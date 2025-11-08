Новини
Загинала жена и десет ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена беше убита, а най-малко десет души, сред които две деца, бяха ранени при руско нападение срещу украинския град Днепър тази нощ, предаде Укринформ, цитирата от БТА, позовавайки се на публикация на Службата за извънредни ситуации на Украйна в приложението "Телеграм".

Тялото на жената беше открито на петия етаж на жилищна сграда.

"Днепър: една жертва, десет ранени, в това число две деца, в резултат от масирана руска атака", гласи изявлението.

Отбелязва се, че по време на операциите на спешните служби са спасени 28 души, сред които 5 деца.

Междувременно в Печерски район на Киев избухна пожар вследствие на руско нападение срещу украинската столица, съобщи в "Телеграм" началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

Руските сили нанесоха и ракетен удар в покрайнините на втория по големина град в Украйна - Харков, информира Укринформ, цитирайки началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов.

"Серия от експлозии в Харков. Първите доклади сочат, че врагът е изстрелял ракети", се казва в публикацията на Синегубов в "Телеграм".

Един човек е ранен в руския град Саратов след удар с дрон, съобщи губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин.

„Има щети в жилищен район в Саратов. Един човек е ранен. Всички необходими служби за спешна помощ са на място“, написа Бусаргин в Telegram.

Руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата през нощта над редица региони от страната, съобщи руското Министерство на отбраната.

„През изминалата нощ системи за противовъздушна отбрана, които са в бойна готовност, прихванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата: 36 над Ростовска област, 10 над Брянска област, девет над Курска област, осем над Волгоградска област, пет над Белгородска област, пет над Крим, три над Саратовска област, един над Воронежска област, един над Смоленска област и един над Орловска област“, ​​съобщи министерството.

Русия извърши мащабно нападение срещу украинската енергийна инфраструктура тази нощ.

Атаката предизвика спиране на електроподаването в няколко области, съобщи министърът на енергетиката на Украйна Свитлана Гринчук, цитирана от Франс прес и БНР.

Късно снощи един човек е бил убит при руско нападение с дрон в Запорожка област в Югоизточна Украйна.

В Одеска област руските сили продължават с атаките си срещу важни украински инфраструктурни съоръжения, написа в приложението "Телеграм" областният управител Олег Кипер.


Украйна
  • 1 ЩО СИ МИСЛИХ

    55 49 Отговор
    ЧЕ ЩЕ ЧЕТА ЗА ПОБЕДИТЕ НА ВСУ И КОНТТРАНАСТУПА СЪС СУТРИШНОТО КАФЕ ---ГЛ РЕДАКТОР МИ РАЗВАЛИ ТОВА УДОВОЛСТВИЕ

    Коментиран от #11, #72

    04:32 08.11.2025

  • 2 име

    63 50 Отговор
    Такова мощно НАТОвско ПВО има в бандристан, че pуснаците вече ги правят бapливи с 30 дрона.

    Коментиран от #28

    04:38 08.11.2025

  • 3 да уточним

    69 49 Отговор
    Одеска и запорожка области са в Русия. Временно окупирани са от украински неонацисти и сега биват освобождавани. А в Одеса колко българи живеят?

    Коментиран от #16

    04:40 08.11.2025

  • 4 Безсмислено

    40 33 Отговор
    Кога ще ударят и унищожат центровете за приемане на решенията? Само там, когато вече ги няма, войната е спечелена. Защо минават по много по-дълъг и труден, не толкова ефективен път, не ви е обяснимо? Ако няма НС, няма правителство, няма команден пункт на армията, няма премиери и президенти то врагът е победен! За какво са накакви си села, енергийни съоръжения и ала бала? Или може би целта не е да се спечели войната, а да се унищожават хора и инфраструктурата на врага? Няма обяснение?

    Коментиран от #5, #8

    04:44 08.11.2025

  • 5 БЪРКАШ ОМБРЕ

    35 22 Отговор

    До коментар #4 от "Безсмислено":

    КОГАТО НА ВЛАСТ Е ХУНТА С ДИКТАТОР -----ПРАВИТЕЛСТВОТО Е САМО ПАРАВАН ЗА РЕШЕНИЯТА

    04:48 08.11.2025

  • 6 Ако

    31 21 Отговор
    нямат ток да я карат на видело !

    04:53 08.11.2025

  • 7 Фен

    51 23 Отговор
    Явно, след като останем без нафта, и АЕЦ Козлодуй ще работи за Украйна. Нали сме богати атлантици...

    05:00 08.11.2025

  • 8 име

    57 22 Отговор

    До коментар #4 от "Безсмислено":

    Това си е война на изтощение. Защо да побеждават бързо и подръжниците на киевския режим да останат с пари в джобовете и военна техника в складовете? Освен това, ако руснаците постъпят брутално, както ционистите, в западното общество може да се зароди подкрепа за бандерите. А сега подкрепата за бандеристан се топи като пролетен сняг.

    Коментиран от #9

    05:11 08.11.2025

  • 9 Ако са победили,

    44 2 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    То ще ги хванат всичките, съд и в Сибир. Целият народ там не е виновен. Един път победиш ли, вече и складовете със западните оръжия са твои. Къде е проблема?

    05:24 08.11.2025

  • 10 Оценител

    32 58 Отговор
    Това са "възможностите" на империята на злото Русия.
    Терор срещу мирното население на Украйна.

    Коментиран от #24

    05:41 08.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    9 37 Отговор
    Блатните терористи пак бомбат многоетажки и болници, а на фронта бягат и квичат на където видят!

    Коментиран от #17

    05:57 08.11.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    6 36 Отговор
    Мадяр пак е угасил тока в смехдържавата с ресурсите, а копейките се радват, че ботокса пак е бутнал някой блок с мирни граждани в Киев❗❗

    06:00 08.11.2025

  • 14 НАПРОТИВ...!

    45 7 Отговор

    До коментар #11 от "Копейко мaлoyмна, вижда се":

    Надуха ни главите,с военните успехи на Покрайна!
    Особено с тия нефтени руски рафинерии,дето уж ги взривявали,ката ден...

    06:01 08.11.2025

  • 15 хихи

    31 5 Отговор
    а колко българи живеят в Одеска област?

    06:02 08.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хихи

    40 9 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    Така е! Диктоторските оръжия поразяват само цивилни, а демократичните само военни. Това го знае вски демократ! Разбира се в демократичния мозък не може да не възникне въпросът "А от какво са загубите на ВСУ?

    Коментиран от #30

    06:05 08.11.2025

  • 18 Спаружин

    2 18 Отговор
    Харков ,не го ли превзехме?

    Коментиран от #21, #22, #25

    06:10 08.11.2025

  • 19 Къде ми е статията за победния

    29 3 Отговор
    контраступ на ВСУ и Перемогата на Зеленски?

    06:12 08.11.2025

  • 20 Жалко, забравили да са ни кажат,

    23 4 Отговор
    колко българи живеят в Одеска област.

    06:13 08.11.2025

  • 21 Важното е контранаступа да върви

    17 2 Отговор

    До коментар #18 от "Спаружин":

    и Перемога да има.

    06:14 08.11.2025

  • 22 Той всъщност Покровск

    26 2 Отговор

    До коментар #18 от "Спаружин":

    нямаше никакво стратегическо значение.

    06:14 08.11.2025

  • 23 Хм, видно е, че ти съм не спиш и само

    9 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ффхйн":

    чакаш да пишеш отговор на коментара.

    06:16 08.11.2025

  • 24 Спокойно, той всъщност Покровск

    13 20 Отговор

    До коментар #10 от "Оценител":

    не е имал никакво стратегическо значение, казаха от командването на ВСУ.

    Коментиран от #31

    06:18 08.11.2025

  • 25 Нееее, не може, контраступа е

    13 21 Отговор

    До коментар #18 от "Спаружин":

    окупирал Москва, обсажда Кремъл и превзема Владивосток и Сахалин.

    Коментиран от #29

    06:19 08.11.2025

  • 26 УКРАЙНА 🇺🇦

    4 17 Отговор
    Сега ще пламнат още няколко рафинерии

    06:34 08.11.2025

  • 27 Каунь

    7 10 Отговор
    Товарищи и товаришки, ситуация никак не розовая...Санкции-манкции, заплахи с томахавки, активи и грифони, фламинготата, кучета-роботи и лайзери и ахъ-ахъ и Покровс е на път да падне. Яй ся хубуу я втасахме, понимаете?

    06:34 08.11.2025

  • 28 Бай Буй

    12 2 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Видя ли, как гърмят руски дронове в Донецк?

    06:35 08.11.2025

  • 29 Посочвам

    7 15 Отговор

    До коментар #25 от "Нееее, не може, контраступа е":

    Снимката нагледно показва последствията от "руския мир"... Друго няма какво да се коментира.

    06:35 08.11.2025

  • 30 Ха ха

    4 14 Отговор

    До коментар #17 от "хихи":

    Тъй де Путин е демократ, той го каза, а Зеленски диктатор - русофилите го казвате.

    Коментиран от #34

    06:38 08.11.2025

  • 31 Русофил

    4 18 Отговор

    До коментар #24 от "Спокойно, той всъщност Покровск":

    Стратегията беше, че за три дни Киев, за две седмици Берлин, за месец Рим, Париж и Лисабон, за четири години Млечния път.

    Иде пета година и още превземаме Часов яр.... и Покровск и Купянск - ЗА ВТОРИ ПЪТ, а за Одеса и парад на победата в Киев само мечтаем, дори за това не говорим.

    06:41 08.11.2025

  • 32 Никой

    8 3 Отговор
    Ако слушаме нашите политици и при нас ще дойде това.

    Това са техни неща.

    06:47 08.11.2025

  • 33 Абсолютна лъжа

    5 8 Отговор
    Пия си кафето,по улиците на Киев е спокойно

    06:55 08.11.2025

  • 34 Хе,хе...!

    17 3 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ха":

    Всеки случай не съм видял и едно видео,дори с насилствено ,,бусовизиране" на руски мъже за фронта,директно от улицата,патка...,мола...!
    А виж ,за същото в Украйна ..- нета е пълен!
    И само не ми казвай,че това било руски фейкове...

    Коментиран от #36, #38

    06:59 08.11.2025

  • 35 Артилерист

    17 2 Отговор
    Украйна страда заради бандеровщината, инсталираната от нея хунта и алчността на западняците, начело със САЩ на Байдън. Но и нацизираното укронасселение все още не реагира достатъчно категорично на хунтата и май й вярва, че може да се победи Русия. Но зимата идва, газът и токът стават все по-оскъдни и като понамръзнат може по-другояче да реагират. Между другото се пише, че на Зеленски работата е опечена и той се гласи да избяга на топлото средиземноморие в Испания...

    Коментиран от #37, #60

    07:01 08.11.2025

  • 36 И да не се хилиш...

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Хе,хе...!":

    Редактора, изписа грешка!
    Вярното е -,,ПаРка"...!

    07:03 08.11.2025

  • 37 Байдън разпореди война в Украйна

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Артилерист":

    Путин изпълни чинно

    07:05 08.11.2025

  • 38 Русначе зомби

    4 9 Отговор

    До коментар #34 от "Хе,хе...!":

    В Русия направо палят пунктовете за мобилизация

    Коментиран от #41

    07:07 08.11.2025

  • 39 ХИХИХО

    7 3 Отговор
    Браво, до пълна капитолация на киев

    07:08 08.11.2025

  • 40 сеянинь..

    10 3 Отговор
    Колкото по бавно масква батисва бандерско,толкоз по бърже ще се разпадне урсулскио джендърски съюз

    Коментиран от #75

    07:11 08.11.2025

  • 41 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    8 3 Отговор

    До коментар #38 от "Русначе зомби":

    При тази ,,недемократична" Русия,представяш ли си,ако някой запали пункт за мобилизаця-какво го чака...и дали може някой изобщо да си го помисли...?!

    07:14 08.11.2025

  • 42 Хеми значи бензин

    7 3 Отговор
    Войната е патова и 150-те непроизврдени още изтребителя от 3-то поколение Гейпен няма да я обърнат в полза на Укряйна.

    07:16 08.11.2025

  • 43 Браво

    9 3 Отговор
    Бой по мръсните фашисти !

    07:17 08.11.2025

  • 44 ха ха ха

    6 2 Отговор
    Как върви чекмеджереконтранастъплението при Покровск и Купянск? Руските солдати продължават ли да отстъпват страхливо към Киев? Мосю Сирски, Мосю Буданов, Мосю Зеленски - къде са новите грандиозни реконтранастъпления?

