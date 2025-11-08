Загинала жена и десет ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър

Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър тази нощ, предаде Укринформ, цитирата от БТА, позовавайки се на публикация на Службата за извънредни ситуации на Украйна в приложението "Телеграм".



Тялото на жената беше открито на петия етаж на жилищна сграда.



"Днепър: една жертва, десет ранени, в това число две деца, в резултат от масирана руска атака", гласи изявлението.



Отбелязва се, че по време на операциите на спешните служби са спасени 28 души, сред които 5 деца.



Междувременно в Печерски район на Киев избухна пожар вследствие на руско нападение срещу украинската столица, съобщи в "Телеграм" началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко.



Руските сили нанесоха и ракетен удар в покрайнините на втория по големина град в Украйна - Харков, информира Укринформ, цитирайки началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.



"Серия от експлозии в Харков. Първите доклади сочат, че врагът е изстрелял ракети", се казва в публикацията на Синегубов в "Телеграм".

Един човек е ранен в руския град Саратов след удар с дрон, съобщи губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин.

„Има щети в жилищен район в Саратов. Един човек е ранен. Всички необходими служби за спешна помощ са на място“, написа Бусаргин в Telegram.

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата през нощта над редица региони от страната, съобщи руското Министерство на отбраната.

„През изминалата нощ системи за противовъздушна отбрана, които са в бойна готовност, прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата: 36 над Ростовска област, 10 над Брянска област, девет над Курска област, осем над Волгоградска област, пет над Белгородска област, пет над Крим, три над Саратовска област, един над Воронежска област, един над Смоленска област и един над Орловска област“, ​​съобщи министерството.

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ.

Атаката предизвика спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес и БНР.



Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна.

В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.