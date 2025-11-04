Новини
Свят »
Русия »
Путин представи оръжие за Армагедон: какво се знае за ядреното торпедо „Посейдон“
  Тема: Украйна

Путин представи оръжие за Армагедон: какво се знае за ядреното торпедо „Посейдон“

4 Ноември, 2025 12:16 1 361 82

  • посейдон-
  • торпедо-
  • русия-
  • владимир путин-
  • армагедон-
  • ядрени оръжия

Това са оръжия за Армагедон – твърде мощни, за да бъдат използвани, освен ако не сте готови да унищожите света“

Путин представи оръжие за Армагедон: какво се знае за ядреното торпедо „Посейдон“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Владимир Путин обяви миналата седмица, че Русия е тествала успешно ядреното торпедо „Посейдон“, което според военни анализатори е способно да унищожава крайбрежни региони чрез огромни радиоактивни океански вълни, предаде Ройтерс, пише БТА.

На фона на засилването на критиките на американския президент Доналд Тръмп срещу Путин, както и на все по-строгата му позиция спрямо Русия, руският президент публично демонстрира ядрената мощ на страната си с този тест, както и с изпитания на новата крилата ракета „Буревестник“ на 21 октомври и ядрени учения на 22 октомври, посочва агенцията.

Още новини от Украйна

„Посейдон“ е един от шестте руски проекта за разработване на ядрени оръжия, наречени от експертите „супероръжия“, които бяха представени преди нахлуването в Украйна, като очевиден инструмент за натиск в преговорите за разоръжаване със САЩ, посочва в. „Ню Йорк Таймс“.

Някои експерти години наред се съмняваха в съществуването на оръжието, след като то за първи път бе показано по руската държавна телевизия през 2015 г. по време на излъчване на среща между Путин и високопоставени руски генерали, отбелязва изданието.

Има малко потвърдена информация за проекта „Посейдон“, кръстен на древногръцкия бог на морето, но по същество става дума за ядрено оръжие, което е кръстоска между торпедо и дрон, посочва Ройтерс. „Посейдон“ е нова разработка, която се появи в контекста на това, което Путин определи като глобална надпревара във въоръжаването – предимно между САЩ, Русия и Китай – за модернизиране и развитие на ядрените им арсенали. Според информация в руските медии оръжието е с дължина 20 метра, диаметър 1,8 метра и тежи 100 тона.

Експерти по контрол над въоръжението казват, че оръжието нарушава повечето от традиционните правила за ядрено възпиране и класификация. По техни изчисления то може да носи ядрена бойна глава с мощност от два мегатона и вероятно се задвижва от атомен реактор, охлаждан с течен метал.

Руският сенатор Константин Косачев заяви, че тези нови „супероръжия” са отговорът на Русия на усилията на Запада да доминира света чрез военна сила, след като западните страни са се отказали от различните споразумения за контрол над въоръжението от епохата на Студената война, пише в. „Вашингтон Пост”.

„През последните години те действаха арогантно и самоуверено с илюзията, че няма да срещнат никаква съпротива. И сега тук е убедителният отговор на Русия, наречен „Орешник“, „Буревестник“ и „Посейдон“, каза Косачев.

Русия иска да представи „Посейдон“ за оръжие, което променя правилата на играта и ще опустоши бреговете на противниците на Русия, коментира американското столично издание. То е проектирано да се приближи към целта скрито под водата и да унищожи критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски бази и пристанища. То е твърде голямо по размери, за да бъде носено дори от най-големите руски подводници, и трябва да бъде изстрелвано от специално проектирана подводница.

„Посейдон“ е проектиран да носи ядрена бойна глава и се задвижва от атомен реактор, което му позволява да прекосява световните океани и да има практически неограничен обхват, казва Майкъл Питърсън, главен научен изследовател в програмата за изследвания на Русия на Центъра за военноморски анализи - организация с нестопанска цел за научни изследвания и анализи.

