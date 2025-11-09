Новини
Великобритания изпраща помощ в Белгия за справяне с дроновете

9 Ноември, 2025 13:23 609 17

Британски експерти и техника ще съдействат за ограничаване на смущенията, причинени от дронове, чиято поява тревожи Европа

Великобритания изпраща помощ в Белгия за справяне с дроновете - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания ще изпрати техника и експертен екип в Белгия, за да подпомогне страната в борбата с дроновете, довели до временно затваряне на летища, съобщи днес главният началник на британските въоръжени сили Ричард Найтън, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

През последната седмица множество дронове бяха наблюдавани над летища и военни бази в Белгия, като подобни инциденти през последните месеци са довели до сериозни смущения в различни части на Европа.

Найтън заяви пред Би Би Си, че белгийската страна е поискала помощ и че оборудването и персоналът вече са на път. „В края на миналата седмица министърът на отбраната и аз се договорихме да изпратим наши хора и техника, за да подкрепим Белгия“, добави той, без да уточни какъв вид оборудване или колко експерти ще бъдат изпратени.

Главният британски военен подчерта, че все още не е ясно кой стои зад активността на дроновете, но отбеляза, че Русия е участвала в „хибридна война“ през последните години.


Великобритания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    17 3 Отговор
    Аз строя стена от водопади срещу руските дронове в хотел Хаяши.

    13:25 09.11.2025

  • 2 Варна 3

    4 7 Отговор
    Аз ще направя стена с картечници срещу руските дронове.

    13:28 09.11.2025

  • 3 Таkа.

    3 2 Отговор
    Пращам снайперисти срещу шпионските дронове.

    13:29 09.11.2025

  • 4 пешо

    12 3 Отговор
    дроновете са украйнски

    13:30 09.11.2025

  • 5 Грозев

    14 2 Отговор
    Британия да освободи незаконно арестуваните българи! Обвинени, че следели Христо Грозев по телевизора!

    13:32 09.11.2025

  • 6 Гладио

    8 3 Отговор
    Дроновете са американски, операторите са вероятно украинци.

    Коментиран от #9

    13:33 09.11.2025

  • 7 ха-ха

    6 1 Отговор
    Руснаците ги направиха разногледи натОвците !

    13:40 09.11.2025

  • 8 онзи

    7 1 Отговор
    НАТО са пълна скръб , с едни дронове станаха за смях пред света , А ИСКАТ ДА БОРЯТ РУСНАЦИТЕ .

    13:43 09.11.2025

  • 9 селски ,

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Гладио":

    Няма как да са укрите , те не могат да си защитят тяхната държавица , че и с други да се захващат .

    13:44 09.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Великобритания изпраща помощ в Белгия за справяне с дроновете.

    Китай пък изпраща помощ в Белгия няколко контейнера с пАмперси тип ХХХХЛ с упътване на фламандски и френски.

    13:47 09.11.2025

  • 11 Леле майкоооо....

    2 1 Отговор
    Великобритания щяла да изпрати техника и експертен екип в Белгия, за да подпомогне страната в борбата с дроновете.... а после и с балоните капещи напалм над Брюксел

    13:52 09.11.2025

  • 12 Пич

    3 0 Отговор
    Хахаха....... Кръвосмесителите ще изпратят прочутите уелски Стрелци с Лък !!! Ей сега на извънземните ще им се Е.М. !!!

    13:52 09.11.2025

  • 13 А тъй, точно тъй

    0 0 Отговор
    белгийската страна е поискала помощ и че оборудването и персоналът вече са на път.... 10 пенсионера с пушки със сачми за патпадъци

    13:58 09.11.2025

  • 14 Ясна работата

    0 0 Отговор
    Полети до Брюксел няма да има

    14:00 09.11.2025

  • 15 Ще видим НАТЮ

    0 0 Отговор
    В пълната му прелест и мощ

    14:01 09.11.2025

  • 16 А тъй, точно тъй

    0 0 Отговор
    Главният британски военен подчерта, че все още не е ясно кой стои зад активността на дроновете, но отбеляза, че Русия е участвала в „хибридна война“ през последните години, десетилетия и столетия ...

    14:02 09.11.2025

  • 17 Факт

    0 0 Отговор
    До голяма степен, на сметката на Руската хибридна война се пише безжалостна война между някои летища, която може да включва и саботажи с дронове.

    14:06 09.11.2025

