Путин нареди на армията и спецслужбите да започнат подготовка за извършване на ядрени опити
  Тема: Украйна

Путин нареди на армията и спецслужбите да започнат подготовка за извършване на ядрени опити

5 Ноември, 2025 16:36, обновена 5 Ноември, 2025 17:14

Последните ядрени опити в САЩ са проведени през 1992 г., в Китай и Франция – през 1996 г., а в Съветския съюз – през 1990 г.

Путин нареди на армията и спецслужбите да започнат подготовка за извършване на ядрени опити - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин каза днес, че изявлението на американския му колега Доналд Тръмп, че Вашингтон ще поднови ядрените опити, е "сериозен проблем", предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

В края на миналия месец Тръмп нареди изпитания на американски ядрени оръжия, като заяви, че САЩ не може да изостават от Русия и Китай.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили и имат планове за разполагане на оръжия.

Руският президент нареди днес на високопоставени военни и свързани с отбраната цивилни служители да направят предложения за възможно провеждане на ядрени опити в отговор на американските изявления. Ако други страни провеждат подобни тестове, Москва ще реагира по съответния начин, подчерта той.

Путин заяви, че Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за пълна забрана на ядрените опити, но че ако САЩ или някоя друга ядрена сила тества такова оръжие, тогава Русия също ще го направи.

Белоусов каза, докладвайки на Путин на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация, че последните изявления и действия на САЩ означават, че е "целесъобразно да се подготвим незабавно за пълномащабни ядрени опити". Той добави, че руският полигон в Арктика, на архипелага Нова земя, може да приеме такива опити в кратък срок.

САЩ започнаха реализацията на програмата "Златен купол", която предвижда прехващане и предстартово унищожаване на ракети на Русия и Китай, добави Белоусов. Вашингтон работи и по разконсервирането на 56 пускови установки на 14 атомни подводници, които се зареждат с балистични ракети "Трайдънт 2", както и по перспективната стратегическа подводница "Колумбия", която ще замести подводницата "Охайо".

"Разработва се нов тежък бомбардировач Б-21 Рейдър. Разработва се крилата ракета с ядрена бойна част и т. н.", подчерта Белоусов. "Провеждат се подготвителни мероприятия за обратно преоборудване на 30 стратегически бомбардировача Б-52 в носители на ядрено оръжие", отбеляза той.

Вашингтон редовно провежда и учения на стратегическите настъпателни сили, като последното такова, "Глоубъл тъндър" през октомври тази година, е включвало отработване на въпроси, свързани с превантивни ракетни ядрени удари по руска територия, заяви още руският министър на отбраната.

САЩ последователно излизат от договорите за стратегическа стабилност, гласи заключението на Белоусов. "През 2002 г. – от Договора за противоракетната отбрана, през 2019 г. – от Договора за ракети със среден и малък обсег, през 2020 г. – от Договора за откритото небе. Ето защо евентуалният отказ на САЩ от мораториума върху провеждането на ядрени опити може да се превърне в напълно логична стъпка на Вашингтон за разрушаване на системата за глобална стратегическа стабилност в света", смята руският министър на отбраната.

"Давам указания на министерството на външните работи, министерството на отбраната... специалните служби и съответните граждански агенции да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по въпроса, да я анализират в Съвета за сигурност и да направят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовката на оръжейни ядрени опити", заяви Путин.

Последните ядрени опити в САЩ са проведени през 1992 г., в Китай и Франция – през 1996 г., а в Съветския съюз – през 1990 г. Русия, която наследи съветския ядрен арсенал след разпадането на СССР, никога не е провеждала такива опити, отбелязва Ройтерс.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 0001

    15 4 Отговор
    Хайде да започвате плюенето!

    Коментиран от #14, #54

    16:38 05.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лили

    12 17 Отговор
    Потрес !!! Дъщерята на Путин чака бебе от Зеленски .

    Буданов казва : Аз нямам нико общо с тая работа.

    Коментиран от #17, #24

    16:39 05.11.2025

  • 4 Зевс

    15 3 Отговор
    Наредил е да проверят дали имат готовност за такива ако американците почнат да провеждат, но заглавието пак е кликбайт:)

    16:40 05.11.2025

  • 5 az СВО Победа 80

    7 8 Отговор
    Накратко:

    1. Много важни новини за света от течащото в момента съвещание на Съвета за сигурност на РФ, ръководено от В.В.Путин.

    2. РФ започва подготовка за възобновяване на ядрените опити в отговор на действията на САЩ.

    Коментиран от #11, #16, #21, #31

    16:40 05.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 име

    14 8 Отговор
    Ейй, които търгуват или произвеждат памперси на запад, направиха яка пачка последните години.

    16:41 05.11.2025

  • 8 Сила

    20 16 Отговор
    "Всеки опит за величие на Русия завършва с купони за хляб ......"

    Коментиран от #33, #48

    16:42 05.11.2025

  • 9 Както знаем

    15 11 Отговор
    Светът ще е по добро място за живеене без джуджето и рижия перчем

    16:42 05.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    13 9 Отговор
    В пети блок на АЕЦ Козлодуй американците си правят ядрени опити с тяхното гориво

    16:42 05.11.2025

  • 11 Рижият

    15 13 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Москва ще липсва на картата след 2 часа.

    Коментиран от #61

    16:42 05.11.2025

  • 12 Оня с коня

    15 11 Отговор
    на снимката може да видите властелина на света ИМПЕРАТОР ПУТИН

    16:43 05.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 голям смях

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "0001":

    тръмп им спря парите и нямат пари за слюнка на евроатлантичесите плювачи ха ха ха

    16:43 05.11.2025

  • 15 Сатана Z

    12 5 Отговор
    Обаче Темнейший не уточни къде ще се провеждат ядрените опити ,след като Русия може да достави атом във всяка точка на този и онзи свят включително Обора.

    Коментиран от #27

    16:44 05.11.2025

  • 16 Кийт Келог

    13 17 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Путин загуби войната. И го знае.

    Коментиран от #22

    16:44 05.11.2025

  • 17 хахахахо

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лили":

    да прав е буданов - не знаеш ли че е с нестандартна секс ориентация.

    16:44 05.11.2025

  • 18 Оня с коня

    15 15 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    16:44 05.11.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 3 Отговор
    Ма нафТин от Блиц ми се губи.

    Май му спряха денгите.

    16:44 05.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Миндьо Шпагата

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    Правиш, ли опити да забременеш?

    16:45 05.11.2025

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Кийт Келог":

    коя война? че тая в момента е завзел 120хкм от усррайната няма как да се счита за загубена

    Коментиран от #29

    16:45 05.11.2025

  • 23 И едните и другите

    11 4 Отговор
    Сте просто МАСКАРИ! Няма световен политик от класата на Де Гол да речем, няма колоси като Маргарет Тачър, а само квартални бандити от покрайнините на Петроград и егоистични Нарциси от лъскавата част на Ню Йорк, застанали по някаква огромна случайност начело на ядрени държави и мислещи, че със научените гангстерски похвати и със вродената си арогантност могат да управляват света.Не, не можете, други ще дойдат след вас,а Вие ще останете само лош спомен!

    Коментиран от #30

    16:45 05.11.2025

  • 24 Наталия

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Лили":

    А Финал Тръмп младши щял да доведе зет от Аржентина във фамилията Тръмп вместо снаха.

    16:46 05.11.2025

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 10 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    16:46 05.11.2025

  • 26 град КОЗЛОДУЙ

    7 5 Отговор
    Важното е, че
    Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
    Парите на данъкоплатците не отиват напразно.

    16:46 05.11.2025

  • 27 Никой не напада НАТО.

    5 8 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Умира веднага.

    Коментиран от #47

    16:46 05.11.2025

  • 28 Оня с коня

    6 3 Отговор
    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    16:47 05.11.2025

  • 29 Кобзон

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Знам.

    16:47 05.11.2025

  • 30 Цветът на нацията

    7 6 Отговор

    До коментар #23 от "И едните и другите":

    Народният съд беше мекушав спрямо фашистите в България ,но следващия ще поправи грешката му

    Коментиран от #35, #59

    16:48 05.11.2025

  • 31 Мишел

    4 7 Отговор

    До коментар #5 от "az СВО Победа 80":

    И ти, ли като мен си се пръкнал от задната дупка?

    16:48 05.11.2025

  • 32 Pyccкий Карлик

    3 8 Отговор
    Те сега си e6амайката.....бегом за йод и крийте децата 😄👍

    16:49 05.11.2025

  • 33 Лудият от портиерната

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Еми то в сша в момента живеят(около 40 милиона) с купони

    16:51 05.11.2025

  • 34 А течаща вода кога?

