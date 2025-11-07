Новини
Енергийните съоръжения в Одеска област отново бяха засегнати при нощна атака
  Тема: Украйна

Енергийните съоръжения в Одеска област отново бяха засегнати при нощна атака

7 Ноември, 2025 09:53, обновена 7 Ноември, 2025 09:57 592 15

Енергийната инфраструктура пострада; свалена е по-голямата част от въздушните цели

Енергийните съоръжения в Одеска област отново бяха засегнати при нощна атака - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Одеска област бе подложена на поредна нощна атака с дронове, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.

Според него украинската противовъздушна отбрана е успяла да неутрализира повечето от вражеските въздушни цели, но въпреки това е регистриран удар по обекти от енергийната инфраструктура.

Щети са нанесени и на складови помещения, както и на административна сграда. Възникналите пожари са били бързо локализирани и потушени от службите, уточнява Кипер.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българите са между 50 и 60 хиляди, като най-големи компактни общности има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
  • 1 ФАКТ

    1 16 Отговор
    Мечатата на всяка купейка е да прати сина и дъщерята да отделят в Белгия.

    Коментиран от #6

    09:59 07.11.2025

  • 2 фотото

    8 0 Отговор
    излъчва топкина, спомен за лято...

    09:59 07.11.2025

  • 3 таксиджиииу

    3 5 Отговор
    многоходова война с ниска интензивност и много жертви

    10:00 07.11.2025

  • 4 Баш Батка

    10 0 Отговор
    Щом има толкова голямо общество от Българи, бочко и компания да отиват да вардят.

    10:00 07.11.2025

  • 5 Слава на Путин

    4 3 Отговор
    Здравейте, бакшиши!

    10:00 07.11.2025

  • 6 Копейка с 3ти клас

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Къде да отделяме? В Северна Корея ли?

    10:01 07.11.2025

  • 7 Лили

    1 4 Отговор
    Балаково, Саратовска област на Русия, население 180 000: Денацифицираните руснаци от "СВО" в Украйна са 364 души.
    За сравнение: жертвите в Афганистанската война от това населено място са 16 човека.

    Коментиран от #9

    10:07 07.11.2025

  • 8 СтаМат МаГа

    6 1 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !Хубавото е че броят на българите в Одеска област е все още 150000 !

    10:09 07.11.2025

  • 9 Тодоров

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Лили":

    Ееех Димитре ,Димитре не е лесно да си травертин,от Доротея ,Диди,сега Лили стана ,дядо ти Димитър на когото носиш името в гроба къчове хвърля когато те гледа .

    10:12 07.11.2025

  • 10 Блатни вести

    1 3 Отговор
    Много удобно за просията тук се пропуска горенете на още 2 блатисти рафинерии и 4 Ел.подстанции,отново.....😂😂😂😂

    10:15 07.11.2025

  • 11 Инна

    3 0 Отговор
    Одесская область — поражение прибрежных военных объектов

    В населённых пунктах Фонтанка и Черноморское были зафиксированы взрывы. По предварительным данным, атаке подверглась пограничная застава, где находились украинские и иностранные военнослужащие. В Черноморском беспилотники поразили площадку, откуда осуществлялся запуск морских дронов, после чего произошла сильная детонация и пожар.

    10:16 07.11.2025

  • 12 Странно

    3 0 Отговор
    Б в Одеса нямат ли детски градини и болници....щото до сега според Украйна Путин само тях атакува

    10:16 07.11.2025

  • 13 Инна

    2 0 Отговор
    Общо между 6 и 7 ноември са регистрирани въздушни удари в девет области: Киев, Днепър, Харков, Суми, Чернигов, Запорожие и Одеса, отбеляза координаторът на подземния транспорт в Николаев Сергей Лебедев в своя Telegram канал.

    Киевска област: удари по комуникационни и логистични центрове.

    Днепропетровска област: серия от атаки срещу Павлоград и Днепър.

    В Павлоград руски дронове извършиха няколко серии удари по индустриалната зона, включително по Павлоградския механичен завод и прилежащите обекти. Комуникациите в града бяха частично нарушени. Атаките бяха насочени към железопътни възли, складове за гориво и боеприпаси. В Днепър са регистрирани експлозии в близост до енергийни съоръжения.

    Харковска област: ударени са ремонтни бази и складове за боеприпаси.

    В околностите на Харков и Чугуев ударите са поразили ремонтни съоръжения, арсенали и позиции на противовъздушната отбрана. Съобщава се, че е ударен обект, в който са разположени чуждестранни военни специалисти, вероятно от Колумбия и Боливия.

    Сумска област: Складове и военни конвои са под обстрел.

    Удари по складове за доставки, комуникационни центрове и енергийни съоръжения са регистрирани в Ахтирка, Суми, Шостка и Хотен. Според очевидци в някои райони са имало експлозии, последвани от детонация на боеприпаси.

    Черниховска област: Точкови удари по складове за гориво и смазочни материали.

    Запорожка област: Целенасочена атака с управляеми авиобомби.

    Използване на управляеми авиобом

    10:19 07.11.2025

  • 14 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Колко българи живеят в одеска област?
    Ало "ФАКТИ"

    10:29 07.11.2025

  • 15 име

    0 0 Отговор
    Браво на мара, ама информацията и за българите въобще не е актуална. От 4г повтаря едно и също.

    10:39 07.11.2025

Новини по държави:
