Ню Йорк, Вирджиния, Ню Джърси: кошмарът на Тръмп се сбъдна

Ню Йорк, Вирджиния, Ню Джърси: кошмарът на Тръмп се сбъдна

5 Ноември, 2025 17:22 1 262 13

Републиканците в САЩ загубиха губернаторските избори в два щата, а в Ню Йорк ще управлява ляв демократ

Ню Йорк, Вирджиния, Ню Джърси: кошмарът на Тръмп се сбъдна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Изборните секции още не бяха затворени, когато новоизбраната губернаторка на щата Вирджиния Абигейл Спанбъргър вече благодареше на всички, които са я подкрепили, като са гласували за нея. Изборната ѝ победа означава не само, че републиканците губят губернаторския пост там, но и че Спанбъргър става първата жена губернатор в историята на Вирджиния.

Тест за настроенията след президентските избори

В Ню Джърси за губернатор беше избрана още една демократка – Мики Шеръл. Освен това победата на Зохран Мамдани в Ню Йорк предизвика политическо земетресение. Той е едва на 34 години и не само е първият мюсюлманин на кметския пост, но и е причисляван към левия политически спектър в Демократическата партия.

Най-вече изборните победи във Вирджиния и Ню Джърси обаче се считат за тест за настроенията в страната спрямо президента Доналд Тръмп и републиканците. А резултатът от този тест е много лош за тях: според проучване в Ню Джърси, цитирано от АРД, 70 процента от демократичните избиратели са гласували за Шеръл, защото са недоволни от политиката на Тръмп.

Инфлацията и високите наеми - теми в предизборната кампания

Много хора се притесняват за икономиката – и с това и за собственото си благосъстояние. Инфлацията продължава да е висока, наемите и цените на жилищата са недостъпни за мнозина – всичко това е централна тема в предизборните програми на успешните кандидати. Победителката във Вирджиния, Спанбъргър иска да намали особено разходите за жилища. Нейната победа, както и тези на Шеръл и Мамдани дават тласък на демократите за междинните избори през следващата година в САЩ.

Тръмп се ангажира особено активно в предизборната кампания в Ню Йорк – при това не за безперспективния кандидат на републиканците, а за бившия демократ, а сега независим кандидат за кмет Андрю Куомо. Освен това той заплаши да намали федералните средства за Ню Йорк, ако Мамдани бъде избран. Сега за Тръмп се сбъдва най-лошият кошмар.

Автор: Ане Шнайдер (АРД)


САЩ
  • 1 70 процента от демократичните избиратели

    14 6 Отговор
    90% всякакви кафяви в тез градове

    17:25 05.11.2025

  • 2 си дзън

    6 12 Отговор
    Краснов звънял на Путин за инструкции...

    Коментиран от #4, #10

    17:28 05.11.2025

  • 3 Иван

    11 4 Отговор
    Доналд Тръмп е проститутка на сатанинския нацистки хазарски коварен Израел.

    17:28 05.11.2025

  • 4 Иван

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Внуците на Доналд Тръмп руска православна църква ли посещават или синагога?

    17:30 05.11.2025

  • 5 Бай вую

    4 5 Отговор
    Новата реалност эа эападния /эападналият/ свят

    17:33 05.11.2025

  • 6 Красимир Петров

    1 2 Отговор
    Отврат!

    17:37 05.11.2025

  • 7 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Гражданска война в САЩ: Как новият кмет на Ню Йорк я доближи...
    Вчера САЩ направиха една голяма крачка по-близо до гражданска война. Нещо повече, тази стъпка беше очаквана, дори неизбежна.
    Това се отнася до избирането на Зохран Мамдани, мюсюлмански имигрант от хиндуистки произход, за нов кмет на Ню Йорк.
    Той вече се обяви за основен противник на Тръмп и неговите политики. И не само на Тръмп.
    На първо място, Мамдани и цялата левица оспорват лидерството на американските демократи. Традиционния политически елит на Демократическата партия. Нейните основни политически кланове. Които те възнамеряват да предадат на бунището на историята.
    И в резултат на това леви радикали като Мамдани искат да завземат властта в партията. И те наистина могат, тъй като са във възход, докато техните политически съперници в Демократическа партия на САЩ нямат нито нови хора, нито нови идеи.
    В резултат на това тези процеси рязко ще радикализират политическия пейзаж в Съединените щати като цяло. Всъщност, в отговор можем да очакваме подобно бързо изместване надясно в Републиканската партия, чийто следващ официален лидер може да бъде настоящият вицепрезидент на САЩ Джей Д. Ванс.
    Това означава, че двата фундаментално различни начина на живот, които съществуват в така наречените „демократични“ и „републикански“ щати, които вече практически са се оформили, ще бъдат окончателно установени (и дори ще се разминат още повече).
    И това ще бъде краят не само на американската мечта, но и н

    Коментиран от #11, #13

    17:38 05.11.2025

  • 8 Демокрацията в САЩ

    7 3 Отговор
    няма да търпи Тръмп!

    Това не е Русия!

    Коментиран от #12

    17:41 05.11.2025

  • 9 Горски

    3 1 Отговор
    Ню Йорк винаги е бил град на емигрантите. Резултата е повече от логичен. Цените на недвижимото имущество в Ню Йорк са астрономически. Около 30% от апартаментите придобити с инвестиционна цел стоят празни. За да се наеме апартамент в хубава част на града се изискват есета, гаранции, препоръки и т.н. Младите изнемогват, живеят по 4 до 5 в един апартамент и едва смогват да плащат наема от $8,000 до $15,000 на месец. Движението на Мамдани няма нищо общо с идеологията на комунизма, а е просто прагматичен израз на икономическа реалност. Затова има такава подкрепа от младите хора. Относно имигрантите, те никога не са били проблем в Ню Йорк. Проблема са бездомните, наркоманите и част от тези които са на социална издръжка и са в основата на криминалните прояви. Е да не говорим че здравният бюджет на Ню Йорк е два пъти по голям от този на Франция.

    17:52 05.11.2025

  • 10 Дзън дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Колкото и да злобееш, троле това няма да помогне на Укряйня

    17:52 05.11.2025

  • 11 Републиканската партия

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    С Джей Д. Ванс спокойно може да се закрие ... Както и с който и да е друг ционист

    17:53 05.11.2025

  • 12 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Демокрацията в САЩ":

    Ти си някой на който Тръмпи е резнал хранилката ! Затова си толкоз злобен, стомаха стърже, а доларес няма !!

    18:04 05.11.2025

  • 13 си дзън

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Кажи сега коя държава ще се разпадне първа САЩ или русията.

    18:07 05.11.2025