Руският посланик в Турция: Готови сме на преки преговори с Украйна в Истанбул по всяко време
  Тема: Украйна

Руският посланик в Турция: Готови сме на преки преговори с Украйна в Истанбул по всяко време

12 Ноември, 2025 04:12, обновена 12 Ноември, 2025 04:31

392-ма са убитите от дронове цивилни руснаци от началото на годината. Над 311 000 са наказателни дела в Украйна за дезертьорство и неправомерно отсъствие от бойна част

Милен Ганев

Русия е готова за преговори в Истанбул с украинската страна по всяко време, но Киев не е отговорил на предишни инициативи, заяви пред ТАСС временно управляващият посолството на Русия в Турция Алексей Иванов.

„Руската страна многократно е подчертавала, че сме готови да продължим преките преговори с украинската страна, с украинската делегация. И нашите турски партньори също последователно подчертават, че истанбулската платформа остава на наше разположение; тези врати остават отворени за нас“, каза той в кулоарите на 16-ата Азиатска конференция на Международния дискусионен клуб „Валдай“, организирана в Истанбул в партньорство с Института в Анкара.

„Ако Киев демонстрира политическа воля, ние сме готови за такива преговори по всяко време“, добави дипломатът.

Иванов отбеляза, че руската страна е представила редица предложения по време на предишни кръгове от преговори. „Бяха изразени редица инициативи, включително създаването на три онлайн работни групи. За съжаление, все още не сме получили положителен отговор на тези инициативи от украинска страна“, добави той.

392 души са били убити при удари с дронове по цивилни цели в Русия между януари и края на октомври 2025 г. Това заяви посланикът по специални задачи на руското външно министерство Родион Мирошник пред „Известия“.

„От началото на годината до края на октомври 3 205 души са били ранени при атаки с дронове, включително 195 непълнолетни. 392 души са били убити, включително 22 непълнолетни“, обясни той пред изданието.

Според него от началото на бойните действия са били убити 7 175 цивилни и други 17 617 са ранени. Освен това, както отбеляза посланикът, безпилотните летателни апарати са се превърнали в основен инструмент за атаки срещу цивилни.

„До 80% от пострадалите цивилни са ранени или убити от дронове, което означава, че една от всеки три от четири жертви е жертва на удари с безпилотни летателни апарати. А броят, ако сравним например юли и септември, се е увеличил с около една трета“, уточни Мирошник.

Броят на откритите наказателни дела в Украйна за дезертьорство и неправомерно отсъствие от подразделение в украинските въоръжени сили е надхвърлил 311 000 от февруари 2022 г. насам, според украинското издание NV, позоваващо се на данни от Главната прокуратура.

Във вторник британският вестник Financial Times, позовавайки се на украински военни и експерти, съобщи, че Киев изпитва сериозни проблеми с числеността на въоръжените си сили, мобилизацията и дезертьорството, което води до пълна липса на войски в някои райони на фронта.

„Украинските правоохранителни органи са регистрирали над 310 000 наказателни дела, свързани с неразрешено изоставяне на военно поделение или място на служба и дезертьорство, като по-голямата част от тях са през първите десет месеца на 2025 г. Общо са образувани 311 327 наказателни дела“, посочва източникът.

Отбелязва се, че в Украйна са образувани общо 255 000 дела за неразрешено изоставяне на военно поделение и още 56 200 за дезертьорство. Освен това, според изданието, само от януари до октомври 2025 г. са регистрирани 162 500 случая на самоволно дезертиране.

Киевските власти напоследък се сблъскват с недостиг на персонал в украинските въоръжени сили, а насилствените действия на служителите на военните комисариати за задържане на подлежащите на мобилизация постоянно водят до скандали и протести.

Видеоклипове на принудителна мобилизация се разпространяват широко в интернет, показващи представители на украинските военни комисариати, които често бият и използват сила срещу мъже, след което ги отвеждат с микробуси към неизвестна дестинация.

Междувременно мъжете в призивна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат военна служба: бягат незаконно от страната, палят военни комисариати, крият се в домовете си и въобще не излизат навън.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    Бункерното ще виси от башнята с часовника, изтече му времето!

    Коментиран от #11

    04:33 12.11.2025

  • 2 Сатана Z

    4 2 Отговор
    от просия няма да остане нищо, Зеленски я унищожи за няма и 4 години!

    04:34 12.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    4 2 Отговор
    Ботокса ще го карат в Хага‼️

    04:37 12.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 2 Отговор
    Копейките са на бунището, пияните им робовладелци тоже!

    04:37 12.11.2025

  • 5 Анджо

    3 2 Отговор
    Да се и изтеглят от Украйна и тогава да се водят мирни преговори. Иначе да си стоят при китайците . Европа ги отряза за 50 годни на пред и вече никой няма да им има доверие. Китай видя ,че не може да продава в в Азия и се бори за щатите и Европа. Иран защо не купува китайски коли и каруци, даже и Индия.

