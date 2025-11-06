Новини
Свят »
Русия »
МВнР на Русия: Зеленски издава "еднопосочен билет" за фронта на младите украинци
  Тема: Украйна

МВнР на Русия: Зеленски издава "еднопосочен билет" за фронта на младите украинци

6 Ноември, 2025 05:25, обновена 6 Ноември, 2025 05:35 922 29

  • украйна-
  • родион мирошник-
  • война-
  • войски-
  • мобилизация

Популисткото решение за отворяне границите за мъже на възраст от 18 до 22 години, се оказа сериозен удар и разстрои европейските спонсори на Киев, смята Родион Мирошник

МВнР на Русия: Зеленски издава "еднопосочен билет" за фронта на младите украинци - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски се опитва с всички необходими средства да привлече бягащи младежи в украинските въоръжени сили, които изпитват остър недостиг на пушечно месо.

Това заяви Родион Мирошник, посланик по особени задачи на руското външно министерство.

Още новини от Украйна

На 3 ноември украинското Министерство на отбраната обяви въвеждането, по указание на Зеленски, на нова договорна система за военнослужещи, със срок от една до пет години. След изтичане на договора от две до пет години се обещава едногодишно отсрочване от мобилизация. Очаква се новите договори да включват и увеличени месечни плащания, бонуси за подписване и разширен социален пакет.

Коментирайки плановете на украинските власти, Мирошник обясни, че решението на Зеленски, водено от популизъм, да отвори границите за мъже на възраст от 18 до 22 години включително, се е оказало сериозен удар и е разстроило европейските му спонсори.

„Затова днес той е принуден да измисля всякакви други механизми, за да прикрие набирането на все повече пушечно месо в редиците на въоръжените сили на Украйна, които вече изпитват сериозен недостиг. В момента нито украинският режим, нито самият Зеленски могат да гарантират, че някой ще бъде демобилизиран след приключване на договора си. Но те все пак ще се опитват да примамят с нещо украинската младеж, която се опитва да избяга“, каза източникът на ТАСС.

Той отбеляза, че както мобилизацията, така и договорът с украинските въоръжени сили са еднопосочни билети, „които в най-добрия случай могат да доведат до инвалидност, а в традиционния случай - просто до захвърляне на бойното поле“.

В Украйна е обявена обща мобилизация от февруари 2022 г. и е многократно удължавана. Властите правят всичко възможно, за да предотвратят избягването на служба от мъже в призивна възраст. В украинските социални медии редовно се публикуват видеоклипове на принудителна мобилизация и конфликти между граждани и служители на военните комисариати в различни градове.

Поради критичен недостиг на персонал във войската, те засилват акциите на обществени места, докато мъже в призовна възраст се опитват да напуснат страната по всякакъв начин, често рискувайки живота си.

Междувременно, откритите сблъсъци между граждани и служители по набирането на военни стават все по-чести.


Русия
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 два милиона вдигнаха двеста

    10 6 Отговор
    значи ще има пет милиона инвалиди но това не е достатъчно на надрусаният еврей

    05:39 06.11.2025

  • 2 гай Баньо

    13 5 Отговор
    Събират ги по улиците като кучета , това ли са доброволно наетите военнослужещи на укрията ?

    05:40 06.11.2025

  • 3 ВЕРВАМЕ

    6 14 Отговор
    Щом министерството на външните работи на руснаците го казва ВЕРВАМЕ.
    Към обяд Захарова като изтрезнее и тя ще се из.серре .

    Коментиран от #4

    05:41 06.11.2025

  • 4 селски ,

    15 8 Отговор

    До коментар #3 от "ВЕРВАМЕ":

    Никой не те кара да вярваш ,фактите го доказват !

    Коментиран от #5, #6, #8, #10

    05:42 06.11.2025

  • 5 Йосиф Кобзон

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "селски ,":

    Така е .

    05:43 06.11.2025

  • 6 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "селски ,":

    Свиквай.

    05:44 06.11.2025

  • 7 Факт

    5 8 Отговор
    Долнопpoбната и абсурдна, кремълска пропаганда е адресирана предимно към индивиди с критично ниско ниво на интелект, обща култура и морал.
    Вместо да признаят тоталния провал на СВО и да се изтеглят от чуждата държава , рашистите се опитват с дезинформация да разединяват украинците.

    Коментиран от #24, #26, #27

    05:46 06.11.2025

  • 8 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "селски ,":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря предварително!

    05:48 06.11.2025

  • 9 койдазнай

    3 8 Отговор
    Русия убива украинците на тяхна земя, защото те посмели да не се подчинят на политическите им интереси. Винове за това бил зеленски?!?

