Мъж прегази куче в София: какви са наказанията в Европа

11 Ноември, 2025 22:01 728 41

По-рано тази година България прие промени в Наказателния кодекс, с които увеличи значително предвидените наказания за насилие над животни

Мъж прегази куче в София: какви са наказанията в Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Нов случай на брутално насилие срещу животно предизвика огромно възмущение в България: мъж прегази с автомобила си куче в столичния квартал "Разсадника". Софийската районна прокуратура ще образува досъдебно производство, съобщи правосъдният министър. За този четвъртък се организира протест с искане за по-сериозни наказания за насилието над животни. Той ще се проведе пред Военномедицинска академия, където работи извършителят.

По-рано тази година България прие промени в Наказателния кодекс (НК), с които увеличи значително предвидените наказания за насилие над животни - включително до десет години затвор. Причина тогава станаха разкритите престъпления на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени в участие в организирана престъпна група във връзка с жестокост и причиняване на смърт на животни. Двамата остават в ареста, но за момента присъда няма - нито за тях, нито за други провинени.

Преди промените в НК, в края на 2022 година от МВР съобщават, че за 2020, 2021 и 2022 са регистрирани 1060 случая на насилие над животни, от които са разкрити едва 141.

Какви са наказанията и как се прилагат в другите държави в Европа?

В момента България се нарежда на челните места по тежест на наказанията за насилие над животни с потенциалната максимална десетгодишна ефективна присъда. Според гръцкото законодателство жестокостта, включително убиването или измъчването на животни, се наказва с лишаване от свобода до 10 години.

В последните години много държави в Европа измениха законите си, като увеличиха наказанията за насилие и жестокост срещу животни. Великобритания например увеличи максималната присъда на пет години затвор през 2021, като допреди това тя беше едва шест месеца. В Германия, Швейцария и Унгария максималната присъда е три години лишаване от свобода, във Франция и Португалия - две години. Австрия пък няма практика на ефективни присъди при случаи на насилие над животни.

В различните държави има сериозни разлики и в максималните глоби за престъпления срещу животни. Докато в Ирландия най-високата възможна глоба е 250 000 евро, в Австрия тя е най-много 7500 евро. В Испания глобите също са много високи за най-сериозните престъпления - до 200 000 евро.

Какво се наказва

Европейските закони за защита на животните са се развили от основни разпоредби срещу жестокостта до всеобхватни рамки, които признават животните като съзнателни същества, заслужаващи правна защита и уважение. ЕС предоставя основни стандарти чрез директиви за тестването върху животни в науката, отглеждането, транспортирането и кланиците, докато държавите членки прилагат тези изисквания и често ги надхвърлят с допълнителни национални мерки за защита. В повечето държави те включват законови забрани за незаконно развъждане, нехуманно отношение към земеделските животни, забрани за боевете с животни и наказания за причиняването на физическо страдание.

В Унгария например се наказва и раздаването на животни като награди в конкурси, както и просенето с животни. Въпреки това в страната до момента никой не е осъден на лишаване от свобода, само условно. В Чехия законът позволява животни да бъдат конфискувани от съответните органи, ако се установи, че живеят в лоши условия. Във Финландия е забранено да се използват каишки с електричество и метални шипове, както и използването на животни за всякакви циркови и други представления.

В Норвегия пък изоставянето на домашни любимци е сериозно провинение, за което се налагат глоби до 50 000 норвежки крони (около 4300 евро). За тежки случаи на небрежно отношение към животни норвежкият закон предвижда лишаване от свобода, а за повторни нарушения се отнема и правото да се гледат домашни любимци до живот.

В Португалия наемодателите няма право да забраняват на наематели да гледат животни в отдаван апартамент, а в Испания е забранено котки и кучета да се продават в зоомагазини. Във Франция пък в учебната програма са включени часове, в които се изучава етично отношение към животните.

Прилагат ли се тези наказания

Обединеното кралство, Швейцария и Германия имат най-ефективни системи за преследване и докладване на насилие срещу животни, отчасти благодарение на активните неправителствени организации и относителната прозрачност. Въпреки това никоя страна не прилага последователно най-тежките възможни наказания: повечето престъпления се наказват с глоби или условни присъди, а лишаването от свобода е рядкост почти навсякъде. Трудно е да се получат централизирани и актуални статистически данни за осъдителните присъди по страни, но тенденциите сочат значителни пропуски в прилагането дори в държави с напреднало законодателство.

