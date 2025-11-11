Край на шътдауна в САЩ: предадоха ли се демократите?

Сенатът в САЩ сложи край на най-дългия шътдаун в историята. Преустановяването на финансирането на правителството продължи над 40 дни, докато част от демократите в Сената не подкрепиха републиканските си колеги.

Демократите не постигнаха пробив за здравното осигуряване

Сенаторите от щатите, в които най-много хора бяха засегнати от блокажа в последните няколко седмици - като Вирджиния, Невада и Ню Хемпшир, където стотици хиляди държавни служители останаха без заплащане - първи склониха. Сред тях бившият кандидат за вицепрезидент Тим Кейн, който отговори на критиките на колегите си, че сега хората във Вирджиния отново ще могат да работят.

Основният проблем, който разделя демократите, е, че те не успяха да постигнат достатъчно отстъпки по отношение на здравното осигуряване, известно като "Обамакеър". То беше подписано от бившия демократически президент през 2010 година и днес гарантира здравно осигуряване на над 20 милиона американци. Тръмп иска да отмени "Обамакеър", демократите се борят за запазването му.

Повечето американци винят републиканците

Сега група демократски сенатори сключиха сделка в замяна на съвсем малки отстъпки, както отбелязва Езра Клайн в "Ню Йорк Таймс". Освен преназначаването на част от освободените служители в администрацията, те договориха и повече финансиране за програми за хранителни помощи. Но отвъд това се отказаха от един дуел, който изглеждаше сякаш печелят. "Демократите твърдяха, че шътдаунът е свързан със субсидии, но за повечето от тях не е така. Става дума за авторитаризма на Тръмп", пише Клайн. "Става въпрос за това да покажат на своята база и на самите себе си, че могат да се борят. Става въпрос за необичайна реакция на необичайна политическа ситуация."

Между другото социологията показваше, че повечето американци винят републиканците за рекордно дългото прекъсване на финансирането на правителството. Това е изненадващо, тъй като както отбелязва и Езра Клайн, в подобни случаи президентът има най-голямо влияние върху начина, по който ще се развият преговорите. Но сега изглеждаше, че Тръмп е по-зает с мащабния си ремонт на Белия дом, което явно не се понрави и на избирателите.

Затова и не е случайно, че Хаким Джефрис, който води демократите в Камарата на представителите, не е доволен от развоя на събитията. Все пак и последните изборни резултати показаха ръст в подкрепата на партията му. Твърде много американци вече не могат да си позволят да живеят в САЩ, заяви Джефрис във Вашингтон. Затова демократите в Конгреса ще продължат да се борят за достъпно здравеопазване, допълни той, цитиран от АРД.

Как ще продължи съпротивата занапред?

Тези демократи, които можеха да си позволят спирането на работата на правителството, по-скоро подкрепяха продължаването на блокада. В същото време за много американци, които разчитат на хранителни помощи, заплати от федералното правителство и обществени поръчки, тя беше бреме, отбелязва Самуел Якиш от АРД.

За демократите обаче сега остава голямата дилема как ще продължат съпротивата си срещу Тръмп. Ръководството на партията трябва да намери баланс между това крило, което настоява за яростен отпор на политиките на Тръмп и защита на демокрацията, и част от избирателите, които се нуждаят от работещите решения, за да не плащат тежката цена за блокирането на работата на държавата.

Все пак демократите успяха да превърнат темата за здравеопазването във водеща и в този дебат, а това може да им донесе позитиви на междинните избори догодина. И макар това да не е кой знае каква победа, поне не е загуба, коментира Езра Клайн.