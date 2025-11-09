Най-малко трима убити и 12 ранени при руска атака срещу жилищен блок в украинския град Днипро ВИДЕО

Руска атака от въздуха удари жилищен блок в украинския град Днипро, предаде NOVA.

Най-малко трима души са убити, а 12 ранени, сред които две деца. Пожарникари вадиха жителите на блока през голяма дупка във фасадата. След взрива избухна и пожар. Според правителството на Украйна тази нощ Русия е изстреляла по съседната страна 450 дрона и 45 ракети. Много от тях бяха насочени към енергийната инфраструктура на Украйна. Щети са понесли съоръжения в областите Киев, Полтава и Харков.

Русия атакува с дронове енергийна и пристанищна инфраструктура в Одеска област.

Предната нощ Русия нанесе най-мащабният досега въздушен удар по украинските ТЕЦ-ове, предаде ФОКУС.

Всички ТЕЦ-ове на "Центъренерго“ спряха поради масирана руска атака през изминалата нощ. В момента те не генерират електроенергия. Това съобщава ЦЕНЗОР. НЕТ, позовавайки се пресцентъра на украинската компания "Центъренерго“.



"Безпрецедентен брой ракети и безброй дронове - по няколко в минута - бяха насочени към същите топлоелектрически централи, които бяхме възстановили след опустошителната атака от 2024 година" - това съобщава в профила си във Facebook компанията "Центренерго".



Удари има по Змиевската (в Харковска област), Угледарската и Триполската ТЕЦ (в Киевска област) - те са управлявани от компанията. ТЕЦ-овете осигуряват 10% от тока в Украйна и 20% от отоплението.



''В името на сигурността мълчахме, но направихме всичко, за да могат украинците да преживеят последната зима със светлина и топлина и да преодолеят адските изпитания, за да започнат успешно настоящия отоплителен сезон!



Не е минал и месец от предишния удар, а тази вечер, по същото време, врагът готвеше върху цялото ни поколение“, се казва в съобщението.



"Централните централи горят! Нашите ТЕЦ не са военни съоръжения. Ние не произвеждаме оръжия! Тук работят цивилни. Спряхме... Сега има нулево производство. Нулево! Загубихме това, което възстановявахме денонощно. Напълно!“ - добави "Центренерго“.



"Всеки път врагът удря още по-жестоко, още по-цинично. Но ние отново ще правим това, което знаем най-добре, преодолявайки умората и болката от загубите: ще възстановим, ще ремонтираме и ще въведем ново поколение! Защото няма друг избор“, обобщава компанията.



През нощта на 7 срещу 8 ноември Русия извърши поредното масирано въздушно нападение срещу Украйна. По време на атаката руските сили използваха дронове-камикадзе, крилати и балистични ракети, включително "Калибър“ и "Кинжал“.



Руските сили атакуваха също железопътни линии и гражданска инфраструктура. В няколко региона на страната бяха принудени аварийни прекъсвания на електрозахранването.



В столицата в Печерски район избухнаха няколко пожара поради падащи отломки. Русия масирано атакува и Киевска област с ракети и дронове. Засегнати бяха мирни населени места и съоръжения на енергийната система.



Полтавска област беше също под масирана атака. Кременчук и Горишни Плавни останаха напълно без електричество. В градовете също нямаше отопление и водоснабдяване. Освен това железопътната инфраструктура беше повредена в резултат на вражеските удари по Полтавска област: няколко гари останаха без ток, а в някои райони е повредена контактната мрежа. Поради това движението на влаковете се осъществява само от дизелови локомотиви, което води до значителни закъснения.

Международното летище Вилнюс в Литва е затворено за пристигащи и заминаващи самолети поради неидентифицирани обекти във въздушното пространство. Това съобщи снощи Службата за контрол на въздушното движение на летището, предава агенция ТАСС, цитирана от ФОКУС.



"От 18:45 ч. местно време (20:45 ч. българско време) летищните операции са преустановени поради появата на неидентифицирани обекти във въздушното пространство. Зоната за контрол на въздушното движение в зоната на отговорност на летището също е временно затворена“, каза източник от ведомството.



Той не уточни за какви неидентифицирани обекти става въпрос, но отбеляза, че "се очаква летището да бъде затворено за приблизително три часа“.

Руският бюджет изпитва сериозен натиск – приходите от нефт и газ продължават да намаляват, показват официалните данни на Министерството на финансите на Русия, предаде ФОКУС.

Според последния отчет за периода януари–октомври 2025 г. спадът достига над 21 % на годишна база.



Данни на Министерството на финансите показват, че приходите от нефт и газ в първото полугодие на 2025 г. са се свили с 16,9 % в сравнение със същия период на 2024 г., до 4 735 млрд рубли. За периода януари–юли спадът вече е 18,5 %, като приходите достигат 5 522 млрд рубли. В месечен израз, например през юли 2025 г., приходите от нефтегазовите доходи са намалели с 27 % годишно, до 787,3 млрд рубли.



Министерството прогнозира, че за цялата 2025 г. приходите от нефтегазовия сектор ще бъдат около 8 317 трлн рубли — значително под предишните планове. Основни причинители на спада са понижаващите се международни цени на петрола, укрепващата рубла и ограниченията върху износа на руски нефт и газ.



"Дори ако износът на ''Роснефт'' и "Лукойл" намалее с 5-10 % и отстъпките за руски петрол бъдат увеличени, това би довело до бюджетни загуби от 120 млрд рубли на месец“, изчислява Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global, цитиран от The Moscow Times.