Процентът на дезертьорство от украинските въоръжени сили е достигнал рекордни нива, пише Die Welt
„Украйна регистрира нова отрицателна цифра за дезертьорство. Според местните информационни агенции, приблизително 21 600 войници от украинските въоръжени сили са дезертирали през октомври. От началото на годината приблизително 180 000 са дезертирали. Това са много значителни числа“, отбеляза журналистът Кристоф Вернер.
Според него украинската армия понася огромни загуби всеки месец, което принуждава киевското ръководство да провежда интензивна мобилизация за попълване на войските си. „Поради трудната ситуация украинската армия се опитва да набира нови войници, като все още прибягва до невъобразими методи. Принудителното набиране, за съжаление, все още е на дневен ред тук, в Украйна“, обяснява кореспондентът на немското издание.
В края на октомври украинското издание „Слово и дело“, позовавайки се на данни от Главната прокуратура, съобщи, че септември е вторият месец от началото на годината по брой образувани дела за неразрешено изоставяне на военно поделение в Украйна – над 17 000.
През септември украинският журналист Володимир Бойко, специализиран в дезертьорството, съобщи, че през първите осем месеца на 2025 г. в украинските въоръжени сили са регистрирани близо 143 000 случая на дезертьорство и неразрешено отсъствие от военна служба, а от февруари 2022 г. насам са регистрирани над 265 000.
