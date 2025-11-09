Великобритания изпраща помощ в Белгия за справяне с дроновете.

Великобритания ще изпрати техника и експертен екип в Белгия, за да подпомогне страната в борбата с дроновете, довели до временно затваряне на летища, съобщи днес главният началник на британските въоръжени сили Ричард Найтън, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

През последната седмица множество дронове бяха наблюдавани над летища и военни бази в Белгия, като подобни инциденти през последните месеци са довели до сериозни смущения в различни части на Европа.

Найтън заяви пред Би Би Си, че белгийската страна е поискала помощ и че оборудването и персоналът вече са на път. „В края на миналата седмица министърът на отбраната и аз се договорихме да изпратим наши хора и техника, за да подкрепим Белгия“, добави той, без да уточни какъв вид оборудване или колко експерти ще бъдат изпратени.

Главният британски военен подчерта, че все още не е ясно кой стои зад активността на дроновете, но отбеляза, че Русия е участвала в „хибридна война“ през последните години.