Германският началник на отбраната: Русия не трябва да допуска, че може да победи НАТО

Русия никога не бива да остава с впечатлението, че може да постигне военна победа срещу НАТО или която и да е от страните членки. За това предупреди началникът на отбраната на Германия Карстен Бройер, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.
В реч пред висшето военно ръководство в Берлин той подчерта, че Алиансът трябва да анализира уроците от войната в Украйна, да ги адаптира към собствените си нужди и да развие нови концепции и структури. „Войната в Украйна е нашият учител“, заяви Бройер.
Той отбеляза, че Москва е очаквала бърза победа, когато е започнала инвазията си през 2022 г.
„Трябва да предотвратим поредна подобна грешка в преценката на Русия. Русия никога не бива да допуска, че може да спечели война срещу НАТО или срещу дори една единствена страна от НАТО“, категоричен бе Бройер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нннн
11:59 07.11.2025
2 Ама
11:59 07.11.2025
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
12:00 07.11.2025
4 И НАТО
12:00 07.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 онзи
12:04 07.11.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
12:05 07.11.2025
8 ха-ха
Коментиран от #15
12:06 07.11.2025
9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ами то НАТьО е смокиновият лист пред ЧЛЕНа на САШт❗
12:06 07.11.2025
10 И Киев е Руски
12:06 07.11.2025
11 Питам
12:09 07.11.2025
12 И Киев е Руски
12:09 07.11.2025
13 полк. Даниел Дейвис
12:10 07.11.2025
14 Механик
12:11 07.11.2025
15 ха-ха-ха
До коментар #8 от "ха-ха":Не им стиска , само санкции и тям подобни щуротии мъдрят от години и само с това си остават !
12:11 07.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Pyccкий Карлик
Четири Года руско "величие", век позор.
Это Poccия 😄👍
Коментиран от #30
12:14 07.11.2025
18 Бравос!
12:14 07.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
след почти 4 години усилия вече трябва да са се убедили в това...
Коментиран от #22
12:15 07.11.2025
21 Ццц
12:16 07.11.2025
22 Ццц
До коментар #20 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":Те си го знаят, но нищо не пречи да опитват, докато има украинци.
12:18 07.11.2025
23 Типично
12:19 07.11.2025
24 Удри с лопатата
12:20 07.11.2025
25 Надарена кака
12:20 07.11.2025
26 123456
12:20 07.11.2025
27 Клипче в Ютюб
Коментиран от #34
12:24 07.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Германия
12:26 07.11.2025
30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Рус Кийак, още ли не си разбрал,
че У...йна е само полигон🤔❗
Войната е за края на господството на наглите хулигани❗
Светът вече не иска те да го ограбват❗
Затова загинаха Садам и Кадафи‼️
12:28 07.11.2025
31 Григор
12:28 07.11.2025
32 Ники Кънчев и безплатен въпрос
12:28 07.11.2025
33 az СВО Победа 80
12:30 07.11.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #27 от "Клипче в Ютюб":🤣🤣🤣
Скоро гледах точно този клип
👍👍👍
12:30 07.11.2025
35 Руски колхозник
12:31 07.11.2025
36 Тореро
12:31 07.11.2025
37 Асан Хитлер
12:34 07.11.2025
38 Я пък тоя
Ти ли ще я спреш.
Колко по-жалки, толкова по -надъхани.
12:34 07.11.2025