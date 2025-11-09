Новини
Свят »
Украйна »
Най-малко трима убити и 12 ранени при руска атака срещу жилищен блок в украинския град Днипро ВИДЕО
  Тема: Украйна

Най-малко трима убити и 12 ранени при руска атака срещу жилищен блок в украинския град Днипро ВИДЕО

9 Ноември, 2025 05:39, обновена 9 Ноември, 2025 04:55 818 31

  • украйна-
  • война-
  • русия

Международното летище в литовската столица Вилнюс бе затворено заради неидентифицирани обекти във въздушното пространство

Най-малко трима убити и 12 ранени при руска атака срещу жилищен блок в украинския град Днипро ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руска атака от въздуха удари жилищен блок в украинския град Днипро, предаде NOVA.

Най-малко трима души са убити, а 12 ранени, сред които две деца. Пожарникари вадиха жителите на блока през голяма дупка във фасадата. След взрива избухна и пожар. Според правителството на Украйна тази нощ Русия е изстреляла по съседната страна 450 дрона и 45 ракети. Много от тях бяха насочени към енергийната инфраструктура на Украйна. Щети са понесли съоръжения в областите Киев, Полтава и Харков.

Русия атакува с дронове енергийна и пристанищна инфраструктура в Одеска област.

Предната нощ Русия нанесе най-мащабният досега въздушен удар по украинските ТЕЦ-ове, предаде ФОКУС.

Всички ТЕЦ-ове на "Центъренерго“ спряха поради масирана руска атака през изминалата нощ. В момента те не генерират електроенергия. Това съобщава ЦЕНЗОР. НЕТ, позовавайки се пресцентъра на украинската компания "Центъренерго“.

"Безпрецедентен брой ракети и безброй дронове - по няколко в минута - бяха насочени към същите топлоелектрически централи, които бяхме възстановили след опустошителната атака от 2024 година" - това съобщава в профила си във Facebook компанията "Центренерго".

Удари има по Змиевската (в Харковска област), Угледарската и Триполската ТЕЦ (в Киевска област) - те са управлявани от компанията. ТЕЦ-овете осигуряват 10% от тока в Украйна и 20% от отоплението.

''В името на сигурността мълчахме, но направихме всичко, за да могат украинците да преживеят последната зима със светлина и топлина и да преодолеят адските изпитания, за да започнат успешно настоящия отоплителен сезон!

Не е минал и месец от предишния удар, а тази вечер, по същото време, врагът готвеше върху цялото ни поколение“, се казва в съобщението.

"Централните централи горят! Нашите ТЕЦ не са военни съоръжения. Ние не произвеждаме оръжия! Тук работят цивилни. Спряхме... Сега има нулево производство. Нулево! Загубихме това, което възстановявахме денонощно. Напълно!“ - добави "Центренерго“.

"Всеки път врагът удря още по-жестоко, още по-цинично. Но ние отново ще правим това, което знаем най-добре, преодолявайки умората и болката от загубите: ще възстановим, ще ремонтираме и ще въведем ново поколение! Защото няма друг избор“, обобщава компанията.

През нощта на 7 срещу 8 ноември Русия извърши поредното масирано въздушно нападение срещу Украйна. По време на атаката руските сили използваха дронове-камикадзе, крилати и балистични ракети, включително "Калибър“ и "Кинжал“.

Руските сили атакуваха също железопътни линии и гражданска инфраструктура. В няколко региона на страната бяха принудени аварийни прекъсвания на електрозахранването.

В столицата в Печерски район избухнаха няколко пожара поради падащи отломки. Русия масирано атакува и Киевска област с ракети и дронове. Засегнати бяха мирни населени места и съоръжения на енергийната система.

Полтавска област беше също под масирана атака. Кременчук и Горишни Плавни останаха напълно без електричество. В градовете също нямаше отопление и водоснабдяване. Освен това железопътната инфраструктура беше повредена в резултат на вражеските удари по Полтавска област: няколко гари останаха без ток, а в някои райони е повредена контактната мрежа. Поради това движението на влаковете се осъществява само от дизелови локомотиви, което води до значителни закъснения.

Международното летище Вилнюс в Литва е затворено за пристигащи и заминаващи самолети поради неидентифицирани обекти във въздушното пространство. Това съобщи снощи Службата за контрол на въздушното движение на летището, предава агенция ТАСС, цитирана от ФОКУС.

"От 18:45 ч. местно време (20:45 ч. българско време) летищните операции са преустановени поради появата на неидентифицирани обекти във въздушното пространство. Зоната за контрол на въздушното движение в зоната на отговорност на летището също е временно затворена“, каза източник от ведомството.

Той не уточни за какви неидентифицирани обекти става въпрос, но отбеляза, че "се очаква летището да бъде затворено за приблизително три часа“.

Руският бюджет изпитва сериозен натиск – приходите от нефт и газ продължават да намаляват, показват официалните данни на Министерството на финансите на Русия, предаде ФОКУС.

Според последния отчет за периода януари–октомври 2025 г. спадът достига над 21 % на годишна база.

Данни на Министерството на финансите показват, че приходите от нефт и газ в първото полугодие на 2025 г. са се свили с 16,9 % в сравнение със същия период на 2024 г., до 4 735 млрд рубли. За периода януари–юли спадът вече е 18,5 %, като приходите достигат 5 522 млрд рубли. В месечен израз, например през юли 2025 г., приходите от нефтегазовите доходи са намалели с 27 % годишно, до 787,3 млрд рубли.

Министерството прогнозира, че за цялата 2025 г. приходите от нефтегазовия сектор ще бъдат около 8 317 трлн рубли — значително под предишните планове. Основни причинители на спада са понижаващите се международни цени на петрола, укрепващата рубла и ограниченията върху износа на руски нефт и газ.

"Дори ако износът на ''Роснефт'' и "Лукойл" намалее с 5-10 % и отстъпките за руски петрол бъдат увеличени, това би довело до бюджетни загуби от 120 млрд рубли на месец“, изчислява Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global, цитиран от The Moscow Times.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мефистофел

    19 23 Отговор
    Атаката не е била срещу жилищния блок. Това е некадърното ОООкраинско ПВО. Както винаги.

    Коментиран от #12

    04:57 09.11.2025

  • 2 Факти

    13 7 Отговор
    Международното летище в литовската столица Вилнюс бе затворено заради неидентифицирани обекти във въздушното пространство, които сигурно са били нещо, като фърчила.

    Коментиран от #5

    05:09 09.11.2025

  • 3 Pyccкий Карлик

    3 10 Отговор
    Майко мила.....
    Колко постсъветска мъка има в тия порутени кибритени панелки !!! И така живеят и се мъчат милиони руснаци и украинци. А когда човек е гладен, живее в грохнала панелка и не вижда никаква светлинка в тъмнината, тогда идва вайната ......😁

    Коментиран от #10

    05:11 09.11.2025

  • 4 Факти

    14 3 Отговор
    36 години грабеж, беззаконие, корупция , фалшива демокрация, финансово робство - това е бедна ,ограбена и окупирана от англосаксонските колонизатори "евроатлантическа" умираща България!...

    05:14 09.11.2025

  • 5 Мефистофел

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Тия прибалтийци са толкова изманипулирани, че са направо побъркани. Представяш ли си колко кинти фъргат по психиатри? За памперсите по-добре да не говорим.

    05:15 09.11.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    15 0 Отговор
    Руснаците дънят електроцентралите, електрическите подстанции и компресорните станции за природен газ. До началото на зимата Украйна ще е без енергийна инфраструктура и без енергийна система. Чест прави на украинските енергетици, че 4 години в условия на война, с огромни усилия успяха да поддържат енергийната система жива. Зеленски реши да строи заводи на Рейнметал в Украйна, и руснаците сринаха всичко.

    05:17 09.11.2025

  • 7 Pyccкий Карлик

    4 14 Отговор
    Срочно......

    В три области на Русия е обявена ракетная тревога !!!
    Хиляди pуccкие обезумели тичат по тъмните порутени стълбища проклинайки Путин, СВО и деня в който са се родили в Русия. Най-малко трима души са със счупени крайници. Руската неделя и всекидневие начались 😄👍

    05:18 09.11.2025

  • 8 Прогноза

    16 14 Отговор
    2026 година ще бъде черна за хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат, а съответно и за Русия.
    Всички държавни компании в Китай и Индия спряха да купуват руски нефт и газ, а скоро и частните ще ги последват.
    Варварските бомбардировки по инфраструктурата за електричество няма смисъл да се коментират обстойно. Естествено ще има възмездие...

    05:22 09.11.2025

  • 9 Ще има още

    13 8 Отговор
    Централните централи горят! Нашите ТЕЦ не са военни съоръжения. Ние не произвеждаме оръжия! Тук работят цивилни. Спряхме... Сега има нулево производство. Нулево! Загубихме това, което възстановявахме денонощно. Напълно!“ - добави "Центренерго“. Санкциите срещу Лукойл няма как да минат безнаказано. Украинците ги чака трудна зима. В Европа няма пари, а политиците и са в плен на идеологическите си предразсъдъци. Американците са единствените, които ще спечелят както винаги.

    05:23 09.11.2025

  • 10 украинскии дебил

    12 8 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":

    Стой си на село и не квичи украинска mъpшо.

    Коментиран от #11

    05:23 09.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    9 10 Отговор

    До коментар #10 от "украинскии дебил":

    "....украинска mъpшо...."

