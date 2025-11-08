Експлозии разтърсиха Киев, Харков и Днепропетровск, дрон рани човек в руския град Саратов

Експлозии разтърсиха Киев, Харков, Киевска област и Днепропетровск на фона на сирена за въздушна тревога в цялата страна, съобщиха украинските медии.

„Киевляни чуха експлозии“, се казва в публикация в Telegram канала на украинския новинарски канал Канал 24.

Експлозии разтърсиха също Харков, Харковска област, Днепропетровск и Киевска област.

Един човек е ранен в руския град Саратов след удар с дрон, съобщи губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин.

„Има щети в жилищен район в Саратов. Един човек е ранен. Всички необходими служби за спешна помощ са на място“, написа Бусаргин в Telegram.

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата през нощта над редица региони от страната, съобщи руското Министерство на отбраната.

„През изминалата нощ системи за противовъздушна отбрана, които са в бойна готовност, прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата: 36 над Ростовска област, 10 над Брянска област, девет над Курска област, осем над Волгоградска област, пет над Белгородска област, пет над Крим, три над Саратовска област, един над Воронежска област, един над Смоленска област и един над Орловска област“, ​​съобщи министерството.

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ.

Атаката предизвика спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес и БНР.



Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна.

В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.