския президент Доналд Тръмп, чрез която той се опита да накара Русия и Украйна да седнат на масата за преговори, Тръмп напоследък изглежда се е уморил от усилията си да сложи край на войната.
В края на миналия месец Белият дом отмени срещата на върха между Тръмп и Путин, очевидно след като американският държавен секретар Марко Рубио е осъзнал, че различията между позициите на Москва и Вашингтон са твърде големи, за да може среща на високо равнище да постигне значими резултати, посочва Би Би Си. Не само че няма никакви признаци за по-нататъшни преговори, но скоро след отмяната на срещата Тръмп наложи санкции на най-големите производители на петрол в Русия като наказание за неуспеха на Москва да постигне споразумение за мир в Украйна.
„Предвид колебанията на Тръмп в подкрепата му за Украйна или в симпатиите му към Русия, тук има елемент на това, че Москва иска да демонстрира, че има по-силни карти от Киев“, казва Галеоти. „Така че в този контекст те (успешните оръжейни тестове на Русия) по-скоро имат за цел да го накарат да продължи да мисли, че Русия наистина е могъща страна“, смята той.
1 Сила
Коментиран от #14, #16, #69
12:19 04.11.2025
2 Путин знае се че ако Бъде Използвано
А от Руският народ ще остане само Прах и Пепел
Коментиран от #13, #53, #64
12:19 04.11.2025
3 Иван
12:19 04.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Анализатор
Той е велик стратег и диктатор.
Коментиран от #55
12:20 04.11.2025
6 Знае се
Коментиран от #22, #29
12:20 04.11.2025
7 ОЗНАЧАВА
12:20 04.11.2025
8 СерГей
12:20 04.11.2025
9 ООрана държава
12:21 04.11.2025
10 И Киев е Руски
12:21 04.11.2025
11 Така е
Коментиран от #68
12:21 04.11.2025
12 Дрънка ли Путин Със Атома
12:21 04.11.2025
13 Тръмпич
До коментар #2 от "Путин знае се че ако Бъде Използвано":Само Русия притежава оръжието на "Страшния съд“ и това бе достатъчно да зачеркне "Томахавките".
Русия тества дълбоководия „Посейдон“ с ядрена задвижваща система и бойна глава..
А преди това тества на ракетата с неограничен обсег „Буревестник“-първата в света бойна ракета с ядрен двигател и и това бе достатъчно да зачеркне "Томахавките".Путин "цака" с козове, които да принудиха Тръмп да приеме условията на Русия.
Тръмп заяви, че не обмисля изпращане на ракети "Томахоук" на Украйна, изтегля войските си от България,Румъния и Югоизточна Европа и в трудния момент обяви за нови ядрени опити от САЩ,като от "кумова срама" обвини Русия, Китай и Северна Корея в провеждане на тайни ядрени опити
12:21 04.11.2025
14 Баш-Сила!
До коментар #1 от "Сила":,,Лесно е да изкараш Руската Мечка от бърлогата си!
Трудно е да я принудиш да се върне обратно!"
Помня кой го бе казал...- Бисмарк!
12:22 04.11.2025
15 Посейдон Буревестников
12:22 04.11.2025
16 404
До коментар #1 от "Сила":Ти не помниш кои са родителите ти
12:22 04.11.2025
17 Поредното Супер Оръжие на Диктаторът
Това ако не е Позор незнам какво е
12:23 04.11.2025
18 Може да им точно
12:23 04.11.2025
19 Няма...
12:23 04.11.2025
20 Бау
12:23 04.11.2025
21 Въображаемите оръжия на Диктаторът се
12:24 04.11.2025
22 НАЛИ?!
До коментар #6 от "Знае се":Чак,когато изплуваха-разбраха,че са били под носа им...😂🤣😝!
12:24 04.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И Киев е Руски
12:25 04.11.2025
25 Северодвинск
12:26 04.11.2025
26 Може да им точно
12:26 04.11.2025
27 Адолф
12:27 04.11.2025
28 Къде е уловката?
12:27 04.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 РФ е един смърдящ КЕН eф !
Мaния зa величие нa pyckaт дyшa е дa cе хвaли kak имaлa оpъжие дa yбивa. Нищо nовече.
Тя е cвиkнaлa дa cтpaдa и чpез cтpaдaнието cи, тя оnpaвдaвa cвоятa aгpеcивноcт и жеcтоkоcт kъм cветa и kъм caмите pycнaци. Сaмото нейно битие е безcмиcлено – бедно, безnеpcnеkтивно, зaвиcимо от няkakви вечно неcменяеми гоcnодapи, битие, изоcтaнaло в paзвитието cи в cpaвнение c модеpния cвят. Битие, вечно nотоnено във войни, нacилие, жеcтоkоcт и омpaзa. Битие, в kоето хоpaтa ca обиkновени безмълвни kpеnоcтни нa диkтaтоpи и caтpanи. Рyckaтa дyшa вечно cе оnлakвa, но вечно тъpcи npичините зa мизеpиятa cи y дpyгите.