Смята се, че това дава „възможност за втори удар“, което означава, че става въпрос за оръжие, предназначено да представлява заплаха след като вече е започнала ядрена война, посочва Питърсън. Такъв тип оръжия обаче са и атомните подводници, които могат да бъдат въоръжени с по 16 балистични ракети, всяка от които е с по 6 до 10 бойни глави. Това означава, че всяка една подводница притежава много по-голяма разрушителна мощ от едно торпедо „Посейдон“, коментира експертът.

„Вместо да служи за водене на война, това оръжие е предназначено да принуди противника да отстъпи пред заплахата да бъде употребено“, казва Питърсън. „Разбира се Русия може да реши да го използва, но в този случай глобалната стратегическа война вече ще е започнала или би била единственият останал възможен вариант“, добавя той.

„Това всъщност са оръжия за Армагедон – твърде мощни, за да бъдат използвани, освен ако не сте готови да унищожите света“, казва Марк Галеоти, изследовател на Русия и дългогодишен наблюдател на руската политика, цитиран от Би Би Си.

И „Посейдон“, и „Буревестник“ са оръжия за ответен удар, а дори най-яростните пропагандисти на Кремъл не твърдят, че някой се готви да нанесе удари по Русия, посочва Галеоти.

Така че по-скоро моментът на обявяването на изпитанието на „Посейдон“, а не съдържанието му, е това, което заслужава внимание, коментира британската обществена медия. След няколко бурни месеца на предпазлива дипломация от страна на американския президент Доналд Тръмп, чрез която той се опита да накара Русия и Украйна да седнат на масата за преговори, Тръмп напоследък изглежда се е уморил от усилията си да сложи край на войната.

В края на миналия месец Белият дом отмени срещата на върха между Тръмп и Путин, очевидно след като американският държавен секретар Марко Рубио е осъзнал, че различията между позициите на Москва и Вашингтон са твърде големи, за да може среща на високо равнище да постигне значими резултати, посочва Би Би Си. Не само че няма никакви признаци за по-нататъшни преговори, но скоро след отмяната на срещата Тръмп наложи санкции на най-големите производители на петрол в Русия като наказание за неуспеха на Москва да постигне споразумение за мир в Украйна.

„Предвид колебанията на Тръмп в подкрепата му за Украйна или в симпатиите му към Русия, тук има елемент на това, че Москва иска да демонстрира, че има по-силни карти от Киев“, казва Галеоти. „Така че в този контекст те (успешните оръжейни тестове на Русия) по-скоро имат за цел да го накарат да продължи да мисли, че Русия наистина е могъща страна“, смята той.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    25 33 Отговор
    "Всеки опит за величие на Русия завършва с купони за хляб ...." не помня кой го беше казал ??!

    Коментиран от #14, #16, #69

    12:19 04.11.2025

  • 2 Путин знае се че ако Бъде Използвано

    16 36 Отговор
    Русия ще Бъде изпепелена
    А от Руският народ ще остане само Прах и Пепел

    Коментиран от #13, #53, #64

    12:19 04.11.2025

  • 3 Иван

    25 12 Отговор
    Знае се че дивият и примитивен запад все още не може да го проумее камо ли да му противодейства

    12:19 04.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Анализатор

    15 24 Отговор
    Путлер може да изстрелва и поема това оръжие със задните си части.
    Той е велик стратег и диктатор.

    Коментиран от #55

    12:20 04.11.2025

  • 6 Знае се

    13 24 Отговор
    Че е не надеждно като ядрените им подводници които изплуваха Срамно миналата седмица до Франция и молиха за Помощ

    Коментиран от #22, #29

    12:20 04.11.2025

  • 7 ОЗНАЧАВА

    7 1 Отговор
    БЕЗКРАЙНА КАР4393ТОФЕНА НИВА

    12:20 04.11.2025

  • 8 СерГей

    10 19 Отговор
    Знае се че ще Ядът Витамин Б2 скоро във Москва

    12:20 04.11.2025

  • 9 ООрана държава

    11 5 Отговор
    Посейдон и НАТО насерон...

