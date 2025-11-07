Новини
Германският началник на отбраната: Русия не трябва да допуска, че може да победи НАТО

7 Ноември, 2025 11:56, обновена 7 Ноември, 2025 11:56 645 38

Карстен Бройер призова Алианса да извлече поуките от войната в Украйна и да укрепи собствените си концепции и структури

Германският началник на отбраната: Русия не трябва да допуска, че може да победи НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия никога не бива да остава с впечатлението, че може да постигне военна победа срещу НАТО или която и да е от страните членки. За това предупреди началникът на отбраната на Германия Карстен Бройер, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

В реч пред висшето военно ръководство в Берлин той подчерта, че Алиансът трябва да анализира уроците от войната в Украйна, да ги адаптира към собствените си нужди и да развие нови концепции и структури. „Войната в Украйна е нашият учител“, заяви Бройер.

Той отбеляза, че Москва е очаквала бърза победа, когато е започнала инвазията си през 2022 г.

„Трябва да предотвратим поредна подобна грешка в преценката на Русия. Русия никога не бива да допуска, че може да спечели война срещу НАТО или срещу дори една единствена страна от НАТО“, категоричен бе Бройер.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нннн

    41 0 Отговор
    Само НАТО ли трябва да допуска, че може да спечели такава война?

    11:59 07.11.2025

  • 2 Ама

    36 1 Отговор
    тя Русия с НАТУТУ ли воюва от 2014 г.,бе 6маток. Ами победете в, бе....ама не ви стиска.

    11:59 07.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    34 0 Отговор
    НАТО без САЩ е нищо.

    Коментиран от #9

    12:00 07.11.2025

  • 4 И НАТО

    31 0 Отговор
    да не допуска да мисли такива неща

    12:00 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 онзи

    21 0 Отговор
    Тоя бройЛер, що не си гледа работата ?!

    12:04 07.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    19 0 Отговор
    Колко сте смели като не ви напада льошият Путин❗

    12:05 07.11.2025

  • 8 ха-ха

    16 1 Отговор
    КАТО СА ТОЛКОВА СИЛНИ НАТОВЦИТЕ , ЗАЩО НЕ НАПАДНАТ РУСИЯ , ЧЕ ДА СЕ ПОСМЕЕМ МАЛКО .Те с едни дронове не могат да се справят , тръгнали да фантазират за победа над Русия !

    Коментиран от #15

    12:06 07.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ами то НАТьО е смокиновият лист пред ЧЛЕНа на САШт❗

    12:06 07.11.2025

  • 10 И Киев е Руски

    18 0 Отговор
    Фактите за пореден път показаха, че НАТО се проваля в реални, високоинтензивни бойни действия. Не би могло да бъде другояче. Как могат „малки" армии на „малки" държави, с морално и културно разложено население, събрани в противоречив военен съюз, да се конкурират с армията на велика сила с вековен опит в практически непрекъсната война? Отговорът е очевиден

    12:06 07.11.2025

  • 11 Питам

    15 0 Отговор
    Когато Китай открито и ясно заяви , че няма да допусне Русия да изгуби на територията на Украйна войната си с НАТО зеленият швабски чорап явно е бил на занятия. За разлика от изпадналата в стагнация икономика на САЩ , ЕС и Британия , китайската икономика просперира . Докато Китай и Русия са заедно наглсаксоюдеите и васалите им ще духат супата .

    12:09 07.11.2025

  • 12 И Киев е Руски

    14 0 Отговор
    Винаги има официални дати за официални обявления на война. Например. Финландия официално обявява война на РСФСР на 15 май 1918 г. Непровокирана. Просто за да завземе руска територия. Полша по подобен начин атакува Русия на 1 януари 1919 г., чиито западни райони вече включват граничните държави Литва, Беларус и Украйна. Украйна и украинците също официално обявяват наказателна операция (АТО) срещу руското население и Това опълчението, което го защитава. са датите и документите за Процеса срещу гореспоменатите агресорски държави. И пълното оправдание на Русия и руснаците за защитата, защитата и предприемането на ответни удари срещу нашествениците

    12:09 07.11.2025

  • 13 полк. Даниел Дейвис

    11 0 Отговор
    Даниел Дейвис: Покровск падна и колапсът се ускорява.

    12:10 07.11.2025

  • 14 Механик

    13 0 Отговор
    Русия изобщо не и пука какво казва германистанския намсиквоси. Руси просто в направи на шрени АЙдиоти.

