Сенатор от Херсонска област. Градът е руски, Зеленски беше ужасен, че е там

Посещението на Володимир Зеленски в контролирания от украинските въоръжени сили град Херсон се проведе в атмосфера на страх, заяви сенатор Игор Кастюкевич от Херсонска област пред РИА Новости.
Зеленски посети Херсон във вторник, където проведе среща с военните и публикува снимки и видеоклипове от града.
„Пътуването на Зеленски до Херсон се проведе в атмосфера на страх. Дори от публикуваните снимки и видеоклипове е ясно с просто око, че Зеленски се ужасява от това да бъде в Херсон“, каза Кастюкевич.
Според него Зеленски не се интересува от хората, живеещи в Херсон, той иска „територия“. „Според международното право правото на самоопределение принадлежи на народа. И народът на Херсонска област направи своя избор още през 2022 г. – напълно легитимен, в съответствие с всички международни норми и правила. Следователно, колкото и Зеленски да се опитва да се хвали, колкото и видео селфита да прави за западната публика на фона на входните стели, Херсонска област е субект на Руската федерация“, каза сенаторът.
Кастюкевич нарече Херсон "руски град, който един ден ще се върне у дома в Русия".
„Днес, под окупацията на украинските въоръжени сили, градът е опустошен от глад, бедност и страх. Хората изпитват колосални проблеми с най-основните потребности – лишени са от вода, хляб, храна и лекарства“, каза сенаторът.
1 Руски убийци
Коментиран от #11, #28
05:19 12.11.2025
2 МАЙДАН
05:20 12.11.2025
3 Констатирал отдавна
05:23 12.11.2025
4 Проклятието на
Коментиран от #6
05:23 12.11.2025
5 селфи на дявола
05:23 12.11.2025
6 ...
До коментар #4 от "Проклятието на":A защо и ти не заминеш за майка русия,заедно с останалите бг копейки?!
Не сте нужни тук!
Коментиран от #13, #14, #16
05:26 12.11.2025
7 Анджо
Коментиран от #12
05:27 12.11.2025
8 Кен-нефа Руспия
05:28 12.11.2025
9 Pyccкий Карлик
Поредно доказателство че с руснаци не се преговаря !!!
После ще ревнат за Одеса и София. Надявам че че украинците разбират това и ще намерят вътрешна сила и мотивация да продължат съпротивата !!! 👍
05:28 12.11.2025
10 Кастюкевич
05:30 12.11.2025
11 Ха Ха
До коментар #1 от "Руски убийци":Ако Русия не беше влязла в БГ след 2-та СВ за много кратко, сега границата ни с Гърция ще ше да минава през Стара Планина, е + Софийска околия. Запозная се какво е искала Гърция на преговорите, с подкрепа от нашите днешни атлантически "приятели" Англия и Франция
Коментиран от #17
05:31 12.11.2025
12 А в Косово
До коментар #7 от "Анджо":дори нямаше референдум и после се чудим как така случаят ,,Косово” се мултиплицира.
05:31 12.11.2025
13 Атина Палада
До коментар #6 от "...":Август минала година Путин покани всички българи желаещи да се отърват от евроатлантическото робство да се заселят в Русия. Заминали досега-0. ЗЕРО.
05:32 12.11.2025
14 Гледай
До коментар #6 от "...":си точките !
05:34 12.11.2025
15 Нека си плямпа
Коментиран от #20
05:34 12.11.2025
16 Същото се
До коментар #6 от "...":Отнася и за теб можеш да отидеш да се биеш за бандерите. Без храна , без лекарства в окопите с плъхове , а хайката на зеленски с милиони по света. Изглежда не си много щастлив европеец, щом обиждаш и си злобен. Можеш да отидеш и за прегърнеш урсула тя те зоведе до тук.
05:36 12.11.2025
17 Запознай се
До коментар #11 от "Ха Ха":Кои отцепи земята Северна Добруджа до река Дунав. И се опитваше да отцепи и земята Южна Добруджа до Стара Планина. Обаче нещо се задавиха. Македония я създадоха същите. И по планове са подготвяли отцепвснето на още земи, благодарение на безродниците. Създавайки фалшиви нации, като тракийска, шопска и други. За волжките българи да говорим ли? Обаче кръвта вода не става, що да правим, българи сме. Каква е тази сляпа вярност към "братята", които завладяват и режат парче по парче.
Коментиран от #19
05:38 12.11.2025
18 Иван
Коментиран от #21
05:39 12.11.2025
19 Иван
До коментар #17 от "Запознай се":Боклук, и Родопите на Гърция, но Чърчил и Англия са се застъпили за братска любима България. Нали така......боклук.
Коментиран от #24, #27
05:43 12.11.2025
20 Иван
До коментар #15 от "Нека си плямпа":Как руски бе, боклук??? Той е от Херсон, украинец ще трябва да е.
05:46 12.11.2025
21 Марш на работа!
До коментар #18 от "Иван":Марш!
05:47 12.11.2025
22 Доказано е!
05:48 12.11.2025
23 Артилерист
Коментиран от #25
05:49 12.11.2025
24 Точно така
До коментар #19 от "Иван":Руснаците с Иван Грозни начело съсипват и завладяват Казанското Канство, избиват българи. Но едва се говори за тези събития от страх. В Русия Москва имс паметници за възхвала терора над волжките българи. Иван се казва българоубиеца.
05:52 12.11.2025
25 Кочо
До коментар #23 от "Артилерист":Дишаш ли още?
05:53 12.11.2025
26 Дедо ви...
05:57 12.11.2025
27 Моля
До коментар #19 от "Иван":Това че Русия е извършила тези неща спрямо българския народ, не означава че съм на страната на Англия и Франция. Но мозъкът ви се ограничава до това че ако си срещу някой, то си от другите. Не съм срещу никой. Англия Франция и Русия са най-скапаните империи в света. Русия можеше да не прави такива неща срещу българите, това им е огромната грешка, но те си преследват техните интереси на империя. Това се отнася за Англия и Франция и други велики имперски сили, които не позволиха създаването на голяма обединена българска държава на балканите.
06:00 12.11.2025
28 Чалгакилър
До коментар #1 от "Руски убийци":Ако обичате, си запазете тъпотийките и тролските мнения за себе си и не ги публикувайте навсякъде по форумите. Хората не са длъжни да четат глупости и простотии, дори в коментарите под статиите.
06:01 12.11.2025