    12:21 04.11.2025

  • 10 И Киев е Руски

    11 9 Отговор
    Lиберастите Яко ще мрЪ.т.Краят им близо

    12:21 04.11.2025

  • 11 Така е

    13 21 Отговор
    Нищо добро от Русия, освен поредното дрънкане на оръжие. Жалка държава.

    Коментиран от #68

    12:21 04.11.2025

  • 12 Дрънка ли Путин Със Атома

    10 14 Отговор
    Означава че войната се разширява към москва

    12:21 04.11.2025

  • 13 Тръмпич

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "Путин знае се че ако Бъде Използвано":

    Само Русия притежава оръжието на "Страшния съд“ и това бе достатъчно да зачеркне "Томахавките".

    Русия тества дълбоководия „Посейдон“ с ядрена задвижваща система и бойна глава..

    А преди това тества на ракетата с неограничен обсег „Буревестник“-първата в света бойна ракета с ядрен двигател и и това бе достатъчно да зачеркне "Томахавките".Путин "цака" с козове, които да принудиха Тръмп да приеме условията на Русия.

    Тръмп заяви, че не обмисля изпращане на ракети "Томахоук" на Украйна, изтегля войските си от България,Румъния и Югоизточна Европа и в трудния момент обяви за нови ядрени опити от САЩ,като от "кумова срама" обвини Русия, Китай и Северна Корея в провеждане на тайни ядрени опити

    12:21 04.11.2025

  • 14 Баш-Сила!

    18 15 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    ,,Лесно е да изкараш Руската Мечка от бърлогата си!
    Трудно е да я принудиш да се върне обратно!"
    Помня кой го бе казал...- Бисмарк!

    12:22 04.11.2025

  • 15 Посейдон Буревестников

    16 14 Отговор
    Знае се, че е поредната, дърта лъжа на бункерния плъх...

    12:22 04.11.2025

  • 16 404

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    Ти не помниш кои са родителите ти

    12:22 04.11.2025

  • 17 Поредното Супер Оръжие на Диктаторът

    10 13 Отговор
    А Покровск им отне 2 години и половин милион жертви
    Това ако не е Позор незнам какво е

    12:23 04.11.2025

  • 18 Може да им точно

    7 7 Отговор
    обратния ефект - да раздразни крал Тръмп, който не обича да има друг, по силен крал от него!

    12:23 04.11.2025

  • 19 Няма...

    9 14 Отговор
    Да се похвалят с някакво откритие,с нещо хубаво за хората ами само се хвалят какви ракети са направили колко хора може да убият колко градове ще срутят.Абе остави се,болна и вредна нация.Защо изобщо ги е създал господ или са творение на дявола.

    12:23 04.11.2025

  • 20 Бау

    9 12 Отговор
    Не могат една свестна кола да направят но много знаят от армагедони.

    12:23 04.11.2025

  • 21 Въображаемите оръжия на Диктаторът се

    6 12 Отговор
    Оказаха надеждни колкото Руска съпруга времена във Вярност

    12:24 04.11.2025

  • 22 НАЛИ?!

    16 5 Отговор

    До коментар #6 от "Знае се":

    Чак,когато изплуваха-разбраха,че са били под носа им...😂🤣😝!

    12:24 04.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И Киев е Руски

    12 4 Отговор
    Императорът :Европа скоро ще бъде освободена. Казах

    12:25 04.11.2025

  • 25 Северодвинск

    1 1 Отговор
    Правилно

    12:26 04.11.2025

  • 26 Може да им точно

    5 8 Отговор
    обратния ефект - да раздразни крал Тръмп, който не обича да има друг, по силен крал от него!

    12:26 04.11.2025

  • 27 Адолф

    7 10 Отговор
    В момента има достатъчно произведени оръжия които могат да затрият планетата, ама тия тръгнали още да произвеждат че и се хвалят с това. Що за човек трябва да си че да мислиш постоянно за войни и затриване на света?

    12:27 04.11.2025

  • 28 Къде е уловката?

    4 12 Отговор
    Тя е там, че такова оръжие за което се претендира, че може да унищожи цяло крайбрежие, или да лиши от живот планетата Земя няма как да бъде ТЕСТВАНО, тоест неговата "сила" не е доказана и е съвсем възможно една гола тръба дълга 7-8 метра, подходящо боядисана и медийно подкрепена да е всъщност - "Оръжието на Страшния съд"!

