Сенатор от Херсонска област. Градът е руски, Зеленски беше ужасен, че е там
Сенатор от Херсонска област. Градът е руски, Зеленски беше ужасен, че е там

12 Ноември, 2025 04:59, обновена 12 Ноември, 2025 05:14

Той не се интересува от хората, живеещи в него, той иска „територия“, смята Игор Кастюкевич

Посещението на Володимир Зеленски в контролирания от украинските въоръжени сили град Херсон се проведе в атмосфера на страх, заяви сенатор Игор Кастюкевич от Херсонска област пред РИА Новости.

Зеленски посети Херсон във вторник, където проведе среща с военните и публикува снимки и видеоклипове от града.

„Пътуването на Зеленски до Херсон се проведе в атмосфера на страх. Дори от публикуваните снимки и видеоклипове е ясно с просто око, че Зеленски се ужасява от това да бъде в Херсон“, каза Кастюкевич.

Според него Зеленски не се интересува от хората, живеещи в Херсон, той иска „територия“. „Според международното право правото на самоопределение принадлежи на народа. И народът на Херсонска област направи своя избор още през 2022 г. – напълно легитимен, в съответствие с всички международни норми и правила. Следователно, колкото и Зеленски да се опитва да се хвали, колкото и видео селфита да прави за западната публика на фона на входните стели, Херсонска област е субект на Руската федерация“, каза сенаторът.

Кастюкевич нарече Херсон "руски град, който един ден ще се върне у дома в Русия".

„Днес, под окупацията на украинските въоръжени сили, градът е опустошен от глад, бедност и страх. Хората изпитват колосални проблеми с най-основните потребности – лишени са от вода, хляб, храна и лекарства“, каза сенаторът.


  • 1 Руски убийци

    40 23 Отговор
    Това Игорчич трябва да си получи заслуженото, легитимна цел е за нанасяне на военен удар. Същите хлебарки, които пуснаха Русия в България и Македония.

    Коментиран от #11, #28

    05:19 12.11.2025

  • 2 МАЙДАН

    24 38 Отговор
    Съд за Зеления престъпник !

    05:20 12.11.2025

  • 3 Констатирал отдавна

    37 24 Отговор
    Не се спряхте с долнопробната, рашистка пропаганда, ей... Всяка сутрин едно и същоЛaйнoГанeв ни сервира подобни пoмии.

    05:23 12.11.2025

  • 4 Проклятието на

    22 25 Отговор
    Зеленски. Всеки град до който си е правил селфи с табелката е превзет. Херсон е руски и скоро ще се върне в майка русия . Зеленски къде ще избяга не знам. Но няма да може да си харчи милионите , като го открият .

    Коментиран от #6

    05:23 12.11.2025

  • 5 селфи на дявола

    10 25 Отговор
    пред града означава, че свободата му е близо

    05:23 12.11.2025

  • 6 ...

    18 18 Отговор

    До коментар #4 от "Проклятието на":

    A защо и ти не заминеш за майка русия,заедно с останалите бг копейки?!
    Не сте нужни тук!

    Коментиран от #13, #14, #16

    05:26 12.11.2025

  • 7 Анджо

    16 12 Отговор
    Тоя идиот руски затова ли измисли славянска етнос за да владеят измислената етнос. Когато признаха Украйна в тези граници да са мислили, а не сега да си измислят поводи за война и въшливи референдуми. Никой не ги иска тия проклети руснаци.

    Коментиран от #12

    05:27 12.11.2025

  • 8 Кен-нефа Руспия

    12 11 Отговор
    Руски отанах само тоалетните чинии които бягащите от Херсон орки откраднаха.

    05:28 12.11.2025

  • 9 Pyccкий Карлик

    15 12 Отговор
    "...Херсон руски град който един ден ще се върне у дома в Русия..."

    Поредно доказателство че с руснаци не се преговаря !!!
    После ще ревнат за Одеса и София. Надявам че че украинците разбират това и ще намерят вътрешна сила и мотивация да продължат съпротивата !!! 👍

    05:28 12.11.2025

  • 10 Кастюкевич

    9 10 Отговор
    да ходи той да се разходи из Херсон без страх 🤣 Руските палячовци в безсилието си само това ли измислиха?

