Новини
Свят »
Великобритания »
Столтенберг пред The Times: Казах на Зеленски, че НАТО няма да влезе в истинска война с Русия
  Тема: Украйна

Столтенберг пред The Times: Казах на Зеленски, че НАТО няма да влезе в истинска война с Русия

9 Ноември, 2025 05:49, обновена 9 Ноември, 2025 07:04 2 995 55

  • столтенберг-
  • украйна-
  • зеленски-
  • нато

Бившият генерален секретар на НАТО отказал на украинския президент затваряне на въздушното пространство над страната

Столтенберг пред The Times: Казах на Зеленски, че НАТО няма да влезе в истинска война с Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През февруари 2022 г. Володимир Зеленски ми се обади от бункер в Киев, за да поиска зона, забранена за полети над Украйна, но получи отказ, каза бившият генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг пред британския вестник The Times.

„Той ми се обади от бункер в Киев, близо до който бяха разположени руски танкове. И каза: „Приемам, че няма да изпратите сухопътни войски на НАТО, въпреки че не съм съгласен. Но, моля, затворете въздушното пространство“, каза Столтенберг

Още новини от Украйна

Според него Зеленски се е опитал да се позове на опита от затварянето на въздушното пространство над Босна и Херцеговина от силите на НАТО по време на югославския конфликт.

Столтенберг отбеляза, че е бил принуден да откаже на Зеленски.

„Разбирам защо искате това. Но това няма да се случи, защото ако НАТО ще затваря украинското въздушно пространство, първото нещо, което ще трябва да направим, е да деактивираме руските системи за противовъздушна отбрана в Беларус и Русия, тъй като не можем да прелитаме над украинското въздушно пространство, когато руски ракети за противовъздушна отбрана са насочени към самолети на НАТО. А ако руски самолет или хеликоптер е във въздуха, ще трябва да го свалим и тогава ще се окажем в ситуация на истинска война между НАТО и Русия. А ние не възнамеряваме да правим това“, каза бившият генерален секретар на НАТО.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зильонъй

    50 3 Отговор
    То това си беше за тогава, нещата се промениха...към по-зле.

    05:58 09.11.2025

  • 2 побърканяк

    41 3 Отговор
    Страх лозе пази.

    05:58 09.11.2025

  • 3 Факти

    45 5 Отговор
    Националният дълг на САЩ се увеличи с рекордните 358 милиарда долара за два дни след промяната на Фискалната година. Общият дълг достигна 37,86 трилиона долара, най-високото ниво в историята.

    Коментиран от #10

    05:59 09.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    42 6 Отговор
    Правилно решение !!!
    Украинския въпрос да си го решават украинците, България и НАТО ни при чем 👍

    06:01 09.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Никой

    6 17 Отговор
    Ломоносов е империалист.

    06:24 09.11.2025

  • 7 РЕАЛИСТ

    42 7 Отговор
    Каква демагогия е изразът " Зона забранена за полети" измислена от натовцице. Означава ние ще летим и ще бомбим, колкото си искаме, а вие имате право само да гледате. Щели да ползват ПВО руснаците. Щяха да пратят големите ракети и този глупак, нямаше да ръси глупости сега.

    06:34 09.11.2025

  • 8 Станчо

    7 29 Отговор
    Странно е това решение и доведе до хиляди жертви. Конфликта щеше да ескалира при затваряне временно и непосредствено след това войната щеше да спре. Всичко това много прилича на събитията някога след агресията на Хитлер спрямо Полша и бездействието на съюзниците. Жалко за хилядите жертви, ще тежат на съвеста и на Европа и на Русия, за който я има разбира се

    Коментиран от #35

    06:44 09.11.2025

  • 9 Недоумение

    44 5 Отговор
    Как се затваря въздушното пространство над Русия ???

    06:45 09.11.2025

  • 10 Пояснение

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Голяма работа. Китайците могат да работят две години без печалба , и да нулират щатският дълг.

    Коментиран от #41

    06:47 09.11.2025

  • 11 Перо

    44 1 Отговор
    Наркоса от Киев винаги е бил под наркоза! Той не осъзнава какво прави и за да се справи с Русия е готов земното кълбо да загине, в 3-та св. война и всички да умрат! Тоя гном е вреден и за украинците и за света! Той провокира войната, предимно с геноцида и дискриминацията над руско говорящото население!

