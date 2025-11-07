"Най-ужасяващите кадри": бруталният подход на ICE в САЩ

Сряда започва като съвсем обикновен ден в детската гранита "Слънчев лъч" в Чикаго. Първите деца пристигат, а възпитателите се подготвят за работния ден. Докато изведнъж не нахлуват агенти на имиграционната служба ICE.
Служителите на ICE, част от които носят маски върху лицата си, арестуват една от възпитателките - жена от Колумбия. Бащата на дете, което посещава градината, заснема как агентите извличат жената от сградата, докато тя крещи, че има валидни документи.
"Най-ужасяващите кадри, които съм виждал"
Говорителка на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ заяви след акцията, че служители проследили жената от Колумбия, след като тя и един мъж били избягали при "проверка на пътя".
Видеото предизвиква вълна от възмущение в цялата страна. Мат Мартин от общинския съвет в Чикаго коментира, че това са "най-ужасяващите кадри, които съм виждал по време на мандата си". "Въоръжени служители патрулират в сградата, докато в нея се намират възпитатели и деца", възмущава се той.
ICE не се спират пред нищо
Тази акция е част от новия подход към мигрантите в Чикаго. По данни на вътрешното министерство от септември насам са задържани над 3000 души. Още с връщането си на власт Доналд Тръмп обеща да затегне драстично миграционната политика и да преследва имигрантите без валидни документи, както и тези, които извършват престъпления. Но действията на ICE в последните месеци предизвикват остри критики.
Редовно се появяват съобщения за задържани хора, които нито са извършили престъпление, нито пребивават нелегално в САЩ. Многократно се стигна до акции в училища, домове за възрастни хора и други обществени учреждения, а социалните мрежи са пълни с безброй видеоклипове, които документират отчасти бруталния подход на служителите на ICE - въоръжени, облечени в камуфлажни униформи, с качулки и маски върху лицата си. В едно от видеата се вижда как те блъскат кола и я избутват от пътя, за да измъкнат шофьорката и да я задържат. Агентите не се колебаят да използват и сълзотворен газ. Стига се и до драматични сцени, в които преследваните в състояние на паника се опитват да избягат от властите.
Насилие, принуда, нарушаване на човешките права
И в центровете за задържане са отчетени многобройни нарушения на човешките права. От "Хюман Райтс Уоч" са документирали няколко случая, в които служители са упражнявали неправомерно натиск върху задържани лица, за да се съгласят "доброволно" да напуснат страната. Задържаните са били връзвани и принуждавани да спят на пода. На моменти дори им е отказвана храна и вода. Освен това служителите на ICE не са им позволявали да се свържат с адвокат или със собственото си семейство.
По информация на NPR само през 2025 година най-малко 20 души са загинали, докато са били задържани от ICE - такава черна хроника не е имало от 20 години. Общият брой на хората, които са задържани с цел депортация, е достигнал нов рекорд от около 60 000 души.
Организации като "Хюман Райтс Уоч" и "Амнести интернешънъл" говорят за незаконни акции и произволни задържания. "ICE е извън контрол", коментира и Делия Рамирес, която представлява Илинойс в Конгреса.
"ICE действа безнаказано и извън закона. ICE потъпква нашите права. ICE тероризира нашите общности", коментира Рамирес. Според нея това е резултат от факта, че "Доналд Тръмп, републиканците и ръководството на Департамента за вътрешна сигурност на САЩ предоставят на ICE неограничени финансови средства, освобождават ги от всякакъв контрол и им дават зелена светлина по отношение на прозрачността и отчетността".
През септември Върховният съд разреши на имиграционните власти да задържат и проверяват хора само въз основа на цвета на кожата, етническата принадлежност, езика или вида на работата им. Но още преди това много имигранти живееха в постоянен страх да не попаднат в полезрението на служителите на ICE.
Най-добре финансираната правоприлагаща институция
Доналд Тръмп обаче отхвърля всякакви критики. В интервю за CBS преди няколко дни той коментира, че ICE дори "не са направили достатъчно". Според американския разследващ портал The Intercept имиграционните власти в момента проучват дали могат да плащат на "ловци на глави", които да издирват имигранти в цялата страна и да ги докладват на властите.
В рамките на своя "Голям красив закон" още през лятото американският президент задели около 170 милиарда долара допълнителни средства до 2029 г. за Министерството на вътрешната сигурност и за имиграционната служба. С тези средства ICE ще се превърне в най-добре финансираната правоприлагаща институция в историята на САЩ. "През следващите четири години тя ще разполага с повече средства от ФБР, Агенцията за борба с наркотиците, Маршалската служба и Администрацията на затворите, взети заедно", коментира Арон Райхлин-Мелник от Американския съвет по имиграцията.
Автор: Томас Лачан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 БРАВО
Коментиран от #31
14:14 07.11.2025
3 Доналд Тръмп
Коментиран от #7, #13
14:14 07.11.2025
4 Нед Кели
14:15 07.11.2025
5 кoзякo
До коментар #1 от "Купейк":Някой е допуснал на времето грубата грешка да не го изкара навреме, затова си се появил ти, още по-голяма грешка. Коментирай кой е този, съжалява ли дълбоко за грешката си?!
14:16 07.11.2025
6 с0р0с
14:16 07.11.2025
8 Дъгкмм
14:22 07.11.2025
9 Голям майтап
До коментар #1 от "Купейк":Казано е -Гражданска война в САЩ.
