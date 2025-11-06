Новини
Свят »
Украйна »
ЮАР разследва случая с 17 граждани, попаднали като наемници в конфликта в Украйна
  Тема: Украйна

ЮАР разследва случая с 17 граждани, попаднали като наемници в конфликта в Украйна

6 Ноември, 2025 10:39 609 20

  • украйна-
  • наемници-
  • конфликт-
  • юар

Младите мъже били подвеждани с обещания за работа и сега са блокирани в Донбас

ЮАР разследва случая с 17 граждани, попаднали като наемници в конфликта в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Република Южна Африка съобщи, че е получила информация за 17 свои граждани, въвлечени като наемници в конфликта между Русия и Украйна, и в момента предприема действия за тяхното завръщане, предава Ройтерс, цитирана от БТА.

Според правителственото изявление мъжете са били примамени с обещания за изгодни трудови договори, но вместо това са се оказали въвлечени във въоръжени действия. Всички са на възраст между 20 и 39 години и понастоящем се намират блокирани в района на Донбас в Украйна.

Правителството на ЮАР посочва, че президентът Сирил Рамапоса е разпоредил разследване на обстоятелствата, довели до набирането на тези млади мъже за предполагаеми наемнически дейности. Не се уточнява на чия страна в конфликта са участвали южноафриканците.

В документа се припомня, че законодателството на страната забранява на гражданите да предоставят военна помощ на чужди държави или да служат в чужди армии без официално разрешение.

Още през август властите предупредиха младите хора да бъдат внимателни към фалшиви обяви за работа в Русия, които се разпространяват в социалните мрежи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Ще се върнат в сандъци.

    10:39 06.11.2025

  • 2 чичково червенотиквенече

    5 1 Отговор
    Най-много са наемниците от Южна Америка.
    Затова му трябват пари на онова лапе.

    Коментиран от #4

    10:44 06.11.2025

  • 3 стоян георгиев

    3 5 Отговор
    Нищо им няма на тия африканци.ще им мине до няколко дена.украинските дронове ще ги излекуват,а историята как не са знаели къде и какво ще правят може да си я разказват на другите африканци по колибите.

    10:45 06.11.2025

  • 4 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "чичково червенотиквенече":

    Тия се бият ма страната на путлер.пак уцели гредата.реват от няколко дена .

    Коментиран от #10

    10:47 06.11.2025

  • 5 Блокирани в района на Донбас в Украйна.

    7 5 Отговор
    Измамили са ги укрите !

    10:48 06.11.2025

  • 6 путин плаща

    5 6 Отговор
    Няма проститутки насила! И тия са платени от Фашистки кремъл!

    Коментиран от #11

    10:48 06.11.2025

  • 7 ехаа

    8 1 Отговор
    Да ви съжали човек как се гърчите да напишете някаква новина но ако може да я преиначите като полуистина и в крайна сметка да спазите правилния наратив. не се знаело на коя страна се бият. ами още в първото изречение сте го казали - в момента са блокирани в донбас. щом са блокирани не е ли ясно за кой са се били. айде стига вече... не сме толкова ...колкото мислите...

    10:48 06.11.2025

  • 8 Руснаци

    4 0 Отговор
    Наивни, иначе не знаеха къде отиват и защо. Когато са заловени - казват истината-са пътували, за да печелят пари като наемници.

    10:48 06.11.2025

  • 9 Ганя Путинофила

    3 4 Отговор
    Та нали тоя се цункаше с путин в Мацква?
    Сега що риве?

    10:49 06.11.2025

  • 10 чичково червенотиквенече

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "стоян георгиев":

    Ич не си в час.
    Колумбетата ги наема зелю.
    Сбирщайн за пари.
    От другата страна има редовни корейски армейски части.
    Ама ти едва ли правиш разлика....

    10:49 06.11.2025

  • 11 Руснаци

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "путин плаща":

    Така те воюват на страната на ВСУ, а не на РФ.

    Коментиран от #12, #19

    10:50 06.11.2025

  • 12 Още един неграмотен русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Руснаци":

    Тоя е в БРИКС!

    Коментиран от #20

    10:55 06.11.2025

  • 13 Механик

    2 2 Отговор
    " и понастоящем се намират блокирани в района на Донбас в Украйна."
    Това е достъчно, за да стне ясно, че са били подлъгани от Украина. Колкото и да го криете, колкото и да се напъва възпаления трол да ни обяснява как били в руската армия, номера не минава.

    10:56 06.11.2025

  • 14 Факти

    2 1 Отговор
    Ясно е, че са участвали на страната на Русия. Схемата отдавна е известна. Заловени африканци я разказаха пред украинските журналисти. Примамват ги с обяви за работа в Русия. Те отиват там с последните си пари и нищо не е такова, каквото им е обещано. Работодателят първо им взема паспорта. После започва да им бави парите и да им дава много по-малко. Междувременно плащат за спане и храна и техните пари свършват. След няколко месеца те са в безизходица. Когато отчаянието ги обземе получават предложение за армията. Обещават им, че ще са отзад и няма да се бият, а ще помагат с други работи. Да, ама не. Накрая свършват като пушечно месо или по-добрият вариант - в плен. Схемата е утъпкана и се прилага за десетки държави в Африка и Азия.

    10:57 06.11.2025

  • 15 АМАH OT ИДИOTИ

    1 2 Отговор
    ТИЯ НАЕМНИЦИ НАЙ ВЕРОЯТНО РУСНАЦИТЕ СА ГИ ВЕРБУВАЛИ ИЛИ ДАЖЕ ОТВЛЕКЛИ. МОЖЕ БИ ДОРИ ЛИЧНО ПУТИН Е РЪКОВОДИТЕЛ НА ОПЕРАЦИЯТА.
    🤣
    ЕДВА ЛИ ВОЮВАТ НА СТРАНАТА НА УКРАЙНА. УPCУЛИТЕ 3ЕЛEHСКИ НЕ ПРАВЯТ ТАКИВА НЕЩА
    😝

    10:59 06.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 зевзек

    1 0 Отговор
    попаднали, ей така случайно, разхождали се по улицата, не си гледали в краката, и попаднали в шахта

    11:00 06.11.2025

  • 18 Факти

    1 0 Отговор
    Щом не казват на чия страна са, значи са наемници но Московския режим. Там харесват чepнилки.

    11:00 06.11.2025

  • 19 ЮАР

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Руснаци":

    е БРИКС и Русия е БРИКС. Поне не лъжете за очевидни неща. Улави сте!

    11:02 06.11.2025

  • 20 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Още един неграмотен русофил":

    И кво като е в БРИКС? Да не би той да ги е пратил тия ? Или сам да е отишъл да се бие на страната на укрите?
    И въобще, аз смятам, че всеки човек на тая земя има право да взема страна, различна от тази на правителството му.
    Искал да се бие, ок. Отишъл и е поел риска.
    НАЕМНИКА няма родина докато е наемник. Набий си го в главата. Наемника няма други права, освен правото да воюва. Никой не защитава наемника при плен или сакатлък.
    Сега тия черни ВСУ-шники ще си платят по заслуги и абсолютно никой на тоя свят не може да обвини руснаците, че са ги убили или пленили. Съдбата им се решава вече само от Русия. И Бог.

    11:02 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания