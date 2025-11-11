Новини
Край на шътдауна в САЩ: предадоха ли се демократите?

Край на шътдауна в САЩ: предадоха ли се демократите?

11 Ноември, 2025 18:02 895 8

Няколко сенатори от Демократическата партия склониха да гласуват с републиканците и да сложат край на най-дългия шътдаун в американската история

Край на шътдауна в САЩ: предадоха ли се демократите? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сенатът в САЩ сложи край на най-дългия шътдаун в историята. Преустановяването на финансирането на правителството продължи над 40 дни, докато част от демократите в Сената не подкрепиха републиканските си колеги.

Демократите не постигнаха пробив за здравното осигуряване

Сенаторите от щатите, в които най-много хора бяха засегнати от блокажа в последните няколко седмици - като Вирджиния, Невада и Ню Хемпшир, където стотици хиляди държавни служители останаха без заплащане - първи склониха. Сред тях бившият кандидат за вицепрезидент Тим Кейн, който отговори на критиките на колегите си, че сега хората във Вирджиния отново ще могат да работят.

Основният проблем, който разделя демократите, е, че те не успяха да постигнат достатъчно отстъпки по отношение на здравното осигуряване, известно като "Обамакеър". То беше подписано от бившия демократически президент през 2010 година и днес гарантира здравно осигуряване на над 20 милиона американци. Тръмп иска да отмени "Обамакеър", демократите се борят за запазването му.

Повечето американци винят републиканците

Сега група демократски сенатори сключиха сделка в замяна на съвсем малки отстъпки, както отбелязва Езра Клайн в "Ню Йорк Таймс". Освен преназначаването на част от освободените служители в администрацията, те договориха и повече финансиране за програми за хранителни помощи. Но отвъд това се отказаха от един дуел, който изглеждаше сякаш печелят. "Демократите твърдяха, че шътдаунът е свързан със субсидии, но за повечето от тях не е така. Става дума за авторитаризма на Тръмп", пише Клайн. "Става въпрос за това да покажат на своята база и на самите себе си, че могат да се борят. Става въпрос за необичайна реакция на необичайна политическа ситуация."

Между другото социологията показваше, че повечето американци винят републиканците за рекордно дългото прекъсване на финансирането на правителството. Това е изненадващо, тъй като както отбелязва и Езра Клайн, в подобни случаи президентът има най-голямо влияние върху начина, по който ще се развият преговорите. Но сега изглеждаше, че Тръмп е по-зает с мащабния си ремонт на Белия дом, което явно не се понрави и на избирателите.

Затова и не е случайно, че Хаким Джефрис, който води демократите в Камарата на представителите, не е доволен от развоя на събитията. Все пак и последните изборни резултати показаха ръст в подкрепата на партията му. Твърде много американци вече не могат да си позволят да живеят в САЩ, заяви Джефрис във Вашингтон. Затова демократите в Конгреса ще продължат да се борят за достъпно здравеопазване, допълни той, цитиран от АРД.

Как ще продължи съпротивата занапред?

Тези демократи, които можеха да си позволят спирането на работата на правителството, по-скоро подкрепяха продължаването на блокада. В същото време за много американци, които разчитат на хранителни помощи, заплати от федералното правителство и обществени поръчки, тя беше бреме, отбелязва Самуел Якиш от АРД.

За демократите обаче сега остава голямата дилема как ще продължат съпротивата си срещу Тръмп. Ръководството на партията трябва да намери баланс между това крило, което настоява за яростен отпор на политиките на Тръмп и защита на демокрацията, и част от избирателите, които се нуждаят от работещите решения, за да не плащат тежката цена за блокирането на работата на държавата.

Все пак демократите успяха да превърнат темата за здравеопазването във водеща и в този дебат, а това може да им донесе позитиви на междинните избори догодина. И макар това да не е кой знае каква победа, поне не е загуба, коментира Езра Клайн.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Горски

    6 0 Отговор
    Всъщност приетият законопроект на практика е бюджета на държавата и изобщо НЕ Е компромисен, а си е точно този, който републиканците искаха да бъде приет още в началото. Цялото спиране на правителството беше ненужно, защото пишман демократите НЕ постигнаха нищо, ама съвсем нищо. Само хората ги видяха още по-добре какви са и колко им пука за бедните. Чрез кражбата на лукойл смятат да си вържат бюджета, да отворят още магазини за хората, да плащат на администрацията, а българските партньори да тичат с туби по бензиностанции. "хранителните помощи за милиони американци" - и никакъв коментар не е нужен! Държавата на емигрантите закрива дейността си поради липса на хартия за печатане на долари.

    18:11 11.11.2025

  • 2 да ама не

    3 0 Отговор
    "Между другото социологията показваше, че повечето американци винят републиканците за рекордно дългото прекъсване на финансирането на правителството."

    Явно истинската социология е показала съвсем друго нещо, за да бъде гласувано за край на блокажа.
    Пък и тези държавни служители най-вероятно на 90% са кадри на демократите...
    Републиканците нямаше да отстъпят и яха а глеат как деморкатите потъват. Но послендите се усетиха и кандисаха.

    18:13 11.11.2025

  • 3 Уса

    6 1 Отговор
    Всички ще клекнете по корем някои по-лесно други по-трудно,но един няма да остане прав пред истината.Накрая и вашия господар Сорос ще гледа рая през решетките

    18:16 11.11.2025

  • 4 И Киев е Руски

    6 1 Отговор
    На кой му пука за съдбата на държавата терорист

    18:22 11.11.2025

  • 5 Хаха да бе

    4 0 Отговор
    "Повечето американци винят републиканците". Да затова се огънаха демократите, а не републиканците....

    18:31 11.11.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Грабителската ФАЩ е прокси на пиратите на Короната и на сититу.

    Венециански врътки за простолюдието.

    18:33 11.11.2025

  • 7 Артилерист

    6 0 Отговор
    Демократите байдънисти всъщност продължиха своеволията си с държавата само и само да компрометират Тръмп. Прави впечатление, че в богати уж САЩ 42 МИЛИОНА американци са на хранителни добавки, тоест на купони за оцеляването си. И всичко това на фона на невижданата задлъжнялост на държавата, наближаваща 40 трилиона $ и колосалните разходи за армия, оръжия, намеси във вътрешните работи на други държави, войни и прочие...

    18:36 11.11.2025

  • 8 Българин

    0 0 Отговор
    Хайде започвайте я тая гражданската, че свето да стане по спокоен

    19:19 11.11.2025