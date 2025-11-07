Gunvor оттегля предложението си за закупуване на международните активи на Лукойл

Gunvor оттегля предложението си за закупуване на международните активи на руската петролна компания Лукойл.
Преди това Министерството на финансите на САЩ заяви, че САЩ няма да предоставят на Gunvor бизнес лиценз, докато конфликтът в Украйна продължава.
„Изявлението на Министерството на финансите на САЩ относно Gunvor е фундаментално невярно. В същото време Gunvor оттегля предложението си за придобиване на международните активи на Lukoil“, се казва в изявлението.
По-рано Lukoil, който е обект на санкции от САЩ, обяви, че е получил предложение от Gunvor Group за придобиване на LUKOIL International GmbH, която притежава международните активи на Lukoil Group.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Откриха им
05:36 07.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ааааа!
05:37 07.11.2025
4 Червената шапчица
05:38 07.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Майката
До коментар #5 от "бою циганина":няма ли някой да купи?
Коментиран от #12
05:45 07.11.2025
8 Експерт анализатор
05:46 07.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ще се мине
05:55 07.11.2025
11 Лаик
05:57 07.11.2025
12 бою циганина
До коментар #7 от "Майката":над 20 години пестя от закуски и разпределям еврофондове.....
06:04 07.11.2025
13 Уса
06:12 07.11.2025
14 Мимито - виаграта
Ако Тръмп не разрешава сделката, Путин може да ги подари, ей така без сделка на Мадуро, щото са си приятелчета тримката.
06:30 07.11.2025
15 тошКО
06:35 07.11.2025
16 Копейкин
Коментиран от #18
06:39 07.11.2025
17 Иванич
06:48 07.11.2025
18 КРЕМИКОВЦИ НОМБЪР ТЮ
До коментар #16 от "Копейкин":........СКРАПИРАНЕ, И ПАК И ПАК ДОКАТО ОСТАНАТ САААМО КООФЛЕНД ДА УГОЯВА С ХИМИЯ ПЛЕБЕИТЕ...
06:48 07.11.2025