Новини
Свят »
Германия »
Die Welt: Дезертьорството от украинската армия достигна рекордни нива
  Тема: Украйна

Die Welt: Дезертьорството от украинската армия достигна рекордни нива

9 Ноември, 2025 07:06, обновена 9 Ноември, 2025 07:13 2 697 76

  • дезертьорство-
  • украйна-
  • армия-
  • война

Според местните информационни агенции, приблизително 21 600 войници от украинските въоръжени сили са дезертирали през октомври, пише изданието

Die Welt: Дезертьорството от украинската армия достигна рекордни нива - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Процентът на дезертьорство от украинските въоръжени сили е достигнал рекордни нива, пише Die Welt
„Украйна регистрира нова отрицателна цифра за дезертьорство. Според местните информационни агенции, приблизително 21 600 войници от украинските въоръжени сили са дезертирали през октомври. От началото на годината приблизително 180 000 са дезертирали. Това са много значителни числа“, отбеляза журналистът Кристоф Вернер.

Според него украинската армия понася огромни загуби всеки месец, което принуждава киевското ръководство да провежда интензивна мобилизация за попълване на войските си. „Поради трудната ситуация украинската армия се опитва да набира нови войници, като все още прибягва до невъобразими методи. Принудителното набиране, за съжаление, все още е на дневен ред тук, в Украйна“, обяснява кореспондентът на немското издание.

Още новини от Украйна

В края на октомври украинското издание „Слово и дело“, позовавайки се на данни от Главната прокуратура, съобщи, че септември е вторият месец от началото на годината по брой образувани дела за неразрешено изоставяне на военно поделение в Украйна – над 17 000.

През септември украинският журналист Володимир Бойко, специализиран в дезертьорството, съобщи, че през първите осем месеца на 2025 г. в украинските въоръжени сили са регистрирани близо 143 000 случая на дезертьорство и неразрешено отсъствие от военна служба, а от февруари 2022 г. насам са регистрирани над 265 000.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 побърканяк

    90 1 Отговор
    Нормално на никой не му се мре.

    07:16 09.11.2025

  • 2 Хи хи хи

    80 3 Отговор
    Милене натюфците ша та изгонят бе .....тъй не може да се пише за бандерите !!!!!! Трябва само да ги хвалиш !!!!!!

    07:17 09.11.2025

  • 3 Кой е луд

    69 5 Отговор
    Кой е луд да умира за убийци и крадци ? Които е от под@ло@гите тук да отива да се бие!!

    07:18 09.11.2025

  • 4 Значи са повече

    60 3 Отговор
    Авъ евролиберастките ценности не са достатъчни да мотивират украинците. Масово напускане, а кой воюва

    07:18 09.11.2025

  • 5 Ехааааааа

    65 3 Отговор
    Дори когато укрофашистите бягат като зайци и отстъпват ......побеждават ......ей това трябва да напише главния редактор !

    07:19 09.11.2025

  • 6 И ся" Ко "

    64 3 Отговор
    И ся" ко" ще прави зеления потник , кой ще се бие за укрия и интересите на запада , как ще победи Русия ????

    07:21 09.11.2025

  • 7 Kaлпазанин

    56 1 Отговор
    На никой не ми се мре за еврейски каузи

    07:21 09.11.2025

  • 8 Присмехулник

    39 0 Отговор
    "Отрицателна цифра за дезертьорство"?!

    07:23 09.11.2025

  • 9 На сила хубост не става

    54 0 Отговор
    Тези които много искат, те да заминават на фронта, като са толкова мотивирани и надъхани.

    07:25 09.11.2025

  • 10 Неделя

    4 52 Отговор
    Ден за руски лъжи.

    Коментиран от #29, #42

    07:25 09.11.2025

  • 11 затова пък ватенките

    1 50 Отговор
    с кеф скачат в черните чували.Мдаа

    Коментиран от #27

    07:27 09.11.2025

  • 12 Това

    29 9 Отговор
    не е голям проблем обаче, тъй като както добре знаем един украински бандерец удържа между 30-50 хил "орки". Просто са много силни бандерите, щот са арийци и "принадлежат" на господарската раса.

    07:28 09.11.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    38 1 Отговор
    Според най-големия Исторически парк в света до Варна, никой вече не иска да умира за кефа на евреите 😏😉

    07:28 09.11.2025

  • 14 Стеф

    44 0 Отговор
    Е то какво се оказа,че само убитите не са дезертирали?!?

