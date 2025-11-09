Новини
Свят »
Русия »
Масови арести в Русия за участие в терористична организация, сътрудничила на Киев

Масови арести в Русия за участие в терористична организация, сътрудничила на Киев

9 Ноември, 2025 06:03, обновена 9 Ноември, 2025 06:11 741 25

  • русия-
  • война-
  • украйна-
  • арести

Деморализирани войници от украинските въоръжени сили се предават и дезертират групово в Харковска област, съобщиха руските сили за сигурност

Масови арести в Русия за участие в терористична организация, сътрудничила на Киев - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Близо десет души, включително руснаци и чужденци, са арестувани по наказателно дело за участие в терористична организация, сътрудничила на СБУ, съобщи източник, запознат с разследването, пред РИА Новости.

„Близо десет руски и чуждестранни граждани са задържани под стража по обвинения в участие в терористична организация чрез сътрудничество със СБУ. Няколко неидентифицирани лица също са замесени в случая“, каза източникът.

Един от основните заподозрени, уточни източникът, е чуждестранен гражданин, който според разследващите е установил връзки със СБУ.

Обвиняемите в момента са задържани в следствени арести в столицата, включително Лефортово.

Деморализирани войници от украинските въоръжени сили се предават и дезертират масово в Харковска област, съобщиха руските сили за сигурност пред РИА Новости.

„Осем украински войници се предадоха през последните 24 часа. Още повече напускат позициите си, самоволно дезертирайки“, каза източникът на агенцията.

Само през последните 24 часа украинската армия загуби над 220 войници, четири бронирани машини, две самоходни артилерийски установки и РСЗО „Град“, съобщиха от групата руски войски „Запад“, която действа в Харковския сектор.

През октомври началникът на Генералния щаб Валери Герасимов информира президента Путин за ситуацията в този сектор на фронта. Според него руските сили са превзели прелеза през река Оскол и са обградили Купянск, където са разположени приблизително 5000 бойци от украинските въоръжени сили. Войските също така са завзели 70% от Вовчанск и прекратяват битката за Ямпол.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3 дни

    7 9 Отговор
    и мъката продължава

    Коментиран от #4

    06:17 09.11.2025

  • 2 Добро утро!

    7 10 Отговор
    Чудя се🤔, защо всяка сутрин тук ни натрисат долнопpoбните лъжи на Кремъл...? Да повдигат духа и настроението на заблудените pyблоИдиоти ли?

    Коментиран от #7, #8, #25

    06:18 09.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    10 души арестувани... Смех. Сталин е арестувал и изпращал в Сибир по няколко милиона. Тези десет души, руснаците въобще не ги броят.

    06:18 09.11.2025

  • 4 съд@@№ран джендър

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "3 дни":

    връщай се в леглото при мъжката ти половинка- мъко че имаш краставици за обиране

    06:20 09.11.2025

  • 5 Нима е възможно

    7 4 Отговор
    да има руснак предател,против Путин?

    06:20 09.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    3 7 Отговор
    Предавали се, терористи, завзели.....
    Обичайните ру3ки врели-некипели.
    Къде е ония Коношенков, на фронта ли ?

    Коментиран от #11, #16

    06:21 09.11.2025

  • 7 единственно вие центаидиотите

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "Добро утро!":

    не сте наясно украйна е закрит проект

    06:21 09.11.2025

  • 8 добор утро ще прошепнеш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Добро утро!":

    на мъжката ти половинка и моля те кажи му че е целият ти свят съдранпе@@№дераст№

    06:23 09.11.2025

  • 9 Мисирки ООД

    6 3 Отговор
    В Русия при "масови арести"- арестували 8 човека. И 8 украински войници се предали на фронта.. На Урсула не и трябва "институт за демокрация, цензура и истина" във България. Тук така или иначе ни заливат с някакви безумни и безсмислени писания.

    06:24 09.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    А бункерното с ботокса арестувано ли е!

    Коментиран от #18, #20

    06:25 09.11.2025

  • 11 Факт

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Смазаха ви русите от бой ! Шортите ви скъсаха урко ! Занулиха ви !

    Коментиран от #24

    06:26 09.11.2025

  • 12 Вътре

    5 3 Отговор
    Крайно време е Зеленски да вдигне бял байрак

    Коментиран от #17, #22

    06:27 09.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор
    Излезе новина, че коня е вързан, тръгнал до бяга за загниващия Запад, при щерка си в Сащ‼️
    Ще го учат да лети и него, такава е орисията на копейщата‼️

    06:28 09.11.2025

  • 16 Въпрос

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Що стана с Крим , Бахмут , Мелиопул и Покровск ? Нищо само дето отекоха … хихихи

    06:28 09.11.2025

  • 17 Ама

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Вътре":

    няма желание!

    06:28 09.11.2025

  • 18 ще когато спреш

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    да обикаляш прайдове -но скъпа много обичаш да хапваш арабелски вурстчета може и ромски заедно с картофките но тях цели

    06:29 09.11.2025

  • 19 Констатиращ

    1 3 Отговор
    Те ватенките са там от 3 години.И мрат.

    06:31 09.11.2025

  • 20 ти мила си последнияидиот

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    на отоворено общество платена от сорос

    06:31 09.11.2025

  • 21 Така е

    0 0 Отговор
    Другият вариант е да паднат

    06:32 09.11.2025

  • 22 Всичко вътре

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вътре":

    Няма да си жив да видиш.

    06:36 09.11.2025

  • 23 дядото

    3 1 Отговор
    масови арести в русия от 10 човека.то в краварника при стрелба убиват повече,но това си е новина.

    06:36 09.11.2025

  • 24 Киев за два

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Факт":

    Пумияр гладен.

    06:37 09.11.2025

  • 25 Що бре?

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Добро утро!":

    Да не би да те кефи да четеш всяка сутрин красивите и достоверни новини на укробандерчетата? Да те убеждават, че перемогата върви успешно... Е, малко в противоположна на желаната посока, но нали върви... И колко руснаци са пратили като груз 200, но обикновено пропускат да споменат, че техният такъв груз е поне пет пъти повече...

    06:45 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания