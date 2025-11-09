Новини
Скандал в Би Би Си: Генералният директор и шефката на новините подават оставки след манипулирано изказване на Тръмп

9 Ноември, 2025 20:58

Оставките идват след полемика за манипулирано изказване на американския президент в документален материал

Скандал в Би Би Си: Генералният директор и шефката на новините подават оставки след манипулирано изказване на Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният директор на британската медийна корпорация Би Би Си, Тим Дейви, и ръководителката на новинарското звено Дебора Търнес подадоха оставки след критики за монтаж на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха самата медия и световните агенции, предава БТА.

Инцидентът се случи в рамките на документална програма, където редакционният монтаж на речта на Тръмп подвел зрителите, уточняват Би Би Си и Ройтерс.

„Решението е изцяло мое и благодаря на председателя на борда и на целия борд за тяхната непоклатима и единодушна подкрепа през целия ми мандат, включително и в последните дни“, заяви Дейви в официално изявление.

Президентът на медийната корпорация Самир Шах коментира, че това е „тъжен ден за Би Би Си“. „Тим беше отличен генерален директор през последните пет години, но продължителният натиск, на който беше подложен, го доведе до решението да напусне“, добави той.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 добре ги мята

    33 1 Отговор
    соросоидните амбреажчета

    21:03 09.11.2025

  • 3 Винченцо Андолини

    40 1 Отговор
    А в дойче зеле всички са за оставки, но са нахални, вземат пари и творят нескопосани лъжи.

    21:04 09.11.2025

  • 4 Помак

    13 7 Отговор
    Тръмп като Байдън е проблемен за света ...как може Бкуци като тея и васалите им кат тикви и прсета ...скоро ще има нов световен ред

    21:06 09.11.2025

  • 5 Майна

    28 3 Отговор
    Ква стана тя, а...
    Тръмп ще разположи военни части и в Ню Йорк
    Ще разчисти и медиите..
    Стискам му палци- важно е..
    Банкерската кабала вече е умираща като зловонна клоака , леле..

    21:07 09.11.2025

  • 6 Бибитко от Банкя

    31 1 Отговор
    Самир Шах начело на ВВС... Изобщо начело на някога великата Англия са вече само индийци, пакистанци, тунизийци, египтяни и какви ли не още. Бедни ми, бедни Шекспир!

    21:11 09.11.2025

  • 7 Ама те от Би Би Си

    11 3 Отговор
    откъде да знаят, че човека ще стане президент, пък не са виновни чак пък толкоз много.

    21:12 09.11.2025

  • 8 Това е

    21 1 Отговор
    ...демокрацията и свобода на словото, която ни птокрамираха от запад до втръсване, а се оказа само пропаганда и промивки. Измамиха източния блок и взе да изсветлява истината, измамата на запада, бандитски капитализъм и демокрация сами на хартия

    21:18 09.11.2025

  • 9 Факт

    5 1 Отговор
    Съвсем правилно!

    21:23 09.11.2025

  • 10 Президентът на корпорацията Самир Шах

    19 0 Отговор
    Сега е ред и DW!!

    Не може данъкоплатците да бъдат манипулирани чрез собствените им пари, събирани насила.

    21:23 09.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гориил

    11 4 Отговор
    В редакцията ще дойде нов генералният директор и шефката на новините и всичко ще си остане по старото.Оставката днес е напълно измамен ход и не променя нищо фундаментално.

    21:30 09.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 демократ

    2 20 Отговор
    Да изброим "придобивките" на соца
    Кола след 10 години чакане. Кола веднага само с долари от кореком ама то долари нямаш отде да вземеш същото и с маратонки дънки стереоуредби шоколади и тн.
    Не можеш дори в Гърция да отидвш дори и с визи защото визи нямаше.
    Плочки за баня само един цвят, само един вид маси столове фотьойли.
    Няма лекарства само софарма.
    Не можеш да имаш собстврн бизнес.
    Частна собственост няма
    И тн.

    Коментиран от #20, #25, #26, #28

    21:31 09.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Гьобелс ряпа да яде пред ББС.Тия са го задминали с 200 още на първата обиколка.Освен това законът задължава всеки адрес притежаващ ТВ или друго устройство за приемане на тв сигнал да плаща т.нар. TV license в размер на £ 174.50 годишно.

    21:33 09.11.2025

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Майна":

    А Буци се обяви за преАтел на Шорош❗
    После се чудят защо
    САМО ЗА НАС НЯМА ДЕРОГАЦИЯ❗

    21:34 09.11.2025

  • 18 az СВО Победа 80

    10 1 Отговор
    BBC излъга нагло и беше хваната в крачка!

    Нищо ново! На запад лъжата и измамата са първи "ценности"!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #21

    21:34 09.11.2025

  • 19 Браво Тръмп

    7 1 Отговор
    Трамбовка наред ....Следва дойчезеле .....

    21:34 09.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 80":

    Пешовците са еднакви навсякъде!

    21:45 09.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Това мaйкa ти

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Шпек":

    Ли ти го е разказвала😄😄😄

    21:54 09.11.2025

  • 24 ?????

    6 1 Отговор
    Интересно кво са монтирали?
    Нещо мълчат като те си знаят.

    21:55 09.11.2025

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 3 Отговор

    До коментар #14 от "демократ":

    И ти ли си чакал от 1985-та до 1995-та за Москвич😀Байгън от шюшлЯци😀

    21:55 09.11.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "демократ":

    Е тука с
    "Плочки за баня само един цвят, само един вид маси столове фотьойли.
    Няма лекарства .."
    Направо изби рибата в морето
    и сега и то стана Мъртво море 😀😀

    21:57 09.11.2025

  • 27 Гончар Романенко

    1 0 Отговор
    "Танковете да дойдат!"
    не е
    "Станко да дойде!"
    ... и обратно:))

    22:10 09.11.2025

  • 28 дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "демократ":

    "демократчо: баща ти ка нолко годинки е бил по времето на соц-а? не беше много добре тогава, но това което описваш освен за колата, за другото много са те излъгали. България все още (благодаряние на онова време) държи много патенти на лекарства.

    22:11 09.11.2025

  • 29 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Както казват някои добре ги трамбова г-н Тръмп ама още колко такива директори и в Европа и у нас има за уволнение!?!Даже има едно много еретическо съмнение -някои не ги ли повишават за това че лъжат !?

    22:22 09.11.2025

  • 30 Камала Харис води с 10% ! 🤨

    0 0 Отговор
    У нас това не е прието! Нещо повече, кресливият агент Ивайло се наложи с полиция да го измъкнат от директорския кабинет в БТА!

    22:25 09.11.2025