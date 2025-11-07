Белгия блокира руските активи, а ЕС обмисля временно финансиране за Украйна

Европейският съюз може да бъде принуден да осигури временно финансиране за Украйна, ако държавите членки не постигнат скоро съгласие по плана за заем, обезпечен със замразени руски активи. Това заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по време на конференцията в София, посветена на подготовката на България за приемане на еврото, предава Политико, цитирана от Фокус.

„Колкото по-дълго се бавим, толкова по-трудно ще става. Ако няма решение за репарационния заем, ще трябва да търсим временен механизъм за подпомагане на Украйна в началото на следващата година“, заяви Домбровскис.

Предложението на Европейската комисия предвижда печалбите от замразените руски активи, държани от белгийската финансова институция Euroclear, да бъдат използвани като основа за заем от около 60 милиарда долара за покриване на бюджетния дефицит на Киев. Идеята обаче среща съпротивата на Белгия, която се опасява от правни рискове и възможни съдебни искове от страна на Русия.

Домбровскис увери, че юридическата служба на ЕК е анализирала риска от подобни дела и го оценява като „ограничен“. Той подчерта, че ЕС е готов да предостави гаранции на Белгия в случай на финансови щети. Като алтернативен вариант комисарят спомена възможността за предоставяне на безвъзмездни средства, но уточни, че това би било още по-трудно за приемане от държавите членки.

В петък представители на белгийското правителство и Европейската комисия ще се срещнат, за да обсъдят блокирания механизъм. Ако Белгия оттегли възраженията си, ЕК ще започне работа по законодателната рамка, вероятно с участие и на Европейския парламент – процес, който може да удължи времевата линия и да постави под въпрос възможността финансирането да бъде осигурено до април, когато Украйна може да се изправи пред недостиг на средства.

Според Politico, цитирано от ТАСС, включването на Европейския парламент в разработването на правния механизъм за използване на замразените руски активи също би довело до забавяния. Източници твърдят, че темата вече се обсъжда на най-високо ниво, включително между белгийския премиер Барт Де Вевер и ръководството на Европейската комисия.

Допълнително усложнение е, че финансирането на Украйна от Международния валутен фонд е обвързано с европейската помощ. Междувременно руският посланик в Белгия Денис Гончар предупреди, че всяко изземване на замразените активи ще бъде разглеждано от Москва като „кражба“ и ще доведе до „незабавен отговор“.