    04:45 12.11.2025

  • 6 Констатация

    3 2 Отговор
    Много кремълска пoмия се излива тук срещу Украйна и украинците... Правят това и безмозъчните русофили и част от така наречените "журналисти"...

    04:46 12.11.2025

  • 7 Симпатизант

    2 2 Отговор
    Рано е още за преговори. Русия първо трябва да си върне Одеса, исконен руски град, за да се осъщесвтви сухопътна връзка с Приднестровието, и за да може при нужда да се обуздава молдовската атлантическа пчеличка Мая

    04:46 12.11.2025

  • 8 Симпатизант

    4 1 Отговор
    Но едва ли ще стане, проссия за 4 година още не е взела град, а заминаха над милион вати за крематорките в блатата, а още толкова са без крака и ръце!

    04:48 12.11.2025

  • 9 Атина Палада

    3 1 Отговор
    Мадяр налага санкции на братушките съдрани, тази нощ пак е гасил тока, а бензин няма от месеци!

    04:50 12.11.2025

  • 10 Анджо

    3 1 Отговор
    Русняко нещо започна да се моли и пак да говори колко Украинци щели да избягат и т.н.
    Европа измръзна и пак не искат да купуват газ и петрол.

    04:51 12.11.2025

  • 11 Всъщност

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путин е спасителят на съвременна суверенна Русия, който ще изведе страната до нови икономически, политически и военни висоти. Един ден признателна Русия ще издигне образът му на пиедестал

    Коментиран от #13, #14, #15, #16, #20

    04:51 12.11.2025

  • 12 Факт

    3 1 Отговор
    Maлоyмните и подли, кремълски фашисти повтарят като папагали едно и също на всички преговори досега.

    Коментиран от #19

    04:57 12.11.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    А каза ли от бункера кога ще пускат бензина и солярката в свърдържавата, копейка празна‼️

    04:57 12.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    За 25 г бункерното докара блатото до просешка тояга, а над милион закопа в украинската тиня, само вие русааробите им завиждате на мизерията и робията!

    05:00 12.11.2025

  • 16 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    Ще го издигнат на сметището от велпапе, за да му се кланяте на колена, пошла тор!

    05:01 12.11.2025

  • 17 Pyccкий Карлик

    4 0 Отговор
    С режима на Путин няма какво да се преговаря, след года-два ще почне нова агресия в посока Одеса и българската общност наброяваща над 150 000 души !!!
    В Русия остались още две рафинерии за взривяване, наред са ключови за руската военна промишленост електростанции. Украйна ще преговаря с тях с езика на Фламинго и дългите Нептуни 😁

    Коментиран от #18

    05:02 12.11.2025

  • 18 Всъщност

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":

    Блатара разбира само от загрузка с 200, копейката и тя!

    Коментиран от #21

    05:03 12.11.2025

  • 19 Да, Да

    0 3 Отговор

    До коментар #12 от "Факт":

    Признаване на първопричините от фашизирана атлантическа Европа и капитулация на укрохунтата. СВО си има цели и Русия ги повтаря на всички опити за преговори, а през това време Украйна се свива, свива, свива...

    Коментиран от #22, #24

    05:08 12.11.2025

  • 20 Всъщност е точно обратното ☝️

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Всъщност":

    Путлер постави Русия в почти тотална, международна изолация и я вкара във война която не може да спечели вече почти 4 години...
    По-елементарен ръководител на Русия от него не е имало досега.

    05:09 12.11.2025

  • 21 Pyccкий Карлик

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Всъщност":

    Мечката трябва да се яде докато е гореща !!!
    Да я довършим до конца, друг такъв сгоден случай надали ще изпадне. Бъдещето на Русия е като производител на селска продукция, картофи, цвекло, естествена тор и евтина селскостопанска техника.
    Космонавтика, чипове, инженерия - тове не е за необразования, простоват руски мужик 😁

    05:11 12.11.2025

  • 22 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да, Да":

    Така се сви, че милиони вати са при кабзон, бункерния пълководец се крие 4та година по калните мазета и се моли на гладния кореец и аятолаха за оръжие и аскер, а сибир замина при жълтия господар!

    05:21 12.11.2025

  • 23 Мир

    3 0 Отговор
    Преговори с Русия няма да има, докато Русия не капитулира и ме бъдат освободени Крим и окупираните украински земи от руския фашизъм.

    05:31 12.11.2025

  • 24 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да, Да":

    Свиквай.

    05:37 12.11.2025

  • 25 Вова

    2 0 Отговор
    е разпоредил,създаване на технология,за вторично използване на храната!

    05:38 12.11.2025

Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания