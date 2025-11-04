Новини
Армения и Азербайджан навлизат в решаващ етап от мирния процес

4 Ноември, 2025 11:41, обновена 4 Ноември, 2025 11:42 604 8

Премиерът Никол Пашинян заяви, че е време договорените принципи за взаимно признаване на териториалната цялост и отваряне на икономическите връзки да бъдат приложени на практика.

Армения и Азербайджан навлизат в решаващ етап от мирния процес - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Армения Никол Пашинян обяви, че процесът на установяване на мир между Армения и Азербайджан е достигнал до етап, в който постигнатите договорености трябва да се превърнат в реални действия. Това съобщи арменската агенция АРМЕНПРЕС, предава БТА.

По думите му, става въпрос за стратегическо споразумение между двете страни, което определя рамката на бъдещите им отношения.

„Същността на това споразумение е следната - Армения и Азербайджан взаимно признават териториалната си цялост въз основа на декларацията от Алмати, отварят регионалните транспортни и икономически връзки в съответствие с декларацията, подписана на 8 август във Вашингтон, определят границите си според договорените правила и се ангажират да живеят в мир“, заяви Пашинян.

Той подчерта, че постигането и поддържането на мира изисква ежедневни усилия, като добави, че правителството и народът на Армения остават твърдо ангажирани с тази цел.

По-рано Пашинян и азербайджанският президент Илхам Алиев посочиха, че подписването на Вашингтонската декларация през август е поставило основите на устойчив мир между двете държави.


Армения
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Салваторе

    5 0 Отговор
    Аз го ритнах, защото после той ме удари. Толкоз.........

    11:49 04.11.2025

  • 2 Хи хи хи

    1 0 Отговор
    Пашинян да става булка .....и готовоооо ще се признаят взаимно ....!!!!!!!!!

    12:03 04.11.2025

  • 3 Путин Ще прати

    0 1 Отговор
    Въображаема армия със Въображаеми супер Ракети да пази мирът

    12:04 04.11.2025

  • 4 Армения започна да подскача по

    1 0 Отговор
    Музиката която и свири запада !!!!!! Дали после и пашинян няма да реве като надрусаняка ?

    12:06 04.11.2025

  • 5 Ми то.....

    1 0 Отговор
    Европа да очаква нова мигрантска вълна от арменци ........

    12:07 04.11.2025

  • 6 Най накрая и армения ще изчезне

    1 1 Отговор
    От картата на света , както покрайна !!!!!

    12:09 04.11.2025

  • 7 УРАААААА

    0 0 Отговор
    ТОЧНО ТОВА Е НАЙ ВАЖНОТО ЗА ПОТЪВАЩОТО НИ КОРИТО.

    12:11 04.11.2025

  • 8 Българин

    0 1 Отговор
    Мир в Кавказ може да има само и единствено, ако целият е в пределите на Русия! И рано или късно, по мирен път или с оръжие, това неизбежно ще стане!

    12:42 04.11.2025