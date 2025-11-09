Русия съобщава за превземане на Рибне, Таганрог остана без ток

Руското министерство на отбраната обяви днес, че руските въоръжени сили са поели контрол над селището Рибне в украинската Запорожка област, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията уточнява, че не е успяла да потвърди информацията от независими източници на място.
Междувременно аварийно изключване на високоволтова линия остави тази нощ няколко квартала на град Таганрог, в Южна Русия, без електричество, съобщиха местните власти, без да уточнят причината за прекъсването.
1 Пич
Коментиран от #3, #9
12:48 09.11.2025
2 ха-ха
12:49 09.11.2025
3 онзи
До коментар #1 от "Пич":Има ли нормален , който да си е помислял , че укрите могат да спечелят война срещу Русия ? И нотОвцете не се наемат да припарват до там , щото Путин бие много лошо през пръстите .
Коментиран от #65, #71, #72
12:51 09.11.2025
4 Българин
Коментиран от #18, #37, #43
12:52 09.11.2025
5 Русия
12:52 09.11.2025
6 И Киев е Руски
Коментиран от #14
12:52 09.11.2025
7 име
12:53 09.11.2025
8 Смешник
Коментиран от #11
12:53 09.11.2025
9 Даниел Деивис, подполковник САЩ
До коментар #1 от "Пич":Пенсионираният подполковник от въоръжените сили на САЩ днес е казал "Те западните страни могат да дразнят Русия, но няма да могат да я спрат по никакъв начин и с нищо" . Експертът също така посочил, че броят на руските ракети "несравнимо надвишава" военните възможности на западните държави.
12:53 09.11.2025
10 Механик
Скоро обаче нищо не съм учвал за хаймерсите и леопардите?! Кво стана с тях?
Чакам да гледам как ще "фарчат о-шанки", а то няма и няма.
Ф-16ките още ли не са разрушили "кремля"?
Коментиран от #26
12:54 09.11.2025
11 404
До коментар #8 от "Смешник":Укра цяла е без ток, без един ТЕЦ, метрото е тоалетна, РАДАТА е психодиспансер.
Коментиран от #21
12:55 09.11.2025
12 И Киев е Руски
Коментиран от #16, #52
12:56 09.11.2025
13 хех
12:56 09.11.2025
14 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #6 от "И Киев е Руски":Какво ще излекува той, като не знае да се грижи за своя руски народ и по целия свят? Украинците нахлули в Курск преди година. И са помагали с всичко за руския народ, като дали храна, вода и т.н. А пък луските военни са гонили тях от къщите им! Просто погледнете всички гледни точки и ще разберете!
Коментиран от #19
12:58 09.11.2025
15 Kaлпазанин
13:00 09.11.2025
16 Варна 3
До коментар #12 от "И Киев е Руски":И единственият надрусан е Путин, като загуби целия личен състав
Коментиран от #24
13:00 09.11.2025
17 въйй
Коментиран от #61
13:00 09.11.2025
18 мхм
До коментар #4 от "Българин":a София във война ли е, та няма кой да извози контейнерите за боклук? Всички сме под обсада в мирно време, война не ни трябва.
13:01 09.11.2025
19 И Киев е Руски
До коментар #14 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Не мога да сравня всички гледни точки .У нас гледам само би ти ви нова и канала
13:01 09.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Варна 3
До коментар #11 от "404":Психодиспансерите са руската Държавна Дума и вие. Сибир е тоалетна, а цяла азиатска Русия на север на много места без ток. А други са с ток, но лошо качество на живот. Особено Норилск.
Коментиран от #27, #28, #29, #42
13:03 09.11.2025
22 стоян георгиев
Коментиран от #32
13:04 09.11.2025
23 пхе
13:05 09.11.2025
24 име
До коментар #16 от "Варна 3":Козячев, тези стратегически данни за състоянието на рутката армия ги казвай на бандерите, които се огъват по целия фронт и реват че само официалните им дезертьорства са над 21хил за Октомври. На нас и да ни ги казваш, файда няма, каги им на бандерите че руснаците нямат хора и да ги подпукват и изнасят отвъд Урал!
13:05 09.11.2025
25 Сатана Z
13:05 09.11.2025
26 Таkа.
До коментар #10 от "Механик":Чакаме Кремъл да бъде разрушен. Като Берлинската стена.
Коментиран от #46
13:05 09.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 стоян георгиев
До коментар #21 от "Варна 3":Благодарение на путлер русия обедня до ниво на африканска страна въпреки огромните си ресурси.най смешното е че руснаците още смятат другите за луди...ххааха
13:06 09.11.2025
29 село мое ,
До коментар #21 от "Варна 3":Щото тук сме цъфнали и вързали , та за Русия сме тръгнали да говорим. При теб на село да не би да е цветя и рози , че търсиш кусурите на другите ?!
13:06 09.11.2025
30 Данко Харсъзина
13:06 09.11.2025
31 Разберете това
13:08 09.11.2025
32 име
До коментар #22 от "стоян георгиев":Много ясно че ще оживеят, ма, деске! Путин не е Xитлepяxy да трепе журналисти! Целта им е бил буса, да не бягат бандери с него, че ги събира към Сибир.
Коментиран от #36, #41
13:08 09.11.2025
33 Смеееех
13:09 09.11.2025
34 И Киев е Руски
„Е, ето го, отговорът защо Зеленски постоянно посещава срещи на върха, иска повече оръжия и събира украински граждани по улиците, изпращайки ги на „месни акции
Коментиран от #39
13:09 09.11.2025
35 Украинците са силни
13:10 09.11.2025
36 Мишел
До коментар #32 от "име":Нарича се руска некадърност.
