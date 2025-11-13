Шътдаун в САЩ: защо тази капитулация беше абсурдна

Демократите капитулираха, но и републиканците имат проблем. Шътдаунът никога няма победител и никоя политическа партия не излиза от него с по-силни позиции - особено, когато той продължава 43 дни, коментира авторката.

Проблем за републиканците и още по-голям проблем за демократите

През тези 43 дни десетки хиляди представителите на администрацията не получаваха заплати, а държавните поръчки бяха замразени. Социалните програми бяха спрени, стотици самолети не излетяха, тъй като на ръководителите на полети също не се плащаше. Сега обаче американците се връщат към нормалния живот.

Донесе ли нещо този шътдаун? Не, освен един проблем за републиканците и един още по-голям проблем за демократите. Защото опозицията капитулира. Не всички – седмина сенатори демократи и един безпартиен, който обикновено гласува с тях, бяха достатъчни, за да разбият единството на демократите в борбата им срещу Тръмп и републиканците в Сената. Колегите им в Долната камара на Конгреса - Камарата на представителите - нямат шанс да спрат бюджета.

Осмината отцепници се обединиха с републиканците. Междувременно се говори за „политическа катастрофа“, „жалка работа“ „трагично действие“ - и за „капитулация“. И точно това се случи: капитулация, пише Нина Барт. Сигналът, който беше даден, гласи: ние не можем да спечелим битката срещу Тръмп и неговите републиканци.

Здравното осигуряване на милиони американци увисва

Осем гласа бяха достатъчни, за да се стигне до един компромис, който в действителност не е никакъв компромис. Защото с него демократите постигнаха твърде малко. Уволнените по време на шътдауна държавни служители ще бъдат върнати на работа - но това и бездруго вече беше решено от една съдийка. Федералните служители, които бяха в принудителен отпуск, ще получат заплатите си със задна дата. Досега това беше обичайна практика, която Тръмп постави под въпрос. Стигнало се е дотам, че дори прилагането на действащото право вече се счита за успех, пише АРД.

Това, което демократите не успяха да постигнат, беше целта, която си бяха поставили с тази блокада: и занапред да се отпускат паричните добавки, които гарантират здравна осигуровка на милиони американци. Осемте сенатори решиха: стига толкова, нямаме шанс да спечелим, нека ограничим щетите. Те са се погрижили за хората в своите щати.

А демократите бяха в силна позиция

Когато е ясно, че си заел обречена позиция, може би най-доброто е да признаеш поражението си. Но моментът, който избраха, беше почти абсурден. Демократите бяха в най-добрата си форма от дълго време насам. През изминалата седмица те спечелиха убедително много важни избори в страната . Одобрението към Тръмп се сриваше. По време на шътдауна той се концентрира върху ремонтите на Белия дом, публикуваше снимки на новата си баня и играеше голф. В същото време опашките пред хранителните банки ставаха все по-сериозни, а повечето избиратели виняха републиканците.

Трудно е да се разбере защо точно в този момент демократите се предадоха. Избирателите търсеха някой, който да се застъпи за тях, пише Нина Барт. Някой, който да се противопостави на Тръмп. Те имат нужда от политици, които да се борят. Резултатите от изборите миналата седмица ясно показаха това. Но демократите изчерпаха силите си. Те се бориха и почти нищо не постигнаха. Много избиратели ще дадат точно такава оценка на изминалите седмици.

Междинните избори ще дадат финалната оценка

Но и републиканците имат проблем: отказът им да удължат изплащаните субсидии за здравното осигуряване. Милиони американци ще ги държат отговорни - и с право.

Републиканците са под натиск да постигнат резултати. Особено онези, които искат да бъдат преизбрани. Възможно е това да е горивото, от което демократите се нуждаят в кампанията за междинните избори за Конгреса през следващата година. Но преди това те ще напуснат бойното поле като пораженци, обобщава Ребека Барт за АРД.

Автор: Ребека Барт ARD