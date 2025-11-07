Новини
Тръмп: Руският износ е „значително намалял“ заради санкциите на САЩ

7 Ноември, 2025 10:37

Вашингтон очаква усилване на натиска върху Москва, докато Путин омаловажава ефекта от ограниченията

Тръмп: Руският износ е „значително намалял“ заради санкциите на САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

„Мога да кажа, че износът от Русия е значително намалял“, заяви Доналд Тръмп на среща с лидерите на пет централноазиатски държави, в отговор на въпрос как американските санкции са повлияли на руския петролен сектор, предава Фокус.

Той подчерта, че Съединените щати продължават да търсят мирно решение на войната в Украйна. „Смятаме, че в един момент те ще проявят повече разум и ще го направят“, каза Тръмп, имайки предвид руските власти. Той отново повтори, че „руският износ е значително намалял“, без да цитира източник на информацията.

В края на октомври Министерството на финансите на САЩ наложи нови санкции, включвайки в списъка гигантите „Роснефт“ и „Лукойл“, както и 34 техни дъщерни дружества. Според прессекретаря на Белия дом Каролайн Ливит новите мерки трябва да засилят натиска върху Москва във връзка с войната в Украйна.

Руският президент Владимир Путин заяви в отговор, че санкциите няма да окажат съществено влияние върху руската икономика, но ще доведат до допълнително влошаване на отношенията между двете държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 побърканяк

    33 5 Отговор
    Руснаците знаят ли, че износа е намалял?

    Коментиран от #18

    10:39 07.11.2025

  • 2 Лопата Орешник

    26 3 Отговор
    В кавички може и да е намалял!

    10:39 07.11.2025

  • 3 храни си хората бе дончо

    31 4 Отговор
    Заради шътдауна на американските войници в Германия бяха посъветвани да се обърнат към благотворителни организации за храна. Това съобщава Euronews.

    Коментиран от #19

    10:40 07.11.2025

  • 4 Амиии

    30 4 Отговор
    Намалял- за нас. За вас- не е.

    10:41 07.11.2025

  • 5 А това какво е

    26 5 Отговор
    1
    Износът на руски газ за Европа по газопровода „Турски поток“ се е увеличил със 7% за девет месеца
    2
    FICO: Доставките на руски газ за Словакия по газопровода „Турски поток“ се увеличават

    Транспортът по газопровода „Турски поток“ до европейските страни се е увеличил със 7,6% през първите 10 месеца, достигайки 14,7 милиарда кубически метра. През октомври износът на руски газ за Европа по този маршрут се е увеличил с 9% в сравнение със септември и с 13% в сравнение с октомври 2024 г., достигайки 1,68 милиарда кубически метра. Това е рекорд за доставки за един месец от пускането на газопровода през януари 2020 г. Предишният максимум е регистриран през юли 2025 г. – 1,59 милиарда кубически метра.

    10:41 07.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    7 22 Отговор
    Ми глупасти, намалял....
    Те сега с Песков минахме на няква бензиностанция.....и бензин намериха и картофи и с яйца за изпроводяк ни замеряха 😁👍

    Коментиран от #9

    10:42 07.11.2025

  • 7 Някой

    25 6 Отговор
    Хм, а ръуснаците знаят ли, че износътим е намалял? Да не се окаже, че просто каналите за търговия са се попреместили?

    10:43 07.11.2025

  • 8 Салваторе

    25 5 Отговор
    Руският износ е намалял, а вносът на руски енергийни източници в Китай спрямо 2024 година се е увеличил с 67%.

    10:43 07.11.2025

  • 10 Баце ЕООД

    19 6 Отговор
    Къде е намалял?? ЕС е на трето място по внос на енергоносители, след Индия и Китай

    10:49 07.11.2025

  • 11 А бре Дедо Дончо !

    13 6 Отговор
    Той убаво намалял руският износ ма наште управляващи некадърни и след две седмици като врътнат кранчето на бензиня ум не ми го събира какво ще се случи. Аз специлано съм започнал да си ремотнирам велосипеда и ще посъветвам всички да започнат с подобни дейности, защото към края на ноември колите ще сатват само за скрап.

    10:50 07.11.2025

  • 12 Ангел

    17 4 Отговор
    Как е намалял износа на руски петрол, като санкциите не са влезли още в сила? Санкциите влизат в сила на 21.11.2025г., а днес е 7-ми ноември. Кави са тия глупости?!

    10:57 07.11.2025

  • 13 Хайо

    15 3 Отговор
    Коментар от фалирала държава като Сащ е без значение .

    11:05 07.11.2025

  • 14 Тръмп няма нито една победа и нито едно

    15 2 Отговор
    Добро дело обаче видиш ли радва се на чужди поражения в кавички.

    11:10 07.11.2025

  • 15 Всяко нещо което е

    10 0 Отговор
    забранено, непрепоръчително става съблазнително с повече клиенти и по търсено на по висока цена. Тръмп като бизнесмен трябва да го знае това, че е така. В скрити източници се твърди, че Русия след санкциите е увеличила обема на продажбите и в същото време на по висока цена.

    11:43 07.11.2025

  • 16 стоян георгиев

    0 3 Отговор
    Руския износ намаля заряди санкциите на украйна.дронове и ракети санкционираха доста руски заводи.

    11:57 07.11.2025

  • 17 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Вдигаш ни цените на горивата перчем

    12:16 07.11.2025

  • 18 Герп боклуци

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    След като прочетоха безценната статия вече са информирани

    12:17 07.11.2025

  • 19 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "храни си хората бе дончо":

    Заради шътдауна складовете за продоволствените запаси в Ню Джърси са празни . Само в Ню Джърси 800 хиляди жители са на купони за храна , за да не избухват гладни бунтове . В САЩ над 42 милиона американци са на талони за храна за да не избухват гладни бунтове ! А заради шътдауна продоволствените складове са празни . Прибавете към тези 42 милиона и милионите незаконни мигранти нямащи право на такива купони и хранещи се в благотворителни кухни и ще разберете защо Тръмп се гърчи като смок върху нажежен тиган . Например всяка заран в Бостън пред една от благотворителните кухни се извива над 200 метрова опашка от мизерстващи , за да получат комар хляб и паница супа...

    12:27 07.11.2025