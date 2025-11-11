На първо четене! Израел е на крачка по-близо до смъртното наказание за терористи

Законопроект, предлагащ смъртно наказание за "терористи", мина на първо четене в израелския парламент, съобщава "Франс прес".
Мярката може да се прилага за палестинци, осъдени за смъртоносни нападения срещу израелци.
Изменението на Наказателния кодекс, поискано от крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир и одобрено от Комисията по национална сигурност, беше одобрено с 39 гласа "за" срещу 16 "против". То трябва да премине на второ и трето четене, преди да стане закон.
Гласуването се проведе на фона на напрегнато примирие с "Хамас" във войната в Газа, която бушува след атаките на палестинската групировка на 7 октомври 2023 г.
Въпреки че смъртното наказание съществува за малък брой престъпления в Израел, де факто страната е премахнала смъртното наказание - нацисткият извършител на Холокоста Адолф Айхман е последният човек, екзекутиран през 1962 г.
Бен Гвир заплаши да оттегли своята партия "Еврейска сила" от управляващата коалиция, ако законът не бъде подложен на гласуване.
В изявление на комисията по сигурност, което включва обяснителната бележка към законопроекта, се посочва: "Целта му е да се пресече тероризмът в основата му и да се създаде мощен възпиращ фактор".
"Предлага се терорист, осъден за убийство, мотивирано от расизъм или омраза към обществото, и при обстоятелства, при които деянието е извършено с намерение да се навреди на държавата Израел, да бъде осъден на смъртно наказание - задължително", се уточнява в изявлението.
Примирието в Газа влезе в сила миналия месец и правителството все още обсъжда със Съединените щати и други страни условията за удължаване на мярката.
"Хамас" заяви, че предложеният закон "въплъщава грозното фашистко лице на нелоялната ционистка окупация и представлява крещящо нарушение на международното право".
Палестинското външно министерство със седалище в Рамала го нарече "нова форма на ескалация на израелския екстремизъм и престъпност срещу палестинския народ".
1 Пич
10:57 11.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #14
11:00 11.11.2025
3 Пич
11:01 11.11.2025
4 Извън съдебните убийста
11:05 11.11.2025
5 Нацисти смотани
Коментиран от #6
11:09 11.11.2025
6 Абе
До коментар #5 от "Нацисти смотани":Първо терориста Биби и министрите му на бесилото
11:53 11.11.2025
7 Дааа
11:54 11.11.2025
9 Организацията
12:07 11.11.2025
10 от Нацистката държава Израел
12:09 11.11.2025
11 Организацията
12:11 11.11.2025
12 В нацистката квази-държава Израел
12:16 11.11.2025
15 Сега внимавайте колеги !
Публикация в социалните мрежи от 8 октомври 2024 г., в която се казва: „Тези, които мълчаха и не направиха нищо, когато моят народ и семейство бяха избити в Европа преди 80 години, са същите като тези, които мълчат и не правят нищо, докато палестинците биват избивани сега в Гааза.“
На 6 декември 2024 г.: „Болезнената и ужасяваща истина трябва да се разгласява от всеки ъгъл: Израел извършва геноцид в Гааза, а убийците продължават със смъртоносния си поход.“
На 8 февруари 2025 г., по време на протест, държеше плакат, призоваващ за отхвърляне на геноцида, окупацията и етническото прочистване, и критикуваше правителствените политики в Гааза и Западния бряг.
На 26 май 2025 г., в реч в Кнесета, нарече военните действия на Израел в Гааза „военни престъпления“ и призова войниците да не изпълняват незаконни заповеди..... депутата Офер Касиф.... а за какво може да бъде линчуван депутата Айман Одех не е за разказване просто.
12:23 11.11.2025
16 Адолф Айхман е майка Тереза
12:30 11.11.2025
18 еврей
12:31 11.11.2025