    Коментиран от #33

    06:49 09.11.2025

  • 12 Последния Софиянец

    2 28 Отговор
    Бакшиша с токчетата ще изгние в Хага.

    06:49 09.11.2025

  • 13 Перо

    2 27 Отговор
    Но още не са казали от бункера кога ще пускат бензин и ток в блатата, може вби за коледа ще има по 10 литра с купони, да опърлят прасето! Мадяр налага санкции нон стоп!

    Коментиран от #36, #55

    06:49 09.11.2025

  • 14 РЕАЛИСТ

    2 29 Отговор
    Но едно е ясно, бункерния суртанат заминава при крайцера в тинята, няма какво да го спаси!

    Коментиран от #25, #42

    06:50 09.11.2025

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 24 Отговор
    Излезе новина, че коня е вързан, тръгнал до бяга за загниващия Запад, при щерка си в Сащ‼️
    Ще го учат да лети и него, такава е орисията на копейщата‼️

    06:51 09.11.2025

  • 16 Факт

    14 4 Отговор
    Очевидно Столтенберг е разумен човек, върху когото провалените сега хвърлят кал.

    06:58 09.11.2025

  • 17 Мишел

    28 1 Отговор
    И Столтенберг/НатО са наясно, че пактът с концепцията за колективна отбрана е отживелица , напълно безполезен при опасност от конфликт с ядрена сила.

    Коментиран от #18, #24

    07:00 09.11.2025

  • 18 Факт

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Обичта е по-силна от ядрените оръжия!

    07:05 09.11.2025

  • 19 ООрана държава

    28 1 Отговор
    Война с русия заради зельо аре нема нужда

    07:07 09.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 паветняците

    25 1 Отговор
    През февруари 2022 г. Володимир Зеленски ми се обади от бункер в Киев....
    Какво прави зеленото къ .со фа. ше в бункера бе ?

    07:09 09.11.2025

  • 23 жик так

    32 3 Отговор
    Путин ги направи диви и щастливи всичките фашаги на запада..

    07:10 09.11.2025

  • 24 РЕАЛИСТ

    28 2 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Едва ли голямата петорка, която управлява света, ще си развали рахата, ако руснаците прегазят прибалтийските паленца. Още малко Сармат, Посейдон и Буревестник да влязат на дежурство и НАТО ще си преразгледа оня увиснал член 5-ти.

    Коментиран от #28, #31

    07:12 09.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ъъъъъъъъъ

    22 0 Отговор
    Това всъщност са думи на Байдън, които неясно защо не се споменават тук, защото те са в оригиналната статия? Байдън в казал:

    Нама да започваме Трета световна война заради Украйна!

    07:19 09.11.2025

  • 27 Пенчо

    18 1 Отговор
    Още един напън и ще се изкара защитник на Русия! Ето от такива фурнаджийски лопати ни зависи живота!

    07:20 09.11.2025

  • 28 Ъъъъъъъъъ

    20 0 Отговор

    До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":

    "Едва ли голямата петорка, която управлява света, ще си развали рахата, ако руснаците прегазят прибалтийските паленца."

    Е как паленца? Литовския....или латвийския(все тая) министър на отбраната се изцепи, че са "суперсила". С 30-хилядна армия....

    07:23 09.11.2025

  • 29 Механик

    29 0 Отговор
    Зеления късак се обадил от бункера си... Хахаха!
    Ето кой се криел в бункера, а то ни проглушиха ушите, че тоя бил храбър и се разхождал по целия свят.
    Пък той се криел и пищял ; "Моля другарко, бате ме бие!"

    07:26 09.11.2025

  • 30 Няма ли нови новини

    13 0 Отговор
    от днес и вчера, какво е туй нещо...?

    07:26 09.11.2025

  • 31 Хи хи хи

    15 0 Отговор

    До коментар #24 от "РЕАЛИСТ":

    Ще има сеир как 4хилядната джермански бригада ще "напусне" Литва по бързо и от Афганистан. .....

    07:33 09.11.2025

  • 32 В В.П.

    20 0 Отговор
    Зеления пълководец го издадоха че бил в бункер ..Пък някой се снима по табели на градове и села .и градове ,окопи,гори и храсти...Ахаха ..И да знае ,столти..И войната с НАТО няма да е като с Киев и режима..Там ще е с ядрото ..