    07:30 09.11.2025

  • 15 Военен

    32 0 Отговор
    Догодина Русия ще спечели войната!

    07:30 09.11.2025

  • 16 логично

    52 0 Отговор
    Логично ! Никой не иска да умира заради ВолОдимирчо ,Урсула , Еманюел , Киърчо и т.н.т. , никой не иска да умира заради 72-та пола , министър Председатели с роклички и полички (но с бради) , заради милионите муджахидини залели Европа , заради удобството на пакистанските банди да изнасилват малки момиченца в Англия , заради факта , че Европа изнесе средствата за производство в Китай и Виетнам и сега не произвежда нищо , заради дълговият кюп в който са затънали де-що има европейска държава и съответното социално напрежение породено от горните причини . Никой не иска да умира заради наркомани , хомосексуалисти , извратеняци , транссексуални и най вече - никой не иска да умира заради приходите на европолитиците , които яко захлебват от подкупите , които им снасят военно промишлените гиганти.

    Коментиран от #19

    07:31 09.11.2025

  • 17 Абе

    30 0 Отговор
    До преди неотдавна в "развитите" държави бягството на роби се е наказвало със смърт. Какво ли ще измислят в случая ?

    07:32 09.11.2025

  • 18 Кво да кажем

    3 31 Отговор
    За дезертьорството в Руската армия

    Коментиран от #35

    07:33 09.11.2025

  • 19 Я пъ тоа

    0 34 Отговор

    До коментар #16 от "логично":

    Кой ли пък иска да умира за дъртака кремълски.

    Коментиран от #22, #43

    07:34 09.11.2025

  • 20 ООрана държава

    34 0 Отговор
    На никой не му семре за зельо

    Коментиран от #31

    07:36 09.11.2025

  • 21 Исторически парк

    37 1 Отговор
    В украйна има 200 хиляди евреи що нито един от тях не е на фронта и не ги мобилизират 😉 защото са господарската раса😏

    07:36 09.11.2025

  • 22 Русофил

    35 2 Отговор

    До коментар #19 от "Я пъ тоа":

    Целият руски народ е готов да умре за него, а при вас колко са готови да умрат за бойко българоубиеца и пеевски 😉

    Коментиран от #48

    07:37 09.11.2025

  • 23 Ъъъъъъъъъъ

    35 1 Отговор
    Аз видях друга цифра - 400 000+ са вече дезертьорите. Иначе някои от по-интересно те заглавия в западната преса:

    Смазаха ги! Руснаците напредват в 12 посоки на Украйна

    Купянск падна, руснаците влязоха в град Лиман, влязоха в град Константиновка и продължават настъплението, напредват на запад от Покровск и Мирноград, влязоха в Новопавливка в Днепропетровска област, напредват в Орихив, Гуляйполе и Мала Токмачка в Запорожка област ...

    Украйна потъна в мрак! Пълно прекъсване на електроснабдяването след тежкия ракетен удар на Русия

    Според държавната компания "Центренерго“ всички топлоелектрически централи в страната са спрели работа. В изявлението, публикувано в социалните мрежи, се казва:

    "Спряхме. Нулево производство! Нула! Загубихме всичко, което непрекъснато се опитвахме да възстановим!“.

    Украинският генерален щаб: Губим Покровск и Мирноград. Войниците се предават масово! Руснаците атакуват Хуляйполе и Орихив

    Та така....Пропагандата вече е безсилна да прикрие това, което се случва в украинската пустиня.

    07:40 09.11.2025

  • 24 Ако прибавят и тези

    28 0 Отговор
    които се предават на руснаците, числото се удвоява! Което си е цяла армия!
    Като се има предвид че населението от 45 милиона е вече 18 милиона с много малък процент мъже.

    Коментиран от #33

    07:40 09.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ГЛАВАНАК

    32 0 Отговор
    То трябва да си напълно луд, за да се биеш за такива като нашите управляващи. И по света са същите наглеци. Първо ще отидат на фронта те, синовете им, близките им и чак тогава да посягат на народа. Значи те си живеят охолния доволен живот, крадат милиарди, а, ако стане напечено - народът да върви да мре заради тях. Е, няма да стане така. Цял живот за едни и същи моркова, а за народа тоягата.

    07:47 09.11.2025

  • 27 Едва ли е с кеф

    23 1 Отговор

    До коментар #11 от "затова пък ватенките":

    Но не се страхуват да го направят. Щото умират за идеи. А не като укрите.

    07:48 09.11.2025

  • 28 Някой

    19 0 Отговор
    Преди украински военен говореше, че мобилизирали около 30 000 на месец. Където се оплакваше как не са обучени и от пехотинците повечето ги губели още първите дни.

    07:53 09.11.2025

  • 29 Щом и най-проукраинските

    23 1 Отговор

    До коментар #10 от "Неделя":

    медии като Die Welt, започнаха да ни заливат с руски лъжи, значи не отиват на добре нещата.
    Но вие сорос-активистите дръжте фронта, и бранете с голи гърди Истината.
    Ударете си още един бустер, за кураж!
    А Урсула вече и Министерство На Истината създава в ЕС!

    07:54 09.11.2025

  • 30 СТРАННО

    19 0 Отговор
    Много статии с истини тази сутрин.

    07:57 09.11.2025

  • 31 Перо

    0 18 Отговор

    До коментар #20 от "ООрана държава":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #44

    07:58 09.11.2025

  • 32 Артилерист

    21 1 Отговор
    Масовото дезертиране и предаване в укроармията е напълно нормално на фона на колосалните човешки загуби на украинците на фронта. Войната продължава вече 4-та година-време предостатъчно украинците да осъзнаят, че това не е тяхна война и те умират заради един сложен и командван от запада режим. Украинските войници са силно деморализирани заради принудителната ситуация в която са изложени на сигурна смърт или от противника насреща, или от бандеровските и наемническите заградителни отряди отзад. Само въпрос на време беше този разпад да настъпи. Това впрочем се знае от руснаците и те затова не бързаха с напредването, а само внимателно поддържаха оборотите на месомелачките...

    07:58 09.11.2025

  • 33 Поне европейците

    11 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ако прибавят и тези":

    няма да плащаме за тях обещетение на близките им!
    Което си е добра новина!

    Коментиран от #68

    08:02 09.11.2025

  • 34 Ха ха ха ха ха ха

    15 1 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣
    Усетиха се най-накрая !
    Доста късно ама все пак е нещо.
    Поне доказаха,че има и по-тъпи народи от нашия.
    Да се оставиш да те убият заради криманалните схеми на правителството ти....е незнам какво трябва да се случва в тази твоя глава.

    08:06 09.11.2025

  • 35 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Кво да кажем":

    няма такова там моралът е висок

    08:07 09.11.2025

  • 36 Киев има нужда от боклуци

    25 1 Отговор
    Айде, Сюлейман Паси, Тодор Тагарев, Ленче-кремче, Борисов с Герб, ПП-ДБ, Пеевски с Новото начало и другите мръши на влака и в Киев.

    08:08 09.11.2025

  • 37 ДНЕС В БАНДЕРИЯ

    15 1 Отговор
    Са обявили, че спрират тока и водата за зимата.

    08:10 09.11.2025

  • 38 Обективни истини

    12 1 Отговор
    Слава, наистина СЛАВА на всеки дезертирал, укрил се, избягал или предал се в плен украински мъж.
    Никой няма право насилствено да те кара да умираш или защитаваш нещо, за което ти е все тая.
    Живота е един ,пазете го мъже. Това, че си се родил мъж не те прави нечие притежание, че да се биеш за някаква си скапана територия.

    08:13 09.11.2025

  • 39 Иван

    11 1 Отговор
    След като и тези на фронта се осъзнаха, то на ръководителите в Киев им е спукана работата.
    Както е тръгнало фронта може скоро да се обърне - армията вместо да се бие с руснаците, да се насочи към Киев и да довърши Зеления.

    Коментиран от #46

    08:14 09.11.2025

  • 40 Kiro Брейка

    1 11 Отговор
    А пък рашляците пък умират от кеф да фертилизират украйнската земя :D Рипат рипат !! Колко умряха тая година за 2 села ?

    Коментиран от #45

    08:16 09.11.2025

  • 41 Столтебберг

    10 0 Отговор
    ТЦК-то вече трудно ще сбере толкоз
    много доБи....тък за клаNN....ицата

    08:18 09.11.2025

  • 42 Така е, Ди Велт са

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Неделя":

    копейки от Възраждане.😂

    08:19 09.11.2025

  • 43 Прочети статията, за укрите пише

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Я пъ тоа":

    в Си Велт

    Коментиран от #51

    08:22 09.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Викаш Украйна отстъпва градове,

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Kiro Брейка":

    дезертьорството е на поразия и пак според теб побеждават Русия?бухахахах

    08:24 09.11.2025

  • 46 Иван Грозни

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Иван":

    Ами именно това трябва да направят,и то отдавна, трябва да си клиничен случай, че да станеш военен и да се биеш за глупости

    08:24 09.11.2025

  • 47 Механик

    9 0 Отговор
    За Украина вече трябва да се говори в минало време. Такава държава повече никога няма да има. По-скоро, вероятно ще и ма нещо с това име, но това ще е много далеч от понятието държва. Нещо там Киев и няколко селца около него може да носят това име, но ще е далеч от понятието държава.
    След като руснаците приключат с бандерите и си вземат т ова дето си е тяхно, останалото ще си го поделят Румъния, Унгария и най-вече Полша.

    08:25 09.11.2025

  • 48 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #22 от "Русофил":

    Май путинягата е Рускоубиец....изби над милион руснаци

    Коментиран от #58, #61

    08:27 09.11.2025

  • 49 Русия

    6 0 Отговор
    Само абсолютно луд може да си помисли че Русия може да загуби не само тази война,но и която и да е,и това изпратените на сила и дрогирани до козирката от зеленият фашист войници го знаят и за това бягат !

    08:27 09.11.2025

  • 50 ПАВКАТА

    7 0 Отговор
    НЕ ИМ СЕ УМИРА НА ХОРАТА ДА ЗАЩИТАВАТ ФАШИСТИТЕ В УКРАИНА И ЕВРОПА, И АЗ БИХ ИЗБЯГАЛ

    Коментиран от #54

    08:27 09.11.2025

  • 51 Стига бе

    0 2 Отговор

    До коментар #43 от "Прочети статията, за укрите пише":

    То има статии и за дезертьорството в РУСКАТА АРМИЯ, ама не се публикуват тук....що ли????

    Коментиран от #55, #62

    08:28 09.11.2025

  • 52 Загинали по време на битка:

    4 0 Отговор
    1. Леонид I (Спарта, Гърция), Дата: 480 г. пр.н.е.Битка: Термопилите 2. Константин XI Палеолог (Византия)Дата: 1453 г. 3. Владислав III Варненчик (Полша и Унгария)дата: 1444 г.4. Цар Калоян (България)Дата: 1207 г.5. Цар Михаил Шишман (България)дата: 1330 г.6. Цар Ивайло (България)дата: около 1280 г.7.Ричард I Лъвското сърце (Англия)дата: 1199 г.
    Това са били истинските времена, когато обикновеният войник се е сражавал рамо до рамо с царя. Сега...крадливи политици, скрити в бункери под засилена охрана ти казват "нито крачка назад, до последния.." КОЙ ЛУД ЩЕ СИ ДАДЕ ЖИВОТА, ЗА ДНЕШНИЯ "ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТ"

    08:29 09.11.2025

  • 53 Кит

    3 1 Отговор
    Понеже на фронта ВСУ не губят нито един войник настава такава скука там, че единственото забавление за украинските момчета е да дезертират. Все е нещо, а не скука.

    08:29 09.11.2025

  • 54 Путинистче идиотче

    0 2 Отговор

    До коментар #50 от "ПАВКАТА":

    И на нас не ни се мре заради дъртака кремълски....

    08:29 09.11.2025

  • 55 Всичките вестници стават

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Стига бе":

    копейки от Възраждане.😂

    08:30 09.11.2025

  • 56 Да бягат, момчетата

    3 0 Отговор
    Да се спасяват. Животът е за да се живее, а не да умиратьза кефа на наркомани и полово неустановени!

    Коментиран от #60

    08:30 09.11.2025

  • 57 Русначе зомби

    0 2 Отговор
    Ние дезертираме през Украйна направо на Запад....

    08:31 09.11.2025

  • 58 Там ли беше

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Я пъ тоа":

    като ги брои?😂🤣😂

    Коментиран от #63

    08:31 09.11.2025

  • 59 дядото

    2 0 Отговор
    да бягат.защо да умират за интересите на "демократичните" империи.

    08:32 09.11.2025

  • 60 Синчето на Соловьов

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Да бягат, момчетата":

    И аз избягах на Запад...не ми се умира заради пияници и дъртака кремълски.

    08:32 09.11.2025

  • 61 Механик

    2 1 Отговор

    До коментар #48 от "Я пъ тоа":

    Ти учил ли си математика и логика?
    Ето ти едно простичко уравнение:
    (Русия взе Мариупол) (с цената на много жертви)=(Украйна загуби Мариупол) (с цената на много жертви)
    Ако съкратим двете страни на равенството с ЕДНАКВИТЕ (с цената на много жертви), се получава следното:
    Русия взе мариупол=Украина изгуби мариупол.
    Така че стига с мантрата за многото жертви!
    А, и да не забравя, Русия има от къде д а набира още войници. Украина обаче вече няма от къде.
    Ето основната разлика.

    08:33 09.11.2025

  • 62 И в Ди Велт не се публикуват,

    2 0 Отговор

    До коментар #51 от "Стига бе":

    щото Ди Велт са копейки от Възраждане, нали?😂

    08:33 09.11.2025

  • 63 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Там ли беше":

    НАТО така казва......над милион путинисти избити с НАТОВСКО оръжие.

    Коментиран от #69

    08:33 09.11.2025

  • 64 Форумните укротролове

    1 0 Отговор
    са отчаяни.

    Коментиран от #71

    08:34 09.11.2025

  • 65 Той всъщност се оказа, че Покровск

    1 0 Отговор
    нямал абсолютно никакво стратегическо значение казаха от главното командване на ВСУ.

    Коментиран от #67, #70

    08:35 09.11.2025

  • 66 Путинистче идиотче

    0 0 Отговор
    Друсат ни с Авганска дрога и ни пращат да мрем в Украйна.....ние от там, направо на...Запад.

    08:35 09.11.2025

  • 67 Блек Хоук в Покровск

    0 2 Отговор

    До коментар #65 от "Той всъщност се оказа, че Покровск":

    Путинистите разбити.....за кой ли път.

    Коментиран от #72

    08:36 09.11.2025

  • 68 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Поне европейците":

    Не позна, ще плащате за всеки снаряд

    08:37 09.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Той всъщност се оказа, че Покровск":

    Не го ли превзехме Покровск, преди три месеца.....

    Коментиран от #74

    08:38 09.11.2025

  • 71 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Форумните укротролове":

    Те не просто са отчаяни. Форумните укротролове са направо бесни от безсилие. Не спят по цяла нощ. Тръшкат се по пода и риткат с краченца.
    До толкова са зациклили, че повтарят едни и същи мантри вече 3 години. А когато и мантрите свършат, започват открито да заплашват, да нагрубяват и.... абе, знаете какви ги вършат.

    Коментиран от #76

    08:38 09.11.2025

  • 72 Да, ти така беше и в Мариупол,

    3 0 Отговор

    До коментар #67 от "Блек Хоук в Покровск":

    Бахмут, Угледар, Торецк, Авдеевка, Соледар, Курахово, Маринка, Часов Яр, ....все ги разбивахте там тия руснаци.🤣😂🤣

    Коментиран от #75

    08:39 09.11.2025

  • 73 Перо

    2 0 Отговор
    Кой е луд да умира за един наркоманизиран ционист и неговата хунта? Украинската съпротива не защитава родината и страната си, а един корумпиран анти-човешки режим, който е на власт, в резултат на военен преврат с дадени жертви от гражданското население и вътрешната политика му е насочена към геноцид и дискриминация на определена група от населението!!!

    08:40 09.11.2025

  • 74 И Мариупол, Бахмут, Угледар, Авдеевка,

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Я пъ тоа":

    Торецк, Курахово, Селидово, Маринка, Соледар, Часов Яр, ....и за тях помня така питаше....

    08:41 09.11.2025

  • 75 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Да, ти така беше и в Мариупол,":

    Пича вече 3 години живее в паралелна реалност, която в същност не е никаква реалност, а е плод на възпаленият му от дрога и безсъние мозък.
    В тая реалност, Зели на бял кон и с атаманска шашка в ръка покосява армията на руснаците, съставена от голи и боси мужици, нарамили на гръб по една украинска тоалетна.

    08:43 09.11.2025

  • 76 Те са просто много тежко

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Механик":

    психично болни хора, трябва им спешно лечение.

    08:43 09.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания