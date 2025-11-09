Новини
Русия съобщава за превземане на Рибне, Таганрог остана без ток
Русия съобщава за превземане на Рибне, Таганрог остана без ток

9 Ноември, 2025 12:46 1 320 73

Руското министерство на отбраната обяви контрол над селището в Запорожка област, а в Южна Русия няколко квартала останаха без електричество

Русия съобщава за превземане на Рибне, Таганрог остана без ток - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната обяви днес, че руските въоръжени сили са поели контрол над селището Рибне в украинската Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията уточнява, че не е успяла да потвърди информацията от независими източници на място.

Междувременно аварийно изключване на високоволтова линия остави тази нощ няколко квартала на град Таганрог, в Южна Русия, без електричество, съобщиха местните власти, без да уточнят причината за прекъсването.


  • 1 Пич

    46 8 Отговор
    Паветниците са с интелект на преживни животни ! Дори маймуните разбраха че Украйна загуби войната , паветниците - не !!! Хайде , нека си измрънкат глупостите , не пречат на никой !

    Коментиран от #3, #9

    12:48 09.11.2025

  • 2 ха-ха

    38 4 Отговор
    А у нас токът се спира и без да сме във война .

    12:49 09.11.2025

  • 3 онзи

    39 6 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Има ли нормален , който да си е помислял , че укрите могат да спечелят война срещу Русия ? И нотОвцете не се наемат да припарват до там , щото Путин бие много лошо през пръстите .

    Коментиран от #65, #71, #72

    12:51 09.11.2025

  • 4 Българин

    32 6 Отговор
    Плевен във война ли е ???

    Коментиран от #18, #37, #43

    12:52 09.11.2025

  • 5 Русия

    28 4 Отговор
    За фашиста,евролиберала и натовеца само бой и смъ.....

    12:52 09.11.2025

  • 6 И Киев е Руски

    34 5 Отговор
    Д-р Путин излекува ковида сега ще излекува и болните либерано бандеровски мозъци

    Коментиран от #14

    12:52 09.11.2025

  • 7 име

    30 5 Отговор
    Много ги хапят комарите в бандеристан и чак над пътищата са опътани мрежи. Мъка бандрераска, кой островен продукт на poдocмeшeния ги накара да стрелят по хората в Донбас, коя северноамериканска крава ги черпи с развалени бисквитки, та полудяха така?!

    12:53 09.11.2025

  • 8 Смешник

    24 4 Отговор
    Абе тя цяла Украйна е вече без ток вие ми говорите за южните квартали на Таганрог

    Коментиран от #11

    12:53 09.11.2025

  • 9 Даниел Деивис, подполковник САЩ

    25 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пенсионираният подполковник от въоръжените сили на САЩ днес е казал "Те западните страни могат да дразнят Русия, но няма да могат да я спрат по никакъв начин и с нищо" . Експертът също така посочил, че броят на руските ракети "несравнимо надвишава" военните възможности на западните държави.

    12:53 09.11.2025

  • 10 Механик

    29 4 Отговор
    Абе, важното е да върви перемогата.
    Скоро обаче нищо не съм учвал за хаймерсите и леопардите?! Кво стана с тях?
    Чакам да гледам как ще "фарчат о-шанки", а то няма и няма.
    Ф-16ките още ли не са разрушили "кремля"?

    Коментиран от #26

    12:54 09.11.2025

  • 11 404

    33 6 Отговор

    До коментар #8 от "Смешник":

    Укра цяла е без ток, без един ТЕЦ, метрото е тоалетна, РАДАТА е психодиспансер.

    Коментиран от #21

    12:55 09.11.2025

  • 12 И Киев е Руски

    23 6 Отговор
    Информацията не е потвърдена.Чакаме изтеклия да се надрусан и да каже истината в среднощното си видео обращение от землянката

    Коментиран от #16, #52

    12:56 09.11.2025

  • 13 хех

    5 22 Отговор
    Това Рибне го превземат за четвърти или пети път от началото на СВО. Поне 10 офицери са повишили и наградили до сега за превземанията му.

    12:56 09.11.2025

  • 14 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 26 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    Какво ще излекува той, като не знае да се грижи за своя руски народ и по целия свят? Украинците нахлули в Курск преди година. И са помагали с всичко за руския народ, като дали храна, вода и т.н. А пък луските военни са гонили тях от къщите им! Просто погледнете всички гледни точки и ще разберете!

    Коментиран от #19

    12:58 09.11.2025

  • 15 Kaлпазанин

    18 2 Отговор
    Не е вярно ,укрите са на севернокорейската граница ,Ким е в немилост

    13:00 09.11.2025

  • 16 Варна 3

    5 20 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    И единственият надрусан е Путин, като загуби целия личен състав

    Коментиран от #24

    13:00 09.11.2025

  • 17 въйй

    3 19 Отговор
    Русия се напука да превзема села, които са останали само на картата. Някои от тях ги превзема по 20 пъти в година, само да върви информационния поток със славните и победи.

    Коментиран от #61

    13:00 09.11.2025

  • 18 мхм

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    a София във война ли е, та няма кой да извози контейнерите за боклук? Всички сме под обсада в мирно време, война не ни трябва.

    13:01 09.11.2025

  • 19 И Киев е Руски

    9 5 Отговор

    До коментар #14 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Не мога да сравня всички гледни точки .У нас гледам само би ти ви нова и канала

    13:01 09.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Варна 3

    5 15 Отговор

    До коментар #11 от "404":

    Психодиспансерите са руската Държавна Дума и вие. Сибир е тоалетна, а цяла азиатска Русия на север на много места без ток. А други са с ток, но лошо качество на живот. Особено Норилск.

    Коментиран от #27, #28, #29, #42

    13:03 09.11.2025

  • 22 стоян георгиев

    3 16 Отговор
    Снимката е от руско нападение над бус с журналисти.за радост всички оживяха.

    Коментиран от #32

    13:04 09.11.2025

  • 23 пхе

    2 17 Отговор
    Ох, пак ли? Колко пъти ще го превземат това Рибне? Веднъж го представят с руското име, друг път с украинското, трети път с полското... само и само да се създаде внушение, че са различни села. А "завинаги руския" Херсон вече не го и споменават.

    13:05 09.11.2025

  • 24 име

    14 1 Отговор

    До коментар #16 от "Варна 3":

    Козячев, тези стратегически данни за състоянието на рутката армия ги казвай на бандерите, които се огъват по целия фронт и реват че само официалните им дезертьорства са над 21хил за Октомври. На нас и да ни ги казваш, файда няма, каги им на бандерите че руснаците нямат хора и да ги подпукват и изнасят отвъд Урал!

    13:05 09.11.2025

  • 25 Сатана Z

    16 1 Отговор
    Русия направи още една крачка по пътя за Берлин.

    13:05 09.11.2025

  • 26 Таkа.

    3 14 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Чакаме Кремъл да бъде разрушен. Като Берлинската стена.

    Коментиран от #46

    13:05 09.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 стоян георгиев

    4 16 Отговор

    До коментар #21 от "Варна 3":

    Благодарение на путлер русия обедня до ниво на африканска страна въпреки огромните си ресурси.най смешното е че руснаците още смятат другите за луди...ххааха

    13:06 09.11.2025

  • 29 село мое ,

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Варна 3":

    Щото тук сме цъфнали и вързали , та за Русия сме тръгнали да говорим. При теб на село да не би да е цветя и рози , че търсиш кусурите на другите ?!

    13:06 09.11.2025

  • 30 Данко Харсъзина

    19 2 Отговор
    Руснаците смажат ли енергийната инфраструктура, мачът е свирен.

    13:06 09.11.2025

  • 31 Разберете това

    4 13 Отговор
    Като войната в Афганистан си е. Няма и да успеят да превемат Покровск и ще се изтеглят назад към РуЗия.

    13:08 09.11.2025

  • 32 име

    10 4 Отговор

    До коментар #22 от "стоян георгиев":

    Много ясно че ще оживеят, ма, деске! Путин не е Xитлepяxy да трепе журналисти! Целта им е бил буса, да не бягат бандери с него, че ги събира към Сибир.

    Коментиран от #36, #41

    13:08 09.11.2025

  • 33 Смеееех

    3 7 Отговор
    Тов Рибново име на кравеферма или свинарник е?

    13:09 09.11.2025

  • 34 И Киев е Руски

    12 3 Отговор
    Захарова цитира пасаж от интервюто на Рима Зеленская за украинския вестник „Комсомолская правда" от 2013 г.: „Той обичаше да си играе най-много... с месомелачка онази стара съветска!" След това тя си направи собствено съкрушително заключение.

    „Е, ето го, отговорът защо Зеленски постоянно посещава срещи на върха, иска повече оръжия и събира украински граждани по улиците, изпращайки ги на „месни акции

    Коментиран от #39

    13:09 09.11.2025

  • 35 Украинците са силни

    5 10 Отговор
    И това ще е победа за Украйна.

    13:10 09.11.2025

  • 36 Мишел

    3 10 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Нарича се руска некадърност.

    13:10 09.11.2025

  • 37 Германец

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Вие българите сте толкова зле, че ще си унищожите сами държавичката щото сте народ от безхаберници 😉

    13:10 09.11.2025

  • 38 Варна 3

    6 9 Отговор
    Загуба за Русия и остава само Сибир. Без европейска Русия. Руснаците крадат названия и ги кръщават на руски имена. Същото и при производство на автомобили

    Коментиран от #44, #49

    13:12 09.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Причината за прекъсване на захранването

    4 7 Отговор
    Украински дронове ударили разпределителна подстанция!
    Москальята са абсолютен СМЕХ

    13:12 09.11.2025

  • 41 стоян георгиев

    3 10 Отговор

    До коментар #32 от "име":

    Интересно защо удряш цивилен бус с цивилни? Мразиш хората дето имат бусове ли?шанса да се размине без жертви когато дрон удари бус е минимален.руснаците често убиват цивилни украинци с дронове просто за удоволствие.най жалкото е че това са хора от източна украйна които русия уж е дошла да защитава.

    Коментиран от #56

    13:13 09.11.2025

  • 42 И Киев е Руски

    9 4 Отговор

    До коментар #21 от "Варна 3":

    Ти гледай тока в Максуда да не спре че тоГиЗ

    13:13 09.11.2025

  • 43 Варна 3

    5 10 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Ако сте 100% българин, мислете само да се грижите за БГ. Оставете руската пропаганда и мислете за народа. Иначе ви пращаме в Русия, най-вече в Сибир, ако има руско влияние.

    Коментиран от #47, #54

    13:13 09.11.2025

  • 44 Сериозен,ли си?

    5 11 Отговор

    До коментар #38 от "Варна 3":

    Руски аввтомобил????От 30 години няма такова животно 🤣

    13:14 09.11.2025

  • 45 Белгиец

    5 4 Отговор
    Ще му дам още оръжия на Украйна и РФ е победена.

    13:15 09.11.2025

  • 46 Идиот

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "Таkа.":

    Ако чакаш 9 месеца може и да родиш.

    13:16 09.11.2025

  • 47 аz СВО Победа 80

    5 12 Отговор

    До коментар #43 от "Варна 3":

    Сибир вече загуби стратегическо значение за Москва😂
    На Пекин е 🤣🤣🤣

    13:16 09.11.2025

  • 48 Предпоследния софиянец

    4 9 Отговор
    Долу Русия! Русофилите вън!

    13:17 09.11.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Таkа.

    4 13 Отговор
    Смърт на русофилията. Разпад на Русия.

    13:19 09.11.2025

  • 51 Русия съобщава...

    3 8 Отговор
    До там четох.

    13:20 09.11.2025

  • 52 Таkа.

    4 7 Отговор

    До коментар #12 от "И Киев е Руски":

    Руски Киев... от по-миналия век. Но след разпада на СССР вече не

    13:21 09.11.2025

  • 53 В киев

    9 4 Отговор
    Кмеството препоръчва на хората да вървят далеч от сгради и тераси , защото от етажите се хвърлят боклуци с торби , защото няма ток и асансьорите не се движат , и хората най - вече от повисоките етажи си изхвърлят боклука от терасите . Ха Ха!

