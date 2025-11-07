Gunvor оттегля предложението си за закупуване на международните активи на Лукойл

Gunvor оттегля предложението си за закупуване на международните активи на руската петролна компания Лукойл.

Преди това Министерството на финансите на САЩ заяви, че САЩ няма да предоставят на Gunvor бизнес лиценз, докато конфликтът в Украйна продължава.

„Изявлението на Министерството на финансите на САЩ относно Gunvor е фундаментално невярно. В същото време Gunvor оттегля предложението си за придобиване на международните активи на Lukoil“, се казва в изявлението.

По-рано Lukoil, който е обект на санкции от САЩ, обяви, че е получил предложение от Gunvor Group за придобиване на LUKOIL International GmbH, която притежава международните активи на Lukoil Group.