Украинска атака с дронове спря тока и парното във Воронеж

Украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж, съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в приложението "Телеграм", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Няма жертви при атаката срещу Воронеж, административен център на по-голямата Воронежка област, каза още управителят.
Няколко украински дрона са били унищожени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана, станало причина за избухване на пожар в комунално съоръжение, който бързо е бил потушен, добави Гусев.
Мерките за безопасност са довели до малки отклонения в температурата на централното отопление в някои домове и кратковременни прекъсвания на електроснабдяването в отделни части на града, но по-късно доставките са се нормализирали, уточни областният управител.
Руското министерство на отбраната не съобщи за свалени над Воронежка област украински дронове в ежедневната си сводка в "Телеграм". Ведомството обикновено дава информация колко дронове унищожават силите на противовъздушната отбрана, а не колко изстрелва Украйна.
Украйна засили ударите си с дронове и ракети с голям обсег навътре в територията на Русия, поразявайки нефтопреработвателни заводи, депа и логистични центрове, които според нея захранват военната машина на Кремъл. Москва нарича атаките тероризъм, докато Киев твърди, че те са легитимни действия на самоотбрана във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
През нощта силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили 43 украински дрона над Брянска област и един над Ростовска област, съобщиха от Министерството на отбраната.
Командването на украинските въоръжени сили е предислоцирало 253-ти щурмови батальон „Арей“ в Сумска област, след като той понесе загуби по време на нахлуване в Курска област, съобщиха руските служби за сигурност.
Според показанията на пленници, ядрото на батальон „Арей“ е съставено от бивши затворници, осъдени за тежки престъпления, идеологически националисти и чуждестранни наемници.
През последните 24 часа са осуетени два опита на ВСУ за напредване в районите на Андреевка и Алексеевка, "чрез сложни огневи удари", предадоха източниците от руските служби за сигурност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 пхенянець..
06:59 09.11.2025
3 Русия изгуби
Коментиран от #5, #8
07:01 09.11.2025
4 Механик
А извън майтапа, ама в се м и се чини, че киефската върхушка ще бъде провесена по клонаците. Укрите тия работи ги умеят. Дедвците им що партизани избесиха, не е за приказка.
Коментиран от #12, #13, #17
07:04 09.11.2025
5 Механик
До коментар #3 от "Русия изгуби":Чей Курск, мушмуроче?
Бутнахте ли моста с хаймарсите?
Абрамсите действат ли или пак дрифтят в някоя кал?
Надявам се перемогата да напредва и вече д а сте с и върнали Мариупол и Бахмут?!
07:06 09.11.2025
6 укрите бегут
07:12 09.11.2025
7 Блатушка с пенсия в евро
Коментиран от #9
07:13 09.11.2025
8 жик так
До коментар #3 от "Русия изгуби":Азов в котела в Покровск . Ходи помагай , че от една седмица стоят гладни и без вода . А после ги чака жик так ...
07:13 09.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 За 4 години
До коментар #9 от "как е бе козляк":Москалия не можа да превземе Донбас, стига си ревал, хахаха!
Ако не е Тръмп да ви помага и толкова нямаше да успеете.
Коментиран от #14
07:21 09.11.2025
11 Горд собственик на Москвич в Русия
По предварителни данни, украински ракети да нанесли поражения на газотурбинни инсталации в ТЕЦ "Луч", които произвеждат ток. Досега именно този ТЕЦ беше единственият с работещи газотурбинни инсталации в Белгородска област, след като Белгородският ТЕЦ беше поразен и неговите турбини бяха извадени от строя.
07:26 09.11.2025
12 Kaлпазанин
До коментар #4 от "Механик":Кой каквото е посял това ще жъне ,ще видят по уличните в Киев щото тая зима в киеф ще се топлят с дърва
07:26 09.11.2025
13 Нози
До коментар #4 от "Механик":Ако пък знаеш дедовците на украинците колко ушанки са заровили....
07:32 09.11.2025
14 Ворочем
До коментар #10 от "За 4 години":Путлер още не е благодаил наръмп за Курск и Суджа..
Коментиран от #18
07:33 09.11.2025
15 Механик
А стига бе! Ма то нали само Путин ползва затворници??? А то, гледай, как Зеления късак ползвал освен затворници и ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАЦИОНАЛИСТИ (НАЦИСТИ).
Обаче инак в редовете на ВСУ нямало НАЦИСТИ?????
07:35 09.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Фен
До коментар #4 от "Механик":Най-много руснаци са избити от други руснаци.
Кочината си остава кочина завинаги.
Коментиран от #20
07:37 09.11.2025
18 Механик
До коментар #14 от "Ворочем":Стига с тоя Тръмп бе!
МАриупол, Бахмут и пр. пак ли Тръмп ви ги отне?
И е крайно време да се уточните дали Тръмп еваш човек или е Агент Краснов.
Днеска ша давал ракети - Урааааа, Тръмп утрепа Путин. Утре Тръмп рече, че няма да дава ракети - Ууууу, Тръмпоча е агент Краснов.
Коментиран от #19
07:38 09.11.2025
19 Абе
До коментар #18 от "Механик":Ти пиян ли си?
07:49 09.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мишел
08:38 09.11.2025