The Guardian: Британската армия ще влезе във войната или в мироопазваща мисия в Украйна с целия си военен потенциал
  Тема: Украйна

The Guardian: Британската армия ще влезе във войната или в мироопазваща мисия в Украйна с целия си военен потенциал

7 Ноември, 2025 06:22, обновена 7 Ноември, 2025 06:32 730 37

  • британска армия-
  • война-
  • украйна

Нашата мисия е да гарантираме сигурността на източния фланг на НАТО, заяви зам.-държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Люк Полард

The Guardian: Британската армия ще влезе във войната или в мироопазваща мисия в Украйна с целия си военен потенциал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британската армия планира да участва в украинския конфликт или в евентуални мироопазващи операции като част от така наречената „коалиция на желаещите“, използвайки пълния си набор от военни възможности, пише британският вестник The Guardian, позовавайки се на свои източници.

„Според военни източници британската армия ще влезе във войната или ще участва в мироопазващи операции в следвоенна Украйна или другаде, заедно със съюзници, и ще използва пълния си набор от военни възможности, от изтребители до пехота“, се казва в статията.

Според заместник-държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Люк Полард, основната мисия на страната е да подкрепя съюзниците от НАТО в осигуряването на сигурността на източния фланг на алианса.

„Нашата мисия като държава е да подкрепяме нашите съюзници от НАТО и по-специално да гарантираме сигурността на нашия източен фланг“, заяви той.

Вчера Politico съобщи, че британският министър на отбраната Джон Хили е заявил, че така наречената „коалиция на желаещите“ е готова да се намеси в Украйна по всяко време в случай на прекратяване на огъня.

По-рано Алесандро Орсини, професор по социология и ръководител на Центъра за изследвания на международната сигурност в университета Луис в Рим, заяви пред италианския вестник IL Fatto Quotidiano, че „стратегията на фронтална конфронтация с Русия ще доведе до унищожаване на Украйна“. Според експерта правилната позиция на „коалицията на желаещите“ е трябвало да бъде не конфронтация с Русия, а мирно споразумение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Влизането е лесно

    16 3 Отговор
    Излизането трудно

    Коментиран от #8, #20

    06:34 07.11.2025

  • 3 Само

    9 0 Отговор
    полека !

    06:35 07.11.2025

  • 4 Мишел

    5 16 Отговор
    Рашките като не щат мира ще получат секира.

    06:35 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    8 3 Отговор
    The Guardian: Британската армия ще влезе във войната или в мироопазваща мисия в Украйна с целия си военен потенциал .

    В коалиция само на же ЛАЕЩИТЕ са Микробритания.

    06:37 07.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    11 3 Отговор
    Не искам да обиждам Негово Величество и Джейсън Стетнъм , ма патенциала на британската армия има околонулева стойност. Едни британски учени го казват.

    06:38 07.11.2025

  • 8 Киев за два дня

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Влизането е лесно":

    Пумияр гладен

    Коментиран от #12

    06:38 07.11.2025

  • 9 Милен пак изригна

    4 4 Отговор
    Чул не дочул разбрал не разбрал
    Милен си заработва Купейка след Купейка на гърба на истината
    Но както и да е за Русия лъжата е нещо свято явно и за Русофилите

    06:38 07.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ачо

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ами никак":

    Руснаците ги копат общо с багер.Затова не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #15

    06:39 07.11.2025

  • 12 Е прави нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Киев за два дня":

    да не си.

    06:41 07.11.2025

  • 13 Обективен

    5 2 Отговор
    Такива приказки ги чуваме всеки ден и съм 100 процента сигурен че ще си останат приказки които само залъгват тия които умират за интересите на ингилизите

    06:41 07.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пропагандата

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ачо":

    винаги се цели в глупака.

    Коментиран от #32

    06:41 07.11.2025

  • 16 Тотнъм

    6 2 Отговор
    Какви бяха тия британци? Пакистанците и печките на острова ли?