    05:51 06.11.2025

  • 10 Фактите викаш

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "селски ,":

    2 милиона убити и без крака и ръце руснаци.

    05:53 06.11.2025

  • 11 И Киев е Руски

    7 4 Отговор
    Само в холивудските филми отряди „Рамбо и „Командос" побеждават самотни цели армии. Но истинската война е малко по-сложна и е трудно да се „претвори приказка. в реалност

    Коментиран от #14, #16

    05:54 06.11.2025

  • 12 404

    9 4 Отговор
    Зеленски", ще бъде ударен от своите подчинени (той знае твърде много, не дай си Боже да говори) или от „другарите" си по кражба (той граби твърде много, обижда „момчетата" и знае твърде много за тях).

    Коментиран от #13

    05:55 06.11.2025

  • 13 Копеи не философствай!

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "404":

    Путлер търси пушечното месо за донбас. Действай.!

    Коментиран от #22

    05:59 06.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    5 7 Отговор
    Винаги има с какво да ни изненадат находчивите руснаци- там не се занимават с издаване на разни Билети,а направо качват Млади и Стари ГРАТИС на Поезда естествено без "Досвидание" щото е абс. излишно.

    05:59 06.11.2025

  • 16 Тихо пръдльо!

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "И Киев е Руски":

    Не си компетентен в областта на бойните действия.

    06:01 06.11.2025

  • 17 Няма край руският позор

    4 4 Отговор
    Няма.

    06:05 06.11.2025

  • 18 Руснак без глава

    2 4 Отговор
    Пълзя към Киев, още 130 години и съм там!

    Коментиран от #21

    06:08 06.11.2025

  • 19 след толкова

    3 1 Отговор
    укрофилски коментари ДА ОЧАКВАМЕ И 13 14годишнитеУ ЧУВАЛЯТО ----МНОГО ЗАВИСИМИ ОТ ПУДРА ЗАХАР в БГ то и тука ще трябва ЧИСТКА

    06:13 06.11.2025

  • 20 мдааа... свършва пушечното месо

    5 0 Отговор
    Х0х0льт изчезва... жени, деца на камионетката и на фронта за скрап!!!

    06:15 06.11.2025

  • 21 Украинец в Чувал

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Руснак без глава":

    вечче не Ям КУРАБИИ НЮ ЛАНДСКИ

    06:15 06.11.2025

  • 22 Копейка

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Копеи не философствай!":

    Центажийче мизерно подготвяй се
    Нали си от кюпа на богатити демек колективния запад и скоро ще ви нападаме, затуй са въоръжавате
    Няма да ми ходиш по молове, курорти и гърцийка,ми скоро ще хващаш пушката

    06:16 06.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    2 5 Отговор
    1991г на Русия бяха "виновни" камунизма, социализма, Берия, Сталин, Хрущов, Брежнев, Горбачов, Елцин, Тодор Живков, България, Баба Ванга, Американците, Полета до Луната , Космоса и извънземните !!! Днес са "виновни" Запада, Европа, Зеленски и Мъск, но никога собствената ру3ка некадърност и глупост. Завтра всички знаем кто будет поредния виновник оплют и намразен 👍

    Коментиран от #28

    06:16 06.11.2025

  • 24 Ежко

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Факт е,че когато ти се настани цигански табор пред къщата,ако можеш го гониш по-далеч от нея!Това правят руснаците в момента.

    06:18 06.11.2025

  • 25 Хе!

    4 1 Отговор
    Ба ти и колективния Запад! Четери години не може да се справи със 150 000 ушанки и 5000 нещастни, заблудени от комунистическата идеология корейци! Ба ти им аргументите и оправданията в стил - Русия пак ни ем, но не можа да ни победи с туш за 3 секунди, ами ни измъчва цял мач с продължения....!

    Коментиран от #29

    06:19 06.11.2025

  • 26 Това са безспорни

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Факти.

    06:21 06.11.2025

  • 27 Слава на великият Путин!!!

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Слава на Руската армия Освободителка!

    Всички ще освободят и млади и стари и тебе включително !😂😂😂

    06:22 06.11.2025

  • 28 Хе!

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":

    Такива са - загубени, прости, неадекватни! Ти да дойдеш тук да освобождаваш един неблагодарен народ, да дадеш 250 000 убити по полетата край Плевен и да си отидеш с празни ръце, докато западните сили настаняват своите агенти, в лицето на по образовани българи в управлението на Нова България, това си е само руско глупаво постижение!

    06:23 06.11.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Хе!":

    Напротив !!!
    България, Запада и Господ чудесно се справяме в Украйна. Лежим си по диваните на топличко, докато 500 000 роднини на Чингиз хан препускат из Вечните ловни полета 👍

    06:24 06.11.2025

