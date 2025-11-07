Новини
Белгия блокира руските активи, а ЕС обмисля временно финансиране за Украйна

7 Ноември, 2025

Домбровскис предупреждава за спешност; Белгия остава основната пречка пред предложението на Европейската комисия

Белгия блокира руските активи, а ЕС обмисля временно финансиране за Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Европейският съюз може да бъде принуден да осигури временно финансиране за Украйна, ако държавите членки не постигнат скоро съгласие по плана за заем, обезпечен със замразени руски активи. Това заяви еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис по време на конференцията в София, посветена на подготовката на България за приемане на еврото, предава Политико, цитирана от Фокус.

„Колкото по-дълго се бавим, толкова по-трудно ще става. Ако няма решение за репарационния заем, ще трябва да търсим временен механизъм за подпомагане на Украйна в началото на следващата година“, заяви Домбровскис.

Предложението на Европейската комисия предвижда печалбите от замразените руски активи, държани от белгийската финансова институция Euroclear, да бъдат използвани като основа за заем от около 60 милиарда долара за покриване на бюджетния дефицит на Киев. Идеята обаче среща съпротивата на Белгия, която се опасява от правни рискове и възможни съдебни искове от страна на Русия.

Домбровскис увери, че юридическата служба на ЕК е анализирала риска от подобни дела и го оценява като „ограничен“. Той подчерта, че ЕС е готов да предостави гаранции на Белгия в случай на финансови щети. Като алтернативен вариант комисарят спомена възможността за предоставяне на безвъзмездни средства, но уточни, че това би било още по-трудно за приемане от държавите членки.

В петък представители на белгийското правителство и Европейската комисия ще се срещнат, за да обсъдят блокирания механизъм. Ако Белгия оттегли възраженията си, ЕК ще започне работа по законодателната рамка, вероятно с участие и на Европейския парламент – процес, който може да удължи времевата линия и да постави под въпрос възможността финансирането да бъде осигурено до април, когато Украйна може да се изправи пред недостиг на средства.

Според Politico, цитирано от ТАСС, включването на Европейския парламент в разработването на правния механизъм за използване на замразените руски активи също би довело до забавяния. Източници твърдят, че темата вече се обсъжда на най-високо ниво, включително между белгийския премиер Барт Де Вевер и ръководството на Европейската комисия.

Допълнително усложнение е, че финансирането на Украйна от Международния валутен фонд е обвързано с европейската помощ. Междувременно руският посланик в Белгия Денис Гончар предупреди, че всяко изземване на замразените активи ще бъде разглеждано от Москва като „кражба“ и ще доведе до „незабавен отговор“.


Белгия
  • 1 чичково червенотиквениче

    40 1 Отговор
    Казано е: най-добре е танковете да дойдат.

    12:38 07.11.2025

  • 2 Механик

    46 2 Отговор
    А как е Покровск, бандери??
    При следващата размяна на тела как ще е ? Пак ли 1:60???
    Колко са българите в Одеса?

    Коментиран от #4, #5

    12:40 07.11.2025

  • 3 име

    32 1 Отговор
    Очаквам трола деса димитрова - стоян георгиев с включване по темата, федерации ЩЕ се разпадат, мостове ЩЕ бъдат бутани, бензиностанции ЩЕ горят, Путин ЩЕ го свалят от власт . Давай, стоенчо, чакам мощно изригване пълно с ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #21, #32

    12:43 07.11.2025

  • 4 Здрасти глюпак!

    3 33 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Няма труп няма обезщетение.Руските трупове наторяват украинският чернозем. Ботокса опитва да хитрее.

    Коментиран от #6, #25

    12:44 07.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Военкор

    3 25 Отговор

    До коментар #4 от "Здрасти глюпак!":

    Около Покровск не се вижда земята от трупове на руснаци. Как е?

    12:49 07.11.2025

  • 7 И временният механизъм ,

    26 2 Отговор
    и т.н. репарационен заем ще се плащат от европейските данъкоплатци.Чудя се защо банките не дават кредит на фалирал бизнес, а европейските чиновници даже законодателство ще променят за да финансират фалирала държава.

    12:50 07.11.2025

  • 8 Историк

    16 1 Отговор
    Явно белгийските екове искат да са камикадзета.

    12:51 07.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа 80

    28 1 Отговор
    Накратко:

    1. "ЕС е готов да предостави гаранции на Белгия в случай на финансови щети". С две думи от умрял писмо! 🤣

    2. Нищо неочаквано и ново! Европейците се занимават с тази дейност (кражбата) от векове....

    Коментиран от #14, #17

    12:52 07.11.2025

  • 11 604

    10 1 Отговор
    Те съ блокирани отдавнъ ве люмпини...

    12:54 07.11.2025

  • 12 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    Имало и умни западни европейци

    12:55 07.11.2025

  • 13 Счетоводителя

    24 0 Отговор
    Историята показваи доказва че който пипне чужди пари, не приключва добре.

    12:55 07.11.2025

  • 14 Факт

    1 16 Отговор

    До коментар #10 от "az СВО Победа 80":

    А копейките само ще подсмърчате като бити кучета.

    12:56 07.11.2025

  • 15 az СВО Победа 80

    21 1 Отговор
    Брюксел се мъчи да придаде "законна" форма на престъплението!