    10 10 Отговор
    А вътрешни тоалетни кога?
    А цветен телевизор кога?
    А руски телефон кога?
    А Киев за три дни кога?
    А бензин кога?

    Коментиран от #38

    16:51 05.11.2025

  • 35 Глупостта чука на вратата

    2 3 Отговор

    До коментар #30 от "Цветът на нацията":

    Пуснеш ли я веднъж е грешка, пуснеш ли я втори път е идиотизъм! Така е и с т.н. "Народен съд"!

    16:52 05.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Как кокда?

    6 5 Отговор

    До коментар #34 от "А течаща вода кога?":

    В перспективе!

    Коментиран от #56

    16:53 05.11.2025

  • 39 Курск за путин

    7 4 Отговор
    Хаха, нали уж през два дни правите ядрени опити бе П(y)тkин

    16:53 05.11.2025

  • 40 А дъщеря му

    4 5 Отговор
    си живее щастливо в Мюнхен , не носи името му вече , а моминското на майка си - Тихонова . Мъжът с когото живее заедно , Игор Зеленски , има съвпадение във фамилното име със Зеленски , врагът на баща ѝ .

    16:53 05.11.2025

  • 41 az СВО Победа 80

    7 5 Отговор
    Накратко:

    1. В периода 2025г. - 2037г. САЩ са в уязвима позиция. Много от ядрения им арсенал е/ще става неизползваем (има носители на над 50г. и не се знае дали изобщо са използваеми), а нови образци няма. В този период САЩ ще могат да нанесат само ограничен ядрен удар по РФ, докато Русия е в състояние да удари с пълна сила, като новите й образци й са неуязвими.

    2. Тръмп и Вашингтон са наясно със ситуацията и освен да надуват бузи и да се правят на страшни друго не са в състояние да направят. Нова МКБР или пък неин носител не се появява за ден два....

    3. Малееее СТРАХ! 🤣🤣🤣

    16:55 05.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Рубин

    3 5 Отговор
    Продвам смарт телевизори рубин-цена 300 лв.
    Специално за деббилитии, телевизора тежи 3.8 кг.

    Коментиран от #45, #68

    16:57 05.11.2025

  • 44 Болен нещастник

    2 3 Отговор
    и мизерабъл. Сатанински образ и подобие.

    16:59 05.11.2025

  • 45 Ей приятел!

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Рубин":

    Сбъркал си само с една нула!

    Коментиран от #49

    16:59 05.11.2025

  • 46 Карлик

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кремълският плъх ...":

    Недоносения ,барабар Петко с мъжете и той .

    16:59 05.11.2025

  • 47 Сатана Z

    4 5 Отговор

    До коментар #27 от "Никой не напада НАТО.":

    За НАТО клон България ли ми говориш,госпожа?
    Та те са си умрели и вмирисали откакто са тук.

    17:01 05.11.2025

  • 48 В САЩ

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    12% от населението е на купони.
    Сега заради схут довна те не получават и това.

    12% от населението на САЩ не се знае с какво и как преживява

    17:02 05.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Новата

    7 3 Отговор
    студена война ще приключи този път не с купони за хляб и квас,а с пълен разпад и кървава гражданска война.Русия и Кавказ ще си устроят зрелищна касапница и там всичко ще плувне в кръв и жив никой няма да излезе.

    17:04 05.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Тома

    3 3 Отговор
    Щом са го казали ройтерс значи мирише от всякъде.

    17:11 05.11.2025

  • 53 ТИГО

    3 3 Отговор
    Той е следващият след тези от филма !!

    17:13 05.11.2025

  • 54 Песков уточни

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "0001":

    Наредено е, за сега, да се проучат възможностите за започване на Я изпитания.

    17:15 05.11.2025

  • 55 Салваторе

    4 8 Отговор
    Крайно време беше. Евроатлантиците да разберат, че майтап няма, резето хлопна. Гласувайте санкции, наливайте в каца без дъно пари и оръжия. Волът рие, на гърба му пада...............

