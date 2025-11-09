Столтенберг пред The Times: Казах на Зеленски, че НАТО няма да влезе в истинска война с Русия

През февруари 2022 г. Володимир Зеленски ми се обади от бункер в Киев, за да поиска зона, забранена за полети над Украйна, но получи отказ, каза бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг пред британския вестник The Times.
„Той ми се обади от бункер в Киев, близо до който бяха разположени руски танкове. И каза: „Приемам, че няма да изпратите сухопътни войски на НАТО, въпреки че не съм съгласен. Но, моля, затворете въздушното пространство“, каза Столтенберг
Според него Зеленски се е опитал да се позове на опита от затварянето на въздушното пространство над Босна и Херцеговина от силите на НАТО по време на югославския конфликт.
Столтенберг отбеляза, че е бил принуден да откаже на Зеленски.
„Разбирам защо искате това. Но това няма да се случи, защото ако НАТО ще затваря украинското въздушно пространство, първото нещо, което ще трябва да направим, е да деактивираме руските системи за противовъздушна отбрана в Беларус и Русия, тъй като не можем да прелитаме над украинското въздушно пространство, когато руски ракети за противовъздушна отбрана са насочени към самолети на НАТО. А ако руски самолет или хеликоптер е във въздуха, ще трябва да го свалим и тогава ще се окажем в ситуация на истинска война между НАТО и Русия. А ние не възнамеряваме да правим това“, каза бившият генерален секретар на НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зильонъй
05:58 09.11.2025
2 побърканяк
05:58 09.11.2025
3 Факти
Коментиран от #10
05:59 09.11.2025
4 Pyccкий Карлик
Украинския въпрос да си го решават украинците, България и НАТО ни при чем 👍
06:01 09.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Никой
06:24 09.11.2025
7 РЕАЛИСТ
06:34 09.11.2025
8 Станчо
Коментиран от #35
06:44 09.11.2025
9 Недоумение
06:45 09.11.2025
10 Пояснение
До коментар #3 от "Факти":Голяма работа. Китайците могат да работят две години без печалба , и да нулират щатският дълг.
Коментиран от #41
06:47 09.11.2025
11 Перо
Коментиран от #33
06:49 09.11.2025
12 Последния Софиянец
06:49 09.11.2025
13 Перо
Коментиран от #36, #55
06:49 09.11.2025
14 РЕАЛИСТ
Коментиран от #25, #42
06:50 09.11.2025
15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Ще го учат да лети и него, такава е орисията на копейщата‼️
06:51 09.11.2025
16 Факт
06:58 09.11.2025
17 Мишел
Коментиран от #18, #24
07:00 09.11.2025
18 Факт
До коментар #17 от "Мишел":Обичта е по-силна от ядрените оръжия!
07:05 09.11.2025
19 ООрана държава
07:07 09.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 паветняците
Какво прави зеленото къ .со фа. ше в бункера бе ?
07:09 09.11.2025
23 жик так
07:10 09.11.2025
24 РЕАЛИСТ
До коментар #17 от "Мишел":Едва ли голямата петорка, която управлява света, ще си развали рахата, ако руснаците прегазят прибалтийските паленца. Още малко Сармат, Посейдон и Буревестник да влязат на дежурство и НАТО ще си преразгледа оня увиснал член 5-ти.
Коментиран от #28, #31
07:12 09.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ъъъъъъъъъ
Нама да започваме Трета световна война заради Украйна!
07:19 09.11.2025
27 Пенчо
07:20 09.11.2025
28 Ъъъъъъъъъ
До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":"Едва ли голямата петорка, която управлява света, ще си развали рахата, ако руснаците прегазят прибалтийските паленца."
Е как паленца? Литовския....или латвийския(все тая) министър на отбраната се изцепи, че са "суперсила". С 30-хилядна армия....
07:23 09.11.2025
29 Механик
Ето кой се криел в бункера, а то ни проглушиха ушите, че тоя бил храбър и се разхождал по целия свят.
Пък той се криел и пищял ; "Моля другарко, бате ме бие!"
07:26 09.11.2025
30 Няма ли нови новини
07:26 09.11.2025
31 Хи хи хи
До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":Ще има сеир как 4хилядната джермански бригада ще "напусне" Литва по бързо и от Афганистан. .....
07:33 09.11.2025
32 В В.П.
07:34 09.11.2025
33 Неподписан
До коментар #11 от "Перо":Много мазно и кафяво ако изяде но не се наяде,господин Володимир...
07:35 09.11.2025
34 Хайо
07:37 09.11.2025
35 Смотльо,
До коментар #8 от "Станчо":Ще тежат на САЩ и Европа които започнаха тази война .Ако не се приближаваха до границите на Русия ,война никога нямаше да има .
07:40 09.11.2025
36 Родителите на Перо
До коментар #13 от "Перо":Не му четете глупостите и ние самите се срамуваме от него.
07:41 09.11.2025
37 А, що така бе
07:42 09.11.2025
38 мдаааа дааа
07:42 09.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЕССР ни храни, НАТО ни пази
07:49 09.11.2025
41 Гост
До коментар #10 от "Пояснение":Яко звучи само да не си китаеца бачкатор.. що ако мислиш , че там обикновения човек е вързал и цъфнал…
07:50 09.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 БОРИС ДЖОНСЪН
07:54 09.11.2025
44 Хаха
07:55 09.11.2025
45 В В.П.
07:59 09.11.2025
46 ИДВА ДЕНЯ
08:01 09.11.2025
47 В В.П.
08:02 09.11.2025
48 В В.П.
08:04 09.11.2025
49 В В.П.
08:06 09.11.2025
50 И НА ТЕЗИ
08:08 09.11.2025
51 ами
08:10 09.11.2025
52 В В.П.
08:10 09.11.2025
53 В В.П.
08:12 09.11.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Плевнелиев
До коментар #13 от "Перо":От бункера се е обадил Зе ,нали четеш кво ти пише Столтенберг???
08:17 09.11.2025