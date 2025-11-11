Новини
На първо четене! Израел е на крачка по-близо до смъртното наказание за терористи

11 Ноември, 2025

Гласуването се проведе на фона на напрегнато примирие с "Хамас" във войната в Газа, която бушува след атаките на палестинската групировка на 7 октомври 2023 г.

Законопроект, предлагащ смъртно наказание за "терористи", мина на първо четене в израелския парламент, съобщава "Франс прес".

Мярката може да се прилага за палестинци, осъдени за смъртоносни нападения срещу израелци.

Изменението на Наказателния кодекс, поискано от крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир и одобрено от Комисията по национална сигурност, беше одобрено с 39 гласа "за" срещу 16 "против". То трябва да премине на второ и трето четене, преди да стане закон.

Въпреки че смъртното наказание съществува за малък брой престъпления в Израел, де факто страната е премахнала смъртното наказание - нацисткият извършител на Холокоста Адолф Айхман е последният човек, екзекутиран през 1962 г.

Бен Гвир заплаши да оттегли своята партия "Еврейска сила" от управляващата коалиция, ако законът не бъде подложен на гласуване.

В изявление на комисията по сигурност, което включва обяснителната бележка към законопроекта, се посочва: "Целта му е да се пресече тероризмът в основата му и да се създаде мощен възпиращ фактор".

"Предлага се терорист, осъден за убийство, мотивирано от расизъм или омраза към обществото, и при обстоятелства, при които деянието е извършено с намерение да се навреди на държавата Израел, да бъде осъден на смъртно наказание - задължително", се уточнява в изявлението.

Примирието в Газа влезе в сила миналия месец и правителството все още обсъжда със Съединените щати и други страни условията за удължаване на мярката.

"Хамас" заяви, че предложеният закон "въплъщава грозното фашистко лице на нелоялната ционистка окупация и представлява крещящо нарушение на международното право".

Палестинското външно министерство със седалище в Рамала го нарече "нова форма на ескалация на израелския екстремизъм и престъпност срещу палестинския народ".


  • 1 Пич

    7 2 Отговор
    Това са касапи , които са гордеят че са касапи !!! Не се крият , а го изнасят на показ !!! Надявам се да се сещате защо !?

    10:57 11.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    блатните терористи копейките им трябва да са в чувал.

    Коментиран от #14

    11:00 11.11.2025

  • 3 Пич

    4 4 Отговор
    Бункерното и хамасаджийте му ще ги изпържат на стола!

    11:01 11.11.2025

  • 4 Извън съдебните убийста

    8 1 Отговор
    на цивилни, и всички възможни извънсъдебни екзекуции които са обявени за престъпление срещу човечеството още от 2016 година от МНС (A/HRC/31/40, параграф 10) да станели законни и забележете "мярката" да се прилагала само за палестинци.... още едно доказателство за нацисткото законодателство на нацисткият коптор Израел

    11:05 11.11.2025

  • 5 Нацисти смотани

    3 2 Отговор
    ( ..деянието е извършено с намерение да се навреди на държавата Израел, да бъде осъден на смъртно наказание - задължително", се уточнява в изявлението.)

    Коментиран от #6

    11:09 11.11.2025

  • 6 Абе

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нацисти смотани":

    Първо терориста Биби и министрите му на бесилото

    11:53 11.11.2025

  • 7 Дааа

    1 0 Отговор
    Ердоган ще ви оправи вас ционисти

    11:54 11.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Организацията

    3 0 Отговор
    Адалах отбеляза, че изменението ще даде на полицията широки правомощия да започва разследвания срещу лица, единствено въз основа на тяхна преценка. Злоупотребата с тези правомощия от страна на полицията е ясно демонстрирана от 7 октомври насам. На 15 декември 2023 г., малко след 7 октомври 2023 г., Министерството на правосъдието публикува изявление, в което обявява, че се отменя изискването полицията да получава предварително одобрение преди да започне разследвания в тези случаи. След това полицията извърши стотици произволни и незаконни арести и започна стотици разследвания срещу палестинци въз основа на изрази, които очевидно попадат доста под прага за нарушения, свързани с речта, установени съгласно действащия Закон за борба с тероризма, като например публикации, изразяващи солидарност с жертвите на войната в Гааза, или дори цитиращи стихове от Корана, с истинската цел на сплашване и репресии

    12:07 11.11.2025

  • 10 от Нацистката държава Израел

    3 0 Отговор
    Предложеното изменение на Закона за борба с тероризма има за цел да промени член 24(б), който се отнася до престъплението „подбуждане към тероризъм“, чрез понижаване на прага на доказване. Понастоящем член 24(б)(2) изисква доказателство за „съществена възможност“ изразяване, считано за подбуждане, да доведе до извършване на терористичен акт. Изменението би заменило „съществена възможност“ с „разумна възможност“, като по този начин би разхлабило още повече законовите изисквания за наказателно преследване. Законопроектът въвежда и ново престъпление, наказуемо с до три години затвор, за публикуване на похвали, съчувствие или подкрепа за лица, за които е установено, че са извършили терористичен акт, довел до смърт, ако е извършено с намерение да се одобри въпросният акт. Това престъпление обаче, подобно на други престъпления, свързани с изразяването на мнение, използва неясен език, поради което може да се тълкува широко. След одобрението на законопроекта от Кнесета на първо четене бяха въведени допълнителни изменения – най-вече премахване на изискването за предварително одобрение от държавния прокурор преди започване на наказателни разследвания за престъпления, свързани с речта, съгласно член 24 от Закона за борба с тероризма.

    12:09 11.11.2025

  • 11 Организацията

    3 0 Отговор
    Адала последователно твърди, че член 24, дори преди изменението, е противоконституционен, нарушава основните права и е предназначен да насочи вниманието към палестинците – граждани на Израел и жители на окупирания Източен Йерусалим. Макар че палестинците съставляват почти всички арестувани и обвинени по закона, ако евреи от израелски произход бъдат арестувани или разследвани за речта си, това е нарушение на речта в наказателния кодекс на Израел, което предполага по-леки наказания. Чрез такива механизми Израел създаде две наказателноправни системи за нарушения на речта – една за евреи от Израел и друга за палестинци, подчинени на израелското гражданско право, с по-тежки присъди и по-малко гаранции. Изменението, което не променя изискването за одобрение от държавната прокуратура за нарушения на речта съгласно наказателния кодекс – като например подбуждане към расизъм или насилие – допълнително затвърждава тези сегрегирани системи.

    12:11 11.11.2025

  • 12 В нацистката квази-държава Израел

    2 0 Отговор
    Всички извънсъдебни екзекуции извършени последните поне 10 години според прокуратурата, са били основателни и са били взети въз основа на "професионален и съществен подход".....

    12:16 11.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сега внимавайте колеги !

    1 0 Отговор
    За какво може да бъде отстранен депутат и да бъде дори лишен от гражданство .... В решението на Комисията са цитирани няколко изявления и действия на депутат Касиф, включително:
    Публикация в социалните мрежи от 8 октомври 2024 г., в която се казва: „Тези, които мълчаха и не направиха нищо, когато моят народ и семейство бяха избити в Европа преди 80 години, са същите като тези, които мълчат и не правят нищо, докато палестинците биват избивани сега в Гааза.“
    На 6 декември 2024 г.: „Болезнената и ужасяваща истина трябва да се разгласява от всеки ъгъл: Израел извършва геноцид в Гааза, а убийците продължават със смъртоносния си поход.“
    На 8 февруари 2025 г., по време на протест, държеше плакат, призоваващ за отхвърляне на геноцида, окупацията и етническото прочистване, и критикуваше правителствените политики в Гааза и Западния бряг.
    На 26 май 2025 г., в реч в Кнесета, нарече военните действия на Израел в Гааза „военни престъпления“ и призова войниците да не изпълняват незаконни заповеди..... депутата Офер Касиф.... а за какво може да бъде линчуван депутата Айман Одех не е за разказване просто.

    12:23 11.11.2025

  • 16 Адолф Айхман е майка Тереза

    2 0 Отговор
    В сравнение със ционистката пасмина която в момента управлява Израел. То и тея дето не управляват впрочем пак са същите ... От деца са възпитавани да бъдат нацисти и етнически "националисти" Това е проблема че на завършени олигофрени им се втълпява "правото на изключителност" и висша раса точно както при Адолф Айхман

    12:30 11.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 еврей

    1 0 Отговор
    това им е хоби

    12:31 11.11.2025