Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Ще се погрижим за Ню Йорк, не се безпокойте

Тръмп: Ще се погрижим за Ню Йорк, не се безпокойте

5 Ноември, 2025 22:50 984 15

  • ню йорк-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • зохран мамдани

Тръмп заяви също така, че Америка трябва да направи своя избор между комунизма и благоразумието

Тръмп: Ще се погрижим за Ню Йорк, не се безпокойте - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се погрижи за Ню Йорк след победата на кметските избори там на демократа Зохран Мамдани, дефиниран като социалист, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според Тръмп победата на Мамдани вреди на суверенитета на страната. "Ние загубихме малко от суверенитета си вчера вечерта в Ню Йорк, но ние ще се погрижим за това, не се безпокойте“, заяви Тръмп по време на икономическа конференция в Маями.

Той беше заплашил да спре федералното финансиране за Ню Йорк, ако демократът Мамдани спечели изборите за кмет на мегаполиса. По време на конференцията в Маями Тръмп заяви също така, че Америка трябва да направи своя избор между комунизма и благоразумието.

"Нашите противници ви предлагат един икономически кошмар. Ние ще реализираме едно икономическо чудо“, заяви още Тръмп по време на форума в Маями.

Той засегна и редица други въпроси, сред които този за Г-20, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви, че Република Южна Африка не трябва да бъде в тази група и обяви, че няма да присъства на срещата на върха на Голямата двайсеторка, която Република Южна Африка ще организира по-късно този месец в качеството си на ротационен председател на групата.

На срещата на върха на 22 и на 23 ноември в Совето ще присъства американският вицепрезидент Джей Ди Ванс.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    13 6 Отговор
    Тръмпи почва все повече да мяза на Путин като диктатор, който ще се погрижи за всичко.

    Коментиран от #9

    22:53 05.11.2025

  • 2 Ранбо

    3 7 Отговор
    Удри бай Дончо!

    Коментиран от #12

    22:56 05.11.2025

  • 3 Ехаааа

    11 0 Отговор
    Значи в Западна Европа комунизма отдавна е дошъл. Държавите се грижат за всички от семето до смъртта. Това да помагаш,да подаваш ръка на нуждаещи се сънародници не е комунизъм а е това, че си значим в държавата си,че държавата е винаги зад теб

    22:57 05.11.2025

  • 4 ще присъства

    10 1 Отговор
    Джей Ди Ванс... ама ако Република Южна Африка виза му даде нали? Може пък да решат че не трябва да бъде в тази група. За ООН помнят ли ? Сега Южна Африка ще им го върне и за смях ще станат ....

    22:59 05.11.2025

  • 5 Тъй ли?

    10 1 Отговор
    Той беше заплашил да спре федералното финансиране за Ню Йорк...... хахахахаха ...

    23:01 05.11.2025

  • 6 Леле майкооо,

    8 1 Отговор
    Според Тръмп победата на Мамдани вреди на суверенитета на страната

    23:09 05.11.2025

  • 7 Леле майкооо,

    6 1 Отговор
    на конференцията в Маями Тръмп заяви че ще нападне Ню Йорк....

    23:11 05.11.2025

  • 8 Тръмп

    5 1 Отговор
    Ще се погрижат за тебе
    През 2026 година .

    Изборите за Сената идват
    И това ще бъде поредния удар
    За Рижавия Перчем.

    23:13 05.11.2025

  • 9 Че нали затова

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Са дружки
    Пуся и Рижа .

    23:14 05.11.2025

  • 10 Ами

    3 0 Отговор
    Аз за веки случай, бих пратил няколко самолетоносача в близост до Ню Йорк :)
    Малко за респект. Защото ... Не се знае, знае ли се.

    23:14 05.11.2025

  • 11 Баба демокрация

    5 0 Отговор
    Е, нали честни демократични избори?!?

    Какво вика този рижав морков: когато народът избира, олигархията губи! Следствието: когато олигархията избира, народа губи!

    Калифорния само чака сигнал и може да се отцепи. Това е друг проблем, който е достатъчно сериозен, че да срине икономиката, на иначе залязващата Америка.

    Правителството не работи, помните ли?!?

    Само при Тръмп - два пъти в два мандата!

    23:18 05.11.2025

  • 12 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ранбо":

    Рамбо.

    23:51 05.11.2025

  • 13 Южна Африка

    1 0 Отговор
    Като ротационен председател на срещата на върха на 22 и на 23 на Г-20 абсолютно съм сигурен, че няма визи на американски представители да даде. Без значение кой е. Нали помните как САЩ не им даде визи за срещата на ООН ! ...

    23:56 05.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Горски

    1 0 Отговор
    "прогресивен мюсюлманин".....това звучи като "еврейски християнин". Тези зад океана окончателно разкатаха мамата на света.

    00:07 06.11.2025