Експлозии разтърсиха Киев, Харков и Днепропетровск, дрон рани човек в руския град Саратов

Експлозии разтърсиха Киев, Харков, Киевска област и Днепропетровск на фона на сирена за въздушна тревога в цялата страна, съобщиха украинските медии.
„Киевляни чуха експлозии“, се казва в публикация в Telegram канала на украинския новинарски канал Канал 24.
Експлозии разтърсиха също Харков, Харковска област, Днепропетровск и Киевска област.
Един човек е ранен в руския град Саратов след удар с дрон, съобщи губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин.
„Има щети в жилищен район в Саратов. Един човек е ранен. Всички необходими служби за спешна помощ са на място“, написа Бусаргин в Telegram.
Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата през нощта над редица региони от страната, съобщи руското Министерство на отбраната.
„През изминалата нощ системи за противовъздушна отбрана, които са в бойна готовност, прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата: 36 над Ростовска област, 10 над Брянска област, девет над Курска област, осем над Волгоградска област, пет над Белгородска област, пет над Крим, три над Саратовска област, един над Воронежска област, един над Смоленска област и един над Орловска област“, съобщи министерството.
Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ.
Атаката предизвика спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес и БНР.
Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна.
В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЩО СИ МИСЛИХ
Коментиран от #11
04:32 08.11.2025
2 име
Коментиран от #28
04:38 08.11.2025
3 да уточним
Коментиран от #16
04:40 08.11.2025
4 Безсмислено
Коментиран от #5, #8
04:44 08.11.2025
5 БЪРКАШ ОМБРЕ
До коментар #4 от "Безсмислено":КОГАТО НА ВЛАСТ Е ХУНТА С ДИКТАТОР -----ПРАВИТЕЛСТВОТО Е САМО ПАРАВАН ЗА РЕШЕНИЯТА
04:48 08.11.2025
6 Ако
04:53 08.11.2025
7 Фен
05:00 08.11.2025
8 име
До коментар #4 от "Безсмислено":Това си е война на изтощение. Защо да побеждават бързо и подръжниците на киевския режим да останат с пари в джобовете и военна техника в складовете? Освен това, ако руснаците постъпят брутално, както ционистите, в западното общество може да се зароди подкрепа за бандерите. А сега подкрепата за бандеристан се топи като пролетен сняг.
Коментиран от #9
05:11 08.11.2025
9 Ако са победили,
До коментар #8 от "име":То ще ги хванат всичките, съд и в Сибир. Целият народ там не е виновен. Един път победиш ли, вече и складовете със западните оръжия са твои. Къде е проблема?
05:24 08.11.2025
10 Оценител
Терор срещу мирното население на Украйна.
Коментиран от #24
05:41 08.11.2025
11 Копейко мaлoyмна, вижда се
До коментар #1 от "ЩО СИ МИСЛИХ":ясно, че не можеш да мислиш.
Коментиран от #14
05:46 08.11.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #17
05:57 08.11.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
06:00 08.11.2025
14 НАПРОТИВ...!
До коментар #11 от "Копейко мaлoyмна, вижда се":Надуха ни главите,с военните успехи на Покрайна!
Особено с тия нефтени руски рафинерии,дето уж ги взривявали,ката ден...
06:01 08.11.2025
15 хихи
06:02 08.11.2025
16 Ффхйн
До коментар #3 от "да уточним":Ти друг живот нямаш ли освен денонощно да пишеш тролските си коментари
Коментиран от #23
06:05 08.11.2025
17 хихи
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Така е! Диктоторските оръжия поразяват само цивилни, а демократичните само военни. Това го знае вски демократ! Разбира се в демократичния мозък не може да не възникне въпросът "А от какво са загубите на ВСУ?
Коментиран от #30
06:05 08.11.2025
18 Спаружин
Коментиран от #21, #22, #25
06:10 08.11.2025
19 Къде ми е статията за победния
06:12 08.11.2025
20 Жалко, забравили да са ни кажат,
06:13 08.11.2025
21 Важното е контранаступа да върви
До коментар #18 от "Спаружин":и Перемога да има.
