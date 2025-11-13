Тайната среща, която сложи край на правителствената криза

Американският президент Доналд Тръмп подписа закон, с който бе сложен краят на бюджетната парализа в САЩ. "Никога няма да позволим това да се случи отново", заяви той в Овалния кабинет на Белия дом, след като сложи подписа си, пише БТА.

Вестник "Ню Йорк таймс" отбелязва, че това е първото гласуване в Камарата на представителите от почти два месеца насам – след продължителна пауза по време на спирането на работата на правителството. Изданието добавя, че някои програми, като например талоните за храна или Програмата за допълнителна помощ за храна, могат да бъдат възстановени в рамките на няколко часа, както демократите настояха, докато други може да отнемат повече време, за да бъдат решени.

По този въпрос вестникът коментира, че Тръмп използва подписването на закона, за да атакува демократите за това "изнудване", както го нарече той, и обвини Демократическата партия за нанесените щети в областта на въздушния транспорт и неизплащането на заплати на федералните служители. "Ню Йорк таймс" обаче цитира проучвания, според които повечето американци обвиняват републиканците за спирането на работата на правителството.

В същото време изданието казва, че след като "демократите са превърнали субсидиите за здравеопазване в политически въпрос, сега те са готови да продължат да оказват натиск върху републиканците да ги удължат или да се изправят пред последствията от избирателите, които според проучванията в преобладаващата си част искат тези помощи да бъдат защитени".

Американската версия на сп. "Политико" коментира настроенията в Демократическата партия след подписването на закона.

"Те са ядосани на демократите в Сената, които са ги изключили от преговорите и са сключили споразумение за възобновяване на работата на правителството след рекордно дълго 43-дневно спиране. Ядосани са, че след всичко това все още няма ясен път напред за удовлетворяване на основното им искане – удължаване на изплащането на субсидиите за здравно осигуряване".

Според изданието "това вкиснато настроение ще продължи да витае на фона на наближаването на поредния краен срок за спиране на работата на правителството през януари и надеждите да бъде постигнат по някакъв начин компромис по субсидиите за здравно осигуряване през следващите седмици."

Вестник "Вашингтон пост" пише, че законът за край на бюджетната парализа "изглежда е в отговор на разследването на специалния прокурор Джак Смит относно дейностите на Тръмп във връзка с щурма на Капитолия на 6 януари 2021 година."

Изданието обяснява, че републиканците в Сената са публикували документ на ФБР, от който става ясно, че разследващите са получили по телефона данни от осем сенатори за разговори, проведени в дните преди и след нападението. В документа са посочени и няколко членове на Камарата на представителите, но те не могат да заведат дело за получаване на обезщетения.

Американският вестник "Уолстрийт джърнъл" пише в статия, озаглавена "Тайната среща, която сложи край на правителствената криза", че група центристи се е отцепила от демократите и е преговаряла тайно с републиканците за подписването на закона.

"В повратен момент от най-дългата правителствена криза не участваха нито президентът Тръмп, нито лидерът на малцинството в Сената Чък Шумер", коментира изданието. "Вместо това, след като Сенатът прекрати заседанието за деня и повечето репортери напуснаха залите, малка група отцепили се демократи и един независим се промъкнаха незабелязано в офиса на лидера на мнозинството в Сената Джон Тюн", отбелязва "Уолстрийт джърнъл".

Британският вестник "Файненшъл таймс" пише, че споразумението е "разделило Демократическата партия и много нейни членове са обвинили демократите в Сената, че са се предали пред Тръмп и републиканците".

Изданието отбелязва, че сключената от сенаторите сделка не гарантира, че данъчните облекчения ще бъдат запазени, но вместо това осигурява гласуване по въпроса следващия месец.

Спирането на работата на правителството този път е продължило значително по-дълго от предишния рекорд от 35 дни по време на първия мандат на Тръмп, обяснява "Файненшъл таймс".

Според друг британски вестник – "Гардиън", "компромисът поставя основата за нормализиране на работата на правителството през януари, като оставя нерешен въпроса за изтичащите данъчни облекчения за Закона за достъпни здравни грижи (Affordable Care Act) или здравните планове "Обамакеър" (Obamacare), чието удължаване беше изисквано от повечето демократи като условие за възобновяване на работата на правителството".

Изданието добавя, че "патовата ситуация по отношение на разходите е била най-голямата битка между демократите и републиканците в Конгреса, откакто Тръмп се върна в Белия дом по-рано тази година".

"Гардиън" припомня, че тя доведе до безпрецедентни прекъсвания на държавните услуги, като администрацията на Тръмп нареди съкращения на търговските въздушни пътувания в цялата страна и първото в историята спиране на най-голямата федерална програма за хранителна помощ.