Тръмп: Руският износ е „значително намалял“ заради санкциите на САЩ

„Мога да кажа, че износът от Русия е значително намалял“, заяви Доналд Тръмп на среща с лидерите на пет централноазиатски държави, в отговор на въпрос как американските санкции са повлияли на руския петролен сектор, предава Фокус.
Той подчерта, че Съединените щати продължават да търсят мирно решение на войната в Украйна. „Смятаме, че в един момент те ще проявят повече разум и ще го направят“, каза Тръмп, имайки предвид руските власти. Той отново повтори, че „руският износ е значително намалял“, без да цитира източник на информацията.
В края на октомври Министерството на финансите на САЩ наложи нови санкции, включвайки в списъка гигантите „Роснефт“ и „Лукойл“, както и 34 техни дъщерни дружества. Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит новите мерки трябва да засилят натиска върху Москва във връзка с войната в Украйна.
Руският президент Владимир Путин заяви в отговор, че санкциите няма да окажат съществено влияние върху руската икономика, но ще доведат до допълнително влошаване на отношенията между двете държави.
А това какво е
Износът на руски газ за Европа по газопровода „Турски поток" се е увеличил със 7% за девет месеца
FICO: Доставките на руски газ за Словакия по газопровода „Турски поток" се увеличават
Транспортът по газопровода „Турски поток" до европейските страни се е увеличил със 7,6% през първите 10 месеца, достигайки 14,7 милиарда кубически метра. През октомври износът на руски газ за Европа по този маршрут се е увеличил с 9% в сравнение със септември и с 13% в сравнение с октомври 2024 г., достигайки 1,68 милиарда кубически метра. Това е рекорд за доставки за един месец от пускането на газопровода през януари 2020 г. Предишният максимум е регистриран през юли 2025 г. – 1,59 милиарда кубически метра.
Те сега с Песков минахме на няква бензиностанция.....и бензин намериха и картофи и с яйца за изпроводяк ни замеряха 😁👍
След като прочетоха безценната статия вече са информирани
Заради шътдауна складовете за продоволствените запаси в Ню Джърси са празни . Само в Ню Джърси 800 хиляди жители са на купони за храна , за да не избухват гладни бунтове . В САЩ над 42 милиона американци са на талони за храна за да не избухват гладни бунтове ! А заради шътдауна продоволствените складове са празни . Прибавете към тези 42 милиона и милионите незаконни мигранти нямащи право на такива купони и хранещи се в благотворителни кухни и ще разберете защо Тръмп се гърчи като смок върху нажежен тиган . Например всяка заран в Бостън пред една от благотворителните кухни се извива над 200 метрова опашка от мизерстващи , за да получат комар хляб и паница супа...
