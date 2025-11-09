Русия съобщава за превземане на Рибне, Таганрог остана без ток

Руското министерство на отбраната обяви днес, че руските въоръжени сили са поели контрол над селището Рибне в украинската Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Още новини от Украйна

Агенцията уточнява, че не е успяла да потвърди информацията от независими източници на място.

Междувременно аварийно изключване на високоволтова линия остави тази нощ няколко квартала на град Таганрог, в Южна Русия, без електричество, съобщиха местните власти, без да уточнят причината за прекъсването.