    12:27 04.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    5 12 Отговор
    Рyckaтa дyшa е много болнa. Но и в болеcттa cи много оnacнa в желaнието cи дa зapaзявa cветa cъc cвоятa pетpогpaдноcт. Рyckaтa дyшa е нacилниk – kakто kъм дpyгите, тaka и kъм cебе cи. Рyckaтa дyшa е мpak!
    Мaния зa величие нa pyckaт дyшa е дa cе хвaли kak имaлa оpъжие дa yбивa. Нищо nовече.
    Тя е cвиkнaлa дa cтpaдa и чpез cтpaдaнието cи, тя оnpaвдaвa cвоятa aгpеcивноcт и жеcтоkоcт kъм cветa и kъм caмите pycнaци. Сaмото нейно битие е безcмиcлено – бедно, безnеpcnеkтивно, зaвиcимо от няkakви вечно неcменяеми гоcnодapи, битие, изоcтaнaло в paзвитието cи в cpaвнение c модеpния cвят. Битие, вечно nотоnено във войни, нacилие, жеcтоkоcт и омpaзa. Битие, в kоето хоpaтa ca обиkновени безмълвни kpеnоcтни нa диkтaтоpи и caтpanи. Рyckaтa дyшa вечно cе оnлakвa, но вечно тъpcи npичините зa мизеpиятa cи y дpyгите.
    Рyckaтa дyшa иcka вcичkи дa ca толkовa мизеpни, kолkото нея. Иcka вcичkи дa cтpaдaт nо cъщия нaчин. Рyckaтa дyшa ненaвиждa cветa, kойто е nо-добъp, nо-cвободен и nо-cветъл и зaтовa иcka дa го paзpyши. Рyckaтa дyшa не е cnоcобнa нa гpaдивноcт. Тя е инвaнзивен животинckи вид, kойто иcka дa acимилиpa оcтaнaлите nо cвой ypодлив обpaз и nодобие.

    12:29 04.11.2025

  • 31 Халка До халка

    3 8 Отговор
    Путин Халката си дава на Арабчета а сега за бомби ми говори
    Всички меки са такива

    12:29 04.11.2025

  • 32 Хасковски каунь

    9 3 Отговор
    То е пригодено за Великобритания. Тамън идва

    12:30 04.11.2025

  • 33 Русия

    5 8 Отговор
    Владимир Путин е Велик и само който му целува ръка ще оцелее !

    12:30 04.11.2025

  • 34 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    3 12 Отговор
    Здpавейте pycофили, nyтиниcти и вcя оcтальная cволочь! Джобният диктатоp c rоpдоcт заяви, че Рycия ycnешно е теcтвала междyконтинентална балиcтична pакета 9М730 "Бypевеcтник", cnоcобна да ноcи ядpен заpяд и pазбиpа cе е невъзможно да бъде cвалена от ПВО на вpаrа. Ракетата, видите ли летяла 15 чаcа, обхвата на nолета бил 14000км. и не знам още какво. Само дето cа npоnycнали да cnоменат, че САЩ cтpоят и ycnешно теcтват този тиn pакети npез 60-те rодини на миналия век и cе отказват от тях, за cметка на nо-малките, nо-бъpзи и nо-евтини такива. Не знам за ваc, но мен тези npиказки за наивници иcкpено ме забавляват! Вcе nак нова "cynеp pакета" и pазбиpа cе "без аналоr в cвета"! Значи cтаpата npиказка за "Оpешник", вече я забpавяме, а тази за "Саpмат", официално я nенcиониpаме . Хайде на баc, че cлед някой и дpyr ден, cтаpецът ще ви nокаже нови cнимки и ще ви pазкаже нова npиказка. Имам чyвcтвото, че и cобcтвените мy npоnаrандиcти вече не вяpват в тези дивотии, а маломеpното ботокcово човече живее в един измиcлен cвят, където е rеpой и nобедител. В pеалният cвят обаче вcичко cе pазnада. В pеалният cвят вcичко е надолy c rлавата, а това cа наиcтина добpи новини. Навpемето, в една дpyrа нациcтка дъpжава, имаше един дpyr диктатоp, който вяpваше в едно "Wunderwaffe" и вcички знаем как cвъpши това...

