Gunvor оттегля предложението си за закупуване на международните активи на Лукойл

7 Ноември, 2025 05:29, обновена 7 Ноември, 2025 05:35 1 832 18

САЩ няма да предоставят на дружеството бизнес лиценз, докато конфликтът в Украйна продължава

Gunvor оттегля предложението си за закупуване на международните активи на Лукойл - 1
Gunvor оттегля предложението си за закупуване на международните активи на руската петролна компания Лукойл.

Преди това Министерството на финансите на САЩ заяви, че САЩ няма да предоставят на Gunvor бизнес лиценз, докато конфликтът в Украйна продължава.

„Изявлението на Министерството на финансите на САЩ относно Gunvor е фундаментално невярно. В същото време Gunvor оттегля предложението си за придобиване на международните активи на Lukoil“, се казва в изявлението.

По-рано Lukoil, който е обект на санкции от САЩ, обяви, че е получил предложение от Gunvor Group за придобиване на LUKOIL International GmbH, която притежава международните активи на Lukoil Group.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Откриха им

    18 1 Отговор
    руската връзка!

    05:36 07.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ааааа!

    5 7 Отговор
    Не може!Казана дума,хвърлен камък!

    05:37 07.11.2025

  • 4 Червената шапчица

    14 6 Отговор
    Сладка бъркотия настъпва у нас...

    05:38 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майката

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "бою циганина":

    няма ли някой да купи?

    Коментиран от #12

    05:45 07.11.2025

  • 8 Експерт анализатор

    4 1 Отговор
    Излизам в неплатен отпуск!

    05:46 07.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще се мине

    5 6 Отговор
    на плащане в рубли,какво толкова!

    05:55 07.11.2025

  • 11 Лаик

    13 1 Отговор
    Значи да купиш от Путин,ти трябва американски лиценз?

    05:57 07.11.2025

  • 12 бою циганина

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Майката":

    над 20 години пестя от закуски и разпределям еврофондове.....

    06:04 07.11.2025

  • 13 Уса

    7 5 Отговор
    Това е театър...Лукойл е американско руска от дълги години и няма да си сменя евреите собственици заради избушената Украйна.Бизнеса в САЩ си върви много добре и не се обсъжда нищо.Тръмп се гаври със соросоидите каквито са и българските управляващи и техните медии

    06:12 07.11.2025

  • 14 Мимито - виаграта

    1 1 Отговор
    Мадуро да ги купи, Мадуро!
    Ако Тръмп не разрешава сделката, Путин може да ги подари, ей така без сделка на Мадуро, щото са си приятелчета тримката.

    06:30 07.11.2025

  • 15 тошКО

    0 2 Отговор
    вадете тубите от мазетата.... иначе .... оди пеша

    06:35 07.11.2025

  • 16 Копейкин

    0 0 Отговор
    Браво

    Коментиран от #18

    06:39 07.11.2025

  • 17 Иванич

    0 0 Отговор
    Ами сега... Искам зачервенияг Желязков да си хване ръчичките пред себе си, негова любима поза, и да излезе пред народа, за да обясни какво точно ще предприеме властта с проблема Лукойл! Щото 21-ви наближава...

    06:48 07.11.2025

  • 18 КРЕМИКОВЦИ НОМБЪР ТЮ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Копейкин":

    ........СКРАПИРАНЕ, И ПАК И ПАК ДОКАТО ОСТАНАТ САААМО КООФЛЕНД ДА УГОЯВА С ХИМИЯ ПЛЕБЕИТЕ...

    06:48 07.11.2025