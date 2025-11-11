Новини
Лавров: Русия ще проведе тестове на ядрено оръжие, ако и другите го направят
  Тема: Украйна

11 Ноември, 2025 18:39

Той добави, че Русия е обезпокоена от американските изявления, които предполагат, че ядрените тестове може да бъдат използвани за геополитически цели

Лавров: Русия ще проведе тестове на ядрено оръжие, ако и другите го направят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров днес заяви в интервю за руски медии, че Москва ще проведе тестове на ядрено оръжие, ако и другите ядрени сили направят това, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Москва е готова да обсъди американските опасения във връзка с определяните от Вашингтон като „подозрителни подземни дейности“, каза Лавров. Той добави, че Русия е обезпокоена от американските изявления, които предполагат, че ядрените тестове може да бъдат използвани за геополитически цели.

Според Лавров САЩ могат значително да се отдалечат от концепцията за недопустимост на ядрена война.

Русия, припомняйки отговорността на великите сили да не допуснат ядрена война, предложи и едногодишно продължаване на ограниченията по Договора за стратегическите настъпателни оръжия, за да има време да се направи анализ и да се прекрати „меренето на всичко с украински аршин“.

Според Москва решението за продължаване на ограниченията може да бъде взето по всяко време до 5 февруари 2026 г., когато изтича самият договор. За продължаването му не са необходими още консултации със САЩ, а само съгласието на Вашингтон, отбеляза руският външен министър.

Относно контактите между Москва и Вашингтон, руският външен министър заяви, че Кремъл остава ангажиран с договореностите между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп и е очаквал инициатива от Белия дом за избор на време и място на предварителна среща, която да предшества срещата на върха в Будапеща, която не се състоя.

Руската страна е готова да обсъди със САЩ възобновяването на подготовката за среща между Путин и Тръмп „ако и когато американските ни колеги възобновят предложението си“, каза Лавров.

Будапеща, както и досега, остава предпочитано място за среща от Русия, „още повече, че Доналд Тръмп на срещата си с (унгарския премиер) Виктор Орбан потвърди, че Будапеща е предпочитана и от Вашингтон“, добави той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    То ще гръмне още в бункера, всичко в блатата е за скрап, заедно с пълководеца с ботокса!

    18:41 11.11.2025

  • 2 Нено

    7 2 Отговор
    Всички знаем къде ще ги тестват

    18:41 11.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    5 7 Отговор
    Хаха, това виц ли е, втарая е с магарета на фронта ще прави изпитания на ЯО‼️

    18:41 11.11.2025

  • 4 ФАКТ

    7 2 Отговор
    В интерес личната безопасност и здраве на бандерите е да не пипат никакви ядрени материали или съоръжения. Най-много да успеят да се самовзривят. Доказано имат "опит"!

    18:42 11.11.2025

  • 5 онзи

    5 0 Отговор
    Не мисля , че руснаците има от какво да се притесняват на този етап ! Дипломацията казва едно , реалността е съвсем друга.

    18:43 11.11.2025

  • 6 Нено

    4 8 Отговор
    Над Сибир предложи Симонян, то и без това е пустиня там, а и вече е на Китай, ботокса го викаха при нотариуса още края на 2022ра!

    Коментиран от #12

    18:43 11.11.2025

  • 7 онзи

    3 6 Отговор
    По трябва да се притесняват от героите от Свото, ще търсят отговори от бункера!

    Коментиран от #39

    18:44 11.11.2025

  • 8 Нено

    8 1 Отговор
    Русия би могла да победи 0крайне за 30 минути !

    18:44 11.11.2025

  • 9 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    А бензин ще пускат ли за коледа в блатата, казаха ли от бункера!

    Коментиран от #35

    18:45 11.11.2025

  • 10 Тоя

    3 5 Отговор
    кон става все по-грозен, точно ката ездача му.

    18:45 11.11.2025

  • 11 Бащата на някаква Саяна

    1 4 Отговор
    Майка да стане на нея.

    18:45 11.11.2025

  • 12 МИ ТАМ СА ПОЧИВНИТЕ

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нено":

    СТАНЦИИ НА ТАКИВА ТЮМБЕЛИ КАТО ТВОЯ МИЛОСТ

    Коментиран от #19

    18:46 11.11.2025

  • 13 Пич

    7 2 Отговор
    Ядрено оръжие се изпробва само в два случая ! Или когато се разработва ново , или за да се види дали работи някое доста старо! САЩ неистово искат да покажат , че не са изпаднали от каруцата!!!

