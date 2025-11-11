В радата стартира процедура по отстраняване на кабинета в Киев. "Портфейлът на Зеленски", Тимур Миндич, напуснал Украйна

Парламентарната група на партия „Европейска солидарност“ на бившия украински президент Петро Порошенко обяви стартирането на процедура по отстраняване на правителството.

„Започваме процеса на освобождаване на непрофесионалното и корумпирано правителството. Нашата цел е държавно управление, обществено единство и доверието на нашите партньори“, заяви групата в в своя Telegram канал.

Информацията се появи на фона на корупционен скандал около сътрудника на президента Володимир Зеленски, Тимур Миндич, който е наричан „човекът с портфейла“ на лидера на страната.

Вчера антикорупционната служба на Украйна стартира мащабна специална операция за разкриване на корупционни схеми в енергийния сектор. В своя Telegram канал агенцията публикува снимка на намерени по време на операцията чанти, пълни с пачки чуждестранна валута; точната сума все още не е разкрита.

Членът на Върховната рада Ярослав Железняк от своя страна съобщи че Бюрото за борба с корупцията е извършило претърсвания в домовете на бившия министър на енергетиката Герман Галушченко и в Енергоатом. Според „Украинска правда“ са извършени претърсвания и в дома на Миндич. А по информация на Железняк, бизнесменът е бил предварително набързо изведен от Украйна.

По-късно анттикорупционерите публикуваха откъси от аудиозаписи по делото за корупция в енергийния сектор, включващи разговори между Миндич, представителя на Енергоатом Дмитрий Басов и съветника на Галушченко Игор Миронюк.

Агенцията установи също, че средства от схеми за злоупотреби в енергийния сектор в Украйна са били събирани и легализирани чрез офис в центъра на Киев.