Загинала жена и десет ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър

Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър тази нощ, предаде Укринформ, цитирата от БТА, позовавайки се на публикация на Службата за извънредни ситуации на Украйна в приложението "Телеграм".
Тялото на жената беше открито на петия етаж на жилищна сграда.
"Днепър: една жертва, десет ранени, в това число две деца, в резултат от масирана руска атака", гласи изявлението.
Отбелязва се, че по време на операциите на спешните служби са спасени 28 души, сред които 5 деца.
Междувременно в Печерски район на Киев избухна пожар вследствие на руско нападение срещу украинската столица, съобщи в "Телеграм" началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко.
Руските сили нанесоха и ракетен удар в покрайнините на втория по големина град в Украйна - Харков, информира Укринформ, цитирайки началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.
"Серия от експлозии в Харков. Първите доклади сочат, че врагът е изстрелял ракети", се казва в публикацията на Синегубов в "Телеграм".
Един човек е ранен в руския град Саратов след удар с дрон, съобщи губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин.
„Има щети в жилищен район в Саратов. Един човек е ранен. Всички необходими служби за спешна помощ са на място“, написа Бусаргин в Telegram.
Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата през нощта над редица региони от страната, съобщи руското Министерство на отбраната.
„През изминалата нощ системи за противовъздушна отбрана, които са в бойна готовност, прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата: 36 над Ростовска област, 10 над Брянска област, девет над Курска област, осем над Волгоградска област, пет над Белгородска област, пет над Крим, три над Саратовска област, един над Воронежска област, един над Смоленска област и един над Орловска област“, съобщи министерството.
Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ.
Атаката предизвика спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес и БНР.
Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна.
В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЩО СИ МИСЛИХ
Коментиран от #11, #72
04:32 08.11.2025
2 име
Коментиран от #28
04:38 08.11.2025
3 да уточним
Коментиран от #16
04:40 08.11.2025
4 Безсмислено
Коментиран от #5, #8
04:44 08.11.2025
5 БЪРКАШ ОМБРЕ
До коментар #4 от "Безсмислено":КОГАТО НА ВЛАСТ Е ХУНТА С ДИКТАТОР -----ПРАВИТЕЛСТВОТО Е САМО ПАРАВАН ЗА РЕШЕНИЯТА
04:48 08.11.2025
6 Ако
04:53 08.11.2025
7 Фен
05:00 08.11.2025
8 име
До коментар #4 от "Безсмислено":Това си е война на изтощение. Защо да побеждават бързо и подръжниците на киевския режим да останат с пари в джобовете и военна техника в складовете? Освен това, ако руснаците постъпят брутално, както ционистите, в западното общество може да се зароди подкрепа за бандерите. А сега подкрепата за бандеристан се топи като пролетен сняг.
Коментиран от #9
05:11 08.11.2025
9 Ако са победили,
До коментар #8 от "име":То ще ги хванат всичките, съд и в Сибир. Целият народ там не е виновен. Един път победиш ли, вече и складовете със западните оръжия са твои. Къде е проблема?
05:24 08.11.2025
10 Оценител
Терор срещу мирното население на Украйна.
Коментиран от #24
05:41 08.11.2025
12 Последния Софиянец
Коментиран от #17
05:57 08.11.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
06:00 08.11.2025
14 НАПРОТИВ...!
До коментар #11 от "Копейко мaлoyмна, вижда се":Надуха ни главите,с военните успехи на Покрайна!
Особено с тия нефтени руски рафинерии,дето уж ги взривявали,ката ден...
06:01 08.11.2025
15 хихи
06:02 08.11.2025
17 хихи
До коментар #12 от "Последния Софиянец":Така е! Диктоторските оръжия поразяват само цивилни, а демократичните само военни. Това го знае вски демократ! Разбира се в демократичния мозък не може да не възникне въпросът "А от какво са загубите на ВСУ?
Коментиран от #30
06:05 08.11.2025
18 Спаружин
Коментиран от #21, #22, #25
19 Къде ми е статията за победния
06:12 08.11.2025
20 Жалко, забравили да са ни кажат,
06:13 08.11.2025
21 Важното е контранаступа да върви
06:14 08.11.2025
06:14 08.11.2025
До коментар #16 от "Ффхйн":чакаш да пишеш отговор на коментара.