    Коментиран от #21

    18:46 11.11.2025

  • 14 Аааааа нема,нема кон

    2 5 Отговор
    Ще се самовзривите.Като със сърмата и орешника.

    18:46 11.11.2025

  • 15 Нено

    3 6 Отговор
    Можеше, но за малко, Зеленски обърка плановете на бункерния геостратег!

    18:46 11.11.2025

  • 16 Кротко си лежи в Бояна

    1 5 Отговор
    Някаква Саяна. А бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:46 11.11.2025

  • 17 Кариера

    1 5 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт.

    18:47 11.11.2025

  • 18 Пич

    2 5 Отговор
    Но блатарите няма да смеят да пробват, ще се взриви още в силозите като смешния орешник!

    18:47 11.11.2025

  • 19 ПОСЛЕСЛОВ И НА УКРИ И АНГЛОСАКСИ

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "МИ ТАМ СА ПОЧИВНИТЕ":

    ЗАЛОВЕНИ В КРАЧКА

    18:47 11.11.2025

  • 20 Бащата на някаква Саяна

    1 5 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    18:48 11.11.2025

  • 21 Дебил,

    1 6 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    САЩ ако се пробват от руската кочина няма да остане нищо .За 20 минути.

    Коментиран от #24, #25, #28

    18:48 11.11.2025

  • 22 Здравейте

    1 6 Отговор
    Казвам се бащата на някаква Саяна и обикалям всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди.

    Коментиран от #27

    18:48 11.11.2025

  • 23 Пич

    1 3 Отговор
    Мадяр пак е угасил тока в няколко региона в смехдържавата!

    18:49 11.11.2025

  • 24 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #21 от "Дебил,":

    За това и няма да пробват, колко и да са пияни знаят, че това ще им е последната грешка, после блатата изчезват!

    18:50 11.11.2025

  • 25 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дебил,":

    Много правилен ти е Ника , приляга ти !!!

    18:50 11.11.2025

  • 26 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор
    Правдата - Русия няма възможност да проведе ядрен опит !!! Буревестник също се оказа неизползваем кьорфишек от 50-те години на миналия век.
    Самата Русия е един пълен с притоплен въздух балон.
    Затова никой не я взима насериозно.

    Коментиран от #29, #31

    18:50 11.11.2025

  • 27 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 4 Отговор

    До коментар #22 от "Здравейте":

    Ще обикаляте и вие кладбищата да търсите ядене, копейки прегладнели!

    18:50 11.11.2025

  • 28 че си дебил

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дебил,":

    не е нужно да го споменаваш

    18:51 11.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 володя

    2 4 Отговор
    Европейският съюз трябва да придобие свое ядрено оръжие и да подготви десетина теста. Ако някой проведе такива опити, то ЕС да си пробва оръжието незабавно.

    18:52 11.11.2025

  • 31 Пич

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Pyccкий Карлик":

    Само копейките им завиждат на мизерията и робията!

    18:52 11.11.2025

  • 32 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 3 Отговор
    Путинова Русия разполагала с 6 000 ядрени бойни глави. Останали още от времето на СССР. Сергей Лавров гледа страшно през очилата, Мария Захарова криви заплашително стиснати устни... Берлин, Париж, Рим, Ню Йорк и Вашингтон ще горят в ядрен апокалипсис, заплашва в пиянски делириум пуделът на Путин - Дмитрий Медведев... Започвам да се треса от страх...
    И после се сещам за една дата, повратна за историята на нашето човечество: 9ти ноември 1989, падането на Берлинската стена. Според спътниковото разузнаване, от разпадането на СССР досега няма данни, които да потвърждават обновяване на руския ядрен арсенал. Нито за поддържането му. Защото за този период - от 1990 досега, за поддържането само на една ядрена глава в състояние на бойна готовност са необходими 75 млн $. Способна ли е руската икономика, ограбена от Путин и върхушката му, да поддържа в бойна готовност 6 000 ядрени бойни глави за този период? В Кремъл може и да искат, но... Едно е да искаш, друго е да можеш!... Следва да добавим още един научно и опитно установен безспорен факт: животът на една плутониева ядрена глава е 14 години, а на една ураниева - 30 г. След това са негодни. А сега сме 2024...
    Путинова Русия разполагала с 6 000 ядрени бойни глави. Лавров, Захарова и Медведев се опитват да гледат страшно.
    А аз започвам да се треса... от смях...