13:10 09.11.2025
37 Германец
До коментар #4 от "Българин":Вие българите сте толкова зле, че ще си унищожите сами държавичката щото сте народ от безхаберници 😉
13:10 09.11.2025
38 Варна 3
Коментиран от #44, #49
13:12 09.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Причината за прекъсване на захранването
Москальята са абсолютен СМЕХ
13:12 09.11.2025
41 стоян георгиев
До коментар #32 от "име":Интересно защо удряш цивилен бус с цивилни? Мразиш хората дето имат бусове ли?шанса да се размине без жертви когато дрон удари бус е минимален.руснаците често убиват цивилни украинци с дронове просто за удоволствие.най жалкото е че това са хора от източна украйна които русия уж е дошла да защитава.
Коментиран от #56
13:13 09.11.2025
42 И Киев е Руски
До коментар #21 от "Варна 3":Ти гледай тока в Максуда да не спре че тоГиЗ
13:13 09.11.2025
43 Варна 3
До коментар #4 от "Българин":Ако сте 100% българин, мислете само да се грижите за БГ. Оставете руската пропаганда и мислете за народа. Иначе ви пращаме в Русия, най-вече в Сибир, ако има руско влияние.
Коментиран от #47, #54
13:13 09.11.2025
44 Сериозен,ли си?
До коментар #38 от "Варна 3":Руски аввтомобил????От 30 години няма такова животно 🤣
13:14 09.11.2025
45 Белгиец
13:15 09.11.2025
46 Идиот
До коментар #26 от "Таkа.":Ако чакаш 9 месеца може и да родиш.
13:16 09.11.2025
47 аz СВО Победа 80
До коментар #43 от "Варна 3":Сибир вече загуби стратегическо значение за Москва😂
На Пекин е 🤣🤣🤣
13:16 09.11.2025
48 Предпоследния софиянец
13:17 09.11.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Таkа.
13:19 09.11.2025
51 Русия съобщава...
13:20 09.11.2025
52 Таkа.
До коментар #12 от "И Киев е Руски":Руски Киев... от по-миналия век. Но след разпада на СССР вече не
13:21 09.11.2025
53 В киев
Коментиран от #55, #57
13:27 09.11.2025
54 О Густо Майна Филибето
До коментар #43 от "Варна 3":Сусссс бре дррррттт пат Kaнн гагауз !
13:30 09.11.2025
55 Нищо подобно
До коментар #53 от "В киев":В КИЕВ,..Ток има, интернет, вода,горива... ТОЖЕ, за разлика от Москалбад,Белгородска Република, Луганск, Донецк, Крим
Хехехехехехе
И то от месеци и години е така
Хехехехе
13:32 09.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Варна 3
До коментар #53 от "В киев":Никак не е така в Украйна. В Украйна се възстановяват, докато Русия още не. Цяла мизерия е Русия. Китайски е Сибир, а европейска Русия вече ще е Украйна. Няма Русия.
Коментиран от #59, #60, #63
13:37 09.11.2025
58 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #49 от "НЕМА НАЧИН":Източна Румелия отдавна си е турска ,неофициално ,само трябва документално да се оформи .Подарихте ни я на тепсия ,без грам усилие от наша страна ,......верренни .
Коментиран от #66
13:38 09.11.2025
59 АсанБГ
До коментар #57 от "Варна 3":Ти остави как е в Украйна и Русия ,ами кажи как е хавата в Максуда ,че доста рода имам там ,а напоследък не се обаждатат нещо .
13:39 09.11.2025
60 И Киев е Руски
До коментар #57 от "Варна 3":Абе посе.ко пий си ги редовно че ще се влошиш
13:40 09.11.2025
61 Фокс
До коментар #17 от "въйй":На никой не му дреме дали е останало нещо от някое село и град . Трябва да се напредва към полската граница . А иначе за вас всяко паднало село или град вече няма важно стратегическо значение нали така заззобан
13:41 09.11.2025
62 Варна 3
Коментиран от #64
13:42 09.11.2025
63 любопитен
До коментар #57 от "Варна 3":Ти наред ли си?
Коментиран от #67
13:42 09.11.2025
64 И Киев е Руски
До коментар #62 от "Варна 3":Бъди спокоен. Няма да опиташ черешите
Коментиран от #69, #70
13:44 09.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Варна 3
До коментар #58 от "Мехмед Ефенди 🇹🇷":С компактно турско население. Като етнос. Преди тогава цяла България е била в Османската империя.
13:47 09.11.2025
67 Варна 3
До коментар #63 от "любопитен":А вие да сте подготвен за битка срещу Украйна.
13:48 09.11.2025
68 Моля,
До коментар #65 от "да си знаеш":Зелените еуглени от паветата да се въздържате да ни говорите глупостите си ! В тесният си кръг на малоумните - побеждавайте си Русия !
13:48 09.11.2025
69 Таkа.
До коментар #64 от "И Киев е Руски":Колкото и вие да не сте опитали плод пак ще сте добре. Споко.
Коментиран от #73
13:49 09.11.2025
70 Разберете това
До коментар #64 от "И Киев е Руски":Гледайте Москва и споко.
13:50 09.11.2025
71 Пич
До коментар #3 от "онзи":Много ми хареса точното определение което им даде - натОВЦЕТЕ !!!
13:50 09.11.2025
72 Мурат
До коментар #3 от "онзи":Е защо да няма, след като Афганистан спечели 2 войни, и руснаци, а след това американци се изтеглиха от там тихо-тихо като наsрани. И малките държави могат да спечелят срещу голямите.
13:58 09.11.2025
73 И Киев е Руски
До коментар #69 от "Таkа.":Ние пикаеме прави и пием водка за разлика от вас
14:10 09.11.2025