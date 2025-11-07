Новини
Свят »
Азербайджан »
Азербайджан отбелязва Деня на победата

Азербайджан отбелязва Деня на победата

7 Ноември, 2025 19:33 576 7

  • азербайджан-
  • денят на победата-
  • честване-
  • празник
Азербайджан отбелязва Деня на победата - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

В края на 80-те години разпадането на Съветския съюз става неизбежно. Арменските ултранационалисти, възползвайки се от тежката политическа и икономическа ситуация и кризата в новообявената независима държава Азербайджан в началото на 90-те години, започват окупацията на азербайджански земи. Това води до завладяването на бившия Нагорни Карабах и седемте околни района, както и до прогонването на близо един милион азербайджанци от техните домове.

Войната се прекратява с примирие през 1994 г., за да се потърсят пътища към мир и възможности за завръщане на бежанците. Въпреки арменската окупация, международната общност продължава да признава тези територии като неразделна част от Азербайджан. Съветът за сигурност на ООН приема четири резолюции, а Общото събрание на ООН, Съветът на Европа и Европейският парламент редица други документи, които осъждат арменската окупация и настояват Армения да се изтегли от завзетите земи.

Азербайджан отбелязва Деня на победата

Минската група на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), съставена от Съединените щати, Русия и Франция, поема посредническата мисия между Азербайджан и Армения. На всеки етап от преговорите Армения се стреми да използва окупацията като средство за натиск и избягва своята отговорност за деокупацията, опитвайки се да принуди Азербайджан да „признае поражението си“ и загубата на своите територии. Мирните преговори продължават до 2020 г., но става ясно, че Армения не приема основните принципи на международното право като суверенитет и териториална цялост на държавите, ненарушимост на границите, разглеждайки ги единствено като формалност.

Кулминацията на тази политика идва с новата концепция на Армения - „нова война за нови територии“, която окончателно изключва възможността за деокупация а напротив, заявява намерение за завладяване на нови азербайджански земи. Провокациите на Армения показват, че всички мирни възможности са изчерпани и за Азербайджан не остава друг избор, освен да защити териториалната си цялост с военни средства.

В отговор на тези действия Азербайджан обявява Отечествена война срещу арменската окупация и започва решителна настъпателна операция. Войната продължава 44 дни. Върховият момент на азербайджанските военни успехи настъпва на на 8 ноември 2020 г. с освобождаването на град Шуша, историческата и културна столица на Азербайджан. Впоследствие Армения претърпява поражение, а Азербайджан възстановява своя суверенитет върху преди това окупираните си територии. Победата се извоюва благодарение на единството, солидарността и саможертвата на азербайджанския народ. След възстановяването на своя суверенитет Азербайджан последователно провежда политика, насочена към установяване на мир и благоденствие в региона - политика, която страната отстоява още от обявяването на своята независимост. С края на войната се откриват нови възможности за мир и сътрудничество, а този процес се увенчава с подписването на 8 август тази година на Вашингтонската декларация за мир от лидерите на Азербайджан, Армения и Съединените щати.

8 ноември - денят, в който е освободен град Шуша, бива обявен за Ден на победата на Азербайджан. За да бъде извоюван този ден, хиляди азербайджанци трябва да пожертват живота си. В Деня на победата азербайджанският народ почита героизма и саможертвата на своите сънародници и си спомня с признателност за онези, които отдават живота си в името на родината.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Следващите

    4 2 Отговор
    Поредният геноцид над християни
    Кои са следващите?

    19:40 07.11.2025

  • 2 Значи Турция за 44дни постигна това

    0 0 Отговор
    Което ООН и другите не успяха за 30години. Разпускайте прогнилото ООН!!!

    20:05 07.11.2025

  • 3 Справедлив

    1 0 Отговор
    Илиян Алиев, помни си партизанското име. Пак ще целуваш кръста Господен и ще ядеш сланина, че чак ушите ще ти плющят.

    20:09 07.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    1 2 Отговор
    В Русия ще празнуват День Позора !!!
    На коя дата сами си сещайте.

    Коментиран от #7

    20:13 07.11.2025

  • 5 Факт

    2 0 Отговор
    Суза е стар персийски град. Това е била либерална държава. И Азери и Арменци са живели в мир.

    Коментиран от #6

    20:27 07.11.2025

  • 6 Канът

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Шуша отново се връща в лоното на това което е била както казвате благодарение на азербайджанските турци народите в нея да си живеят мир не само арменци а и азербайджанци.

    20:41 07.11.2025

  • 7 До карлик мозъка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Дребен ли си, висок ли си, но карлик мозъка ти гънка няма.

    20:45 07.11.2025