Халед Ел-Енани е новият генерален директор на ЮНЕСКО

6 Ноември, 2025 13:57, обновена 6 Ноември, 2025 14:06 348 0

Египетският учен и бивш министър поема ръководството на организацията на фона на напускането на САЩ и финансови затруднения

Халед Ел-Енани е новият генерален директор на ЮНЕСКО - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова

Египтянинът Халед Ел-Енани беше официално избран в четвъртък за генерален директор на ЮНЕСКО за следващия четиригодишен мандат, наследявайки французойката Одре Азуле. Изборът му се случва в момент на засилено напрежение и недоверие към организацията, след като Съединените щати отново обявиха решението си да я напуснат, съобщава АФП, предава БТА.

Формалното гласуване в Самарканд потвърди препоръката на Изпълнителния съвет от 6 октомври, който подкрепи кандидатурата на Ел-Енани пред тази на конгоанеца Фирмин Едуард Матоко с категорично мнозинство - 55 гласа срещу 2.

54-годишният египтолог, бивш министър на туризма и на културното наследство, получи 172 от общо 174 гласа на държавите членки по време на Общото събрание в Узбекистан. Той става първият представител на арабския свят, заемащ поста, и едва вторият африканец след Амаду Матар Мбоу, който оглавяваше организацията между 1974 и 1987 г.

Ел-Енани е описван като привърженик на „консенсуса“, който възнамерява да работи за обединяване на ЮНЕСКО, обвинявана през последните години в прекомерна политизация.

През последното десетилетие организацията бе разтърсена от поредица напускания - Израел се оттегли през 2017 г., Никарагуа направи същото тази година, а през юли САЩ напуснаха за трети път за четири десетилетия. Администрацията на Доналд Тръмп обвини ЮНЕСКО в пристрастие срещу Израел и в подкрепа на „идеологически мотивирани каузи“.

Новият ръководител ще встъпи в длъжност в средата на ноември и вече заяви, че възнамерява да работи за връщането на САЩ в организацията – подобно на постигнатото временно завръщане, осъществено от Одре Азуле през 2023 г. Напускането на Вашингтон не само подкопава международния авторитет на ЮНЕСКО, но и лишава бюджета ѝ от около 8% от основното финансиране.

Предвид намаляването на американските средства и нежеланието на европейските държави да компенсират недостига в условията на увеличени разходи за отбрана, Ел-Енани определя финансовата стабилизация като свой най-важен приоритет. Той планира да насърчи допълнителни доброволни вноски от правителствата - включително чрез схеми за замяна на дълг - и да разшири партньорствата с частния сектор, чиито дарения през 2024 г. представляваха едва 8% от бюджета.

България официално е подкрепила кандидатурата на Ел-Енани. На заседанието на 43-тата Генерална конференция в Самарканд министърът на културата Мариан Бачев подчерта, че ЮНЕСКО остава ключов стълб на мултилатерализма и международното сътрудничество. В изявлението си той поздрави новоизбрания генерален директор и изказа благодарност към Одре Азуле за нейното лидерство през последните години.


Египет