    Коментиран от #42, #48, #57

    12:30 04.11.2025

  • 35 Майор Мишев

    9 2 Отговор
    Янките да внимават в картинката ,че почти всичките им мегаполиси с изключение на Чикаго са разположени край океана .

    12:31 04.11.2025

  • 36 кой да знае

    1 8 Отговор
    Ако някой в Москва се объркал да си играе с тия играчки, то една ракета Тризъбец за 12 минути поразява 10 цели.
    Приета е на въоръжение през 1980 та година и е модернизирана веднъж през 1990. От тогава нищо не е променяно, тъй като резулатта е гарантиран.

    12:31 04.11.2025

  • 37 Всичко от московия е лъжа и измама !

    7 9 Отговор
    Кой им вярва вече на тези клоуни ?!

    Коментиран от #52

    12:31 04.11.2025

  • 38 знае се

    8 4 Отговор
    Пуска го и то пътува 2 седмици до американския континент.

    12:31 04.11.2025

  • 39 Комшията от вторият етаж

    4 0 Отговор
    Ей, спирайте са с тия атоми, Посейдони,Минутмени, да не сляам долу да ва ошамаря, ясно ли е,...ай ша ва и ...🌈🌈

    12:32 04.11.2025

  • 40 Мдаааа

    5 8 Отговор
    "Великият император" Путин мисли само как да избива хора за своето его. На тия руснаци не им ли писна от оръжия и войни. Що за народ е тази мавзолейна нация. И те ми били "братя" славяни. Аман от такива братя, които избиват братята си. Това може да го сътвори само един болен мозък!

    Коментиран от #51

    12:32 04.11.2025

  • 41 Рублевка

    7 2 Отговор
    "По техни изчисления то може да носи ядрена бойна глава с мощност от два мегатона и вероятно се задвижва от атомен реактор, охлаждан с течен метал."

    Алооо, експертите! Не два а двеста Мегатона! Пълно е с публикации е Интернет. СССР се беше отказал по хуманни съображения, но явно ножът е опрял до кокала. 200 Мегатона са достатъчни за унищожаването на половин континент.

    12:33 04.11.2025

  • 42 Брачед

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    За Дойче веле ли работиш?🤔

    12:34 04.11.2025

  • 43 Дали ще уцели Варна

    3 5 Отговор
    столицата на руската губерния?

    12:35 04.11.2025

  • 44 хаха

    8 2 Отговор
    Я! Джендърите започнали да се успокояват взаимно, щото Посейдон и Буревестник били измислени оръжия.
    Нормално за психопати с нисък интелект, който им служи дамо за паника и да извършват естествените си нужди... до някъде.
    Цялата западнала хунта е в паника и нейните класьори са им пуснали програмата за отрицание, което не е добре да хигиената им, защото двете се самоизключват и вонята ще е отвратителна.

    12:35 04.11.2025

  • 45 Кремълският пациент ..

    2 7 Отговор
    ... няма с какво друго да бъде значим в очите на Цивилизацията!
    За това дрънка с оръжие зад решетките на азиатската клетка, в която сам се е наврял.
    Белким някой му обърне внимание и подхвърли парче банан!

    12:35 04.11.2025

  • 46 Гледам лада

    2 7 Отговор
    По добра е от бурен у вестник.

    12:36 04.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сделано в СССР

    5 9 Отговор

    До коментар #34 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Скоростта на прехвалениятБуревестнике 900км/ч., а ракета от ПВО Patriot на САЩ създаден през 1984г. лети с 5000км/ч! Сделаното си е сделано!

    Коментиран от #60

    12:37 04.11.2025

  • 49 Черно бял Юнус

    1 7 Отговор
    Знае се от всеки по света,че е поредната анимационна скрап,вярват и само тумба супер свръх неумни подстилници,безспорен факт!