    Новита европейска "ценност".... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #20

    12:56 07.11.2025

  • 16 Мафия ЕС

    24 0 Отговор
    Като искат да помагат на Украйна,да си дават собствени пари, е ва ги

    12:56 07.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 поредната идиотия на ЕС

    28 1 Отговор
    Значи ЕС ще окраде парите на Русия, които са в Белгийски банки, и ще даде гаранции на Белгия, че ако я осъдят, ще ги компенсира. С чии пари??? Естествено с парите на такива идиоти като българите, които се навират насила там. А защо изобщо трябва да се дават непрекъснато пари на Украйна за сметка на страни като България, е съвсем друг въпрос. Или вземат пари от нас за Украйна, или ако няма, ги крадат от Русия, но пак ние плащаме обезщетението за кражбата. Такава политическа изродщина като този ЕС в момента никога не е съществувала. А ние, вместо да се спасяваме, доброволно и сами се бутаме в тоталния крах.

    12:58 07.11.2025

  • 19 Централна банка на Белгия

    14 0 Отговор
    И6aли сме ва

    12:58 07.11.2025

  • 20 Имаш право...

    3 5 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Да се плачеш на арменският поп 😂

    Коментиран от #27

    12:59 07.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 В Европа няма пари

    17 2 Отговор
    Тези отчаяни опити са резултат от оттеглянето на САЩ. Войната става европейска, а Европа има проблеми с финансирането и. Белгийците се дърпат защото военния им бюджет се финансира от замразените руски активи, а е възможно и да им е било намекнато, че може да се очаква изтегляне на финансови активи от страната на трети страни. Механизмите за финансова подкрепа на ЕС са тромави и компенсациите изглеждат илюзорни на фона на икономическата ситуация на континента. Щяли били да променят европейското законодателство заради т.нар. репарационен заем. След тази законодателна промяна в комбинация с изземването на активите на Лукойл никой няма да иска да влага парите си в Европа.

    12:59 07.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тапа за г...

    9 1 Отговор
    Пръстче в кафявата евроточица

    13:00 07.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путлер е гении

    2 10 Отговор
    Докара колхозниците до просешка тояга и купони.

    13:02 07.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Хърбата

    16 0 Отговор
    Аз се затруднявам да намеря друга дума с която да охарактеризирам изземването на чужди финансови активи освен думата кражба.Като се сложи този прецедент в европата, мислим и аз ще имам легалния повод да започна да иземвам на съседите парите и активите.С дядо Койчо и баба Пена лесно ще се оправя....едни студенки живеят под наем до нас,по един шасмар и ще им взема активите.За комшията отгоре обаче обаче знам,че се е занимавал с бокс тежка категория и е дългогодишен треньор. До него бивш пандизчия-бабанка.Под мен мене бивш тираджия с вид на биче от тия дето борят Испанците.... не ми е много ясно като бия един шут на вратите им и почна да изземвам активите,покъщината и каквото имат там дали ще ми влязат в положението и разберът,че действам по евроатлаантически или няма да свърша на паважа пред входа на осем етажния ни блок.Та така и евроатлантиците....

    13:02 07.11.2025

  • 29 Путин

    2 7 Отговор
    Развяват си коня, понеже съм "многоходов"

    13:03 07.11.2025

  • 30 И в кои

    13 0 Отговор
    Конституции на държавите от ЕС е записано че политиците могат да дават безвъзмездни средства на други държави?!? Каква е тази демокрация при която без да те питат ти подържат данъци за издръжка на Украйна?!

    13:08 07.11.2025

  • 31 !!!!!!!

    5 0 Отговор
    --- МИНАХА ГОДИНИ А КРАВАРСКИТЕ ТИКВИ ОЩЕ НЕ УВРЯХА !!!!!!

    Коментиран от #33

    13:12 07.11.2025

  • 32 Стоенчу фейкъ хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Щу гу лигавя нъ жужету и нъ коня му! Обичъм дъ смучъ и дъ поемъм.....рашистки пишоутци!

    13:12 07.11.2025

  • 33 604

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "!!!!!!!":

    Къ дъ уври нящу дет е нъ сурваткъ!

    13:13 07.11.2025

  • 34 000

    5 0 Отговор
    Кога официално ще бъде обявен и номиналния разпад на ес? Реално такъв съюз вече не съществува.

    13:19 07.11.2025

  • 35 Не е лошо

    7 0 Отговор
    Тия от Брюксел да приемат закон позволяващ им всеки месец да удържат от банковите сметки на избирателите по 100 евро които да превеждат на Украйна . А който няма спестявания да теглят заеми от негово име....да видим как ще отговорят изборателите

    Коментиран от #37

    13:20 07.11.2025

  • 36 Тома

    3 1 Отговор
    Белгия не е пречка тя просто иска след като руснаците ги осъдят за кражба на милиарди евро някой да ги върне.Ама евроатлантиците либерали се правят на луди.

    13:28 07.11.2025

  • 37 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Не е лошо":

    е те вече го правят. Тея заеми нали пак ние ги плащаме.

    13:35 07.11.2025

  • 38 Изгонете крадците от София!

    4 0 Отговор
    Англосаксонците са крадливо племе! Каквото и да откраднат от Русия после ще го връщат с лихвите и с кръв!

    14:00 07.11.2025

