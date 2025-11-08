Откриха 14-та жертва на самолетната катастрофа в Луисвил

Поне 14 са вече жертвите на самолетната катастрофа до международното летище Мохамед Али в Луисвил, Кентъки, съобщи кметът на града Крейг Грийнбърг в свое изявление.

„Още една жертва беше открита на мястото на катастрофата тази вечер, с което броят на загиналите достигна 14“, написа той.

Товарен самолет на UPS MD-11, пътуващ от Луисвил за Хонолулу, се разби около 17:20 ч. източно време на 5 ноември. На борда е имало трима членове на екипажа. Според WLKY катастрофата може да е причинена от пожар в двигателя по време на излитане и загуба на мощност.

Властите увериха, че самолетът не е превозвал опасен товар, но катастрофата е повредила два бизнеса – завод за преработка на отпадъци и магазин за авточасти.