    Я pyccкий !!!
    Но вече не звучи гордо 😄😄😄

    Коментиран от #18

    05:25 09.11.2025

  • 12 Дори ПВО на Украйна да е замесено

    14 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мефистофел":

    в този случай, е ясно, че щом летят ракети срещу населени места ще има подобни инциденти. Нищо не оправдава агресора...

    05:27 09.11.2025

  • 13 Силвър

    11 7 Отговор
    Колко пъти сд писа и обяснява и доказва,че в единични случаи, украинското ПВО,което по правило се крие в жилищни райони ,сваля някоя руска ракета и отломки поппадат в блокове.
    И пак лакърдията....
    Виж,укроте целенасичено си трепят граждани,в кръвта им е!

    05:32 09.11.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Но още не са казали от бункера кога ще пускат бензин и ток в блатата, може вби за коледа ще има по 10 литра с купони, да опърлят прасето! Мадяр налага санкции нон стоп!

    05:38 09.11.2025

  • 15 Силвър

    4 7 Отговор
    Но едно е ясно, бункерния суртанат заминава при крайцера в тинята, няма какво да го спаси!

    05:40 09.11.2025

  • 16 Последния Софиянец

    1 10 Отговор
    Бакшиша с токчетата ще изгние в Хага.

    Коментиран от #20

    05:42 09.11.2025

  • 17 кая калас

    6 0 Отговор
    Националният дълг на САЩ се увеличи с рекордните 358 милиарда долара за два дни след промяната на Фискалната година. Общият дълг достигна 37,86 трилиона долара, най-високото ниво в историята.

    05:57 09.11.2025

  • 18 украинскии дебил

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Xoxoxъл как звучи, като myxъл!
    🤭🤭

    Коментиран от #23

    05:59 09.11.2025

  • 19 Войната

    4 1 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили и унищожили украински склад за оръжие, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци..
    ВСУ се крият подло зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    06:05 09.11.2025

  • 20 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Зеления rноm изгни в бункера.

    06:05 09.11.2025

  • 21 Урка без глава

    2 1 Отговор
    Утре влизам в Москва без глава …. Що ми е като съм превърнат в прах …

    06:06 09.11.2025

  • 22 Така така

    1 2 Отговор
    Змията хапе, като за последно! Края ва Раша се вижда.

    06:06 09.11.2025

  • 23 Ха ха

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "украинскии дебил":

    Тиха, тиха, гнида.

    Коментиран от #25

    06:08 09.11.2025

  • 24 Съобщение

    2 0 Отговор
    До троловете на смъркача - смазаха ви русите като нацистките гниди на втория райх ! Справка - Бахмут , Курск и Азофффф Стальььь

    06:13 09.11.2025

  • 25 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха":

    Тиха , миха ама ви спукаха шортите руснаците … занулиха з ви за поколения напред !

    06:16 09.11.2025

  • 26 Хе-хе

    0 2 Отговор
    Некадърници! Да изстреляш 456 дрона и 65 ракети, още 100 планиращи бомби, за да раниш трима души!? Е, как да спечелят това СВО!? Израел с 2 ракети, втората за гаранция улучват апартамента в Техеран или Доха и ликвидират щаба на Хамас, телефоните на ислямистите гърмят на главите им прецизно!

    Коментиран от #29

    06:29 09.11.2025

  • 27 Евролюбец

    0 1 Отговор
    русия атакува цивилни за мир мирът е важен
    Всичко се прави за мирр колкото повече деца паднат във боя толкова повече урки ще страдат и няма да могат да се бият
    Затова се атакуват децки градини училища и децки болници

    06:31 09.11.2025

  • 28 чикчирик

    0 0 Отговор
    реципрочно

    06:31 09.11.2025

  • 29 Буда

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хе-хе":

    Некадърници Ама им взехме Луганск , Донбас и Крим и пратихме два млн фашаги при Хитлер ..

    Коментиран от #31

    06:32 09.11.2025

  • 30 Хардлайнер

    1 0 Отговор
    И на двете икономики е много трудно, само че никой няма да се бръкне в джoба да даде на руснаците един лев от милосърдие! На никой не му пyка че блатyту потъва, докато половин свят е съпричастен на трагедията в Украйна и е готов да помогне, и помага за възстановяването на икономиката и! УКРАЙНА ПОБЕДА!

    06:33 09.11.2025

  • 31 Хе-хе

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Буда":

    Русия не е твърда и безпощадна и затова са всичките и проблеми! Смятай какъв окупатор е била, щом половин век не се е справила генерално с народите от централна и източна Европа, до един предатели! Особено това литовци, латвийци, балтийци! Я да е сериозна държава, така ще ги демократизира, че никакво национално самочувствие няма да остане по тях и мисъл да въртят номера! А руснаците помагат, доколкото могат да издигнат някоя държавица с нездравата надежда да иман по силен приятел срещу световния фашизъм и при първа възможност тези, които са хрантутили стават предател! Русия затова ги натири, да не ги издържа повече!

    06:40 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания