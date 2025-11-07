Енергийните съоръжения в Одеска област отново бяха засегнати при нощна атака

Одеска област бе подложена на поредна нощна атака с дронове, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.
Според него украинската противовъздушна отбрана е успяла да неутрализира повечето от вражеските въздушни цели, но въпреки това е регистриран удар по обекти от енергийната инфраструктура.
Щети са нанесени и на складови помещения, както и на административна сграда. Възникналите пожари са били бързо локализирани и потушени от службите, уточнява Кипер.
В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българите са между 50 и 60 хиляди, като най-големи компактни общности има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #6
09:59 07.11.2025
2 фотото
09:59 07.11.2025
3 таксиджиииу
10:00 07.11.2025
4 Баш Батка
10:00 07.11.2025
5 Слава на Путин
10:00 07.11.2025
6 Копейка с 3ти клас
До коментар #1 от "ФАКТ":Къде да отделяме? В Северна Корея ли?
10:01 07.11.2025
7 Лили
За сравнение: жертвите в Афганистанската война от това населено място са 16 човека.
Коментиран от #9
10:07 07.11.2025
8 СтаМат МаГа
10:09 07.11.2025
9 Тодоров
До коментар #7 от "Лили":Ееех Димитре ,Димитре не е лесно да си травертин,от Доротея ,Диди,сега Лили стана ,дядо ти Димитър на когото носиш името в гроба къчове хвърля когато те гледа .
10:12 07.11.2025
10 Блатни вести
10:15 07.11.2025
11 Инна
В населённых пунктах Фонтанка и Черноморское были зафиксированы взрывы. По предварительным данным, атаке подверглась пограничная застава, где находились украинские и иностранные военнослужащие. В Черноморском беспилотники поразили площадку, откуда осуществлялся запуск морских дронов, после чего произошла сильная детонация и пожар.
10:16 07.11.2025
12 Странно
10:16 07.11.2025
13 Инна
Киевска област: удари по комуникационни и логистични центрове.
Днепропетровска област: серия от атаки срещу Павлоград и Днепър.
В Павлоград руски дронове извършиха няколко серии удари по индустриалната зона, включително по Павлоградския механичен завод и прилежащите обекти. Комуникациите в града бяха частично нарушени. Атаките бяха насочени към железопътни възли, складове за гориво и боеприпаси. В Днепър са регистрирани експлозии в близост до енергийни съоръжения.
Харковска област: ударени са ремонтни бази и складове за боеприпаси.
В околностите на Харков и Чугуев ударите са поразили ремонтни съоръжения, арсенали и позиции на противовъздушната отбрана. Съобщава се, че е ударен обект, в който са разположени чуждестранни военни специалисти, вероятно от Колумбия и Боливия.
Сумска област: Складове и военни конвои са под обстрел.
Удари по складове за доставки, комуникационни центрове и енергийни съоръжения са регистрирани в Ахтирка, Суми, Шостка и Хотен. Според очевидци в някои райони са имало експлозии, последвани от детонация на боеприпаси.
Черниховска област: Точкови удари по складове за гориво и смазочни материали.
Запорожка област: Целенасочена атака с управляеми авиобомби.
Използване на управляеми авиобом
10:19 07.11.2025
14 Я пък тоя
Ало "ФАКТИ"
10:29 07.11.2025
15 име
10:39 07.11.2025