Британската армия планира да участва в украинския конфликт или в евентуални мироопазващи операции като част от така наречената „коалиция на желаещите“, използвайки пълния си набор от военни възможности, пише британският вестник The Guardian, позовавайки се на свои източници.

„Според военни източници британската армия ще влезе във войната или ще участва в мироопазващи операции в следвоенна Украйна или другаде, заедно със съюзници, и ще използва пълния си набор от военни възможности, от изтребители до пехота“, се казва в статията.

Според заместник-държавния секретар по отбраната на Обединеното кралство Люк Полард, основната мисия на страната е да подкрепя съюзниците от НАТО в осигуряването на сигурността на източния фланг на алианса.

„Нашата мисия като държава е да подкрепяме нашите съюзници от НАТО и по-специално да гарантираме сигурността на нашия източен фланг“, заяви той.

Вчера Politico съобщи, че британският министър на отбраната Джон Хили е заявил, че така наречената „коалиция на желаещите“ е готова да се намеси в Украйна по всяко време в случай на прекратяване на огъня.

По-рано Алесандро Орсини, професор по социология и ръководител на Центъра за изследвания на международната сигурност в университета Луис в Рим, заяви пред италианския вестник IL Fatto Quotidiano, че „стратегията на фронтална конфронтация с Русия ще доведе до унищожаване на Украйна“. Според експерта правилната позиция на „коалицията на желаещите“ е трябвало да бъде не конфронтация с Русия, а мирно споразумение.