    Коментиран от #63

    17:16 05.11.2025

  • 56 RIP Сесесере 1920 1991💀

    9 4 Отговор

    До коментар #38 от "Как кокда?":

    Разпада на сесесерето даде добри перспективи а още по добри ще има след разпада на Путлеристан рф

    17:19 05.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 🇺🇲 статуята на свободата

    2 1 Отговор
    Фааак ю вери мъч рушан🤑

    17:20 05.11.2025

  • 59 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    4 3 Отговор

    До коментар #30 от "Цветът на нацията":

    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    Коментиран от #69

    17:20 05.11.2025

  • 60 Резулт

    6 3 Отговор
    Е кво от това. Ще плаши гаргите. Същото е правил и Хрушчов и видяхме резултата. Кръгла нула. Рашките не могат да творят да съзидават. Могат само да рушат, но хубавото е че са страхливи и не им стигат силиците.

    17:24 05.11.2025

  • 61 Мишел

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Рижият":

    Фантазираш. Няма как да стане, след като Авангард достигат целите в САЩ за 20 минути, а Минитмън III тези в Русия за един час

    Коментиран от #70

    17:25 05.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 !!!?

    3 3 Отговор

    До коментар #55 от "Салваторе":

    Не е Волът, а Володя рие...та чак Русия ще зарие !!!?

    17:26 05.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Гончар Романенко

    1 2 Отговор
    Голямата уста на Хаджи Дончо мн сериозно му пречи

    17:27 05.11.2025

  • 66 ТИГО

    2 0 Отговор
    Гледайте бе ....

    Коментиран от #67

    17:30 05.11.2025

  • 67 Гончар Романенко

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "ТИГО":

    Карбованци треба?

    17:35 05.11.2025

  • 68 голям смях

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "Рубин":

    ти вземи кажи колко западни телевизоро знаеш че аз такива не знам ха ха ха

    17:38 05.11.2025

  • 69 Последния Шоп

    5 2 Отговор

    До коментар #59 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":

    Три години ядете Погачи с шарена сол до " Моста на Дружбата "обаче руските танкове ги направиха на тенекии в Украйна ,а правнуците на Дедо ви Иван са в черни чували и ги товарят на влакови композиции обратно в Кочината им с фадроми....Нема да ги дочакате в това Прераждане !!!!

    17:40 05.11.2025

  • 70 Атина Палда

    5 3 Отговор

    До коментар #61 от "Мишел":

    Има едни американски подводници БАЛТИКА. НА НЯКОЛКО КИЛОМЕТРА ОТ ПИТЕР....

    17:42 05.11.2025

  • 71 Рублевка

    1 3 Отговор
    САЩ са толкова напред, че никой на планетата Земя не може да ги стигне. С Русия ще си поделят за втори път Европа.

    Коментиран от #72, #76

    17:44 05.11.2025

  • 72 Патравата руска армия

    2 2 Отговор

    До коментар #71 от "Рублевка":

    Никой нищо няма да поделя . Европа си е Европа ,съставена от независими държави .
    Златната орда чака гологан да и дадат а то ядец.

    17:48 05.11.2025

  • 73 Резултатът

    4 2 Отговор
    Е кво от това. Ще плаши гаргите. Същото е правил и Хрушчов и видяхме резултата. Кръгла нула. Рашките не могат да творят да съзидават. Могат само да рушат, но хубавото е че са страхливи и не им стигат силиците. Рашките и за компания за пиене не стават.

    Коментиран от #77

    17:50 05.11.2025

  • 74 ТИГО

    1 0 Отговор
    Дааа Тубата не е само чалга ! Гледайте бе учете се не ви карам да четете !

    Коментиран от #78

    17:50 05.11.2025

  • 75 Землянин

    0 0 Отговор
    И червените и белите де се скрият под ядрената гъба и да изчезнат в неизвестноста..

    17:50 05.11.2025

  • 76 Историята показа

    1 2 Отговор

    До коментар #71 от "Рублевка":

    По добре американска окупация отколкото рузко асвабаждение

    Коментиран от #79

    17:50 05.11.2025

  • 77 Купоня

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "Резултатът":

    Стават ако наташките са с тях после обират Крставиците червоношиики

    17:59 05.11.2025

  • 78 Тюпак трол,

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "ТИГО":

    Добре говориш руски! :))

    18:03 05.11.2025

  • 79 Рублевка

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Историята показа":

    Нямаме нефт, че да ни освобождава САЩ. Нашето място е на нивата, да копаме домати за Москва.

    18:03 05.11.2025

  • 80 ТИГО

    0 0 Отговор
    За два лева давам да ме обладае слон!
    Гледайте, бе, учете се, не ви карам да четете!

    18:05 05.11.2025