    07:34 09.11.2025

  • 33 Неподписан

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    Много мазно и кафяво ако изяде но не се наяде,господин Володимир...

    07:35 09.11.2025

  • 34 Хайо

    16 0 Отговор
    И с какво ли ще влезнете във война с Русия ....с разглезените младежи или с двойните резби ?

    07:37 09.11.2025

  • 35 Смотльо,

    17 1 Отговор

    До коментар #8 от "Станчо":

    Ще тежат на САЩ и Европа които започнаха тази война .Ако не се приближаваха до границите на Русия ,война никога нямаше да има .

    07:40 09.11.2025

  • 36 Родителите на Перо

    14 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    Не му четете глупостите и ние самите се срамуваме от него.

    07:41 09.11.2025

  • 37 А, що така бе

    13 0 Отговор
    Този нали е много ербап. То така и така почти съсипахте Европа, давайте до края и да се свършва.

    07:42 09.11.2025

  • 38 мдаааа дааа

    17 0 Отговор
    Значи в директна война няма да влиза, но в подмолна може и ще продължат да тъпчат х0х0лите с джепанета... а уж искат мир, който иска мир дава гълъби и бели байряци.. при пожар гаси огъня, а не налива бензин!!!

    07:42 09.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЕССР ни храни, НАТО ни пази

    14 0 Отговор
    И ний, като едни типични НАТО ОВЦИ от коалицията на жеЛАЕЩИТЕ, няма да влизаме във война с Рассия, само ще ги мачкаме по форуми и сайтове! Много сме, смели сме!

    07:49 09.11.2025

  • 41 Гост

    1 6 Отговор

    До коментар #10 от "Пояснение":

    Яко звучи само да не си китаеца бачкатор.. що ако мислиш , че там обикновения човек е вързал и цъфнал…

    07:50 09.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 БОРИС ДЖОНСЪН

    12 0 Отговор
    Ама как само ги излъгах тези окраинци да започнат тази война. Чак ми е кеф.

    07:54 09.11.2025

  • 44 Хаха

    7 0 Отговор
    Ойропейците щели да "затварят въздушното пространство"... Те навярно считат, че и слънцето могат да спират, когато си решат. Тези лакърдии са навярно взаимствани от магическия скандинавски фолклор.

    07:55 09.11.2025

  • 45 В В.П.

    7 0 Отговор
    На тоя Клесс,Путин може да му даде някоя работа в РФ..Руснаците са гаврят с такива мишоци.

    07:59 09.11.2025

  • 46 ИДВА ДЕНЯ

    6 0 Отговор
    В който англосаксонските подпалвачи на тази война ще отговарят.

    08:01 09.11.2025

  • 47 В В.П.

    5 0 Отговор
    Няма да влизаме в директна битка ,обаче ще обучаваме ,въоръжаваме ,финансираме нашата частна армия от окропи...Но ние сме невинни..Хехе .Ама наистина ли вее??

    08:02 09.11.2025

  • 48 В В.П.

    3 0 Отговор
    Аз съм невинеееен веее..реве тоя храбър викинг..Други са виновни..

    08:04 09.11.2025

  • 49 В В.П.

    3 1 Отговор
    САЩ, Англия, Есср и НАТО ,разбраха че Зелю артиста, е един негодник с малко ъкъл ,и ги метнаха през терасата ..Всъщност ,окропите са инертни тъпаци ..Затова си ядат Лобута .

    08:06 09.11.2025

  • 50 И НА ТЕЗИ

    4 0 Отговор
    Няма да им се размине. Виновни са за смъртта на 2 милиона славяни.

    08:08 09.11.2025

  • 51 ами

    6 0 Отговор
    ха ха ха - та кой живее в бункер - зеленото джудже

    08:10 09.11.2025

  • 52 В В.П.

    6 1 Отговор
    НАТО няма да влезе никога в битка с РФ ,защото много добре знае за последствията .знае за дебелия ядрен боздуган..НАТО ,знае много..затова работи подмолнно...С Окропите.ония са слепи реваншисти с опортюнистичен дух..

    08:10 09.11.2025

  • 53 В В.П.

    7 0 Отговор
    Сега ,мислейки ,се питам ..Защо Столти спомена за бункера на зелю..?

    08:12 09.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Плевнелиев

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    От бункера се е обадил Зе ,нали четеш кво ти пише Столтенберг???

    08:17 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания