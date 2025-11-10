11 души са в болница след сблъсък на влакове в Словакия

Единадесет пострадали бяха откарани в болница след катастрофа между два влака в Словакия. Няма загинали, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на властите.
Десетки пътници са получили леки наранявания, съобщи на мястото на катастрофата словашкият министър на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок. Той уточни, че единият влак е ударил другия отзад в отсечката между Братислава и Пезинок, на 20 километра североизточно от столицата.
Това е вторият железопътен инцидент в Словакия през последния месец, отбелязва Ройтерс. Деветдесет и един души пострадаха при сблъсък между два влака в източната част на страната на 13 октомври.
10 Ноември, 2025 03:58, обновена 10 Ноември, 2025 04:05 469 0
Единадесет пострадали бяха откарани в болница след катастрофа между два влака в Словакия. Няма загинали, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на властите.