06:14 08.11.2025
22 Той всъщност Покровск
До коментар #18 от "Спаружин":нямаше никакво стратегическо значение.
06:14 08.11.2025
23 Хм, видно е, че ти съм не спиш и само
До коментар #16 от "Ффхйн":чакаш да пишеш отговор на коментара.
06:16 08.11.2025
24 Спокойно, той всъщност Покровск
До коментар #10 от "Оценител":не е имал никакво стратегическо значение, казаха от командването на ВСУ.
Коментиран от #31
06:18 08.11.2025
25 Нееее, не може, контраступа е
До коментар #18 от "Спаружин":окупирал Москва, обсажда Кремъл и превзема Владивосток и Сахалин.
Коментиран от #29
06:19 08.11.2025
26 УКРАЙНА 🇺🇦
06:34 08.11.2025
27 Каунь
06:34 08.11.2025
28 Бай Буй
До коментар #2 от "име":Видя ли, как гърмят руски дронове в Донецк?
06:35 08.11.2025
29 Посочвам
До коментар #25 от "Нееее, не може, контраступа е":Снимката нагледно показва последствията от "руския мир"... Друго няма какво да се коментира.
06:35 08.11.2025
30 Ха ха
До коментар #17 от "хихи":Тъй де Путин е демократ, той го каза, а Зеленски диктатор - русофилите го казвате.
Коментиран от #34
06:38 08.11.2025
31 Русофил
До коментар #24 от "Спокойно, той всъщност Покровск":Стратегията беше, че за три дни Киев, за две седмици Берлин, за месец Рим, Париж и Лисабон, за четири години Млечния път.
Иде пета година и още превземаме Часов яр.... и Покровск и Купянск - ЗА ВТОРИ ПЪТ, а за Одеса и парад на победата в Киев само мечтаем, дори за това не говорим.
06:41 08.11.2025
32 Никой
Това са техни неща.
06:47 08.11.2025
33 Абсолютна лъжа
06:55 08.11.2025
34 Хе,хе...!
До коментар #30 от "Ха ха":Всеки случай не съм видял и едно видео,дори с насилствено ,,бусовизиране" на руски мъже за фронта,директно от улицата,патка...,мола...!
А виж ,за същото в Украйна ..- нета е пълен!
И само не ми казвай,че това било руски фейкове...
Коментиран от #36, #38
06:59 08.11.2025
35 Артилерист
Коментиран от #37
07:01 08.11.2025
36 И да не се хилиш...
До коментар #34 от "Хе,хе...!":Редактора, изписа грешка!
Вярното е -,,ПаРка"...!
07:03 08.11.2025
37 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #35 от "Артилерист":Путин изпълни чинно
07:05 08.11.2025
38 Русначе зомби
До коментар #34 от "Хе,хе...!":В Русия направо палят пунктовете за мобилизация
Коментиран от #41
07:07 08.11.2025
39 ХИХИХО
07:08 08.11.2025
40 сеянинь..
07:11 08.11.2025
41 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #38 от "Русначе зомби":При тази ,,недемократична" Русия,представяш ли си,ако някой запали пункт за мобилизаця-какво го чака...и дали може някой изобщо да си го помисли...?!
07:14 08.11.2025
42 Хеми значи бензин
07:16 08.11.2025
43 Браво
07:17 08.11.2025
44 ха ха ха
07:23 08.11.2025
45 Из падмасковие
Коментиран от #46
07:24 08.11.2025
46 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #45 от "Из падмасковие":И затова ,сме безстрашни и историята помни,че победихме Наполеон,Хитлер...!
Какво остава за някаква си...Зелка...?!
07:29 08.11.2025
47 Хи их хи
07:29 08.11.2025
48 Аква
07:30 08.11.2025