    06:42 07.11.2025

  • 17 Темата е доста опростачена

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Темата е":

    Какво се случи с кремълската хунта след като ВСУ чувализираха 1, 3 милиона руснака?А?

    Коментиран от #22

    06:42 07.11.2025

  • 18 Само доказан Педофил

    2 3 Отговор
    Може да води безмислена война 5 години и да загуби 2 милиона Руснаци

    06:42 07.11.2025

  • 19 В В.П.

    2 2 Отговор
    Британия загуби всички колонии...няма вече роби..трябва да плащат на негрите ..и на пакистанците..Може и да изчезне от картата .тоя мухлясъл остров ..По малък от България...

    06:43 07.11.2025

  • 20 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Влизането е лесно":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?




    Благодаря за отговора!

    Коментиран от #28

    06:43 07.11.2025

  • 21 Мишел

    2 3 Отговор
    Шансовете армията на НатО от Англия да навлезе в Украйна са минимални. Входът в Украйна за НатО е забранен. При нарушение на забраната, войната ще е вече НатО-Русия и ядрена.

    Коментиран от #29

    06:44 07.11.2025

  • 22 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Темата е доста опростачена":

    Ако не е опросстачена, няма да гледаме опросстачени глупаци ползващи падението на запада. Ко ги влече да са евтини и глупави и да ги ползват за сополанковци, низнам, Но има и те такъв глупак, факт.

    06:44 07.11.2025

  • 23 Военен

    4 5 Отговор
    Украйна ще си свърши работата срещу агресора фашистка Русия и без Англия...

    06:44 07.11.2025

  • 24 Край

    4 3 Отговор
    После няма да могат да се изнесат през Дюнкерк.

    06:45 07.11.2025

  • 25 А где

    2 1 Отговор
    МОЧАТА?

    06:45 07.11.2025

  • 26 В В.П.

    3 3 Отговор
    Това си е чист блъф..Това няма да стане никога ..Наемници ,има разбира се .плаща НАТО и САЩ,террористите на света .

    Коментиран от #37

    06:45 07.11.2025

  • 27 ФАКТ

    4 2 Отговор
    Англия световен терорист,крадец и убиец

    06:45 07.11.2025

  • 28 Кой му трябва

    0 2 Отговор

    До коментар #20 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    на безродният глупак?

    06:46 07.11.2025

  • 29 Българин

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    От Русия няма да остане много.

    06:46 07.11.2025

  • 30 Е то и

    1 1 Отговор
    Руската армия ще влезе в мироопазваща мисия в Западна Европа с малка част от военен си потенциал. Берлин ще бъде отново руски град!

    06:46 07.11.2025

  • 31 В В.П.

    0 2 Отговор
    Ако дойде САЩ,разбира се Британия ще иде ,също..Без ,янките ,САЩ са кръгла нула ..Ще ги трепят яко ..Това Нее филм на Джеймс Бонд..

    06:47 07.11.2025

  • 32 Долнопpoбната пропаганда на Кремъл

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пропагандата":

    винаги уцелва глупаците...

    Коментиран от #35

    06:47 07.11.2025

  • 33 Четете история

    3 1 Отговор
    Англия вековен враг на България факт

    06:47 07.11.2025

  • 34 Потенциал на Малобритания

    0 1 Отговор
    20 Хиляди що-годе боеспособни, останалите са артелчици, фризьори, писари... Един Посейдон ще ги отрезви безвъзвратно!

    06:48 07.11.2025

  • 35 Пропагандата

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Долнопpoбната пропаганда на Кремъл":

    винаги има за цел глупака.

    06:48 07.11.2025

  • 36 Генерал Вазов

    0 0 Отговор
    И на Дойран пратиха сенегалци

    06:48 07.11.2025

  • 37 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "В В.П.":

    Кой плаща на цялата иззмет от Африка,Азия,Куба да загива за Путлер?
    Защо рускините започнаха масово да раждат негърчета?

    06:49 07.11.2025

