Путин нареди на армията и спецслужбите да започнат подготовка за извършване на ядрени опити

Руският президент Владимир Путин каза днес, че изявлението на американския му колега Доналд Тръмп, че Вашингтон ще поднови ядрените опити, е "сериозен проблем", предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
В края на миналия месец Тръмп нареди изпитания на американски ядрени оръжия, като заяви, че САЩ не може да изостават от Русия и Китай.
Руският министър на отбраната Андрей Белоусов е казал пред Путин, че САЩ подсилват стратегическите си сили и имат планове за разполагане на оръжия.
Руският президент нареди днес на високопоставени военни и свързани с отбраната цивилни служители да направят предложения за възможно провеждане на ядрени опити в отговор на американските изявления. Ако други страни провеждат подобни тестове, Москва ще реагира по съответния начин, подчерта той.
Путин заяви, че Русия винаги е спазвала стриктно задълженията си по Договора за пълна забрана на ядрените опити, но че ако САЩ или някоя друга ядрена сила тества такова оръжие, тогава Русия също ще го направи.
Белоусов каза, докладвайки на Путин на среща с постоянните членове на Съвета за сигурност на Руската федерация, че последните изявления и действия на САЩ означават, че е "целесъобразно да се подготвим незабавно за пълномащабни ядрени опити". Той добави, че руският полигон в Арктика, на архипелага Нова земя, може да приеме такива опити в кратък срок.
САЩ започнаха реализацията на програмата "Златен купол", която предвижда прехващане и предстартово унищожаване на ракети на Русия и Китай, добави Белоусов. Вашингтон работи и по разконсервирането на 56 пускови установки на 14 атомни подводници, които се зареждат с балистични ракети "Трайдънт 2", както и по перспективната стратегическа подводница "Колумбия", която ще замести подводницата "Охайо".
"Разработва се нов тежък бомбардировач Б-21 Рейдър. Разработва се крилата ракета с ядрена бойна част и т. н.", подчерта Белоусов. "Провеждат се подготвителни мероприятия за обратно преоборудване на 30 стратегически бомбардировача Б-52 в носители на ядрено оръжие", отбеляза той.
Вашингтон редовно провежда и учения на стратегическите настъпателни сили, като последното такова, "Глоубъл тъндър" през октомври тази година, е включвало отработване на въпроси, свързани с превантивни ракетни ядрени удари по руска територия, заяви още руският министър на отбраната.
САЩ последователно излизат от договорите за стратегическа стабилност, гласи заключението на Белоусов. "През 2002 г. – от Договора за противоракетната отбрана, през 2019 г. – от Договора за ракети със среден и малък обсег, през 2020 г. – от Договора за откритото небе. Ето защо евентуалният отказ на САЩ от мораториума върху провеждането на ядрени опити може да се превърне в напълно логична стъпка на Вашингтон за разрушаване на системата за глобална стратегическа стабилност в света", смята руският министър на отбраната.
"Давам указания на министерството на външните работи, министерството на отбраната... специалните служби и съответните граждански агенции да направят всичко възможно, за да съберат допълнителна информация по въпроса, да я анализират в Съвета за сигурност и да направят съгласувани предложения за евентуално започване на работа по подготовката на оръжейни ядрени опити", заяви Путин.
Последните ядрени опити в САЩ са проведени през 1992 г., в Китай и Франция – през 1996 г., а в Съветския съюз – през 1990 г. Русия, която наследи съветския ядрен арсенал след разпадането на СССР, никога не е провеждала такива опити, отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 0001
Коментиран от #14, #54
16:38 05.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лили
Буданов казва : Аз нямам нико общо с тая работа.
Коментиран от #17, #24
16:39 05.11.2025
4 Зевс
16:40 05.11.2025
5 az СВО Победа 80
1. Много важни новини за света от течащото в момента съвещание на Съвета за сигурност на РФ, ръководено от В.В.Путин.
2. РФ започва подготовка за възобновяване на ядрените опити в отговор на действията на САЩ.
