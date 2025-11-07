Тръмп: Руският износ е „значително намалял“ заради санкциите на САЩ

„Мога да кажа, че износът от Русия е значително намалял“, заяви Доналд Тръмп на среща с лидерите на пет централноазиатски държави, в отговор на въпрос как американските санкции са повлияли на руския петролен сектор, предава Фокус.

Той подчерта, че Съединените щати продължават да търсят мирно решение на войната в Украйна. „Смятаме, че в един момент те ще проявят повече разум и ще го направят“, каза Тръмп, имайки предвид руските власти. Той отново повтори, че „руският износ е значително намалял“, без да цитира източник на информацията.

В края на октомври Министерството на финансите на САЩ наложи нови санкции, включвайки в списъка гигантите „Роснефт“ и „Лукойл“, както и 34 техни дъщерни дружества. Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит новите мерки трябва да засилят натиска върху Москва във връзка с войната в Украйна.

Руският президент Владимир Путин заяви в отговор, че санкциите няма да окажат съществено влияние върху руската икономика, но ще доведат до допълнително влошаване на отношенията между двете държави.