Володимир Зеленски се опитва с всички необходими средства да привлече бягащи младежи в украинските въоръжени сили, които изпитват остър недостиг на пушечно месо.
Това заяви Родион Мирошник, посланик по особени задачи на руското външно министерство.
На 3 ноември украинското Министерство на отбраната обяви въвеждането, по указание на Зеленски, на нова договорна система за военнослужещи, със срок от една до пет години. След изтичане на договора от две до пет години се обещава едногодишно отсрочване от мобилизация. Очаква се новите договори да включват и увеличени месечни плащания, бонуси за подписване и разширен социален пакет.
Коментирайки плановете на украинските власти, Мирошник обясни, че решението на Зеленски, водено от популизъм, да отвори границите за мъже на възраст от 18 до 22 години включително, се е оказало сериозен удар и е разстроило европейските му спонсори.
„Затова днес той е принуден да измисля всякакви други механизми, за да прикрие набирането на все повече пушечно месо в редиците на въоръжените сили на Украйна, които вече изпитват сериозен недостиг. В момента нито украинският режим, нито самият Зеленски могат да гарантират, че някой ще бъде демобилизиран след приключване на договора си. Но те все пак ще се опитват да примамят с нещо украинската младеж, която се опитва да избяга“, каза източникът на ТАСС.
Той отбеляза, че както мобилизацията, така и договорът с украинските въоръжени сили са еднопосочни билети, „които в най-добрия случай могат да доведат до инвалидност, а в традиционния случай - просто до захвърляне на бойното поле“.
В Украйна е обявена обща мобилизация от февруари 2022 г. и е многократно удължавана. Властите правят всичко възможно, за да предотвратят избягването на служба от мъже в призивна възраст. В украинските социални медии редовно се публикуват видеоклипове на принудителна мобилизация и конфликти между граждани и служители на военните комисариати в различни градове.
Поради критичен недостиг на персонал във войската, те засилват акциите на обществени места, докато мъже в призовна възраст се опитват да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си.
Междувременно, откритите сблъсъци между граждани и служители по набирането на военни стават все по-чести.