06:16 08.11.2025
24 Спокойно, той всъщност Покровск
До коментар #10 от "Оценител":не е имал никакво стратегическо значение, казаха от командването на ВСУ.
Коментиран от #31
06:18 08.11.2025
25 Нееее, не може, контраступа е
До коментар #18 от "Спаружин":окупирал Москва, обсажда Кремъл и превзема Владивосток и Сахалин.
Коментиран от #29
06:19 08.11.2025
26 УКРАЙНА 🇺🇦
06:34 08.11.2025
27 Каунь
06:34 08.11.2025
28 Бай Буй
До коментар #2 от "име":Видя ли, как гърмят руски дронове в Донецк?
06:35 08.11.2025
29 Посочвам
До коментар #25 от "Нееее, не може, контраступа е":Снимката нагледно показва последствията от "руския мир"... Друго няма какво да се коментира.
06:35 08.11.2025
30 Ха ха
До коментар #17 от "хихи":Тъй де Путин е демократ, той го каза, а Зеленски диктатор - русофилите го казвате.
Коментиран от #34
06:38 08.11.2025
31 Русофил
До коментар #24 от "Спокойно, той всъщност Покровск":Стратегията беше, че за три дни Киев, за две седмици Берлин, за месец Рим, Париж и Лисабон, за четири години Млечния път.
Иде пета година и още превземаме Часов яр.... и Покровск и Купянск - ЗА ВТОРИ ПЪТ, а за Одеса и парад на победата в Киев само мечтаем, дори за това не говорим.
06:41 08.11.2025
32 Никой
Това са техни неща.
06:47 08.11.2025
33 Абсолютна лъжа
06:55 08.11.2025
34 Хе,хе...!
До коментар #30 от "Ха ха":Всеки случай не съм видял и едно видео,дори с насилствено ,,бусовизиране" на руски мъже за фронта,директно от улицата,патка...,мола...!
А виж ,за същото в Украйна ..- нета е пълен!
И само не ми казвай,че това било руски фейкове...
Коментиран от #36, #38
06:59 08.11.2025
35 Артилерист
Коментиран от #37, #60
07:01 08.11.2025
36 И да не се хилиш...
До коментар #34 от "Хе,хе...!":Редактора, изписа грешка!
Вярното е -,,ПаРка"...!
07:03 08.11.2025
37 Байдън разпореди война в Украйна
До коментар #35 от "Артилерист":Путин изпълни чинно
07:05 08.11.2025
38 Русначе зомби
До коментар #34 от "Хе,хе...!":В Русия направо палят пунктовете за мобилизация
Коментиран от #41
07:07 08.11.2025
39 ХИХИХО
07:08 08.11.2025
40 сеянинь..
Коментиран от #75
07:11 08.11.2025
41 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #38 от "Русначе зомби":При тази ,,недемократична" Русия,представяш ли си,ако някой запали пункт за мобилизаця-какво го чака...и дали може някой изобщо да си го помисли...?!
07:14 08.11.2025
42 Хеми значи бензин
07:16 08.11.2025
43 Браво
07:17 08.11.2025
44 ха ха ха
Коментиран от #50
07:23 08.11.2025
45 Из падмасковие
Коментиран от #46
07:24 08.11.2025
46 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #45 от "Из падмасковие":И затова ,сме безстрашни и историята помни,че победихме Наполеон,Хитлер...!
Какво остава за някаква си...Зелка...?!
07:29 08.11.2025
47 Хи их хи
07:29 08.11.2025
48 Аква
Коментиран от #82
07:30 08.11.2025
49 име
07:33 08.11.2025
50 Къде са ли...?!
До коментар #44 от "ха ха ха":Мълчат като риби,в подземията на Киевският бункер,пред картите на военната сводка,като оставиха най-безотговорно,във врящият Покровски котел,хиляди свои войници...!
А можеха да ги спасят,давайки им своевременна заповед за отстъпление...!
Явно Зеленски се учи от своят идеолог-Хитлер...!
07:34 08.11.2025
51 Мишел
07:36 08.11.2025
52 Мишел
Коментиран от #65
07:40 08.11.2025
53 Артилерист
Коментиран от #73
07:41 08.11.2025
54 Иван
07:47 08.11.2025
55 Факти
Коментиран от #57, #58
07:49 08.11.2025
56 Българка 😺-Маца
07:50 08.11.2025
57 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #55 от "Факти":То и Източна Румелия е отдавна наша ,просто не е оформено документно официално .Не беше нужно да я превземаме ,вие сами ни я поднесахте на тепсия .
