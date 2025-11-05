Ню Йорк, Вирджиния, Ню Джърси: кошмарът на Тръмп се сбъдна

Изборните секции още не бяха затворени, когато новоизбраната губернаторка на щата Вирджиния Абигейл Спанбъргър вече благодареше на всички, които са я подкрепили, като са гласували за нея. Изборната ѝ победа означава не само, че републиканците губят губернаторския пост там, но и че Спанбъргър става първата жена губернатор в историята на Вирджиния.
Тест за настроенията след президентските избори
В Ню Джърси за губернатор беше избрана още една демократка – Мики Шеръл. Освен това победата на Зохран Мамдани в Ню Йорк предизвика политическо земетресение. Той е едва на 34 години и не само е първият мюсюлманин на кметския пост, но и е причисляван към левия политически спектър в Демократическата партия.
Най-вече изборните победи във Вирджиния и Ню Джърси обаче се считат за тест за настроенията в страната спрямо президента Доналд Тръмп и републиканците. А резултатът от този тест е много лош за тях: според проучване в Ню Джърси, цитирано от АРД, 70 процента от демократичните избиратели са гласували за Шеръл, защото са недоволни от политиката на Тръмп.
Инфлацията и високите наеми - теми в предизборната кампания
Много хора се притесняват за икономиката – и с това и за собственото си благосъстояние. Инфлацията продължава да е висока, наемите и цените на жилищата са недостъпни за мнозина – всичко това е централна тема в предизборните програми на успешните кандидати. Победителката във Вирджиния, Спанбъргър иска да намали особено разходите за жилища. Нейната победа, както и тези на Шеръл и Мамдани дават тласък на демократите за междинните избори през следващата година в САЩ.
Тръмп се ангажира особено активно в предизборната кампания в Ню Йорк – при това не за безперспективния кандидат на републиканците, а за бившия демократ, а сега независим кандидат за кмет Андрю Куомо. Освен това той заплаши да намали федералните средства за Ню Йорк, ако Мамдани бъде избран. Сега за Тръмп се сбъдва най-лошият кошмар.
Автор: Ане Шнайдер (АРД)
