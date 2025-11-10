Новини
Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на страната
Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на страната

10 Ноември, 2025 04:42, обновена 10 Ноември, 2025 04:44 475 7

Тръмп назначи специален пратеник за Беларус

Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на страната - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви нови преговори с партньори в подкрепа на енергийната система на страната, предаде Укринформ.

Той направи това снощи - ден след като масирана руска въздушна атака нанесе щети на енергийни обекти в Украйна.

"През следващите седмици ще проведем нови преговори, насочени предимно към по-голяма подкрепа за енергийния сектор - конкретни решения, необходимото финансиране и оборудването, от което се нуждаем. Някои страни, по-конкретно от Северна Европа, вече ни помагат, а ние подготвяме споразумения и с държави от Южна Европа", пише в изявление, публикувано на официалния уебсайт на Зеленски.

Украинският президент каза снощи във вечерното си видеообръщение, че хиляди хора са ангажирани с усилията за стабилизиране и възстановяване на енергийната система на страната след нанесените ѝ наскоро щети.

Вчера властите в няколко руски власти също съобщиха за прекъсвания на електро- и топлоснабдяването след украински нападения.

И тази нощ в Украйна е в сила въздушна тревога.

В редица руски области пък е в обявена опасност от дронове, предаде ТАСС. Няколко летища в страната - във Волгоград, Саратов, Тамбов, Самара и Пенза, временно са затворени.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Беларус. Ролята е поверена на Джон Коул, който е помогнал в преговорите за освобождаването на политически затворници от беларуски затвори, предаде "Ройтерс", цитирана от БНР.

Тръмп заяви, че иска от Минск да освободи още политически затворници. Той вече изпрати на няколко пъти делегации в беларуската столица по-рано през годината, в резултат на което президентът Александър Лукашенко, който е близък съюзник на Владимир Путин, разпореди през септември освобождаването на 52-ма задържани

Смята се, че в Беларус има 1 400 политически затворници, които Тръмп дори нарича "заложници". Според американския президент, Джон Коул е успял да договори освобождаването на 100 от тях и ще постигне същото за още 50 души.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    6 5 Отговор
    няма ток Зеления да я кара на свещи и видело !

    04:48 10.11.2025

  • 2 Зеления път

    6 5 Отговор
    Колко ли го мразят и проклинат това Зеленото в Украйна..

    05:10 10.11.2025

  • 3 Зеленото влечуго

    3 5 Отговор
    ще загроби цяла Европа ,като стой та гледай !Тая Украйна ще ни излезе златна !Северна Европа вече му помагала ,сега и нас ще набутат с договори ,пе да няма мърдане ,да не би да се отметнем ....
    Па да питам за колко време ще е договора и какво става с него при евентуална капитулация и край на войната или тоя мисли да векува ?

    Коментиран от #6

    05:15 10.11.2025

  • 4 пак ще ни крадът

    2 6 Отговор
    по заповед от брюксел

    05:15 10.11.2025

  • 5 КЕФ

    0 4 Отговор
    Единственото дежурно сopocне, като прочете новината, да го хване яд дано и да му се скъси живота с още една седмица!

    05:17 10.11.2025

  • 6 Прав си копейко мaлoyмна!

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Зеленото влечуго":

    Само донякъде... Всичко е следствие от войната която започна бункерното влeчyгo Путлер. На него трябва да се сърдите русофили бeзмoзъчни.

    05:19 10.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Лукашенко да направи като Кастро.

    05:22 10.11.2025

