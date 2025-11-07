Енергийните съоръжения в Одеска област отново бяха засегнати при нощна атака

Одеска област бе подложена на поредна нощна атака с дронове, съобщи председателят на областната военна администрация Олег Кипер в Телеграм, предава БТА.

Според него украинската противовъздушна отбрана е успяла да неутрализира повечето от вражеските въздушни цели, но въпреки това е регистриран удар по обекти от енергийната инфраструктура.

Щети са нанесени и на складови помещения, както и на административна сграда. Възникналите пожари са били бързо локализирани и потушени от службите, уточнява Кипер.

В Одеска област живеят над 150 000 българи, което ги прави третата по численост общност според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса българите са между 50 и 60 хиляди, като най-големи компактни общности има в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.