Университетът Корнел плаща 30 милиона долара на Белия дом, за да спрат съдебните дела срещу учебното заведение

8 Ноември, 2025 04:59, обновена 8 Ноември, 2025 05:05 378 1

Други 30 милиона долара ще бъдат инвестирани в „изследвания, насочени към укрепване на селското стопанство“ в страната, като част от споразумение с администрацията на Тръмп

Университетът Корнел плаща 30 милиона долара на Белия дом, за да спрат съдебните дела срещу учебното заведение - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Университетът Корнел е постигнал споразумение с администрацията на Тръмп за възстановяване на финансирането на стойност 60 милиона долара, съобщи NBC.

Според телевизионната мрежа NBC, на 7 ноември университетът е обявил, че е постигнал споразумение с Белия дом за възстановяване на финансирането, което правителството е спряло по-рано тази година.

Като част от сделката, университетът Корнел ще плати на федералното правителство 30 милиона долара за три години „като условие за прекратяване на съдебните дела срещу него“ и ще инвестира още 30 милиона долара в „изследвания, насочени към укрепване на селското стопанство на САЩ“, съобщи телевизионната мрежа.

Отбелязва се, че през април администрацията на Тръмп обвини университета в нарушения на гражданските права и е задържа приблизително 250 милиона долара от финансирането му за изследвания.

„Президентът Тръмп отново донесе голяма победа за американските студенти, като сключи сделка с университета Корнел“, коментира сделката в имейл помощник-пресекретарят на Белия дом Лиз Хюстън, според NBC.

В средата на март Министерството на образованието на САЩ предупреди 60 американски университета за последствия, ако не успеят да защитят еврейските студенти от протести. Тези известия включваха шест от осемте университета от Бръшляновата лига: Браун, Харвард, Йейл, Колумбия, Корнел и Принстън.


САЩ
  • 1 12234

    0 0 Отговор
    Заглавието едно, текста друг

    05:12 08.11.2025