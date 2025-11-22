Мистериозни полети: кой извежда палестинци от Газа?

Организацията "Ал Майд" твърди, че помага на палестинци да емигрират в трети страни. Но същевременно е обвинена, че подпомага принудителното изселване от Газа. Какво се знае?

Не за първи път самолет, пълен с палестинци от Газа, излита от Израел . Но това бе първият, който привлече внимание. Миналата седмица 153 палестинци пристигнаха в Южна Африка с чартърен полет от летище "Рамон" в Израел .

Проблемът? Пътниците не са имали правилните документи. Предвид стриктния начин, по който Израел контролира границите, властите в Южна Африка са силно озадачени как този самолет изобщо е излетял. По-късно палестински пътници разказват, че полетът е организиран от "Ал Майд Европа". На своя сайт организацията твърди, че провежда "хуманитарни евакуации". Но активистите още от лятото предупреждават, че полетите, организирани от "Ал Майд Европа", са проблематични.

Неясноти около собствеността и финансирането

Организацията твърди, че е създадена в Германия през 2010 година, а днес централата ѝ е в Йерусалим. При проверка в германския регистър на благотворителните организации, както и в германския регистър на компаниите обаче подобна организация или компания не се открива. Същото важи и за регистрите в Израел, става ясно от проучване на израелския вестник "Хаарец".

На своя сайт "Ал Майд" използва снимки на хора от други кризисни региони и си преписва дейности там. IP-адресът и реалната локация са скрити. Бутонът за даряване на средства не работи, а проверка на ДВ показва, че компанията е получила едва 106 долара от дарения през криптовалути. Палестинските пътници, които са се возили на полети, организирани от "Ал Майд", казват пред журналисти, че са платили между 1500 и 2000 долара, но тези пари са изпратени до лични сметки.

ДВ изпрати запитване до официалния мейл на организацията, но така и не получи отговор до публикуването на този текст.

Тези ни разследване на израелски вестник "Хаарец" разкри и други странни неща: изданието свързва "Ал Майд" с Томер Джамар Линд - мъж с двойно гражданство от Израел и Естония, който живее в Лондон. Чартърните компании, с които са пътували палестинците до Южна Африка, също са собственост на израелци. ДВ изпрати запитване до Линд за коментар относно информацията, че той е свързан с "Ал Майд", но не получи отговор.

Авиокомпаниите, които са превозили палестинците до Южна Африка – Fly Yo, със седалище в Румъния, и Kibris Turkish Airlines, със седалище в Кипър – са израелска собственост.

План за принудителна депортации от Газа?

Заради всичко това политици в Южна Африка и различни медии спекулират, че "Ал Майд" може да е част от план да бъдат изведени палестинците от Газа . ДВ се обърна за коментар и към израелското министерство на отбраната, което отговаря за официалните дейности на Израел в Газа, за евентуални връзки с "Ал Майд", но до момента на публикуването на статията не получи отговор.

"Съобщенията, че хора са извеждани със самолет към непознати дестинации от "Ал Майд", са много тревожни", казва Таня Хари от "Гиша", неправителствена организация в Израел, която се бори за свободата на придвижване на палестинците. "Изглежда, че тази съмнителна частна организация се възползва от отчаянието на хората и започва тихо да реализира визията на Израел за извеждане на палестинците", допълва тя.

През февруари Доналд Тръмп за първи път заговори за своя план за "Ривиера в Газа ", която ще изисква преместването на местните в трети страни. През същия месец "Ал Майд" започва да рекламира своите услуги на палестинци в социалните мрежи. През март израелското правителство обяви създаването на Дирекция за доброволна емиграция в структурите на Министерството на отбраната.

Правозащитниците в Израел казват, че все още не разполагат с достатъчно информация за дирекцията и как работи тя. Хари обяснява, че политиката на "доброволна емиграция" от Газа се подкрепя от водещи израелски политици и че израелските служби са изпращали съобщения на жителите на Газа, в които ги "канят да прегледат опциите за напускане".

"Това не е емиграция"

Екипът ни обаче успя да се свърже с мъж, който се представя като Омар и е предоставил телефонния си номер на сайта на "Ал Майд". В интервю през чат приложението WhatsApp той се представи като палестинец, който живее в Йерусалим, но отказа да даде повече детайли за себе си или да споделя фамилното си име.

Омар твърди, че спекулациите за връзки на "Ал Майд" с израелското правителство се разпространяват от две групи - терористичната групировка "Хамас" и Палестинската автономия, която управлява Западния бряг. Според него точно тези две групи не искат хората да напускат Газа.

Омар все пак разяснява, че за да е възможно извеждането на хора до израелски летища, "Ал Майд" трябва да комуникира с израелския координационен орган COGAT, който отговаря за израелските дела в Газа и е част от вътрешното министерство.

"Помагам на моите хора в Газа , това не е емиграция", настоява Омар. "Помагам на хора, които искат да напуснат, а да не умират в Газа." Той обаче отказва да коментира връзките на организацията с Томер Джамар Линд, чартърните компании, притежавани от граждани на Израел, и детайли за финансирането на организацията. Мъжът също така казва, че"„не помни" колко палестинци са напуснали Газа с тяхна помощ.

В крайна сметка не е ясно дали "Ал Майд" е свързана с израелското правителство, дали е частна инициатива или просто начин за печелене на пари. Ясно е едно - израелските сили за сигурност е трябвало да сътрудничат за излитането на чартърните полети от страната.

"Всеки има право да живее в държавата си в условия на сигурност"

Израел ограничава свободата на движението на палестинците от 1967 година насам, когато окупира палестинските територии. Промяната на тези ограничения зависи от напрежението между Израел и палестинските военизирани групи. До началото на войната след кървавото нападение на Хамас на 7 октомври 2023 година , пътуването извън Газа беше разрешено за работа, за лечение и при "изключително хуманитарни причини" като сватби и погребения на близък роднина. Днес в сила е израелска блокада на Газа, която прави напускането на анклава трудно. След създаването на "Дирекцията за доброволна емиграция" обаче са въведени улеснения, както съобщават израелски медии.

Няма официална информация колко палестинци са напуснали Газа. Световната здравна организация е организирала 2589 медицински евакуации тази година с 5000 придружители. Смята се, че в началото на 2024 година 100 000 палестинци са се преместили в Египет.

Напускането на Газа от страна на местното палестинско население има сериозен политически оттенък. "Според международното право всеки човек има право да живее в държавата си в условия на сигурност и с достойнство, да напусне заради собствената си сигурност, както и да се върне", казва Омар Шакир от "Хюман Райтс Уоч". "Предизвикателството в израелско-палестинския контекст е, че израелското правителство има дългогодишна практика да блокира палестинските бежанци от прибирането им у дома."

Изследване от май месец посочва, че около половината от палестинците в окупираните територии биха желали да емигрират. Преди началото на настоящата война те са били около 25 на сто. Кампаниите на "Ал Майд" работят в тази посока.

"В днешните разрушителни условия в Газа, подобно "мотивиране" не може да бъде разбирано като свободна воля", коментира Таня Хари от "Гиша". Нетърпимите условия в Газа и официалното промотиране на "доброволната миграция" показва тенденция към принудително депортиране, маркирана като свободен избор, допълва правозащитничката.