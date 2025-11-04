Армения и Азербайджан навлизат в решаващ етап от мирния процес

Премиерът на Армения Никол Пашинян обяви, че процесът на установяване на мир между Армения и Азербайджан е достигнал до етап, в който постигнатите договорености трябва да се превърнат в реални действия. Това съобщи арменската агенция АРМЕНПРЕС, предава БТА.

По думите му, става въпрос за стратегическо споразумение между двете страни, което определя рамката на бъдещите им отношения.

„Същността на това споразумение е следната - Армения и Азербайджан взаимно признават териториалната си цялост въз основа на декларацията от Алмати, отварят регионалните транспортни и икономически връзки в съответствие с декларацията, подписана на 8 август във Вашингтон, определят границите си според договорените правила и се ангажират да живеят в мир“, заяви Пашинян.

Той подчерта, че постигането и поддържането на мира изисква ежедневни усилия, като добави, че правителството и народът на Армения остават твърдо ангажирани с тази цел.

По-рано Пашинян и азербайджанският президент Илхам Алиев посочиха, че подписването на Вашингтонската декларация през август е поставило основите на устойчив мир между двете държави.