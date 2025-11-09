Великобритания изпраща помощ в Белгия за справяне с дроновете.

Великобритания ще изпрати техника и експертен екип в Белгия, за да подпомогне страната в борбата с дроновете, довели до временно затваряне на летища, съобщи днес главният началник на британските въоръжени сили Ричард Найтън, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
През последната седмица множество дронове бяха наблюдавани над летища и военни бази в Белгия, като подобни инциденти през последните месеци са довели до сериозни смущения в различни части на Европа.
Найтън заяви пред Би Би Си, че белгийската страна е поискала помощ и че оборудването и персоналът вече са на път. „В края на миналата седмица министърът на отбраната и аз се договорихме да изпратим наши хора и техника, за да подкрепим Белгия“, добави той, без да уточни какъв вид оборудване или колко експерти ще бъдат изпратени.
Главният британски военен подчерта, че все още не е ясно кой стои зад активността на дроновете, но отбеляза, че Русия е участвала в „хибридна война“ през последните години.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
13:25 09.11.2025
2 Варна 3
13:28 09.11.2025
3 Таkа.
13:29 09.11.2025
4 пешо
13:30 09.11.2025
5 Грозев
13:32 09.11.2025
6 Гладио
Коментиран от #9
13:33 09.11.2025
7 ха-ха
13:40 09.11.2025
8 онзи
13:43 09.11.2025
9 селски ,
До коментар #6 от "Гладио":Няма как да са укрите , те не могат да си защитят тяхната държавица , че и с други да се захващат .
13:44 09.11.2025
10 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Китай пък изпраща помощ в Белгия няколко контейнера с пАмперси тип ХХХХЛ с упътване на фламандски и френски.
13:47 09.11.2025
11 Леле майкоооо....
13:52 09.11.2025
12 Пич
13:52 09.11.2025
13 А тъй, точно тъй
13:58 09.11.2025
14 Ясна работата
14:00 09.11.2025
15 Ще видим НАТЮ
14:01 09.11.2025
16 А тъй, точно тъй
14:02 09.11.2025
17 Факт
14:06 09.11.2025