Близо десет души, включително руснаци и чужденци, са арестувани по наказателно дело за участие в терористична организация, сътрудничила на СБУ, съобщи източник, запознат с разследването, пред РИА Новости.
„Близо десет руски и чуждестранни граждани са задържани под стража по обвинения в участие в терористична организация чрез сътрудничество със СБУ. Няколко неидентифицирани лица също са замесени в случая“, каза източникът.
Един от основните заподозрени, уточни източникът, е чуждестранен гражданин, който според разследващите е установил връзки със СБУ.
Обвиняемите в момента са задържани в следствени арести в столицата, включително Лефортово.
Деморализирани войници от украинските въоръжени сили се предават и дезертират масово в Харковска област, съобщиха руските сили за сигурност пред РИА Новости.
„Осем украински войници се предадоха през последните 24 часа. Още повече напускат позициите си, самоволно дезертирайки“, каза източникът на агенцията.
Само през последните 24 часа украинската армия загуби над 220 войници, четири бронирани машини, две самоходни артилерийски установки и РСЗО „Град“, съобщиха от групата руски войски „Запад“, която действа в Харковския сектор.
През октомври началникът на Генералния щаб Валери Герасимов информира президента Путин за ситуацията в този сектор на фронта. Според него руските сили са превзели прелеза през река Оскол и са обградили Купянск, където са разположени приблизително 5000 бойци от украинските въоръжени сили. Войските също така са завзели 70% от Вовчанск и прекратяват битката за Ямпол.
