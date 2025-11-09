Столтенберг пред The Times: Казах на Зеленски, че НАТО няма да влезе в истинска война с Русия

През февруари 2022 г. Володимир Зеленски ми се обади от бункер в Киев, за да поиска зона, забранена за полети над Украйна, но получи отказ, каза бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг пред британския вестник The Times.

„Той ми се обади от бункер в Киев, близо до който бяха разположени руски танкове. И каза: „Приемам, че няма да изпратите сухопътни войски на НАТО, въпреки че не съм съгласен. Но, моля, затворете въздушното пространство“, каза Столтенберг

Още новини от Украйна

Според него Зеленски се е опитал да се позове на опита от затварянето на въздушното пространство над Босна и Херцеговина от силите на НАТО по време на югославския конфликт.

Столтенберг отбеляза, че е бил принуден да откаже на Зеленски.

„Разбирам защо искате това. Но това няма да се случи, защото ако НАТО ще затваря украинското въздушно пространство, първото нещо, което ще трябва да направим, е да деактивираме руските системи за противовъздушна отбрана в Беларус и Русия, тъй като не можем да прелитаме над украинското въздушно пространство, когато руски ракети за противовъздушна отбрана са насочени към самолети на НАТО. А ако руски самолет или хеликоптер е във въздуха, ще трябва да го свалим и тогава ще се окажем в ситуация на истинска война между НАТО и Русия. А ние не възнамеряваме да правим това“, каза бившият генерален секретар на НАТО.