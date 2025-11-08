Times: Норвегия може да предостави на Киев заем от 100 милиарда евро ВИДЕО

Норвегия може да осигури заем от 100 милиарда евро на Украйна, като предложи част от своя суверенен фонд, считан за най-големия в света, като обезпечение, съобщава британският вестник The Times, позовавайки се на източници.
„Норвегия обсъжда предложение за предоставяне на европейски военен заем на стойност над 100 милиарда евро на Украйна, като обезпечи дълга със своя суверенен фонд от 1,7 трилиона евро“, се казва в статията.
Според вестника норвежкото правителство е било засегнато от предположенията на Дания и други европейски партньори, че страната, която е член на НАТО, но не е член на ЕС, „печели от войната“.
В края на октомври списание The Economist изчисли, че Киев ще се нуждае от допълнителни 389 милиарда долара, ако продължи конфликта с Русия още четири години.
На този фон страните от ЕС обсъждат възможността за използване на замразени руски активи в подкрепа на Украйна. Предложението е да се отпусне на Киев заем от тези средства, който той ще бъде задължен да изплати само ако Москва плати „репарации“. В рамките на ЕС обаче няма съгласие по този въпрос.
Москва многократно е наричала замразяването на нейни активи "кражба", а говорителят на Министерството на външните работи Мария Захарова нарече идеята Русия да плаща някакви репарации "нереалистична". Русия също така наложи ответни ограничения: активите на инвеститори от неприятелски настроени страни и доходите от тях се натрупват в специални сметки „С“. Те могат да бъдат изтеглени само по решение на специална правителствена комисия.
