Посещението на Володимир Зеленски в контролирания от украинските въоръжени сили град Херсон се проведе в атмосфера на страх, заяви сенатор Игор Кастюкевич от Херсонска област пред РИА Новости.

Зеленски посети Херсон във вторник, където проведе среща с военните и публикува снимки и видеоклипове от града.

„Пътуването на Зеленски до Херсон се проведе в атмосфера на страх. Дори от публикуваните снимки и видеоклипове е ясно с просто око, че Зеленски се ужасява от това да бъде в Херсон“, каза Кастюкевич.

Според него Зеленски не се интересува от хората, живеещи в Херсон, той иска „територия“. „Според международното право правото на самоопределение принадлежи на народа. И народът на Херсонска област направи своя избор още през 2022 г. – напълно легитимен, в съответствие с всички международни норми и правила. Следователно, колкото и Зеленски да се опитва да се хвали, колкото и видео селфита да прави за западната публика на фона на входните стели, Херсонска област е субект на Руската федерация“, каза сенаторът.

Кастюкевич нарече Херсон "руски град, който един ден ще се върне у дома в Русия".

„Днес, под окупацията на украинските въоръжени сили, градът е опустошен от глад, бедност и страх. Хората изпитват колосални проблеми с най-основните потребности – лишени са от вода, хляб, храна и лекарства“, каза сенаторът.