Въпреки това в последните години има няколко случая, при които в различни страни в Европа са наложени тежки наказания за насилие срещу животни. Най-известният случай от последно време е свързан с европейска мрежа за организиране на кучешки боеве във Великобритания. Четирима членове на бандата бяха осъдени в Кралския съд в Челмсфорд през юни 2024 година. Един от тях получава пет години лишаване от свобода, а другите - четири години, две години и 18 месеца ефективни присъди. Наложена им е и доживотна забрана да отглеждат кучета.

Във Франция през 2024 съдът в Лил осъжда мъж на осем месеца затвор за побой над котка. В Унгария жена получава 10 месеца ефективна присъда за жестокост към животни през март 2025 година. Тя е държала над 100 недохранени котки и едно куче в ужасни условия. Съдът я признава за виновна в причиняване на "продължителни страдания на голям брой животни" чрез тежка небрежност.

През март 2025 нидерландската прокуратура поиска 20-месечна присъда за 69-годишен мъж от Еерсел, развъждал кучета. В продължение на 2 години и половина властите конфискуват над 700 животни от неговия развъдник, които са били държани в малки, мръсни клетки с ограничен достъп до чиста вода или медицински грижи.

Автор: Мина Киркова


  • 1 Pyccкий Карлик

    2 19 Отговор
    Кучетата и братушките нямат място сред хората !!!
    Има си определени места за това ))

    22:05 11.11.2025

  • 2 Шаро

    26 5 Отговор
    Ае стига с тея псета бе!
    Държавата се срива, те с псета ни занимават.
    Егати шизофренията.

    Коментиран от #32, #39

    22:05 11.11.2025

  • 3 !!!!!

    12 4 Отговор
    На мен трябва да ми плащат че кучето ми е счупило колата.

    22:05 11.11.2025

  • 4 Тази

    18 0 Отговор
    Джендаризация точно от Европа дойде! С НПО -тата на Сорос, които сега се чудят как да изгонят!

    22:06 11.11.2025

  • 5 Зависи

    11 1 Отговор
    Обичам животните и имам домашни любимци, както е модерно да се казва сега. Ама има едно НО ! Всеки случай е индивидуален и не може да се подвеждат пад общ знаменател ! Хайде сега да разстреляме някой, който се е разсеял за момент и е направил сакатлъка ! Виж умишлено ли е - тогава - мЕра според мЕра ! Прошка не трябва да има !

    22:07 11.11.2025

  • 6 бастардо

    12 0 Отговор
    За многото години работа в Италия,не видях ни кучета ни котки на свобода.Явно всичко бездомно е в приютите.В Алпите работих 10г,там видях само една котка навън,и тя май беше избягала сличайно.А ние тук в Бг егати и и хаоса.Всички хора които не искат животните си,ги изхвъплят на улицата,но тях никой не ги наказва.Жал ми е за хубавата Мая,но мястото и не е там където беше прегазена.Виновни са ония които са се грижели за нея.Разбира се и доктора.

    Коментиран от #23

    22:08 11.11.2025

  • 7 Бай Х

    14 0 Отговор
    Сега гледат кучетата в апартаментите за да си говорят с тях. Евроатлантически цености.

    22:08 11.11.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    19 0 Отговор
    А защо не напишете, че в тези държави, които давате за пример НЯМА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ!
    Че собствениците изоставили животно носят наказателна отговорност! Че животното се прибира от общината, която носи отговорност за него докато БЪДЕ ОСИНОВЕНО ИЛИ ДОКАТО БЪДЕ ЕВТАНАЗИРАНО!!!

    Защо не пишете, че в тези държави не може да те нападне глутница кучета!
    Защо не пишете, че в тези държави не може да сгазиш куче на пътя, защото няма такива!!!

    До кога ще си виновен, за това, че се опитваш да оцелееш?!!!
    ПАК КАЗВАМ - ВСИЧКО ПРОИЗТИЧА ОТ НАГЛОСТА, ЛИЦЕМЕРИЕТО И БЕЗХАБЕРИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА И ПЪЛНАТА БЕЗОТГОВОРНОСТ НА ОБЩИНИТЕ, на които по закон им е вменено да се погрижат за тия животни!

    22:09 11.11.2025

  • 9 Пич

    13 0 Отговор
    Проблема на ДВ е , че в Германия талибаните не им оправят кучетата , а жените !!! А за жените не реагират , защото са по долу от кучетата !!! Виж , ако талибанин оправи куче на улицата в Германия , и в Сахара ще се вдигне дандания !!!

    Коментиран от #11

    22:09 11.11.2025

  • 10 Марио

    13 1 Отговор
    Стига с тея кучета. Държавата си отива те за помиярите реват.

    22:10 11.11.2025

  • 11 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пич":

    От ДВ ще е данданията...