14:24 07.11.2025
10 000
14:25 07.11.2025
11 Лопата Орешник
14:26 07.11.2025
12 Голяма работа
14:28 07.11.2025
13 Лопата Орешник
До коментар #3 от "Доналд Тръмп":Ти бавен ли си бе? Вова беше в Аляска , що не го арестуваха? Нещо го аплодираха ми се струва! Пусни си видео!
14:28 07.11.2025
14 Порно
14:31 07.11.2025
16 ДВ няма думата
14:33 07.11.2025
17 Кочан
14:35 07.11.2025
18 фют
14:35 07.11.2025
19 Тома
До коментар #1 от "Купейк":Батко а какво ще кажеш за кмета на Ню Йорк който е също мигрант
14:39 07.11.2025
20 Коментар
14:39 07.11.2025
21 Някой
Много правилно действат в случая американските служби. Това са престъпници, щом са нелегално в страната ти. Виждаме какво става в Европа, когато властта се прави, че няма проблеми с нелегалната имиграция. И по-лошо ще става тук.
Коментиран от #28
14:40 07.11.2025
24 ои8уйхътгрф
До коментар #15 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":"Правата" на човека вървят в комплект със "Задълженията" на тоя същия човек... Основно задължение навсякъде по света е СПАЗВАНЕТО НА ЗАКОНИТЕ, нали така... Или си на друго мнение?
Когато решиш НЕЛЕГАЛНО да преминеш от Мексико у Краваристан автоматично НАРУШАВАШ ЗАКОНИТЕ НА 2 ДЪРЖАВИ... Това също така автоматично води до прилагане на ЗАКОНИТЕ на държавата в която се намираш, а там закона явно казва "депортация"...
Не ви кефи полицията да ви гони, бие, арестува и т.н.- разбирам ви, и мен не ме кефи... И затова НЕ НАРУШАВАМ ЗАКОНИТЕ...
Коментиран от #26, #29
14:48 07.11.2025
25 Някой
Помня и едни клипове как американски фойници се гаврят и издевателстват над арестувани иракчани в иракски затвор. Това със сигурнос не е ужасявао за вас.
Но видите ли, арестуването на доказани престъпници, при това без някой да се гаври с тях, било "най-ужасното нещо". Направо да му се доповръща на човек. От това какви морални ценности имате.
14:51 07.11.2025
26 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":ОбАркал си рейса пич❗
Не става дума за убийци и крадци хванати на местопрестъплението❗
Нали в Европа трябва да сме милостиво към бягащите от мизерията ❗
А сега изведнъж -така трябва❗
Бедна ти е фантазията какво ще чуеш, ако наши полицаи пребият двама трима преминали нелегално границата тук❗
Викат му ДВОЕН СТАНДАРТ❗
Коментиран от #32
14:54 07.11.2025
27 В КОЛУМБИЯ СЪЩО ЕКСТРАДИРАТ
14:54 07.11.2025
28 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #21 от "Някой":Хм, а какво щеше да стане вчера , ако наши полицаи бяха пребили онези от Шкодата и ги бяха хвърлили обратно 🤔❗
Нали ТАКА ТРЯБВА ‼️
14:57 07.11.2025
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #24 от "ои8уйхътгрф":Когато преминаваш НЕЛЕГАШНО от Турция в България с какво е по-различно🤔
Айде нема нужда да ни учиш на
АМЕРИКАНСКА ДЕМОКРАЦИЯ🤔
Коментиран от #34
15:06 07.11.2025
31 медуня
До коментар #2 от "БРАВО":ХАХАХАХА
15:25 07.11.2025
32 ои8уйхътгрф
До коментар #26 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Личи си, че хич НЕ си наясно с положението... У ваштъ блъхариъ имигрантите намаляха с 95% точно защото ваштъ полиция ги съдираше от бой и "уважение" отзад, взимаше им пари/злато/телефони и всичко ценно... Ситуацията бързо се разчу и през вас сега минават само най-бедните и смотаните които напускат ваштъ дупкъ в рамките на 12-16 часа...
И така трябва да бъде- който е мигрант и бяга от война отива на ГКПП-то, подава молба за закрила и т.н. по процедурата... Всички останали не са мигранти, а ПРЕСТЪПНИЦИ НАРУШИЛИ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА... И за това ПРЕСТЪПЛЕНИЕ се полага присъда започваща от 5г. пандиз...
Коментиран от #33
15:37 07.11.2025
33 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #32 от "ои8уйхътгрф":"Личи си, че хич НЕ си наясно с положението... "
Ти от Марс занаеш по-добре какво става тук от нас - живеещите тук❗
И да, за второто си прав❗
Ама защо досега евроGEйците не биеха онези от лодките и тези от Турция,
а днес ни обяснявате как ТАКА ТРЯБВАЛО❗
Коментиран от #35
15:53 07.11.2025
34 ои8уйхътгрф
До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ами пробвай да минеш нелегално в Турция и като те хванат после обяснявай "Аз съм мигрант"... Някак подозирам, че ще ти се наложи да полежиш у турския зандан където много ще се зарадват на бяло месце...
Коментиран от #36
15:54 07.11.2025
35 ои8уйхътгрф
До коментар #33 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ами питай господарите си- евроGEйците, що не ги бият и връщат обратно, а ги посрещате като скъпи гости...
15:56 07.11.2025
36 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #34 от "ои8уйхътгрф":Трудно ли ти е да разбереш САМ отведнъж текст написан от друг🤔❓
Пиша
"ОТ ТУРЦИЯ В БЪЛГАРИЯ"
ти ми обясняваш да премина
ОТ БЪЛГАРИЯ В ТУРЦИЯ,
че да видя 🤔❗
15:58 07.11.2025