    05:30 12.11.2025

  • 11 Ха Ха

    15 15 Отговор

    До коментар #1 от "Руски убийци":

    Ако Русия не беше влязла в БГ след 2-та СВ за много кратко, сега границата ни с Гърция ще ше да минава през Стара Планина, е + Софийска околия. Запозная се какво е искала Гърция на преговорите, с подкрепа от нашите днешни атлантически "приятели" Англия и Франция

    Коментиран от #17

    05:31 12.11.2025

  • 12 А в Косово

    3 11 Отговор

    До коментар #7 от "Анджо":

    дори нямаше референдум и после се чудим как така случаят ,,Косово” се мултиплицира.

    05:31 12.11.2025

  • 13 Атина Палада

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "...":

    Август минала година Путин покани всички българи желаещи да се отърват от евроатлантическото робство да се заселят в Русия. Заминали досега-0. ЗЕРО.

    05:32 12.11.2025

  • 14 Гледай

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "...":

    си точките !

    05:34 12.11.2025

  • 15 Нека си плямпа

    9 6 Отговор
    Само за тоя, руски ypoд не бях чувал. 🤔

    Коментиран от #20

    05:34 12.11.2025

  • 16 Същото се

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "...":

    Отнася и за теб можеш да отидеш да се биеш за бандерите. Без храна , без лекарства в окопите с плъхове , а хайката на зеленски с милиони по света. Изглежда не си много щастлив европеец, щом обиждаш и си злобен. Можеш да отидеш и за прегърнеш урсула тя те зоведе до тук.

    05:36 12.11.2025

  • 17 Запознай се

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "Ха Ха":

    Кои отцепи земята Северна Добруджа до река Дунав. И се опитваше да отцепи и земята Южна Добруджа до Стара Планина. Обаче нещо се задавиха. Македония я създадоха същите. И по планове са подготвяли отцепвснето на още земи, благодарение на безродниците. Създавайки фалшиви нации, като тракийска, шопска и други. За волжките българи да говорим ли? Обаче кръвта вода не става, що да правим, българи сме. Каква е тази сляпа вярност към "братята", които завладяват и режат парче по парче.

    Коментиран от #19

    05:38 12.11.2025

  • 18 Иван

    5 7 Отговор
    Унищожаване на Тел Авив и нещата ще се оправят.

    Коментиран от #21

    05:39 12.11.2025

  • 19 Иван

    4 3 Отговор

    До коментар #17 от "Запознай се":

    Боклук, и Родопите на Гърция, но Чърчил и Англия са се застъпили за братска любима България. Нали така......боклук.

    Коментиран от #24, #27

    05:43 12.11.2025

  • 20 Иван

    1 4 Отговор

    До коментар #15 от "Нека си плямпа":

    Как руски бе, боклук??? Той е от Херсон, украинец ще трябва да е.

    05:46 12.11.2025

  • 21 Марш на работа!

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Иван":

    Марш!

    05:47 12.11.2025

  • 22 Доказано е!

    4 4 Отговор
    Светът ще стане много добро място за живеене само когато рязко намалеят рашистите и русофилите...

    05:48 12.11.2025

  • 23 Артилерист

    4 2 Отговор
    Киевската хунта и западните й началници доведоха състоянието в Украйна както е описано в последния абзац на статията.

    Коментиран от #25

    05:49 12.11.2025

  • 24 Точно така

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Руснаците с Иван Грозни начело съсипват и завладяват Казанското Канство, избиват българи. Но едва се говори за тези събития от страх. В Русия Москва имс паметници за възхвала терора над волжките българи. Иван се казва българоубиеца.

    05:52 12.11.2025

  • 25 Кочо

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Дишаш ли още?

    05:53 12.11.2025

  • 26 Дедо ви...

    1 1 Отговор
    Лицето лошо гледа не смейсе

    05:57 12.11.2025

  • 27 Моля

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Иван":

    Това че Русия е извършила тези неща спрямо българския народ, не означава че съм на страната на Англия и Франция. Но мозъкът ви се ограничава до това че ако си срещу някой, то си от другите. Не съм срещу никой. Англия Франция и Русия са най-скапаните империи в света. Русия можеше да не прави такива неща срещу българите, това им е огромната грешка, но те си преследват техните интереси на империя. Това се отнася за Англия и Франция и други велики имперски сили, които не позволиха създаването на голяма обединена българска държава на балканите.

    06:00 12.11.2025

  • 28 Чалгакилър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Руски убийци":

    Ако обичате, си запазете тъпотийките и тролските мнения за себе си и не ги публикувайте навсякъде по форумите. Хората не са длъжни да четат глупости и простотии, дори в коментарите под статиите.

    06:01 12.11.2025

