На първо четене! Израел е на крачка по-близо до смъртното наказание за терористи

Законопроект, предлагащ смъртно наказание за "терористи", мина на първо четене в израелския парламент, съобщава "Франс прес".

Мярката може да се прилага за палестинци, осъдени за смъртоносни нападения срещу израелци.

Изменението на Наказателния кодекс, поискано от крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир и одобрено от Комисията по национална сигурност, беше одобрено с 39 гласа "за" срещу 16 "против". То трябва да премине на второ и трето четене, преди да стане закон.

Гласуването се проведе на фона на напрегнато примирие с "Хамас" във войната в Газа, която бушува след атаките на палестинската групировка на 7 октомври 2023 г.

Въпреки че смъртното наказание съществува за малък брой престъпления в Израел, де факто страната е премахнала смъртното наказание - нацисткият извършител на Холокоста Адолф Айхман е последният човек, екзекутиран през 1962 г.

Бен Гвир заплаши да оттегли своята партия "Еврейска сила" от управляващата коалиция, ако законът не бъде подложен на гласуване.

В изявление на комисията по сигурност, което включва обяснителната бележка към законопроекта, се посочва: "Целта му е да се пресече тероризмът в основата му и да се създаде мощен възпиращ фактор".

"Предлага се терорист, осъден за убийство, мотивирано от расизъм или омраза към обществото, и при обстоятелства, при които деянието е извършено с намерение да се навреди на държавата Израел, да бъде осъден на смъртно наказание - задължително", се уточнява в изявлението.

Примирието в Газа влезе в сила миналия месец и правителството все още обсъжда със Съединените щати и други страни условията за удължаване на мярката.

"Хамас" заяви, че предложеният закон "въплъщава грозното фашистко лице на нелоялната ционистка окупация и представлява крещящо нарушение на международното право".

Палестинското външно министерство със седалище в Рамала го нарече "нова форма на ескалация на израелския екстремизъм и престъпност срещу палестинския народ".