Русия е готова за преговори в Истанбул с украинската страна по всяко време, но Киев не е отговорил на предишни инициативи, заяви пред ТАСС временно управляващият посолството на Русия в Турция Алексей Иванов.

„Руската страна многократно е подчертавала, че сме готови да продължим преките преговори с украинската страна, с украинската делегация. И нашите турски партньори също последователно подчертават, че истанбулската платформа остава на наше разположение; тези врати остават отворени за нас“, каза той в кулоарите на 16-ата Азиатска конференция на Международния дискусионен клуб „Валдай“, организирана в Истанбул в партньорство с Института в Анкара.

„Ако Киев демонстрира политическа воля, ние сме готови за такива преговори по всяко време“, добави дипломатът.

Иванов отбеляза, че руската страна е представила редица предложения по време на предишни кръгове от преговори. „Бяха изразени редица инициативи, включително създаването на три онлайн работни групи. За съжаление, все още не сме получили положителен отговор на тези инициативи от украинска страна“, добави той.

392 души са били убити при удари с дронове по цивилни цели в Русия между януари и края на октомври 2025 г. Това заяви посланикът по специални задачи на руското външно министерство Родион Мирошник пред „Известия“.

„От началото на годината до края на октомври 3 205 души са били ранени при атаки с дронове, включително 195 непълнолетни. 392 души са били убити, включително 22 непълнолетни“, обясни той пред изданието.

Според него от началото на бойните действия са били убити 7 175 цивилни и други 17 617 са ранени. Освен това, както отбеляза посланикът, безпилотните летателни апарати са се превърнали в основен инструмент за атаки срещу цивилни.

„До 80% от пострадалите цивилни са ранени или убити от дронове, което означава, че една от всеки три от четири жертви е жертва на удари с безпилотни летателни апарати. А броят, ако сравним например юли и септември, се е увеличил с около една трета“, уточни Мирошник.

Броят на откритите наказателни дела в Украйна за дезертьорство и неправомерно отсъствие от подразделение в украинските въоръжени сили е надхвърлил 311 000 от февруари 2022 г. насам, според украинското издание NV, позоваващо се на данни от Главната прокуратура.

Във вторник британският вестник Financial Times, позовавайки се на украински военни и експерти, съобщи, че Киев изпитва сериозни проблеми с числеността на въоръжените си сили, мобилизацията и дезертьорството, което води до пълна липса на войски в някои райони на фронта.

„Украинските правоохранителни органи са регистрирали над 310 000 наказателни дела, свързани с неразрешено изоставяне на военно поделение или място на служба и дезертьорство, като по-голямата част от тях са през първите десет месеца на 2025 г. Общо са образувани 311 327 наказателни дела“, посочва източникът.

Отбелязва се, че в Украйна са образувани общо 255 000 дела за неразрешено изоставяне на военно поделение и още 56 200 за дезертьорство. Освен това, според изданието, само от януари до октомври 2025 г. са регистрирани 162 500 случая на самоволно дезертиране.

Киевските власти напоследък се сблъскват с недостиг на персонал в украинските въоръжени сили, а насилствените действия на служителите на военните комисариати за задържане на подлежащите на мобилизация постоянно водят до скандали и протести.

Видеоклипове на принудителна мобилизация се разпространяват широко в интернет, показващи представители на украинските военни комисариати, които често бият и използват сила срещу мъже, след което ги отвеждат с микробуси към неизвестна дестинация.

Междувременно мъжете в призивна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат военна служба: бягат незаконно от страната, палят военни комисариати, крият се в домовете си и въобще не излизат навън.