Руският посланик в Турция: Готови сме на преки преговори с Украйна в Истанбул по всяко време

Русия е готова за преговори в Истанбул с украинската страна по всяко време, но Киев не е отговорил на предишни инициативи, заяви пред ТАСС временно управляващият посолството на Русия в Турция Алексей Иванов.
„Руската страна многократно е подчертавала, че сме готови да продължим преките преговори с украинската страна, с украинската делегация. И нашите турски партньори също последователно подчертават, че истанбулската платформа остава на наше разположение; тези врати остават отворени за нас“, каза той в кулоарите на 16-ата Азиатска конференция на Международния дискусионен клуб „Валдай“, организирана в Истанбул в партньорство с Института в Анкара.
„Ако Киев демонстрира политическа воля, ние сме готови за такива преговори по всяко време“, добави дипломатът.
Иванов отбеляза, че руската страна е представила редица предложения по време на предишни кръгове от преговори. „Бяха изразени редица инициативи, включително създаването на три онлайн работни групи. За съжаление, все още не сме получили положителен отговор на тези инициативи от украинска страна“, добави той.
392 души са били убити при удари с дронове по цивилни цели в Русия между януари и края на октомври 2025 г. Това заяви посланикът по специални задачи на руското външно министерство Родион Мирошник пред „Известия“.
„От началото на годината до края на октомври 3 205 души са били ранени при атаки с дронове, включително 195 непълнолетни. 392 души са били убити, включително 22 непълнолетни“, обясни той пред изданието.
Според него от началото на бойните действия са били убити 7 175 цивилни и други 17 617 са ранени. Освен това, както отбеляза посланикът, безпилотните летателни апарати са се превърнали в основен инструмент за атаки срещу цивилни.
„До 80% от пострадалите цивилни са ранени или убити от дронове, което означава, че една от всеки три от четири жертви е жертва на удари с безпилотни летателни апарати. А броят, ако сравним например юли и септември, се е увеличил с около една трета“, уточни Мирошник.
Броят на откритите наказателни дела в Украйна за дезертьорство и неправомерно отсъствие от подразделение в украинските въоръжени сили е надхвърлил 311 000 от февруари 2022 г. насам, според украинското издание NV, позоваващо се на данни от Главната прокуратура.
Във вторник британският вестник Financial Times, позовавайки се на украински военни и експерти, съобщи, че Киев изпитва сериозни проблеми с числеността на въоръжените си сили, мобилизацията и дезертьорството, което води до пълна липса на войски в някои райони на фронта.
„Украинските правоохранителни органи са регистрирали над 310 000 наказателни дела, свързани с неразрешено изоставяне на военно поделение или място на служба и дезертьорство, като по-голямата част от тях са през първите десет месеца на 2025 г. Общо са образувани 311 327 наказателни дела“, посочва източникът.
Отбелязва се, че в Украйна са образувани общо 255 000 дела за неразрешено изоставяне на военно поделение и още 56 200 за дезертьорство. Освен това, според изданието, само от януари до октомври 2025 г. са регистрирани 162 500 случая на самоволно дезертиране.
Киевските власти напоследък се сблъскват с недостиг на персонал в украинските въоръжени сили, а насилствените действия на служителите на военните комисариати за задържане на подлежащите на мобилизация постоянно водят до скандали и протести.
Видеоклипове на принудителна мобилизация се разпространяват широко в интернет, показващи представители на украинските военни комисариати, които често бият и използват сила срещу мъже, след което ги отвеждат с микробуси към неизвестна дестинация.
Междувременно мъжете в призивна възраст в Украйна правят всичко възможно, за да избегнат военна служба: бягат незаконно от страната, палят военни комисариати, крият се в домовете си и въобще не излизат навън.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #11
04:33 12.11.2025
2 Сатана Z
04:34 12.11.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
04:37 12.11.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
04:37 12.11.2025
5 Анджо
04:45 12.11.2025
6 Констатация
04:46 12.11.2025
7 Симпатизант
04:46 12.11.2025
8 Симпатизант
04:48 12.11.2025
9 Атина Палада
04:50 12.11.2025
10 Анджо
Европа измръзна и пак не искат да купуват газ и петрол.
04:51 12.11.2025
11 Всъщност
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Путин е спасителят на съвременна суверенна Русия, който ще изведе страната до нови икономически, политически и военни висоти. Един ден признателна Русия ще издигне образът му на пиедестал
Коментиран от #13, #14, #15, #16, #20
04:51 12.11.2025
12 Факт
Коментиран от #19
04:57 12.11.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
До коментар #11 от "Всъщност":А каза ли от бункера кога ще пускат бензина и солярката в свърдържавата, копейка празна‼️
04:57 12.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Всъщност":За 25 г бункерното докара блатото до просешка тояга, а над милион закопа в украинската тиня, само вие русааробите им завиждате на мизерията и робията!
05:00 12.11.2025
16 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #11 от "Всъщност":Ще го издигнат на сметището от велпапе, за да му се кланяте на колена, пошла тор!
05:01 12.11.2025
17 Pyccкий Карлик
В Русия остались още две рафинерии за взривяване, наред са ключови за руската военна промишленост електростанции. Украйна ще преговаря с тях с езика на Фламинго и дългите Нептуни 😁
Коментиран от #18
05:02 12.11.2025
18 Всъщност
До коментар #17 от "Pyccкий Карлик":Блатара разбира само от загрузка с 200, копейката и тя!
Коментиран от #21
05:03 12.11.2025
19 Да, Да
До коментар #12 от "Факт":Признаване на първопричините от фашизирана атлантическа Европа и капитулация на укрохунтата. СВО си има цели и Русия ги повтаря на всички опити за преговори, а през това време Украйна се свива, свива, свива...
Коментиран от #22, #24
05:08 12.11.2025
20 Всъщност е точно обратното ☝️
До коментар #11 от "Всъщност":Путлер постави Русия в почти тотална, международна изолация и я вкара във война която не може да спечели вече почти 4 години...
По-елементарен ръководител на Русия от него не е имало досега.
05:09 12.11.2025
21 Pyccкий Карлик
До коментар #18 от "Всъщност":Мечката трябва да се яде докато е гореща !!!
Да я довършим до конца, друг такъв сгоден случай надали ще изпадне. Бъдещето на Русия е като производител на селска продукция, картофи, цвекло, естествена тор и евтина селскостопанска техника.
Космонавтика, чипове, инженерия - тове не е за необразования, простоват руски мужик 😁
05:11 12.11.2025
22 Последния Софиянец
До коментар #19 от "Да, Да":Така се сви, че милиони вати са при кабзон, бункерния пълководец се крие 4та година по калните мазета и се моли на гладния кореец и аятолаха за оръжие и аскер, а сибир замина при жълтия господар!
05:21 12.11.2025
23 Мир
05:31 12.11.2025
24 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #19 от "Да, Да":Свиквай.
05:37 12.11.2025
25 Вова
05:38 12.11.2025