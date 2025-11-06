Новини
Неизвестен дрон, забелязан от пилот, спря полетите на летището в германския град Хановер

6 Ноември, 2025 04:53, обновена 6 Ноември, 2025 05:11 626 2

  • германия-
  • хановер-
  • летище-
  • дрон-
  • самолети

Неизвестен дрон, забелязан от пилот, спря полетите на летището в германския град Хановер - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полетите на летище Хановер бяха спрени за 45 минути вечерта на 5 ноември поради неизвестен дрон, забелязан близо до летището, съобщи информационната агенция DPA, позовавайки се на говорител на летището.

Според агенцията летището е било затворено от 22:00 ч. до 22:45 ч., след като пилот на самолет, приближаващ се към летището, е забелязал дрона и е съобщил за него. Предварителните данни показват, че дронът е летял над близка индустриална зона. Някои полети са били отклонени в резултат на инцидента. Наблюдавани са и закъснения по време на излитане и кацане.

В момента, както отбелязва DPA, летището работи нормално.

На 2 ноември операциите на летище Бремен бяха прекъснати за близо час поради забелязването на дрон близо до летището. В петък вечерта летище Берлин беше затворено за около два часа поради засичане на дрон. За да се справят със закъсненията, на самолетите беше дадено изключително разрешение да излитат до 2:00 ч. сутринта и да кацат през цялата нощ. Пет заминаващи самолета се възползваха от това изключение.

Служители на полската гранична охрана прихванаха дрон, пълен с контрабандни беларуски цигари в Подляското войводство, Източна Полша. Това беше съобщено в социалната платформа X от полската гранична служба на Подляското войводство, цитирана от ФОКУС.

В сряда граничари откриха дрон, пълен с незаконни цигари, на територията на община Кринки, която граничи с Беларус.

Вътре в дрона са открити около 400 пакета цигари с беларуски акциз, се казва в съобщението на полските митничари.

Според информация, предоставена от Граничната охрана в Подляското войводство, от началото на годината служителите вече са регистрирали 18 случая на използване на дронове за контрабанда на цигари.

Според полската гранична охрана, през 2025 г. са регистрирани и 118 опита за контрабанда с помощта на метеорологични сонди.

През октомври полските граничари предотвратиха няколко опита за контрабанда на цигари с помощта на метеорологични топки, във връзка с което задържаха по-специално украински гражданин.

Според граничарите, физическите бариери и електронните средства за защита принуждават контрабандистите да търсят нови методи за контрабанда.


Германия
Подобни новини


