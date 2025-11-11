Словашкият транспортен министър уволни ръководството на националната железница

Министърът на транспорта на Словакия Йозеф Раж, който е представител на партия „Глас – Социална демокрация“ уволни ръководството на Словашкия железопътен пътнически превозвач (СЖПП), назначавайки Ивана Пиносова за временен ръководител на компанията, съобщиха днес от Министерството на транспорта пред словашката новинарска агенция ТАСР, предаде БТА.

Вчера премиерът Роберт Фицо призова да бъде отстранено ръководството на железниците, в отговор на сблъсъка между два влака близо до Пезинок в регион Братислава в неделя, при който пострадаха десетки пътници, от които 79 бяха настанени в болница.

„В съответствие с вчерашното заседание на правителството, ние уволнихме ръководството на СЖПП, считано от вчера, като новото ръководство е назначено от днес“, каза Раж.

Новият генерален директор на компанията и председател на нейния Съвет на директорите е Ивана Пиносова. Според Раж тя е много опитен мениджър, като преди това е работила за държавната Словашка поща, железопътния оператор за товарни превози „СЖПП Карго“ и Словашката пътна администрация.

Новите членове на съвета включват Растислав Гласа и Мирослав Клих, и двамата служители на СЖПП с богат опит в железопътния сектор. Всички новоназначени членове на съвета заемат постовете си временно, за максимален срок от шест месеца, през които ще се проведе процедура по избор.

След извънредното заседание на правителството, проведено вчера, Фицо обяви, че Министерството на транспорта ще представи на следващото заседание предложение за обезщетяване на пострадалите при сблъсъците на влакове, станали близо до Пезинок и близо до Рожнява в средата на октомври. Министерството на транспорта е натоварено и със задачата в рамките на три седмици да представи набор от превантивни мерки за подобряване на безопасността.