Рyckaтa дyшa иcka вcичkи дa ca толkовa мизеpни, kолkото нея. Иcka вcичkи дa cтpaдaт nо cъщия нaчин. Рyckaтa дyшa ненaвиждa cветa, kойто е nо-добъp, nо-cвободен и nо-cветъл и зaтовa иcka дa го paзpyши. Рyckaтa дyшa не е cnоcобнa нa гpaдивноcт. Тя е инвaнзивен животинckи вид, kойто иcka дa acимилиpa оcтaнaлите nо cвой ypодлив обpaз и nодобие.
12:29 04.11.2025
31 Халка До халка
Всички меки са такива
12:29 04.11.2025
32 Хасковски каунь
12:30 04.11.2025
33 Русия
12:30 04.11.2025
34 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
Коментиран от #42, #48, #57
12:30 04.11.2025
35 Майор Мишев
12:31 04.11.2025
36 кой да знае
Приета е на въоръжение през 1980 та година и е модернизирана веднъж през 1990. От тогава нищо не е променяно, тъй като резулатта е гарантиран.
12:31 04.11.2025
37 Всичко от московия е лъжа и измама !
Коментиран от #52
12:31 04.11.2025
38 знае се
12:31 04.11.2025
39 Комшията от вторият етаж
12:32 04.11.2025
40 Мдаааа
Коментиран от #51
12:32 04.11.2025
41 Рублевка
Алооо, експертите! Не два а двеста Мегатона! Пълно е с публикации е Интернет. СССР се беше отказал по хуманни съображения, но явно ножът е опрял до кокала. 200 Мегатона са достатъчни за унищожаването на половин континент.
12:33 04.11.2025
42 Брачед
До коментар #34 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":За Дойче веле ли работиш?🤔
12:34 04.11.2025
43 Дали ще уцели Варна
12:35 04.11.2025
44 хаха
Нормално за психопати с нисък интелект, който им служи дамо за паника и да извършват естествените си нужди... до някъде.
Цялата западнала хунта е в паника и нейните класьори са им пуснали програмата за отрицание, което не е добре да хигиената им, защото двете се самоизключват и вонята ще е отвратителна.
12:35 04.11.2025
45 Кремълският пациент ..
За това дрънка с оръжие зад решетките на азиатската клетка, в която сам се е наврял.
Белким някой му обърне внимание и подхвърли парче банан!
12:35 04.11.2025
46 Гледам лада
12:36 04.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сделано в СССР
До коментар #34 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Скоростта на прехвалениятБуревестнике 900км/ч., а ракета от ПВО Patriot на САЩ създаден през 1984г. лети с 5000км/ч! Сделаното си е сделано!
Коментиран от #60
12:37 04.11.2025
49 Черно бял Юнус
12:37 04.11.2025
50 Историческата грешка на САЩ е, че
Коментиран от #61
12:37 04.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Карл Три
До коментар #37 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Как кой им вярва?!?
Всеки не особено умен гражданин е ужасен от новите виндервафели на всемогъщия Пуитн. Също токолова, колкото и от всичките тополи, сарми, ярси, синеви, войводи и тн
12:40 04.11.2025
53 български интелектуалец
До коментар #2 от "Путин знае се че ако Бъде Използвано":А дано! И Путлер в казана до Хитлер и Сталин.Има какво да си кажат
12:42 04.11.2025
54 Димитър Георгиев
Коментиран от #62
12:43 04.11.2025
55 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #5 от "Анализатор":Ма и да се разбереме- Пундю зема фнезапно и без плюмка само старателно и ритоално чиластрени мертеци! Внетен ли е?
12:43 04.11.2025
56 Реалност
Огромен воден стълб се изхвърля на повърхността, изглеждайки много заплашителен, но всъщност наподобяващ дъжд. Колосално цунами не се генерира от подводна експлозия. Това беше потвърдено от тестове, преди те да бъдат забранени.Истинско цунами възниква, когато подводно земетресение премества тектонична плоча – изместване на маса с тегло от трилиони тонове. Цунамито в Индийския океан през 2004 г. е причинено от земетресение с магнитуд 9,1. Разлом с дължина 1300 километра се е премести с 15 метра, а освободената енергия е била приблизително еквивалентна на 550 мегатона тротил.
Резултатът бяха вълни с височина до 30 метра край брега.
Земетресението трае минути, а площта на въздействие е хиляди квадратни километри. Ядрената експлозия обаче трае само милисекунди и е точкова експлозия, само около пет процента от която се използва за създаване на вълна, а не на цунами.
Това, което наистина не разбирам, е защо руската пропаганда плаши обществеността с измислени заплахи, когато Русия разполага с истински междуконтинентални ядрени ракети. Това е истинската заплаха. Или може би пропускам нещо относно състоянието на руските Ракетни войски със стратегическо значение.
12:44 04.11.2025
57 Икономист
До коментар #34 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":Нищо не става от теб ,бе муци👅,с КПД 1% си ,виж колко спам избълва за жалките 26ст на пост ,а можеше за същото време 15 пъти Слава Украине да напишеш и да чопнеш с лекота 4лв или 2 €врака .Не знам откъде ви събират емисарите на Ммонн Галя ,но ако аз съм ви шеф ,до един ще ви уволня и кой от къде ,обратно по кофите .
12:44 04.11.2025
58 Путин реабилитира Хитлер!
12:44 04.11.2025
59 Миро
Коментиран от #63
12:44 04.11.2025
60 за прохамериканските идиоти
До коментар #48 от "Сделано в СССР":Само дето Буревестник е крилата ракета и избягва хамериканската скрап Матриот, която си е създадена за хвърчила, а пишман "технолозите" Сащ продават този боклук на васалите си ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на завишени цени. Не само Матриот но и дефектното от поточната линия "чудо", което постоянно показва дефекти също се продава на васалите, за да си покрият господарите набутването от 1,8 трилиона долара за това недоразвито отроче ф-35.
12:45 04.11.2025
61 Кажи честно ... 🤣
До коментар #50 от "Историческата грешка на САЩ е, че":Салам даде на Наташките, на Иванушка глynaka даде експериментални пилешки бутчета , затова сега вaтeнкитe са с гърди, ходят на токчета и си помпат с ботокс, като едно известно жуже.
12:47 04.11.2025
62 Тодоров
До коментар #54 от "Димитър Георгиев":ДиДи-Доротея ,дядо ти Димитър в гроба се превърта ,като гледа какъв травертин е станал внукът носещ неговото 7ме .
12:48 04.11.2025
63 Хасан Хаспела
До коментар #59 от "Миро":Миро предлагам само гуавв .атта да му вкарам ,а ти после разправяй каквото си искаш .
12:49 04.11.2025
64 Мишел
До коментар #2 от "Путин знае се че ако Бъде Използвано":Според публикувани 2022г. прогнози на Пентагона за резултатите от война между ядрените сили, при война между САЩ НатО и Русия, жертвите на САЩ НатО се оценяват на над 95%, на Русия 35%.
12:50 04.11.2025
65 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #70, #73, #75
12:51 04.11.2025
66 Кийт Хелог
Коментиран от #78
12:51 04.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Ми да
До коментар #11 от "Така е":На гол тумбак чифте пищови - ей тва е Русия!
Коментиран от #76
12:52 04.11.2025
69 мучо
До коментар #1 от "Сила":и след купоните - тишина......, пълна тишина
Коментиран от #71
12:52 04.11.2025
70 доктор
До коментар #65 от "Архимандрисандрит Бибиян":След като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.
12:52 04.11.2025
71 Българин
До коментар #69 от "мучо":Жив руснанак не остана в Покровск и Купянск. На третият ден от сво.
Коментиран от #82
12:54 04.11.2025
72 пушилка
12:55 04.11.2025
73 Да ти кажа
До коментар #65 от "Архимандрисандрит Бибиян":Благодарение на Русия на православието се гледа като най-войнствената религия. В Украйна православни трепят православни като за последно. И това в 21-ви век.
Коментиран от #81
12:55 04.11.2025
74 РФ е въздух под налягане !
Коментиран от #79
12:55 04.11.2025
75 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #65 от "Архимандрисандрит Бибиян":Как пък един клепар не замина в рая на Православна Русия?
12:56 04.11.2025
76 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
77 Ццц
Коментиран от #80
12:56 04.11.2025
78 прокажена русия
До коментар #66 от "Кийт Хелог":путин показа че русия е обикновен агресор и терорист!
12:57 04.11.2025
79 Ц от х
До коментар #74 от "РФ е въздух под налягане !":Срещнеш ли копейка трепИ. Докато мърда.
12:57 04.11.2025
80 Копейкотрошач
До коментар #77 от "Ццц":Вратлето пази!
12:58 04.11.2025
81 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #73 от "Да ти кажа":Това го кажи на партньора си ,мен не ме интересува .
12:59 04.11.2025
82 Пора
До коментар #71 от "Българин":Путинова Русия умира.
12:59 04.11.2025