Коментиран от #11, #16, #21, #31
16:40 05.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 име
16:41 05.11.2025
8 Сила
Коментиран от #33, #48
16:42 05.11.2025
9 Както знаем
16:42 05.11.2025
10 Последния Софиянец
16:42 05.11.2025
11 Рижият
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Москва ще липсва на картата след 2 часа.
Коментиран от #61
16:42 05.11.2025
12 Оня с коня
16:43 05.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 голям смях
До коментар #1 от "0001":тръмп им спря парите и нямат пари за слюнка на евроатлантичесите плювачи ха ха ха
16:43 05.11.2025
15 Сатана Z
Коментиран от #27
16:44 05.11.2025
16 Кийт Келог
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Путин загуби войната. И го знае.
Коментиран от #22
16:44 05.11.2025
17 хахахахо
До коментар #3 от "Лили":да прав е буданов - не знаеш ли че е с нестандартна секс ориентация.
16:44 05.11.2025
18 Оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
16:44 05.11.2025
19 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Май му спряха денгите.
16:44 05.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Миндьо Шпагата
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":Правиш, ли опити да забременеш?
16:45 05.11.2025
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "Кийт Келог":коя война? че тая в момента е завзел 120хкм от усррайната няма как да се счита за загубена
Коментиран от #29
16:45 05.11.2025
23 И едните и другите
Коментиран от #30
16:45 05.11.2025
24 Наталия
До коментар #3 от "Лили":А Финал Тръмп младши щял да доведе зет от Аржентина във фамилията Тръмп вместо снаха.
16:46 05.11.2025
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:46 05.11.2025
26 град КОЗЛОДУЙ
Украйна с всеки изминал ден, заема все "по-добра позиция"
Парите на данъкоплатците не отиват напразно.
16:46 05.11.2025
27 Никой не напада НАТО.
До коментар #15 от "Сатана Z":Умира веднага.
Коментиран от #47
16:46 05.11.2025
28 Оня с коня
16:47 05.11.2025
29 Кобзон
До коментар #22 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Знам.
16:47 05.11.2025
30 Цветът на нацията
До коментар #23 от "И едните и другите":Народният съд беше мекушав спрямо фашистите в България ,но следващия ще поправи грешката му
Коментиран от #35, #59
16:48 05.11.2025
31 Мишел
До коментар #5 от "az СВО Победа 80":И ти, ли като мен си се пръкнал от задната дупка?
16:48 05.11.2025
32 Pyccкий Карлик
16:49 05.11.2025
33 Лудият от портиерната
До коментар #8 от "Сила":Еми то в сша в момента живеят(около 40 милиона) с купони
16:51 05.11.2025
34 А течаща вода кога?
А цветен телевизор кога?
А руски телефон кога?
А Киев за три дни кога?
А бензин кога?
Коментиран от #38
16:51 05.11.2025
35 Глупостта чука на вратата
До коментар #30 от "Цветът на нацията":Пуснеш ли я веднъж е грешка, пуснеш ли я втори път е идиотизъм! Така е и с т.н. "Народен съд"!
16:52 05.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Как кокда?
До коментар #34 от "А течаща вода кога?":В перспективе!
Коментиран от #56
16:53 05.11.2025
39 Курск за путин
16:53 05.11.2025
40 А дъщеря му
16:53 05.11.2025
41 az СВО Победа 80
1. В периода 2025г. - 2037г. САЩ са в уязвима позиция. Много от ядрения им арсенал е/ще става неизползваем (има носители на над 50г. и не се знае дали изобщо са използваеми), а нови образци няма. В този период САЩ ще могат да нанесат само ограничен ядрен удар по РФ, докато Русия е в състояние да удари с пълна сила, като новите й образци й са неуязвими.
2. Тръмп и Вашингтон са наясно със ситуацията и освен да надуват бузи и да се правят на страшни друго не са в състояние да направят. Нова МКБР или пък неин носител не се появява за ден два....
3. Малееее СТРАХ! 🤣🤣🤣
16:55 05.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Рубин
Специално за деббилитии, телевизора тежи 3.8 кг.
Коментиран от #45, #68
16:57 05.11.2025
44 Болен нещастник
16:59 05.11.2025
45 Ей приятел!
До коментар #43 от "Рубин":Сбъркал си само с една нула!
Коментиран от #49
16:59 05.11.2025
46 Карлик
До коментар #6 от "Кремълският плъх ...":Недоносения ,барабар Петко с мъжете и той .
16:59 05.11.2025
47 Сатана Z
До коментар #27 от "Никой не напада НАТО.":За НАТО клон България ли ми говориш,госпожа?
Та те са си умрели и вмирисали откакто са тук.
17:01 05.11.2025
48 В САЩ
До коментар #8 от "Сила":12% от населението е на купони.
Сега заради схут довна те не получават и това.
12% от населението на САЩ не се знае с какво и как преживява
17:02 05.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Новата
17:04 05.11.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Тома
17:11 05.11.2025
53 ТИГО
17:13 05.11.2025
54 Песков уточни
До коментар #1 от "0001":Наредено е, за сега, да се проучат възможностите за започване на Я изпитания.
17:15 05.11.2025
55 Салваторе
Коментиран от #63
17:16 05.11.2025
56 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #38 от "Как кокда?":Разпада на сесесерето даде добри перспективи а още по добри ще има след разпада на Путлеристан рф
17:19 05.11.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 🇺🇲 статуята на свободата
17:20 05.11.2025
59 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
До коментар #30 от "Цветът на нацията":И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(
Коментиран от #69
17:20 05.11.2025
60 Резулт
17:24 05.11.2025
61 Мишел
До коментар #11 от "Рижият":Фантазираш. Няма как да стане, след като Авангард достигат целите в САЩ за 20 минути, а Минитмън III тези в Русия за един час
Коментиран от #70
17:25 05.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 !!!?
До коментар #55 от "Салваторе":Не е Волът, а Володя рие...та чак Русия ще зарие !!!?
17:26 05.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Гончар Романенко
17:27 05.11.2025
66 ТИГО
Коментиран от #67
17:30 05.11.2025
67 Гончар Романенко
До коментар #66 от "ТИГО":Карбованци треба?
17:35 05.11.2025
68 голям смях
До коментар #43 от "Рубин":ти вземи кажи колко западни телевизоро знаеш че аз такива не знам ха ха ха
17:38 05.11.2025
69 Последния Шоп
До коментар #59 от "К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤":Три години ядете Погачи с шарена сол до " Моста на Дружбата "обаче руските танкове ги направиха на тенекии в Украйна ,а правнуците на Дедо ви Иван са в черни чували и ги товарят на влакови композиции обратно в Кочината им с фадроми....Нема да ги дочакате в това Прераждане !!!!
17:40 05.11.2025
70 Атина Палда
До коментар #61 от "Мишел":Има едни американски подводници БАЛТИКА. НА НЯКОЛКО КИЛОМЕТРА ОТ ПИТЕР....
17:42 05.11.2025
71 Рублевка
Коментиран от #72, #76
17:44 05.11.2025
72 Патравата руска армия
До коментар #71 от "Рублевка":Никой нищо няма да поделя . Европа си е Европа ,съставена от независими държави .
Златната орда чака гологан да и дадат а то ядец.
17:48 05.11.2025
73 Резултатът
Коментиран от #77
17:50 05.11.2025
74 ТИГО
Коментиран от #78
17:50 05.11.2025
75 Землянин
17:50 05.11.2025
76 Историята показа
До коментар #71 от "Рублевка":По добре американска окупация отколкото рузко асвабаждение
Коментиран от #79
17:50 05.11.2025
77 Купоня
До коментар #73 от "Резултатът":Стават ако наташките са с тях после обират Крставиците червоношиики
17:59 05.11.2025
78 Тюпак трол,
До коментар #74 от "ТИГО":Добре говориш руски! :))
18:03 05.11.2025
79 Рублевка
До коментар #76 от "Историята показа":Нямаме нефт, че да ни освобождава САЩ. Нашето място е на нивата, да копаме домати за Москва.
18:03 05.11.2025
80 ТИГО
Гледайте, бе, учете се, не ви карам да четете!
18:05 05.11.2025