    22:10 11.11.2025

  • 12 Локо Сф

    10 0 Отговор
    В Шотландия преди много години събрали всички бездомни кучета със срок от 3/три/месеца който иска да осинови кутре,но му се слага истински работещ чип.Вижте каква е глобата ако го изгониш,и се плаща данък и се чисти след него!Тук скоро кучета разкъсаха и убиха жена!Подобни негативни случаи тук бол!Отгледах 4 расови кучета,но разбрах,че не им е мястото в София и големите градове защото имаме само претенции без задължения!Стига вече!

    22:12 11.11.2025

  • 13 Хи хи хи

    8 0 Отговор
    Язък за животинчето......

    Ако беше прегазил дуПедат, адвокат и/или тъща щеше да получи значително повече обществено одобрение

    22:13 11.11.2025

  • 14 доктора

    14 0 Отговор
    Да прегазиш с колата си животно на обществено пространство, позиционирано на неправилно място и отглеждано с хранене от съседи, но не в техните домове е ситуация, която често може да се случи. Ние не сме развъдник за бозайници по улиците. Обикновено развъдниците за агнета се разпродават около празници. Който обича животните да си ги отглежда в къщи. Не на улицата. Селяните да се върнат в селата си и да си гледат каквото искат в собствените си дворове.

    22:13 11.11.2025

  • 15 Абе

    11 0 Отговор
    Топ тема да се отвлича вниманието от наистина проблемите, които ни предстоят. Очаквайте скоро да ни занимават с още по-големи битовизми.. заредете се с гориво бай да уей а всеки случай.

    22:14 11.11.2025

  • 16 Локо Сф

    1 11 Отговор
    И за миг не оправдавам гадната постъпка на този уж ,лекар-чужденец,Дано го осъдят качествено!

    Коментиран от #20, #34

    22:15 11.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 в Европа

    10 0 Отговор
    Няма глутници кучета които да ти пречат да се прибереш спокойно през нощта в собствения си дом.
    Нито има хляди бутащи се из колите безпризорни животни.
    Ако за всяко прегазено животно има такива драми, то по-добре да не се качат хората по колите.
    Интересно, а кампания за някой прегазен човек на праивхте ли???

    Странна медия сте вие...
    Пробемът у нас е че хиляди хора си въдят животни по протоари и градинки, все едно са им дворове.

    22:17 11.11.2025

  • 19 Фейк на часа

    9 1 Отговор
    Проблемът на България не е това 14-годишно бездомно куче, а факта, че догодина заради новия бюджет изготвен от Пеевски изпадаме в режим на дългова спирала и България никога няма да може да си изплаща външните дългове без ДА ВЗЕМА НОВИ ВЪНШНИ ДЪЛГОВЕ. Затова се търсят някакви жертви за отвличане на вниманието като този сърдечен хирург, който ще напусне България и след 2-3 години ще си живее живота в САЩ, Канада, Великобритания или Германия. ПП Едва ли има по-заплатен специалист на запад, както сърдечните хирурзи. Може би мозъчните хирурзи, но това вече е въпрос на калкулация.

    22:18 11.11.2025

  • 20 нали схващаш

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Локо Сф":

    че шофьорчето не е извършило нишо умишлено?

    22:18 11.11.2025

  • 21 въпросче

    9 0 Отговор
    А насилието на бездомен уличен пес върху невинен преминаващ там човек престъпление ли е и следва ли наказание за песа?

    22:19 11.11.2025

  • 22 Сатана Z

    9 0 Отговор
    Стига сте манипулирали хорицата.В Европа няма бездомни кучета по улиците.Там всеки домашен любимец има регистрация и ДНК проба в картона.Дори да се изчака на улицата и собственика му не прибере изходното може да му наложат солена глоба.

    22:20 11.11.2025

  • 23 Един

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "бастардо":

    В цяла европа и въобще така наречените развити държави има един общ принцип:

    КУЧЕ/КОТЕ НА УЛИЦАТА НЯМА!

    Ако е изоставено се прибира в приют, където прекарва 1,2,3 месеца
    Ако животното е тежко болно ИЛИ АГРЕСИВНО!!! СЕ ЕВТАНАЗИРА!!
    Ако за тези месеци никой не прояви желание да го осинови СЕ ЕВТАНАЗИРА!!!

    Единици и то частни приюти ги гледат "вечно". Ако парата е държавна се цени и животното се приспива!!

    Коментиран от #36

    22:21 11.11.2025

  • 24 насилие над животни a?

    6 0 Отговор
    Но за палестинците си мълчаха нали ...

    Коментиран от #33

    22:24 11.11.2025

  • 25 Браво

    5 0 Отговор
    в Испания е забранено котки и кучета да се продават в зоомагазини

    22:25 11.11.2025

  • 26 Джамбaза

    0 1 Отговор
    Не е мъж, а северномакедонски лекар,
    който се е скрил като северномакедонска мишка!
    Защо Външно, начело с българската мишка, не реагира?

    22:25 11.11.2025

  • 27 бастардо

    4 0 Отговор
    в Италия всички домашни животни са чипирани,и ако собственика реши да се отърве няма да му се получи защото по този чип веднага го намират.И в този смисъл имам една смешна случка с българи.Оставиха им едно чипирано куче,ама на името на италианец който беше работил като карабинер.По някое време те ще си тръгват за България и оставят кучето някъде по магистралата,но карабинерите го намират и съответно намират колегата си и му казват какво става.Голям смях и голям ужас за нашенци.

    22:25 11.11.2025

  • 28 Сталин

    6 1 Отговор
    Държавата потъва и изчезва ,а тези негодници и нехранимайковци занимават цялата държава с едно краставо псе

    22:25 11.11.2025

  • 29 До сичкото сиган...

    3 0 Отговор
    България била на челни места хахахаха. Ама ПОЖЕЛАТЕЛНИ присъди. Щото в европейските страни ГИ ПРИЛАГАТ!!! А тука и глоби не дават. Разликата е от земята до небето! Те ако ги прилагаха присъдите имаме доживотен затвор за убийство на човек без право на замяна!! Не е нито 1 нито 3 нито 5. А доживотен.

    22:25 11.11.2025

  • 30 Кога ловците на СЪД

    7 0 Отговор
    Написали убиец на гаража на доктора...
    Да питаме колко ХИЛЯДИ ловци има в България.

    22:26 11.11.2025

  • 31 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор
    Малко статистика:

    За последните 10 години популацията на бездомни кучета нараства екпоненциално.
    2015та са били около 13 000 бездомни животни
    2025 вече говорим за над 35 000 - ГОВОРИМ ЗА ГЛУТНИЦИ!

    ДНЕВНО има по 100 нападения от бездомни кучета! И това са само докладваните, в повечето случаи това са само нахапаните, които удостоверяват с медицинско - друга статистика не се води!!!

    И АЗ ПИТАМ!!!!

    АКО 200 000 ЧОВЕКА СА ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЯТА ЗА СГАЗЕНОТО КУЧЕ...
    КАК ТАКА ОТ ТИЯ 200 000 НЕ СЕ НАМЕРИХА 35 000 ГОТОВИ ДА ОСИНОВЯТ ПО ЕДНО БЕЗДОМНО ЖИВОТНО И ДА ГО МАХНАТ ОТ УЛИЦАТА!!!

    РАЗБИРАТЕ ЛИ ЗА КАКВА НАГЛОСТ И ЛИЦЕМЕРИЕ ОТ СТРАНА НА ТИЯ "ЗАЩИТНИЦИ" ГОВОРИМ!!!!

    Коментиран от #37

    22:26 11.11.2025

  • 32 Ъххх

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шаро":

    Защо не реве така за геноцида над пслестинските деца.

    22:26 11.11.2025

  • 33 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "насилие над животни a?":

    Гоите не са хора

    22:27 11.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1000 евро годишен данък

    3 1 Отговор
    да сложат на куче и котка в градовете ! На бюджета пари му трябват. "Храни пенсионер а не куче !"

    22:27 11.11.2025

  • 36 бастардо

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Един":

    Абсолютно съгласен с теб.Само да кажа че много италианци имат кучета,и така хубаво си ги гледат че съм си пожелавал в друг живот да съм куче на италианец.

    22:29 11.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Защо

    2 0 Отговор
    В Ееропа наказанията са за тези които разпространяват т.н. бездомни животни, а ние го насърчаваме ......

    22:30 11.11.2025

  • 39 Решението е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шаро":

    да се обособят алеи за кучета успоредни на велоалеите и за котки от другата страна на улицата да няма конфликти. И да носят каски !

    22:32 11.11.2025

  • 40 В Австралия

    0 0 Отговор
    Дето Дингото изяде всичко живо акъла им не го побира тва дето е в Европа. В Сидни и Канбера съм виждал не повече от 10 кучета

    22:33 11.11.2025

  • 41 Хммм

    1 0 Отговор
    А в Китай, Южна Корея, Виетнам, Непал, Камбоджа, Лаос и някои части на Тайланд също се среща консумация на кучешко месо...

    22:34 11.11.2025