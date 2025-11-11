Тръмп се срамува от Белия дом: Как да поканя тук Си?! Тясно е...

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че сградата на Белия дом в сегашния си вид не е способна да бъде домакин на големи държавни събития, включително посрещане на китайския президент Си Дзинпин.

„В момента, ако трябва да бъдем домакини на президента Си от Китай или да проведем някакво голямо държавно събитие, просто нямаме място да го направим“, каза той.

След разговори с китайския лидер през октомври, президентът на САЩ обяви намерението си да посети Пекин през април следващата година, след което Си Дзинпин може да пътува до Палм Бийч, Флорида, или Вашингтон.

През юли администрацията на Тръмп реши да построи бална зала на стойност 200 милиона долара в Белия дом. Новото пространство ще бъде разположено близо до Източното крило, построено през 1902 г. Балната зала ще се простира на 8400 квадратни метра и ще може да побере до 650 души за събития.

Строителството започна през октомври и се очаква да бъде завършено до края на втория президентски мандат на Тръмп през януари 2029 г.

Замислен от Джордж Вашингтон, първият президент на САЩ, като негова официална резиденция, строителството на Белия дом започва през 1792 г. по проект на архитекта Джеймс Хоубен. Самият Вашингтон избира мястото за сградата, която е завършена на 1 ноември 1800 г. В същия ден Джон Адамс, вторият президент на САЩ, се нанася в нея. Сградата е реконструирана между 1815 и 1817 г. след пожар през 1814 г.