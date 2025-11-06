ЮАР разследва случая с 17 граждани, попаднали като наемници в конфликта в Украйна

Република Южна Африка съобщи, че е получила информация за 17 свои граждани, въвлечени като наемници в конфликта между Русия и Украйна, и в момента предприема действия за тяхното завръщане, предава Ройтерс, цитирана от БТА.
Според правителственото изявление мъжете са били примамени с обещания за изгодни трудови договори, но вместо това са се оказали въвлечени във въоръжени действия. Всички са на възраст между 20 и 39 години и понастоящем се намират блокирани в района на Донбас в Украйна.
Правителството на ЮАР посочва, че президентът Сирил Рамапоса е разпоредил разследване на обстоятелствата, довели до набирането на тези млади мъже за предполагаеми наемнически дейности. Не се уточнява на чия страна в конфликта са участвали южноафриканците.
В документа се припомня, че законодателството на страната забранява на гражданите да предоставят военна помощ на чужди държави или да служат в чужди армии без официално разрешение.
Още през август властите предупредиха младите хора да бъдат внимателни към фалшиви обяви за работа в Русия, които се разпространяват в социалните мрежи.
1 Последния Софиянец
10:39 06.11.2025
2 чичково червенотиквенече
Затова му трябват пари на онова лапе.
Коментиран от #4
10:44 06.11.2025
3 стоян георгиев
10:45 06.11.2025
4 стоян георгиев
До коментар #2 от "чичково червенотиквенече":Тия се бият ма страната на путлер.пак уцели гредата.реват от няколко дена .
Коментиран от #10
10:47 06.11.2025
5 Блокирани в района на Донбас в Украйна.
10:48 06.11.2025
6 путин плаща
Коментиран от #11
10:48 06.11.2025
7 ехаа
10:48 06.11.2025
8 Руснаци
10:48 06.11.2025
9 Ганя Путинофила
Сега що риве?
10:49 06.11.2025
10 чичково червенотиквенече
До коментар #4 от "стоян георгиев":Ич не си в час.
Колумбетата ги наема зелю.
Сбирщайн за пари.
От другата страна има редовни корейски армейски части.
Ама ти едва ли правиш разлика....
10:49 06.11.2025
11 Руснаци
До коментар #6 от "путин плаща":Така те воюват на страната на ВСУ, а не на РФ.
Коментиран от #12, #19
10:50 06.11.2025
12 Още един неграмотен русофил
До коментар #11 от "Руснаци":Тоя е в БРИКС!
Коментиран от #20
10:55 06.11.2025
13 Механик
Това е достъчно, за да стне ясно, че са били подлъгани от Украина. Колкото и да го криете, колкото и да се напъва възпаления трол да ни обяснява как били в руската армия, номера не минава.
10:56 06.11.2025
14 Факти
10:57 06.11.2025
15 АМАH OT ИДИOTИ
🤣
ЕДВА ЛИ ВОЮВАТ НА СТРАНАТА НА УКРАЙНА. УPCУЛИТЕ 3ЕЛEHСКИ НЕ ПРАВЯТ ТАКИВА НЕЩА
😝
10:59 06.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 зевзек
11:00 06.11.2025
18 Факти
11:00 06.11.2025
19 ЮАР
До коментар #11 от "Руснаци":е БРИКС и Русия е БРИКС. Поне не лъжете за очевидни неща. Улави сте!
11:02 06.11.2025
20 Механик
До коментар #12 от "Още един неграмотен русофил":И кво като е в БРИКС? Да не би той да ги е пратил тия ? Или сам да е отишъл да се бие на страната на укрите?
И въобще, аз смятам, че всеки човек на тая земя има право да взема страна, различна от тази на правителството му.
Искал да се бие, ок. Отишъл и е поел риска.
НАЕМНИКА няма родина докато е наемник. Набий си го в главата. Наемника няма други права, освен правото да воюва. Никой не защитава наемника при плен или сакатлък.
Сега тия черни ВСУ-шники ще си платят по заслуги и абсолютно никой на тоя свят не може да обвини руснаците, че са ги убили или пленили. Съдбата им се решава вече само от Русия. И Бог.
11:02 06.11.2025