    19:00 11.11.2025

  • 33 Реалност

    0 2 Отговор
    Ядpeният apceнaл нa Пyтин изnoлзвaшe ykpaинckда бъдати инжeнepи и тeхници зa noддpъжka, нo тeзи ykpaинци rи нямa вeчe oт 8 roдини и дokoлkoтo знaeм, noвeчeтo мeждykoнтинeнтaлни бaлиcтични pakeти нa Пyтин бяхa извън ekcnлoaтaция nopaди лиnca нa noддpъжka oт 8 roдини.
    Сera вneчaтлeниeтo e, чe зanлaхитe, oтnpaвeни oт тeзи мaфиoти, cлyжaт зa nлaшeнe нa нaceлeниeтo и npocтитe дyши, kakтo и зa дaвaнe нa apryмeнти нa nyтинonитeцитe c yвpeдeн мoзъk.
    Кaтo ce имa npeдвид oбщaтa дekлapиpaнa нeeфekтивнocт нa вoeннитe нa Мockoвия, мoжeтe дa бъдeтe cиrypни, чe: "Рeшeниeтo дa ce изnoлзвaт cтpaтerичeckи ядpeни opъжия e eдинcтвeнoтo, koeтo тe нe мoraт дa взeмaт."
    Щo ce oтнacя дo тakтичeckитe ядpeни opъжия, тe вeчe ca npeдynpeдeни oт НАТО, чe ako rи изnoлзвaт в Уkpaйнa, щe бъдaт yнищoжeни c koнвeнциoнaлни opъжия.
    Освен това са предупредени от Китай, че това ще бъде червена линия.
    След като ръководството на РФ, доброволно предаде една трета от териториите на РФ на концесия на Китай и де факто вече са васална страна, изобщо няма и да посмеят да извършат каквото и да е без санкция то Китай.

    19:02 11.11.2025

  • 34 Pyccкий Карлик

    1 4 Отговор
    Когато човек има какво да каже говори на някой от четирите световни езика - английски, испански, германски, френски !!! Дypaците и Конете говорят на pyccки 😁👍

    Коментиран от #41, #42

    19:03 11.11.2025

  • 35 хикочко..

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    А бгбандерските п0матьци..имат черно злато до коледа ипосле чепо узаднио отвор накюлотите

    19:04 11.11.2025

  • 36 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 2 Отговор
    Сталин е имал комплекс от поляците...Нападнал ги е...
    Фюрера е имал комплекси от евреите...Знаем и тяхната съдба...
    Жожко Путлер има комплекс от украинците...на моменти даже комплексът му избива и във фобия/страх/... Естествено, че има от какво да се страхува от тях и да го комплексират, трета година хем го правят за смях пред Света, хем му унищожават opките на фронта...Дронове летят към блатото му без да могат да ги спре безаналоговата им ПВО, а скоро и ракети....
    Като знаем как свършиха Фюрера и Сталин не е нужно да сме пророци за да знаем какъв ще е края на Жужи Путлер...Единствено можем да се 🙏 да е по - скоро....
    🇺🇦Слава на Братския Украински Народ!
    🇺🇦 Героям Слава!

    19:06 11.11.2025

  • 37 У Йде коньо у рЯката

    2 2 Отговор
    До неколко месеца и Украйна ще проведе тестове на ядрено оръжие у... Москалбад!
    У ДРИ ,Сирски,..У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ
    Иииииххххуууу Й

    19:06 11.11.2025

  • 38 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    1 2 Отговор
    Другари рашафили, съветски Zомбита и поклонници на тунингованото жуже на токчета, НЯМА как да има ядрен удар на Запад, поради простата причина, че там живеят децата и внуците на всички от фашисткото гнездо в Кремъл, на всички олигарси грабещи от поробените народи в състава на РФ.
    НЯМА как да стрелят по наследниците си!
    А сега си заврете сармите, заедно с лешниците ... знаете къде. 😆😂

    Коментиран от #43

    19:07 11.11.2025

  • 39 онзи

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "онзи":

    Можеше да се понапънеш и да си измислиш ник ,а не да ползваш чуждите ! Щраус , мамин !

    19:08 11.11.2025

  • 40 И Киев е Руски

    1 2 Отговор
    Горивата скачат а ние си връщаме изконните териториите.Санкциите ни попиляха ха ха ха

    19:08 11.11.2025

  • 41 хикочко..

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Pyccкий Карлик":

    Дуземното шизобандерско гномче му е добро вкарлуковскио диспансер-и няма желание да оди до покровске и да мета укронатьцистите в мобилните крематориуми

    19:09 11.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 чекисть..

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    Добре че беше цар освободител та да запази на бгплемето-християнството и писменоста му,иначе днеска..виалет със фереджета и шалваре та пишат и да плямпат на станбулски като дели0рман0п0матьците

    19:15 11.11.2025

Новини по държави:
