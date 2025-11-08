Новини
Свят »
САЩ »
Откриха 14-та жертва на самолетната катастрофа в Луисвил

Откриха 14-та жертва на самолетната катастрофа в Луисвил

8 Ноември, 2025 04:31, обновена 8 Ноември, 2025 04:37 499 0

  • катастрофа-
  • самолет-
  • луисвил-
  • кентъки-
  • жертви

Товарният самолет на UPS MD-11, пътуващ за Хонолулу, се разби около 17:20 ч. източно време на 5 ноември

Откриха 14-та жертва на самолетната катастрофа в Луисвил - 1
Снимка: TikTok
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поне 14 са вече жертвите на самолетната катастрофа до международното летище Мохамед Али в Луисвил, Кентъки, съобщи кметът на града Крейг Грийнбърг в свое изявление.

„Още една жертва беше открита на мястото на катастрофата тази вечер, с което броят на загиналите достигна 14“, написа той.

Товарен самолет на UPS MD-11, пътуващ от Луисвил за Хонолулу, се разби около 17:20 ч. източно време на 5 ноември. На борда е имало трима членове на екипажа. Според WLKY катастрофата може да е причинена от пожар в двигателя по време на излитане и загуба на мощност.

Властите увериха, че самолетът не е превозвал опасен товар, но катастрофата е повредила два бизнеса – завод за преработка на отпадъци и магазин за авточасти.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