    Коментиран от #50

    07:23 08.11.2025

  • 45 Из падмасковие

    5 5 Отговор
    Хазарите русия сме диво варварско племе

    Коментиран от #46

    07:24 08.11.2025

  • 46 ТОЧНО ТАКА...!

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Из падмасковие":

    И затова ,сме безстрашни и историята помни,че победихме Наполеон,Хитлер...!
    Какво остава за някаква си...Зелка...?!

    07:29 08.11.2025

  • 47 Хи их хи

    5 2 Отговор
    Добро утро бандерки, как спахте, успяхте ли всички да се събудите?

    07:29 08.11.2025

  • 48 Аква

    11 3 Отговор
    Русия жъне със страшната сила на победата, Унгария свали санкциите и е спокойна за газ и нефт. Само ние сме на тема КОЙ ще ни изхвърли боклука!!! НАРОДЕ????

    Коментиран от #82

    07:30 08.11.2025

  • 49 име

    8 2 Отговор
    Дано бандерите да завършат живота си по бомбоубежища и мазета, по сибирски наказателни колонии, или по полята и под руините, без да има кой да ги събере в чували.

    07:33 08.11.2025

  • 50 Къде са ли...?!

    9 2 Отговор

    До коментар #44 от "ха ха ха":

    Мълчат като риби,в подземията на Киевският бункер,пред картите на военната сводка,като оставиха най-безотговорно,във врящият Покровски котел,хиляди свои войници...!
    А можеха да ги спасят,давайки им своевременна заповед за отстъпление...!
    Явно Зеленски се учи от своят идеолог-Хитлер...!

    07:34 08.11.2025

  • 51 Мишел

    9 3 Отговор
    В руската атака са използвани рекордно количество хиперзвукови ракети Кинжал - 10 броя, много други ракети и дронове. Ударите са в 8 украински области, по три ТЕЦа, военни обекти, военни предприятия и др. Атаката продължава със същата интензивност и през деня

    07:36 08.11.2025

  • 52 Мишел

    3 6 Отговор
    Но на фронта пред Покровск са почти разбити блатните терористи, те за това озверели бомбат цивилни обекти в Киев!

    Коментиран от #65

    07:40 08.11.2025

  • 53 Артилерист

    4 5 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат ток и салярка в магучая!

    Коментиран от #73

    07:41 08.11.2025

  • 54 Иван

    3 2 Отговор
    Норвегия да даде 500 милиарда евро на Украйна.

    07:47 08.11.2025

  • 55 Факти

    5 9 Отговор
    Докато Русия се опитва да превземе Украйна с колосални загуби, Китай превзе Русия без пушка да пукне. Другарят Си показа на всички как се прави. Сложи на каишка уж най-страшния диктатор на света.

    Коментиран от #57, #58

    07:49 08.11.2025

  • 56 Българка 😺-Маца

    5 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от безсилие ,мъка и злоба душите черни душмански !

    07:50 08.11.2025

  • 57 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    3 2 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    То и Източна Румелия е отдавна наша ,просто не е оформено документно официално .Не беше нужно да я превземаме ,вие сами ни я поднесахте на тепсия .

    07:53 08.11.2025

  • 58 Иван

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    Ушите на Бенямин Натаняху са по-скъпи от тебе.

    07:54 08.11.2025

  • 59 Нетаняху

    6 1 Отговор
    Ко речи...Ко...?!
    ,,дрон рани човек..."
    Ай,моля ви се,не ми губете времето с дреболии...!

    07:55 08.11.2025

  • 60 Факти

    3 11 Отговор

    До коментар #35 от "Артилерист":

    Украйна страда защото поиска свобода и се отскубна от своя поробител Русия. Руската алчност няма граници - 17 милиона квадратни километра не им стигат. Няма по-алчен народ на планетата от руснаците. Украйна страда заради руската алчност.

    Коментиран от #62, #68

    07:56 08.11.2025

  • 61 оня с коня

    5 1 Отговор
    Глад мори яко добитъка ,Галкините корморани отрано са ги пуснали на паша за да натрупат запаси ,че се задава дълга ,тежка и гладна зима ,а местата около кофите на ресторанта на шеф Ангелов отдавна са запазени за най верните и отдадените на каузата .

    07:57 08.11.2025

  • 62 КОТ.ар.АК 😼

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    А ти от какво страдаш ,коте 👄 ?

    07:58 08.11.2025

  • 63 Ветеринар

    3 2 Отговор
    Защо им е ток на прасетата във свинарника , светлината ги дразни?

    08:00 08.11.2025

  • 64 az СВО Победа 80

    6 1 Отговор
    Лъжа и измама!

    Киев "свали" всички БПЛА и ракети!
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    08:02 08.11.2025

  • 65 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #52 от "Мишел":

    псевдомишел, вчера руската армия окончателно затвори огромен котел при Покровск-Мирноград с 12 000 украински военни .

    08:10 08.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 падналия ангел

    8 1 Отговор
    Още и Полтавска област! Ударите са нанесени по електроцентрали, газодобивната промишленост и две летища. За първи път 7 Кинжала са използвани в един удар! Честито на печелившите!

    08:31 08.11.2025

  • 68 А според теб

    2 1 Отговор

    До коментар #60 от "Факти":

    България свободна ли е сега като не е с Русия, а със САЩ?

    08:50 08.11.2025

  • 69 az СВО Победа 80

    1 3 Отговор
    Но трябва да признаем, че блатата горят от всички страни, а онова с ботокса се крие по калните мазета!

    08:57 08.11.2025

  • 70 Мишел

    1 2 Отговор
    Този котел струва на блатната орда над 30 000 чувала груз 200, крематорките пушат 24/4 край бункера!

    08:59 08.11.2025

  • 71 Луд с картечница

    2 1 Отговор
    Пропуснахте да споменете удареното родилно с акушерките,пострадалата детска градина с брадатите малчугани полиглоти и монахините и най вече потрошената църковна утвар 😂 .

    Коментиран от #74

    09:13 08.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Путлер може и да си вярва

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Артилерист":

    Кривокракия от Бункера мисли за Победата на Маркс-ленинизъма.
    Ама с Т-55 и АК-47 нещо не фърфи УСРАЦИЯТА!

    09:16 08.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 онзи

    1 1 Отговор
    След Курск и паяжината , укрите ги бият , както циганин не си бие кучето ! Защо ли .... ?!

    Коментиран от #78

    09:19 08.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "онзи":

    И още по-зле ще става , Путин за никъде не бърза .

    09:22 08.11.2025

  • 79 Инна

    0 0 Отговор
    8 ноември 2025 г.
    Според „Военни кореспонденти на руската пролет“ в Днепропетровска област, Киев, Кременчук, Павлоград и Чернигов са чути експлозии. След въздушния удар в няколко региона са налице прекъсвания на електрозахранването и аварийни спирания.
    В Днепропетровск ракети „Гераниум“ и балистични ракети са ударили Приднепровската ТЕЦ, причинявайки прекъсвания на електрозахранването и водоснабдяването в града. В Харков Змиевската ТЕЦ е повредена, което е довело до спиране на метрото.
    Жителите на Днепропетровска област съобщават за 20 експлозии близо до Кременчукската водноелектрическа централа. Повредени са газодобивни съоръжения в Полтавска област.
    По време на нощната атака хиперзвуковите ракети „Кинжал“ са били използвани масово – в безпрецедентен брой. Ракетите са ударили две военни летища и съоръжение в Харков. Балистичните ракети „Искандер“ са атакували украински градове от четири посоки.
    Безпилотни летателни апарати „Геран“ са навлезли във въздушното пространство по цялата фронтова линия и са извършили серия от удари по Николаевска и Одеска области, както и по централните и източните региони.

    Коментиран от #81

    09:24 08.11.2025

  • 80 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    "...сред които две деца..."

    Аха, дежурните две деца......
    А къде е 150 000 българска общност страдаща под укро-фашисткия батуш ? 😁👍

    09:26 08.11.2025

  • 81 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #79 от "Инна":

    Безпилотни летателни апарати „Геран“ са навлезли във въздушното пространство по цялата фронтова линия и са извършили серия от удари по Николаевска и Одеска области, както и по централните и източните региони.

    09:26 08.11.2025

  • 82 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Аква":

    ".....КОЙ ще ни изхвърли боклука!!! НАРОДЕ????..."

    Нямаме толкоз вагони и мусоровози да натоварим всичкия руски мусор и извозим към Руския Мир 😁👍

    09:29 08.11.2025

  • 83 айайай

    0 0 Отговор
    какъв е този град днепър?

    09:30 08.11.2025