07:53 08.11.2025
58 Иван
До коментар #55 от "Факти":Ушите на Бенямин Натаняху са по-скъпи от тебе.
07:54 08.11.2025
59 Нетаняху
,,дрон рани човек..."
Ай,моля ви се,не ми губете времето с дреболии...!
07:55 08.11.2025
60 Факти
До коментар #35 от "Артилерист":Украйна страда защото поиска свобода и се отскубна от своя поробител Русия. Руската алчност няма граници - 17 милиона квадратни километра не им стигат. Няма по-алчен народ на планетата от руснаците. Украйна страда заради руската алчност.
Коментиран от #62, #68
07:56 08.11.2025
61 оня с коня
07:57 08.11.2025
62 КОТ.ар.АК 😼
До коментар #60 от "Факти":А ти от какво страдаш ,коте 👄 ?
07:58 08.11.2025
63 Ветеринар
08:00 08.11.2025
64 az СВО Победа 80
Киев "свали" всички БПЛА и ракети!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
08:02 08.11.2025
65 Мишел
До коментар #52 от "Мишел":псевдомишел, вчера руската армия окончателно затвори огромен котел при Покровск-Мирноград с 12 000 украински военни .
08:10 08.11.2025
67 падналия ангел
08:31 08.11.2025
68 А според теб
До коментар #60 от "Факти":България свободна ли е сега като не е с Русия, а със САЩ?
08:50 08.11.2025
69 az СВО Победа 80
08:57 08.11.2025
70 Мишел
08:59 08.11.2025
71 Луд с картечница
Коментиран от #74
09:13 08.11.2025
73 Путлер може и да си вярва
До коментар #53 от "Артилерист":Кривокракия от Бункера мисли за Победата на Маркс-ленинизъма.
Ама с Т-55 и АК-47 нещо не фърфи УСРАЦИЯТА!
09:16 08.11.2025
76 онзи
Коментиран от #78
09:19 08.11.2025
78 ха-ха
До коментар #76 от "онзи":И още по-зле ще става , Путин за никъде не бърза .
09:22 08.11.2025
79 Инна
Според „Военни кореспонденти на руската пролет“ в Днепропетровска област, Киев, Кременчук, Павлоград и Чернигов са чути експлозии. След въздушния удар в няколко региона са налице прекъсвания на електрозахранването и аварийни спирания.
В Днепропетровск ракети „Гераниум“ и балистични ракети са ударили Приднепровската ТЕЦ, причинявайки прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в града. В Харков Змиевската ТЕЦ е повредена, което е довело до спиране на метрото.
Жителите на Днепропетровска област съобщават за 20 експлозии близо до Кременчукската водноелектрическа централа. Повредени са газодобивни съоръжения в Полтавска област.
По време на нощната атака хиперзвуковите ракети „Кинжал“ са били използвани масово – в безпрецедентен брой. Ракетите са ударили две военни летища и съоръжение в Харков. Балистичните ракети „Искандер“ са атакували украински градове от четири посоки.
Безпилотни летателни апарати „Геран“ са навлезли във въздушното пространство по цялата фронтова линия и са извършили серия от удари по Николаевска и Одеска области, както и по централните и източните региони.
Коментиран от #81
09:24 08.11.2025
80 Pyccкий Карлик
Аха, дежурните две деца......
А къде е 150 000 българска общност страдаща под укро-фашисткия батуш ? 😁👍
09:26 08.11.2025
81 Инна
До коментар #79 от "Инна":Безпилотни летателни апарати „Геран“ са навлезли във въздушното пространство по цялата фронтова линия и са извършили серия от удари по Николаевска и Одеска области, както и по централните и източните региони.
09:26 08.11.2025
82 Pyccкий Карлик
До коментар #48 от "Аква":".....КОЙ ще ни изхвърли боклука!!! НАРОДЕ????..."
Нямаме толкоз вагони и мусоровози да натоварим всичкия руски мусор и извозим към Руския Мир 😁👍
09:29 08.11.2025
83 айайай
09:30 08.11.2025