    Коментиран от #55, #57

    13:27 09.11.2025

  • 54 О Густо Майна Филибето

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "Варна 3":

    Сусссс бре дррррттт пат Kaнн гагауз !

    13:30 09.11.2025

  • 55 Нищо подобно

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "В киев":

    В КИЕВ,..Ток има, интернет, вода,горива... ТОЖЕ, за разлика от Москалбад,Белгородска Република, Луганск, Донецк, Крим
    Хехехехехехе
    И то от месеци и години е така
    Хехехехе

    13:32 09.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Варна 3

    5 4 Отговор

    До коментар #53 от "В киев":

    Никак не е така в Украйна. В Украйна се възстановяват, докато Русия още не. Цяла мизерия е Русия. Китайски е Сибир, а европейска Русия вече ще е Украйна. Няма Русия.

    Коментиран от #59, #60, #63

    13:37 09.11.2025

  • 58 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    4 4 Отговор

    До коментар #49 от "НЕМА НАЧИН":

    Източна Румелия отдавна си е турска ,неофициално ,само трябва документално да се оформи .Подарихте ни я на тепсия ,без грам усилие от наша страна ,......верренни .

    Коментиран от #66

    13:38 09.11.2025

  • 59 АсанБГ

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "Варна 3":

    Ти остави как е в Украйна и Русия ,ами кажи как е хавата в Максуда ,че доста рода имам там ,а напоследък не се обаждатат нещо .

    13:39 09.11.2025

  • 60 И Киев е Руски

    2 4 Отговор

    До коментар #57 от "Варна 3":

    Абе посе.ко пий си ги редовно че ще се влошиш

    13:40 09.11.2025

  • 61 Фокс

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "въйй":

    На никой не му дреме дали е останало нещо от някое село и град . Трябва да се напредва към полската граница . А иначе за вас всяко паднало село или град вече няма важно стратегическо значение нали така заззобан

    13:41 09.11.2025

  • 62 Варна 3

    5 2 Отговор
    Чакаме гражданска война в Русия. Още през тази зима.

    Коментиран от #64

    13:42 09.11.2025

  • 63 любопитен

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "Варна 3":

    Ти наред ли си?

    Коментиран от #67

    13:42 09.11.2025

  • 64 И Киев е Руски

    4 3 Отговор

    До коментар #62 от "Варна 3":

    Бъди спокоен. Няма да опиташ черешите

    Коментиран от #69, #70

    13:44 09.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Варна 3

    1 1 Отговор

    До коментар #58 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":

    С компактно турско население. Като етнос. Преди тогава цяла България е била в Османската империя.

    13:47 09.11.2025

  • 67 Варна 3

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "любопитен":

    А вие да сте подготвен за битка срещу Украйна.

    13:48 09.11.2025

  • 68 Моля,

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "да си знаеш":

    Зелените еуглени от паветата да се въздържате да ни говорите глупостите си ! В тесният си кръг на малоумните - побеждавайте си Русия !

    13:48 09.11.2025

  • 69 Таkа.

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "И Киев е Руски":

    Колкото и вие да не сте опитали плод пак ще сте добре. Споко.

    Коментиран от #73

    13:49 09.11.2025

  • 70 Разберете това

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "И Киев е Руски":

    Гледайте Москва и споко.

    13:50 09.11.2025

  • 71 Пич

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "онзи":

    Много ми хареса точното определение което им даде - натОВЦЕТЕ !!!

    13:50 09.11.2025

  • 72 Мурат

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "онзи":

    Е защо да няма, след като Афганистан спечели 2 войни, и руснаци, а след това американци се изтеглиха от там тихо-тихо като наsрани. И малките държави могат да спечелят срещу голямите.

    13:58 09.11.2025

  • 73 И Киев е Руски

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Таkа.":

    Ние пикаеме прави и пием водка за разлика от вас

    14:10 09.11.2025

