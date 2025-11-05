Путин нареди на армията и спецслужбите да започнат подготовка за извършване на ядрени опити

Руският президент Владимир Путин каза днес, че изявлението на американския му колега Доналд Тръмп, че Вашингтон ще поднови ядрените опити, е "сериозен проблем", предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

В края на миналия месец Тръмп нареди изпитания на американски ядрени оръжия, като заяви, че САЩ не може да изостават от Русия и Китай.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили и имат планове за разполагане на оръжия.

Руският президент нареди днес на високопоставени военни и свързани с отбраната цивилни служители да направят предложения за възможно провеждане на ядрени опити в отговор на американските изявления. Ако други страни провеждат подобни тестове, Москва ще реагира по съответния начин, подчерта той.

Путин заяви, че Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за пълна забрана на ядрените опити, но че ако САЩ или някоя друга ядрена сила тества такова оръжие, тогава Русия също ще го направи.

Белоусов каза, докладвайки на Путин на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация, че последните изявления и действия на САЩ означават, че е "целесъобразно да се подготвим незабавно за пълномащабни ядрени опити". Той добави, че руският полигон в Арктика, на архипелага Нова земя, може да приеме такива опити в кратък срок.

САЩ започнаха реализацията на програмата "Златен купол", която предвижда прехващане и предстартово унищожаване на ракети на Русия и Китай, добави Белоусов. Вашингтон работи и по разконсервирането на 56 пускови установки на 14 атомни подводници, които се зареждат с балистични ракети "Трайдънт 2", както и по перспективната стратегическа подводница "Колумбия", която ще замести подводницата "Охайо".

"Разработва се нов тежък бомбардировач Б-21 Рейдър. Разработва се крилата ракета с ядрена бойна част и т. н.", подчерта Белоусов. "Провеждат се подготвителни мероприятия за обратно преоборудване на 30 стратегически бомбардировача Б-52 в носители на ядрено оръжие", отбеляза той.

Вашингтон редовно провежда и учения на стратегическите настъпателни сили, като последното такова, "Глоубъл тъндър" през октомври тази година, е включвало отработване на въпроси, свързани с превантивни ракетни ядрени удари по руска територия, заяви още руският министър на отбраната.

САЩ последователно излизат от договорите за стратегическа стабилност, гласи заключението на Белоусов. "През 2002 г. – от Договора за противоракетната отбрана, през 2019 г. – от Договора за ракети със среден и малък обсег, през 2020 г. – от Договора за откритото небе. Ето защо евентуалният отказ на САЩ от мораториума върху провеждането на ядрени опити може да се превърне в напълно логична стъпка на Вашингтон за разрушаване на системата за глобална стратегическа стабилност в света", смята руският министър на отбраната.

"Давам указания на министерството на външните работи, министерството на отбраната... специалните служби и съответните граждански агенции да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по въпроса, да я анализират в Съвета за сигурност и да направят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовката на оръжейни ядрени опити", заяви Путин.

Последните ядрени опити в САЩ са проведени през 1992 г., в Китай и Франция – през 1996 г., а в Съветския съюз – през 1990 г. Русия, която наследи съветския ядрен арсенал след разпадането на СССР, никога не е провеждала такива опити, отбелязва Ройтерс.