Най-малко трима убити и 12 ранени при руска атака срещу жилищен блок в украинския град Днипро ВИДЕО

Руска атака от въздуха удари жилищен блок в украинския град Днипро, предаде NOVA.
Най-малко трима души са убити, а 12 ранени, сред които две деца. Пожарникари вадиха жителите на блока през голяма дупка във фасадата. След взрива избухна и пожар. Според правителството на Украйна тази нощ Русия е изстреляла по съседната страна 450 дрона и 45 ракети. Много от тях бяха насочени към енергийната инфраструктура на Украйна. Щети са понесли съоръжения в областите Киев, Полтава и Харков.
Русия атакува с дронове енергийна и пристанищна инфраструктура в Одеска област.
Предната нощ Русия нанесе най-мащабният досега въздушен удар по украинските ТЕЦ-ове, предаде ФОКУС.
Всички ТЕЦ-ове на "Центъренерго“ спряха поради масирана руска атака през изминалата нощ. В момента те не генерират електроенергия. Това съобщава ЦЕНЗОР. НЕТ, позовавайки се пресцентъра на украинската компания "Центъренерго“.
"Безпрецедентен брой ракети и безброй дронове - по няколко в минута - бяха насочени към същите топлоелектрически централи, които бяхме възстановили след опустошителната атака от 2024 година" - това съобщава в профила си във Facebook компанията "Центренерго".
Удари има по Змиевската (в Харковска област), Угледарската и Триполската ТЕЦ (в Киевска област) - те са управлявани от компанията. ТЕЦ-овете осигуряват 10% от тока в Украйна и 20% от отоплението.
''В името на сигурността мълчахме, но направихме всичко, за да могат украинците да преживеят последната зима със светлина и топлина и да преодолеят адските изпитания, за да започнат успешно настоящия отоплителен сезон!
Не е минал и месец от предишния удар, а тази вечер, по същото време, врагът готвеше върху цялото ни поколение“, се казва в съобщението.
"Централните централи горят! Нашите ТЕЦ не са военни съоръжения. Ние не произвеждаме оръжия! Тук работят цивилни. Спряхме... Сега има нулево производство. Нулево! Загубихме това, което възстановявахме денонощно. Напълно!“ - добави "Центренерго“.
"Всеки път врагът удря още по-жестоко, още по-цинично. Но ние отново ще правим това, което знаем най-добре, преодолявайки умората и болката от загубите: ще възстановим, ще ремонтираме и ще въведем ново поколение! Защото няма друг избор“, обобщава компанията.
През нощта на 7 срещу 8 ноември Русия извърши поредното масирано въздушно нападение срещу Украйна. По време на атаката руските сили използваха дронове-камикадзе, крилати и балистични ракети, включително "Калибър“ и "Кинжал“.
Руските сили атакуваха също железопътни линии и гражданска инфраструктура. В няколко региона на страната бяха принудени аварийни прекъсвания на електрозахранването.
В столицата в Печерски район избухнаха няколко пожара поради падащи отломки. Русия масирано атакува и Киевска област с ракети и дронове. Засегнати бяха мирни населени места и съоръжения на енергийната система.
Полтавска област беше също под масирана атака. Кременчук и Горишни Плавни останаха напълно без електричество. В градовете също нямаше отопление и водоснабдяване. Освен това железопътната инфраструктура беше повредена в резултат на вражеските удари по Полтавска област: няколко гари останаха без ток, а в някои райони е повредена контактната мрежа. Поради това движението на влаковете се осъществява само от дизелови локомотиви, което води до значителни закъснения.
Международното летище Вилнюс в Литва е затворено за пристигащи и заминаващи самолети поради неидентифицирани обекти във въздушното пространство. Това съобщи снощи Службата за контрол на въздушното движение на летището, предава агенция ТАСС, цитирана от ФОКУС.
"От 18:45 ч. местно време (20:45 ч. българско време) летищните операции са преустановени поради появата на неидентифицирани обекти във въздушното пространство. Зоната за контрол на въздушното движение в зоната на отговорност на летището също е временно затворена“, каза източник от ведомството.
Той не уточни за какви неидентифицирани обекти става въпрос, но отбеляза, че "се очаква летището да бъде затворено за приблизително три часа“.
Руският бюджет изпитва сериозен натиск – приходите от нефт и газ продължават да намаляват, показват официалните данни на Министерството на финансите на Русия, предаде ФОКУС.
Според последния отчет за периода януари–октомври 2025 г. спадът достига над 21 % на годишна база.
Данни на Министерството на финансите показват, че приходите от нефт и газ в първото полугодие на 2025 г. са се свили с 16,9 % в сравнение със същия период на 2024 г., до 4 735 млрд рубли. За периода януари–юли спадът вече е 18,5 %, като приходите достигат 5 522 млрд рубли. В месечен израз, например през юли 2025 г., приходите от нефтегазовите доходи са намалели с 27 % годишно, до 787,3 млрд рубли.
Министерството прогнозира, че за цялата 2025 г. приходите от нефтегазовия сектор ще бъдат около 8 317 трлн рубли — значително под предишните планове. Основни причинители на спада са понижаващите се международни цени на петрола, укрепващата рубла и ограниченията върху износа на руски нефт и газ.
"Дори ако износът на ''Роснефт'' и "Лукойл" намалее с 5-10 % и отстъпките за руски петрол бъдат увеличени, това би довело до бюджетни загуби от 120 млрд рубли на месец“, изчислява Владимир Чернов, анализатор във Freedom Finance Global, цитиран от The Moscow Times.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мефистофел
Коментиран от #12
04:57 09.11.2025
2 Факти
Коментиран от #5
05:09 09.11.2025
3 Pyccкий Карлик
Колко постсъветска мъка има в тия порутени кибритени панелки !!! И така живеят и се мъчат милиони руснаци и украинци. А когда човек е гладен, живее в грохнала панелка и не вижда никаква светлинка в тъмнината, тогда идва вайната ......😁
Коментиран от #10
05:11 09.11.2025
4 Факти
05:14 09.11.2025
5 Мефистофел
До коментар #2 от "Факти":Тия прибалтийци са толкова изманипулирани, че са направо побъркани. Представяш ли си колко кинти фъргат по психиатри? За памперсите по-добре да не говорим.
05:15 09.11.2025
6 Данко Харсъзина
05:17 09.11.2025
7 Pyccкий Карлик
В три области на Русия е обявена ракетная тревога !!!
Хиляди pуccкие обезумели тичат по тъмните порутени стълбища проклинайки Путин, СВО и деня в който са се родили в Русия. Най-малко трима души са със счупени крайници. Руската неделя и всекидневие начались 😄👍
05:18 09.11.2025
8 Прогноза
Всички държавни компании в Китай и Индия спряха да купуват руски нефт и газ, а скоро и частните ще ги последват.
Варварските бомбардировки по инфраструктурата за електричество няма смисъл да се коментират обстойно. Естествено ще има възмездие...
05:22 09.11.2025
9 Ще има още
05:23 09.11.2025
10 украинскии дебил
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик":Стой си на село и не квичи украинска mъpшо.
Коментиран от #11
05:23 09.11.2025
11 Pyccкий Карлик
До коментар #10 от "украинскии дебил":"....украинска mъpшо...."
Я pyccкий !!!
Но вече не звучи гордо 😄😄😄
Коментиран от #18
05:25 09.11.2025
12 Дори ПВО на Украйна да е замесено
До коментар #1 от "Мефистофел":в този случай, е ясно, че щом летят ракети срещу населени места ще има подобни инциденти. Нищо не оправдава агресора...
05:27 09.11.2025
13 Силвър
И пак лакърдията....
Виж,укроте целенасичено си трепят граждани,в кръвта им е!
05:32 09.11.2025
14 Данко Харсъзина
05:38 09.11.2025
15 Силвър
05:40 09.11.2025
16 Последния Софиянец
Коментиран от #20
05:42 09.11.2025
17 кая калас
05:57 09.11.2025
18 украинскии дебил
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":Xoxoxъл как звучи, като myxъл!
🤭🤭
Коментиран от #23
05:59 09.11.2025
19 Войната
ВСУ се крият подло зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
06:05 09.11.2025
20 стоян георгиев
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Зеления rноm изгни в бункера.
06:05 09.11.2025
21 Урка без глава
06:06 09.11.2025
22 Така така
06:06 09.11.2025
23 Ха ха
До коментар #18 от "украинскии дебил":Тиха, тиха, гнида.
Коментиран от #25
06:08 09.11.2025
24 Съобщение
06:13 09.11.2025
25 Сталин
До коментар #23 от "Ха ха":Тиха , миха ама ви спукаха шортите руснаците … занулиха з ви за поколения напред !
06:16 09.11.2025
26 Хе-хе
Коментиран от #29
06:29 09.11.2025
27 Евролюбец
Всичко се прави за мирр колкото повече деца паднат във боя толкова повече урки ще страдат и няма да могат да се бият
Затова се атакуват децки градини училища и децки болници
06:31 09.11.2025
28 чикчирик
06:31 09.11.2025
29 Буда
До коментар #26 от "Хе-хе":Некадърници Ама им взехме Луганск , Донбас и Крим и пратихме два млн фашаги при Хитлер ..
Коментиран от #31
06:32 09.11.2025
30 Хардлайнер
06:33 09.11.2025
31 Хе-хе
До коментар #29 от "Буда":Русия не е твърда и безпощадна и затова са всичките и проблеми! Смятай какъв окупатор е била, щом половин век не се е справила генерално с народите от централна и източна Европа, до един предатели! Особено това литовци, латвийци, балтийци! Я да е сериозна държава, така ще ги демократизира, че никакво национално самочувствие няма да остане по тях и мисъл да въртят номера! А руснаците помагат, доколкото могат да издигнат някоя държавица с нездравата надежда да иман по силен приятел срещу световния фашизъм и при първа възможност тези, които са хрантутили стават предател! Русия затова ги натири, да не ги издържа повече!
06:40 09.11.2025