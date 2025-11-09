Новини
Свят »
Русия »
Украинска атака с дронове спря тока и парното във Воронеж
  Тема: Украйна

Украинска атака с дронове спря тока и парното във Воронеж

9 Ноември, 2025 06:31, обновена 9 Ноември, 2025 08:42 1 816 21

ПВО на Русия свали 43 украински дрона над Брянска област. Киев насочи към Суми батальона „Арей“

Украинска атака с дронове спря тока и парното във Воронеж - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж, съобщи тази сутрин областният управител Александър Гусев в приложението "Телеграм", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Няма жертви при атаката срещу Воронеж, административен център на по-голямата Воронежка област, каза още управителят.

Още новини от Украйна

Няколко украински дрона са били унищожени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана, станало причина за избухване на пожар в комунално съоръжение, който бързо е бил потушен, добави Гусев.

Мерките за безопасност са довели до малки отклонения в температурата на централното отопление в някои домове и кратковременни прекъсвания на електроснабдяването в отделни части на града, но по-късно доставките са се нормализирали, уточни областният управител.

Руското министерство на отбраната не съобщи за свалени над Воронежка област украински дронове в ежедневната си сводка в "Телеграм". Ведомството обикновено дава информация колко дронове унищожават силите на противовъздушната отбрана, а не колко изстрелва Украйна.

Украйна засили ударите си с дронове и ракети с голям обсег навътре в територията на Русия, поразявайки нефтопреработвателни заводи, депа и логистични центрове, които според нея захранват военната машина на Кремъл. Москва нарича атаките тероризъм, докато Киев твърди, че те са легитимни действия на самоотбрана във войната, която Русия започна с пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

През нощта силите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили 43 украински дрона над Брянска област и един над Ростовска област, ​​съобщиха от Министерството на отбраната.

Командването на украинските въоръжени сили е предислоцирало 253-ти щурмови батальон „Арей“ в Сумска област, след като той понесе загуби по време на нахлуване в Курска област, съобщиха руските служби за сигурност.

Според показанията на пленници, ядрото на батальон „Арей“ е съставено от бивши затворници, осъдени за тежки престъпления, идеологически националисти и чуждестранни наемници.

През последните 24 часа са осуетени два опита на ВСУ за напредване в районите на Андреевка и Алексеевка, "чрез сложни огневи удари", предадоха източниците от руските служби за сигурност.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 10 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пхенянець..

    4 7 Отговор
    И ние великите солдати на ким идеме..с тва бандеро-урсулско натциско батальонче имаме сметки за уреждане,в курске ги попиляхме а някой избегаха като зайци..ждьом вас и победа будеть за нами-на масква не им требва сумито-кремля ще го даде на нашио велик вожд и учител

    06:59 09.11.2025

  • 3 Русия изгуби

    4 14 Отговор
    Азов мощ и сила

    Коментиран от #5, #8

    07:01 09.11.2025

  • 4 Механик

    16 5 Отговор
    Видно е, че в Украина цари пълен патриотизъм. Мъжете нямат търпение да идат на фронта и дадат живота си за сем. Байдън, Мерц, Урсула и пр.
    А извън майтапа, ама в се м и се чини, че киефската върхушка ще бъде провесена по клонаците. Укрите тия работи ги умеят. Дедвците им що партизани избесиха, не е за приказка.

    Коментиран от #12, #13, #17

    07:04 09.11.2025

  • 5 Механик

    14 5 Отговор

    До коментар #3 от "Русия изгуби":

    Чей Курск, мушмуроче?
    Бутнахте ли моста с хаймарсите?
    Абрамсите действат ли или пак дрифтят в някоя кал?
    Надявам се перемогата да напредва и вече д а сте с и върнали Мариупол и Бахмут?!

    07:06 09.11.2025

  • 6 укрите бегут

    14 4 Отговор
    Трябва всеки истински мъж там първо да помисли за семейството си преди да си даде живота за наркомана .

    07:12 09.11.2025

  • 7 Блатушка с пенсия в евро

    4 12 Отговор
    Днес ще освобождаваме ли Покровск или пак ще бомбим освободения Курск?

    Коментиран от #9

    07:13 09.11.2025

  • 8 жик так

    17 4 Отговор

    До коментар #3 от "Русия изгуби":

    Азов в котела в Покровск . Ходи помагай , че от една седмица стоят гладни и без вода . А после ги чака жик так ...

    07:13 09.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 За 4 години

    3 13 Отговор

    До коментар #9 от "как е бе козляк":

    Москалия не можа да превземе Донбас, стига си ревал, хахаха!

    Ако не е Тръмп да ви помага и толкова нямаше да успеете.

    Коментиран от #14

    07:21 09.11.2025

  • 11 Горд собственик на Москвич в Русия

    1 9 Отговор
    Руският ТЕЦ "Луч", който се намира в Белгородска област, е станал обект на украинска въздушна атака. Има неофициална информация, че в операцията са използвани ракети - тя е успешна, 20 000 домакинства в Белгородска област са останали без електричество след удара, съобщава местното издание "Пепел".

    По предварителни данни, украински ракети да нанесли поражения на газотурбинни инсталации в ТЕЦ "Луч", които произвеждат ток. Досега именно този ТЕЦ беше единственият с работещи газотурбинни инсталации в Белгородска област, след като Белгородският ТЕЦ беше поразен и неговите турбини бяха извадени от строя.

    07:26 09.11.2025

  • 12 Kaлпазанин

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Кой каквото е посял това ще жъне ,ще видят по уличните в Киев щото тая зима в киеф ще се топлят с дърва

    07:26 09.11.2025

  • 13 Нози

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Ако пък знаеш дедовците на украинците колко ушанки са заровили....

    07:32 09.11.2025

  • 14 Ворочем

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "За 4 години":

    Путлер още не е благодаил наръмп за Курск и Суджа..

    Коментиран от #18

    07:33 09.11.2025

  • 15 Механик

    16 1 Отговор
    "Според показанията на пленници, ядрото на батальон „Арей“ е съставено от бивши затворници, осъдени за тежки престъпления, идеологически националисти и чуждестранни наемници."
    А стига бе! Ма то нали само Путин ползва затворници??? А то, гледай, как Зеления късак ползвал освен затворници и ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАЦИОНАЛИСТИ (НАЦИСТИ).
    Обаче инак в редовете на ВСУ нямало НАЦИСТИ?????

    07:35 09.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Фен

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Най-много руснаци са избити от други руснаци.
    Кочината си остава кочина завинаги.

    Коментиран от #20

    07:37 09.11.2025

  • 18 Механик

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ворочем":

    Стига с тоя Тръмп бе!
    МАриупол, Бахмут и пр. пак ли Тръмп ви ги отне?
    И е крайно време да се уточните дали Тръмп еваш човек или е Агент Краснов.
    Днеска ша давал ракети - Урааааа, Тръмп утрепа Путин. Утре Тръмп рече, че няма да дава ракети - Ууууу, Тръмпоча е агент Краснов.

    Коментиран от #19

    07:38 09.11.2025

  • 19 Абе

    1 4 Отговор

    До коментар #18 от "Механик":

    Ти пиян ли си?

    07:49 09.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мишел

    0 0 Отговор
    След руския ракетно- дронов удар на 7.11.2025, с който бяха унищожени последните 2 работещи украински ТЕЦа и възли нагазодобивната и газопреносната системи, вчера руските ВКС са унищожили 3 подстанции на украинските АЕЦ, с което са започнали спирането и на тези централи. Русия продължава пълното изключване на Украйна от електричество и от природен газ и от други придобивки от СССР.

    08:38 09.11.2025

