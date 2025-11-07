Новини
"Най-ужасяващите кадри": бруталният подход на ICE в САЩ

7 Ноември, 2025 14:12 2 446 36

Хайки в детски градини и домове за възрастни хора, произволни арести и брутален подход: ловът на мигранти в САЩ ескалира все повече

"Най-ужасяващите кадри": бруталният подход на ICE в САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сряда започва като съвсем обикновен ден в детската гранита "Слънчев лъч" в Чикаго. Първите деца пристигат, а възпитателите се подготвят за работния ден. Докато изведнъж не нахлуват агенти на имиграционната служба ICE.

Служителите на ICE, част от които носят маски върху лицата си, арестуват една от възпитателките - жена от Колумбия. Бащата на дете, което посещава градината, заснема как агентите извличат жената от сградата, докато тя крещи, че има валидни документи.

"Най-ужасяващите кадри, които съм виждал"

Говорителка на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заяви след акцията, че служители проследили жената от Колумбия, след като тя и един мъж били избягали при "проверка на пътя".

Видеото предизвиква вълна от възмущение в цялата страна. Мат Мартин от общинския съвет в Чикаго коментира, че това са "най-ужасяващите кадри, които съм виждал по време на мандата си". "Въоръжени служители патрулират в сградата, докато в нея се намират възпитатели и деца", възмущава се той.

ICE не се спират пред нищо

Тази акция е част от новия подход към мигрантите в Чикаго. По данни на вътрешното министерство от септември насам са задържани над 3000 души. Още с връщането си на власт Доналд Тръмп обеща да затегне драстично миграционната политика и да преследва имигрантите без валидни документи, както и тези, които извършват престъпления. Но действията на ICE в последните месеци предизвикват остри критики.

Редовно се появяват съобщения за задържани хора, които нито са извършили престъпление, нито пребивават нелегално в САЩ. Многократно се стигна до акции в училища, домове за възрастни хора и други обществени учреждения, а социалните мрежи са пълни с безброй видеоклипове, които документират отчасти бруталния подход на служителите на ICE - въоръжени, облечени в камуфлажни униформи, с качулки и маски върху лицата си. В едно от видеата се вижда как те блъскат кола и я избутват от пътя, за да измъкнат шофьорката и да я задържат. Агентите не се колебаят да използват и сълзотворен газ. Стига се и до драматични сцени, в които преследваните в състояние на паника се опитват да избягат от властите.

Насилие, принуда, нарушаване на човешките права

И в центровете за задържане са отчетени многобройни нарушения на човешките права. От "Хюман Райтс Уоч" са документирали няколко случая, в които служители са упражнявали неправомерно натиск върху задържани лица, за да се съгласят "доброволно" да напуснат страната. Задържаните са били връзвани и принуждавани да спят на пода. На моменти дори им е отказвана храна и вода. Освен това служителите на ICE не са им позволявали да се свържат с адвокат или със собственото си семейство.

По информация на NPR само през 2025 година най-малко 20 души са загинали, докато са били задържани от ICE - такава черна хроника не е имало от 20 години. Общият брой на хората, които са задържани с цел депортация, е достигнал нов рекорд от около 60 000 души.

Организации като "Хюман Райтс Уоч" и "Амнести интернешънъл" говорят за незаконни акции и произволни задържания. "ICE е извън контрол", коментира и Делия Рамирес, която представлява Илинойс в Конгреса.

"ICE действа безнаказано и извън закона. ICE потъпква нашите права. ICE тероризира нашите общности", коментира Рамирес. Според нея това е резултат от факта, че "Доналд Тръмп, републиканците и ръководството на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ предоставят на ICE неограничени финансови средства, освобождават ги от всякакъв контрол и им дават зелена светлина по отношение на прозрачността и отчетността".

През септември Върховният съд разреши на имиграционните власти да задържат и проверяват хора само въз основа на цвета на кожата, етническата принадлежност, езика или вида на работата им. Но още преди това много имигранти живееха в постоянен страх да не попаднат в полезрението на служителите на ICE.

Най-добре финансираната правоприлагаща институция

Доналд Тръмп обаче отхвърля всякакви критики. В интервю за CBS преди няколко дни той коментира, че ICE дори "не са направили достатъчно". Според американския разследващ портал The Intercept имиграционните власти в момента проучват дали могат да плащат на "ловци на глави", които да издирват имигранти в цялата страна и да ги докладват на властите.

В рамките на своя "Голям красив закон" още през лятото американският президент задели около 170 милиарда долара допълнителни средства до 2029 г. за Министерството на вътрешната сигурност и за имиграционната служба. С тези средства ICE ще се превърне в най-добре финансираната правоприлагаща институция в историята на САЩ. "През следващите четири години тя ще разполага с повече средства от ФБР, Агенцията за борба с наркотиците, Маршалската служба и Администрацията на затворите, взети заедно", коментира Арон Райхлин-Мелник от Американския съвет по имиграцията.

Автор: Томас Лачан


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 11 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БРАВО

    40 5 Отговор
    Един денп така ще арестуват и сopocоидните подлоги и агенти. Било е преди и пак ще бъде!

    Коментиран от #31

    14:14 07.11.2025

  • 3 Доналд Тръмп

    8 33 Отговор
    И във Русия ще пусна моите хайки да ми докарат Путин

    Коментиран от #7, #13

    14:14 07.11.2025

  • 4 Нед Кели

    10 8 Отговор
    Ще кажа само, че тези в асансьора са супер ГМО хайвани. То не е чернокож, не е азиатец, не е татуирано, и таз пасминка тръгнала да ми арестува и да ми тормози хорицата?!

    14:15 07.11.2025

  • 5 кoзякo

    19 2 Отговор

    До коментар #1 от "Купейк":

    Някой е допуснал на времето грубата грешка да не го изкара навреме, затова си се появил ти, още по-голяма грешка. Коментирай кой е този, съжалява ли дълбоко за грешката си?!

    14:16 07.11.2025

  • 6 с0р0с

    28 1 Отговор
    ДВеле квичи - значи е добре !

    14:16 07.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дъгкмм

    7 1 Отговор
    Има ли отражение върху престъпността гонитбата на мигрантите?

    14:22 07.11.2025

  • 9 Голям майтап

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Купейк":

    Казано е -Гражданска война в САЩ.

    14:24 07.11.2025

  • 10 000

    19 1 Отговор
    Бъдещето на западната цивилизация е халифат с малки християнски анклави. Западният петвековен империалистичен доминитет приключи. Наследниците на европейските буржоазни елити, които финансираха канонизирането на азия, африка и америките сега ще унищожат западната цивилизация на белия човек.

    14:25 07.11.2025

  • 11 Лопата Орешник

    11 2 Отговор
    Американский мир!!!

    14:26 07.11.2025

  • 12 Голяма работа

    2 14 Отговор
    Във Русия от апартаментите им ги вадят пребиват и им вземат апартамента а Руснака на фронта жена му в Бардака

    14:28 07.11.2025

  • 13 Лопата Орешник

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Доналд Тръмп":

    Ти бавен ли си бе? Вова беше в Аляска , що не го арестуваха? Нещо го аплодираха ми се струва! Пусни си видео!

    14:28 07.11.2025

  • 14 Порно

    11 0 Отговор
    Какво очаквате, на предните избори го прецакаха с чували с бюлетини "по пощата" и с гласували мигранти без документи. Всичко се връща

    14:31 07.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ДВ няма думата

    12 0 Отговор
    Журналистите могат да си лаят колкото си искат, американците правят това, което си искат в страната си и в Европа. В слугинаж си сами се докарахме до това.

    14:33 07.11.2025

  • 17 Кочан

    3 3 Отговор
    Искам да работя там и ще работя в тази служба. Преди 19 години спечелих Зелен Карта и съм истински американец. Мразя мигранти

    14:35 07.11.2025

  • 18 фют

    8 0 Отговор
    Дойче веле оправи Германия, България и целия ЕС и тръгна да оправя САЩ

    14:35 07.11.2025

  • 19 Тома

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Купейк":

    Батко а какво ще кажеш за кмета на Ню Йорк който е също мигрант

    14:39 07.11.2025

  • 20 Коментар

    0 5 Отговор
    Всеки човек е една човешка съдба, не може с подход на слон в стъкларски магазин да се решават тези проблеми, а всичко което прави рижия е насочено към изпълнение думите на Христос-Народ ще се повдигне против народ и държава против държаха, преди да дойде Неговото пришествие.Никаква ТСВ дотогва, световната война е Армагедон-света срещу Месията установил се като цар на Израел-Пс.2, когато третата част от човечеството ще погине.

    14:39 07.11.2025

  • 21 Някой

    12 0 Отговор
    Хм, а какво да се прави с нелегалните имигранти? Да им се поднесе кафе, да им се поклони човек и да им подхвърли пачка с долари?
    Много правилно действат в случая американските служби. Това са престъпници, щом са нелегално в страната ти. Виждаме какво става в Европа, когато властта се прави, че няма проблеми с нелегалната имиграция. И по-лошо ще става тук.

    Коментиран от #28

    14:40 07.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ои8уйхътгрф

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    "Правата" на човека вървят в комплект със "Задълженията" на тоя същия човек... Основно задължение навсякъде по света е СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ, нали така... Или си на друго мнение?
    Когато решиш НЕЛЕГАЛНО да преминеш от Мексико у Краваристан автоматично НАРУШАВАШ ЗАКОНИТЕ НА 2 ДЪРЖАВИ... Това също така автоматично води до прилагане на ЗАКОНИТЕ на държавата в която се намираш, а там закона явно казва "депортация"...

    Не ви кефи полицията да ви гони, бие, арестува и т.н.- разбирам ви, и мен не ме кефи... И затова НЕ НАРУШАВАМ ЗАКОНИТЕ...

    Коментиран от #26, #29

    14:48 07.11.2025

  • 25 Някой

    9 0 Отговор
    Абе, помня едни кадри от сирия от преди година. Как сатрапите на сегашния "президент" на Сирия избиват без съд и присъда едни хора. Много хора. Но това не е ужасно за вас. Помня и едни покъртителни кадри от ивицата Газа, където израелците сринаха всичко със все цивилните. Но и това нее ужасно за вас.
    Помня и едни клипове как американски фойници се гаврят и издевателстват над арестувани иракчани в иракски затвор. Това със сигурнос не е ужасявао за вас.
    Но видите ли, арестуването на доказани престъпници, при това без някой да се гаври с тях, било "най-ужасното нещо". Направо да му се доповръща на човек. От това какви морални ценности имате.

    14:51 07.11.2025

  • 26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":

    ОбАркал си рейса пич❗
    Не става дума за убийци и крадци хванати на местопрестъплението❗
    Нали в Европа трябва да сме милостиво към бягащите от мизерията ❗
    А сега изведнъж -така трябва❗
    Бедна ти е фантазията какво ще чуеш, ако наши полицаи пребият двама трима преминали нелегално границата тук❗
    Викат му ДВОЕН СТАНДАРТ❗

    Коментиран от #32

    14:54 07.11.2025

  • 27 В КОЛУМБИЯ СЪЩО ЕКСТРАДИРАТ

    4 0 Отговор
    НЕЗАКОННО ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ ! САЩ ДА НЕ Е АВРАМОВ ДОМ !?

    14:54 07.11.2025

  • 28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    Хм, а какво щеше да стане вчера , ако наши полицаи бяха пребили онези от Шкодата и ги бяха хвърлили обратно 🤔❗
    Нали ТАКА ТРЯБВА ‼️

    14:57 07.11.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":

    Когато преминаваш НЕЛЕГАШНО от Турция в България с какво е по-различно🤔
    Айде нема нужда да ни учиш на
    АМЕРИКАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ🤔

    Коментиран от #34

    15:06 07.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 медуня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО":

    ХАХАХАХА

    15:25 07.11.2025

  • 32 ои8уйхътгрф

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Личи си, че хич НЕ си наясно с положението... У ваштъ блъхариъ имигрантите намаляха с 95% точно защото ваштъ полиция ги съдираше от бой и "уважение" отзад, взимаше им пари/злато/телефони и всичко ценно... Ситуацията бързо се разчу и през вас сега минават само най-бедните и смотаните които напускат ваштъ дупкъ в рамките на 12-16 часа...

    И така трябва да бъде- който е мигрант и бяга от война отива на ГКПП-то, подава молба за закрила и т.н. по процедурата... Всички останали не са мигранти, а ПРЕСТЪПНИЦИ НАРУШИЛИ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА... И за това ПРЕСТЪПЛЕНИЕ се полага присъда започваща от 5г. пандиз...

    Коментиран от #33

    15:37 07.11.2025

  • 33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "ои8уйхътгрф":

    "Личи си, че хич НЕ си наясно с положението... "

    Ти от Марс занаеш по-добре какво става тук от нас - живеещите тук❗

    И да, за второто си прав❗
    Ама защо досега евроGEйците не биеха онези от лодките и тези от Турция,
    а днес ни обяснявате как ТАКА ТРЯБВАЛО❗

    Коментиран от #35

    15:53 07.11.2025

  • 34 ои8уйхътгрф

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ами пробвай да минеш нелегално в Турция и като те хванат после обяснявай "Аз съм мигрант"... Някак подозирам, че ще ти се наложи да полежиш у турския зандан където много ще се зарадват на бяло месце...

    Коментиран от #36

    15:54 07.11.2025

  • 35 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ами питай господарите си- евроGEйците, що не ги бият и връщат обратно, а ги посрещате като скъпи гости...

    15:56 07.11.2025

  • 36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "ои8уйхътгрф":

    Трудно ли ти е да разбереш САМ отведнъж текст написан от друг🤔❓
    Пиша
    "ОТ ТУРЦИЯ В БЪЛГАРИЯ"
    ти ми обясняваш да премина
    ОТ БЪЛГАРИЯ В ТУРЦИЯ,
    че да видя 🤔❗

    15:58 07.11.2025