Германският началник на отбраната: Русия не трябва да допуска, че може да победи НАТО

Русия никога не бива да остава с впечатлението, че може да постигне военна победа срещу НАТО или която и да е от страните членки. За това предупреди началникът на отбраната на Германия Карстен Бройер, цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

В реч пред висшето военно ръководство в Берлин той подчерта, че Алиансът трябва да анализира уроците от войната в Украйна, да ги адаптира към собствените си нужди и да развие нови концепции и структури. „Войната в Украйна е нашият учител“, заяви Бройер.

Той отбеляза, че Москва е очаквала бърза победа, когато е започнала инвазията си през 2022 г.

„Трябва да предотвратим поредна подобна грешка в преценката на Русия. Русия никога не бива да допуска, че може да спечели война срещу НАТО или срещу дори една единствена страна от НАТО“, категоричен бе Бройер.