    12:37 04.11.2025

  • 50 Историческата грешка на САЩ е, че

    4 7 Отговор
    даде на маскалите салам 1991г. да не изпукат от глад!

    Коментиран от #61

    12:37 04.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Карл Три

    3 5 Отговор

    До коментар #37 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Как кой им вярва?!?
    Всеки не особено умен гражданин е ужасен от новите виндервафели на всемогъщия Пуитн. Също токолова, колкото и от всичките тополи, сарми, ярси, синеви, войводи и тн

    12:40 04.11.2025

  • 53 български интелектуалец

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Путин знае се че ако Бъде Използвано":

    А дано! И Путлер в казана до Хитлер и Сталин.Има какво да си кажат

    12:42 04.11.2025

  • 54 Димитър Георгиев

    4 5 Отговор
    На Путин западните разузнавания му знаят всеки ход! Да не дърпа дявола за опашката, за да не му хвръкне главата! Справка Израелските служби така обезглавиха Хизбула.Така превзеха небето над Иран.Руснаците са много,ама много технически изостанали!

    Коментиран от #62

    12:43 04.11.2025

  • 55 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Анализатор":

    Ма и да се разбереме- Пундю зема фнезапно и без плюмка само старателно и ритоално чиластрени мертеци! Внетен ли е?

    12:43 04.11.2025

  • 56 Реалност

    1 3 Отговор
    Невъзможно е да се генерира гигантско цунами с подводна ядрена експлозия – по-голямата част от енергията от подводна експлозия се изразходва за трептене и изпаряване на водата. Под водата се образува парогазов балон, който започва да пулсира. С всяка пулсация балонът бързо губи енергия.
    Огромен воден стълб се изхвърля на повърхността, изглеждайки много заплашителен, но всъщност наподобяващ дъжд. Колосално цунами не се генерира от подводна експлозия. Това беше потвърдено от тестове, преди те да бъдат забранени.Истинско цунами възниква, когато подводно земетресение премества тектонична плоча – изместване на маса с тегло от трилиони тонове. Цунамито в Индийския океан през 2004 г. е причинено от земетресение с магнитуд 9,1. Разлом с дължина 1300 километра се е премести с 15 метра, а освободената енергия е била приблизително еквивалентна на 550 мегатона тротил.
    Резултатът бяха вълни с височина до 30 метра край брега.
    Земетресението трае минути, а площта на въздействие е хиляди квадратни километри. Ядрената експлозия обаче трае само милисекунди и е точкова експлозия, само около пет процента от която се използва за създаване на вълна, а не на цунами.
    Това, което наистина не разбирам, е защо руската пропаганда плаши обществеността с измислени заплахи, когато Русия разполага с истински междуконтинентални ядрени ракети. Това е истинската заплаха. Или може би пропускам нещо относно състоянието на руските Ракетни войски със стратегическо значение.

    12:44 04.11.2025

  • 57 Икономист

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡":

    Нищо не става от теб ,бе муци👅,с КПД 1% си ,виж колко спам избълва за жалките 26ст на пост ,а можеше за същото време 15 пъти Слава Украине да напишеш и да чопнеш с лекота 4лв или 2 €врака .Не знам откъде ви събират емисарите на Ммонн Галя ,но ако аз съм ви шеф ,до един ще ви уволня и кой от къде ,обратно по кофите .

    12:44 04.11.2025

  • 58 Путин реабилитира Хитлер!

    3 5 Отговор
    Оказа се, че австриеца беше прав!

    12:44 04.11.2025

  • 59 Миро

    3 5 Отговор
    Предлагам Кремълската шайка,заедно с нашите копейки да ги вкараме в зоопарк! И да ги показваме като рядко глупав вид, който съществува на земята!

    Коментиран от #63

    12:44 04.11.2025

  • 60 за прохамериканските идиоти

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "Сделано в СССР":

    Само дето Буревестник е крилата ракета и избягва хамериканската скрап Матриот, която си е създадена за хвърчила, а пишман "технолозите" Сащ продават този боклук на васалите си ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на завишени цени. Не само Матриот но и дефектното от поточната линия "чудо", което постоянно показва дефекти също се продава на васалите, за да си покрият господарите набутването от 1,8 трилиона долара за това недоразвито отроче ф-35.

    12:45 04.11.2025

  • 61 Кажи честно ... 🤣

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Историческата грешка на САЩ е, че":

    Салам даде на Наташките, на Иванушка глynaka даде експериментални пилешки бутчета , затова сега вaтeнкитe са с гърди, ходят на токчета и си помпат с ботокс, като едно известно жуже.

    12:47 04.11.2025

  • 62 Тодоров

    3 0 Отговор

    До коментар #54 от "Димитър Георгиев":

    ДиДи-Доротея ,дядо ти Димитър в гроба се превърта ,като гледа какъв травертин е станал внукът носещ неговото 7ме .

    12:48 04.11.2025

  • 63 Хасан Хаспела

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Миро":

    Миро предлагам само гуавв .атта да му вкарам ,а ти после разправяй каквото си искаш .

    12:49 04.11.2025

  • 64 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Путин знае се че ако Бъде Използвано":

    Според публикувани 2022г. прогнози на Пентагона за резултатите от война между ядрените сили, при война между САЩ НатО и Русия, жертвите на САЩ НатО се оценяват на над 95%, на Русия 35%.

    12:50 04.11.2025

  • 65 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието !

    Коментиран от #70, #73, #75

    12:51 04.11.2025

  • 66 Кийт Хелог

    5 2 Отговор
    Путин загуби войната. И го знае.

    Коментиран от #78

    12:51 04.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Ми да

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Така е":

    На гол тумбак чифте пищови - ей тва е Русия!

    Коментиран от #76

    12:52 04.11.2025

  • 69 мучо

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    и след купоните - тишина......, пълна тишина

    Коментиран от #71

    12:52 04.11.2025

  • 70 доктор

    4 1 Отговор

    До коментар #65 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    След като бъде избито доволно количество копейки България ще се оправи.

    12:52 04.11.2025

  • 71 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "мучо":

    Жив руснанак не остана в Покровск и Купянск. На третият ден от сво.

    Коментиран от #82

    12:54 04.11.2025

  • 72 пушилка

    2 1 Отговор
    руснаците видяха дебелия от санкциите и почнаха да вдигат пушилка с измислени параметри на свръх оръжия! :)))

    12:55 04.11.2025

  • 73 Да ти кажа

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Благодарение на Русия на православието се гледа като най-войнствената религия. В Украйна православни трепят православни като за последно. И това в 21-ви век.

    Коментиран от #81

    12:55 04.11.2025

  • 74 РФ е въздух под налягане !

    2 1 Отговор
    Поредния опит да нахрани беZмоzъчните ватенки и копейки.

    Коментиран от #79

    12:55 04.11.2025

  • 75 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Как пък един клепар не замина в рая на Православна Русия?

    12:56 04.11.2025

  • 76 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 77 Ццц

    0 2 Отговор
    Цялата статия изказва страховете на островните шушумиги, а финалът е типично английски - излагация. Русия може да не е могъща страна, но със сигурност има и тества неща, за които саксите само могат да мечтаят и да се страхуват. Историята показва, че ако ги имаха, нямаше да се колебаят да ги използват, както са правили в цялата си грабителска история.

    Коментиран от #80

    12:56 04.11.2025

  • 78 прокажена русия

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Кийт Хелог":

    путин показа че русия е обикновен агресор и терорист!

    12:57 04.11.2025

  • 79 Ц от х

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "РФ е въздух под налягане !":

    Срещнеш ли копейка трепИ. Докато мърда.

    12:57 04.11.2025

  • 80 Копейкотрошач

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Ццц":

    Вратлето пази!

    12:58 04.11.2025

  • 81 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Да ти кажа":

    Това го кажи на партньора си ,мен не ме интересува .

    12:59 04.11.2025

  • 82 Пора

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Българин":

    Путинова Русия умира.

    12:59 04.11.2025

