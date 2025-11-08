Новини
Times: Норвегия може да предостави на Киев заем от 100 милиарда евро ВИДЕО
  Тема: Украйна

Times: Норвегия може да предостави на Киев заем от 100 милиарда евро ВИДЕО

8 Ноември, 2025 06:38, обновена 8 Ноември, 2025 06:53 760 21

Изненадващ съюзник може да спаси от колапс Украйна, пише британското издание

Times: Норвегия може да предостави на Киев заем от 100 милиарда евро ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Норвегия може да осигури заем от 100 милиарда евро на Украйна, като предложи част от своя суверенен фонд, считан за най-големия в света, като обезпечение, съобщава британският вестник The Times, позовавайки се на източници.

„Норвегия обсъжда предложение за предоставяне на европейски военен заем на стойност над 100 милиарда евро на Украйна, като обезпечи дълга със своя суверенен фонд от 1,7 трилиона евро“, се казва в статията.

Според вестника норвежкото правителство е било засегнато от предположенията на Дания и други европейски партньори, че страната, която е член на НАТО, но не е член на ЕС, „печели от войната“.

В края на октомври списание The Economist изчисли, че Киев ще се нуждае от допълнителни 389 милиарда долара, ако продължи конфликта с Русия още четири години.

На този фон страните от ЕС обсъждат възможността за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна. Предложението е да се отпусне на Киев заем от тези средства, който той ще бъде задължен да изплати само ако Москва плати „репарации“. В рамките на ЕС обаче няма съгласие по този въпрос.

Москва многократно е наричала замразяването на нейни активи "кражба", а говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова нарече идеята Русия да плаща някакви репарации "нереалистична". Русия също така наложи ответни ограничения: активите на инвеститори от неприятелски настроени страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки „С“. Те могат да бъдат изтеглени само по решение на специална правителствена комисия.


Великобритания
Оценка 2.1 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 зеления

    6 2 Отговор
    уха да ги дават веднага ще ги усвоим.

    06:57 08.11.2025

  • 2 Истината

    6 16 Отговор
    Путлерова Русия започна война която няма да спечели никога, със сигурност...

    Коментиран от #19

    06:58 08.11.2025

  • 3 Защо

    7 0 Отговор
    заем, нека да е подарък ?!

    06:59 08.11.2025

  • 4 И аз ще започна трета работа,

    7 1 Отговор
    за да мога да изпращам по три заплати месечно за Украйна.

    Коментиран от #20

    07:00 08.11.2025

  • 5 може и да може

    5 0 Отговор
    Но
    Няма

    07:00 08.11.2025

  • 6 Путинистче идиотче

    3 8 Отговор
    Путин пък колко милиарда свали от гърба на руския мужик

    07:02 08.11.2025

  • 7 Малейййй

    3 9 Отговор
    Тва са много пари за избиване на пълчищата путинови.

    Коментиран от #12

    07:03 08.11.2025

  • 8 Но Проблемо

    2 0 Отговор
    Колкото повече толкова повече. Тъкмо ще завършим годината без дефицит. Споко всичко е за народа!

    07:05 08.11.2025

  • 9 Ръкомахащия Столтенберг

    6 1 Отговор
    не напразно го нахендриха за финансов министър на Норвегия.

    Неговата гъвкавост в кръста, го придвижи в политичедката му кариера от отявлен анти-натовски активист, до министър председател, до шеф на НАТО...а сега и държавата си ще подари за кефа на господарите си.

    07:05 08.11.2025

  • 10 АЛОООУ

    4 1 Отговор
    Ненормална работа ... кой ще ги връща тези пари ???

    Коментиран от #11

    07:06 08.11.2025

  • 11 Дреме ти на путинката

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "АЛОООУ":

    Пи дарас! На чужди пари ,сметка не прави.
    Аре лопай ШПЕКО

    07:13 08.11.2025

  • 12 Абе кои да усвоят - има,

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Малейййй":

    ама кои да "избиват на пълчищата путиновиѝ", вече не останаха.
    От 45 милиона, по последни данни са само 18 милиона и то почти без мъже

    Коментиран от #14

    07:13 08.11.2025

  • 13 Голям смях

    3 1 Отговор
    Ха ха ха ха...
    Значи всеки норвежец ще трябва да се бръкне в джоба за по едни...10 000 еврака...
    Егати...

    Коментиран от #18

    07:15 08.11.2025

  • 14 Така е

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе кои да усвоят - има,":

    2 Милиона монголяци Фира и ...още превземат хЕРОЙСКИ селото ПОКРОВСК на 25 км от Донецк
    Ееееедехееее
    Само ху--- ЙЛО ше ги оправи тия алкаше и ху есоси
    Ееееедехееее

    07:16 08.11.2025

  • 15 Ами давайте ,,заеми"...

    1 0 Отговор
    ...,ама да знаете- нЕма връщане!
    Зелката е потънал до уши в...,,заеми"...!
    После да не кажете -
    Ама що не ни предупредихте...😒😨🙄🤭!

    07:20 08.11.2025

  • 16 Ташунко сапа

    0 0 Отговор
    Каца без дъно.

    07:20 08.11.2025

  • 17 а дано ама надали

    0 0 Отговор
    МОЖЕ!

    07:20 08.11.2025

  • 18 Не грамотен ДОЛБОЕБ )))

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Голям смях":

    Норге е една от НАЙ- БОГАТИТЕ държави на планетата, Петушок!
    Само един от Пенсионните фондове е отчел...380 милиарда евро Печалба за 2023г.

    07:21 08.11.2025

  • 19 И тва ако е...,,Истина"...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Истината":

    НпраУ трЪмвай ши станЪ...😝!

    07:22 08.11.2025

  • 20 Ти пък...,,три"...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "И аз ще започна трета работа,":

    Наш Кирчо,каза-само по една заплата...😮‍💨?!

    07:23 08.11.2025

  • 21 САЩисан русофил

    0 0 Отговор
    Ама нали господаря русия, каза правим наступ, за 3 дня Киев,патом Лисабон,пак срам и позор

    07:29 08.11.2025