    12:11 07.11.2025

  • 15 ха-ха-ха

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "ха-ха":

    Не им стиска , само санкции и тям подобни щуротии мъдрят от години и само с това си остават !

    12:11 07.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Pyccкий Карлик

    2 9 Отговор
    След Четири Года безспирни "успехи" в Украйна, магарета, рибарски мрежи и двуцевки, никто не допуска че Русия може да пабеди когото и да било.
    Четири Года руско "величие", век позор.
    Это Poccия 😄👍

    Коментиран от #30

    12:14 07.11.2025

  • 18 Бравос!

    4 1 Отговор
    Новият Хитлер!

    12:14 07.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 1 Отговор
    Н.А.Т.О не трябва да допуска, че може да победи Русия -
    след почти 4 години усилия вече трябва да са се убедили в това...

    Коментиран от #22

    12:15 07.11.2025

  • 21 Ццц

    6 0 Отговор
    Ама господин началник, те май, май вече ви биха. Бая некролози висят вече по свърталището на НАТО.

    12:16 07.11.2025

  • 22 Ццц

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Те си го знаят, но нищо не пречи да опитват, докато има украинци.

    12:18 07.11.2025

  • 23 Типично

    6 0 Отговор
    по "западняшки", само дето вече са ви отупали като маче у дирек ;)

    12:19 07.11.2025

  • 24 Удри с лопатата

    6 0 Отговор
    Руснаците ги попиляват с лопати и съдомиялни от преди 50 и повече години, този тръгнал да ги плаши

    12:20 07.11.2025

  • 25 Надарена кака

    5 0 Отговор
    Тая мишка на снимката ли е арийският идол и образец за пример ,на такъв 🐀 даже и колата си не бих оставила да почисти !

    12:20 07.11.2025

  • 26 123456

    5 0 Отговор
    Добре, че никой в залата не е кихнал , защото тоя мушморок с лампази ще избяга с 300 през ключалката ! Трябвало , а .... трябвало ...

    12:20 07.11.2025

  • 27 Клипче в Ютюб

    4 0 Отговор
    Този ми прилича на един пинчер, лаещ зад една стъклена врата, срещу едно голямо Кане Корсо.Когато собственикът отвори вратата, пинчера как се сви и започна да скимти, не е истина.

    Коментиран от #34

    12:24 07.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Германия

    3 0 Отговор
    никога не трябва да допуска,че може някога да победи Русия!

    12:26 07.11.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Рус Кийак, още ли не си разбрал,
    че У...йна е само полигон🤔❗
    Войната е за края на господството на наглите хулигани❗
    Светът вече не иска те да го ограбват❗
    Затова загинаха Садам и Кадафи‼️

    12:28 07.11.2025

  • 31 Григор

    1 0 Отговор
    Русия няма намерение да воюва с НАТО! Само идиот може да допусне,че Русия ще воюва с цяла Европа и ще се опита да я завладее. НАТО превъзхожда Русия три пъти по всички показатели, като численост, брой танкове, самолети,кораби, системи за залпов огън и каквото искате още. Проблемът е,че такъв конфликт никога не може да остане само в сферата на конвенционалните оръжия. А стигне ли се до втората фаза, тоест ядрената, от Европа нищо няма да остане. Това е известно на всички и не е нещо ново. Ето защо такъв конфликт НАТО-Русия никога не трябва да се случва!!

    12:28 07.11.2025

  • 32 Ники Кънчев и безплатен въпрос

    3 0 Отговор
    Имате възможност в Украйна да разположите войски на НАТО.Що не го направихте?

    12:28 07.11.2025

  • 33 az СВО Победа 80

    1 0 Отговор
    На тия им остана единствената надежда - да разчитат на магии и заклинания срещу Русия! 🤣🤣🤣

    12:30 07.11.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Клипче в Ютюб":

    🤣🤣🤣
    Скоро гледах точно този клип
    👍👍👍

    12:30 07.11.2025

  • 35 Руски колхозник

    1 0 Отговор
    След два три руски шамара, пак ще си седнат за 80 години

    12:31 07.11.2025

  • 36 Тореро

    0 0 Отговор
    Русия може да победи,всички!

    12:31 07.11.2025

  • 37 Асан Хитлер

    0 0 Отговор
    Стига сти ма излагал

    12:34 07.11.2025

  • 38 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Хахахаха, смешко!
    Ти ли ще я спреш.
    Колко по-жалки, толкова по -надъхани.

    12:34 07.11.2025

