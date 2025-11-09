Скандал в Би Би Си: Генералният директор и шефката на новините подават оставки след манипулирано изказване на Тръмп

Генералният директор на британската медийна корпорация Би Би Си, Тим Дейви, и ръководителката на новинарското звено Дебора Търнес подадоха оставки след критики за монтаж на изказване на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха самата медия и световните агенции, предава БТА.
Инцидентът се случи в рамките на документална програма, където редакционният монтаж на речта на Тръмп подвел зрителите, уточняват Би Би Си и Ройтерс.
„Решението е изцяло мое и благодаря на председателя на борда и на целия борд за тяхната непоклатима и единодушна подкрепа през целия ми мандат, включително и в последните дни“, заяви Дейви в официално изявление.
Президентът на медийната корпорация Самир Шах коментира, че това е „тъжен ден за Би Би Си“. „Тим беше отличен генерален директор през последните пет години, но продължителният натиск, на който беше подложен, го доведе до решението да напусне“, добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 добре ги мята
21:03 09.11.2025
3 Винченцо Андолини
21:04 09.11.2025
4 Помак
21:06 09.11.2025
5 Майна
Тръмп ще разположи военни части и в Ню Йорк
Ще разчисти и медиите..
Стискам му палци- важно е..
Банкерската кабала вече е умираща като зловонна клоака , леле..
21:07 09.11.2025
6 Бибитко от Банкя
21:11 09.11.2025
7 Ама те от Би Би Си
21:12 09.11.2025
8 Това е
21:18 09.11.2025
9 Факт
21:23 09.11.2025
10 Президентът на корпорацията Самир Шах
Не може данъкоплатците да бъдат манипулирани чрез собствените им пари, събирани насила.
21:23 09.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гориил
21:30 09.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 демократ
Кола след 10 години чакане. Кола веднага само с долари от кореком ама то долари нямаш отде да вземеш същото и с маратонки дънки стереоуредби шоколади и тн.
Не можеш дори в Гърция да отидвш дори и с визи защото визи нямаше.
Плочки за баня само един цвят, само един вид маси столове фотьойли.
Няма лекарства само софарма.
Не можеш да имаш собстврн бизнес.
Частна собственост няма
И тн.
Коментиран от #20, #25, #26, #28
21:31 09.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Сатана Z
21:33 09.11.2025
17 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "Майна":А Буци се обяви за преАтел на Шорош❗
После се чудят защо
САМО ЗА НАС НЯМА ДЕРОГАЦИЯ❗
21:34 09.11.2025
18 az СВО Победа 80
Нищо ново! На запад лъжата и измамата са първи "ценности"!
🤣🤣🤣
Коментиран от #21
21:34 09.11.2025
19 Браво Тръмп
21:34 09.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Факт
До коментар #18 от "az СВО Победа 80":Пешовците са еднакви навсякъде!
21:45 09.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Това мaйкa ти
До коментар #20 от "Шпек":Ли ти го е разказвала😄😄😄
21:54 09.11.2025
24 ?????
Нещо мълчат като те си знаят.
21:55 09.11.2025
25 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "демократ":И ти ли си чакал от 1985-та до 1995-та за Москвич😀Байгън от шюшлЯци😀
21:55 09.11.2025
26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #14 от "демократ":Е тука с
"Плочки за баня само един цвят, само един вид маси столове фотьойли.
Няма лекарства .."
Направо изби рибата в морето
и сега и то стана Мъртво море 😀😀
21:57 09.11.2025
27 Гончар Романенко
не е
"Станко да дойде!"
... и обратно:))
22:10 09.11.2025
28 дедо
До коментар #14 от "демократ":"демократчо: баща ти ка нолко годинки е бил по времето на соц-а? не беше много добре тогава, но това което описваш освен за колата, за другото много са те излъгали. България все още (благодаряние на онова време) държи много патенти на лекарства.
22:11 09.11.2025
29 не може да бъде
22:22 09.11.2025
30 Камала Харис води с 10% ! 🤨
22:25 09.11.2025