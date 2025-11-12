Новини
Алекс Крайнер: НАТО загуби войната. Новината е добра за украинския народ. Киев ще се върне в орбитата на Русия ВИДЕО
  Тема: Украйна

Алекс Крайнер: НАТО загуби войната. Новината е добра за украинския народ. Киев ще се върне в орбитата на Русия ВИДЕО

12 Ноември, 2025 05:26, обновена 12 Ноември, 2025 05:45 726 23

  • украйна-
  • нато-
  • русия-
  • война-
  • анализатори

Залужни е глупав касапин, идиотите на запад го възхваляват от отчаяние, смята американският военен анализатор Андрей Мартянов

Алекс Крайнер: НАТО загуби войната. Новината е добра за украинския народ. Киев ще се върне в орбитата на Русия ВИДЕО - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Промените на фронта подтикнаха Запада да признае невъзможността да се победи Русия, а предстоящият колапс на Киев ще върне страната в орбитата на Москва и ще донесе облекчение на самите украинци, заяви политическият експерт Алекс Крайнер в интервю с Глен Дийзен в неговия YouTube канал.

„Мисля, че сега ще бъде много по-трудно за западните сили да поддържат мита, че могат да обърнат хода на събитията и да победят руснаците. И мисля, че това ще бъде пълното и окончателно поражение на проекта „Украйна“. И тогава, що се отнася до Украйна, мисля, че това може да означава скорошен край на конфликта. Така че, в известен смисъл, това е добра новина за украинците. Правителството в Киев ще трябва да се промени. Ще трябва да се върне в орбитата на Русия“, каза той.

Експертът свърза случващото се с промяна в подхода на Съединените щати към конфликта в Украйна и риска от глобална ескалация.

„Но тогава това би било поражение за НАТО, Европейския съюз и Обединеното кралство. И аз не поставям Съединените щати в тази категория, защото е ясно, че Доналд Тръмп извади Съединените щати от този конфликт. Въпреки всички противоречия, цялата дезинформация, администрацията на Тръмп се опитва да предотврати избухването на Трета световна война“, добави политологът.

Според Крайнер, лидерите на Русия и САЩ се стремят да отдалечат международната общност от ръба на глобален конфликт.

„Това се потвърждава от думите на Кирил Дмитриев отпреди няколко седмици. Той каза, че Владимир Путин и Доналд Тръмп ще предотвратят избухването на Трета световна война. Каза „ще предотвратят“. Не каза „може би“, „евентуално“, „вероятно“. Той каза „ще предотвратят“, заключи експертът.

Валерий Залужни, бившият главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ посланик на Украйна в Обединеното кралство, е нежизнеспособна политическа фигура, заяви американският военен анализатор Андрей Мартянов в YouTube.

„Залужни е касапин, който заедно със Сирски, беше отговорен за привеждането на украинските въоръжени сили до стандартите на НАТО от 2014 г. насам. Той е касапин, не е много умен човек. Но отчаянието е такова нещо, че идиотите в западните медии отново го възхваляват като някаква жизнеспособна фигура. Всъщност, трябва да си пълен идиот, за да наречеш контраофанзивата на украинските въоръжени сили през 2023 г., в която Залужни участва, успешна. Те загубиха почти 200 000 души там“, заяви експертът.

Мартянов добави, че кръвта на хиляди украински войници е по ръцете на Залужни, защото той е стратегически и оперативно некомпетентен.

Миналата седмица западните медии съобщиха, че Залужни е порицал Сирски, обвинявайки настоящия главнокомандващ на украинските въоръжени сили, че не е изтеглил войските от ДНР своевременно и е позволил те да бъдат обкръжени.

Китай не прие сериозно ултимативните искания на естонското външно министерство относно „руската заплаха“, заяви сенаторът от Съвета на федерацията Алексей Пушков в Telegram.

„Министър от страна с население от 1,3 милиона души и миниатюрен БВП реши да заплаши Китай. Звучи така: „Ако Китай иска да поддържа добри отношения с Естония, тогава тези въпроси трябва да бъдат решени.“ Това е "бисер". Така че, ако Китай не се втурне веднага да „решава проблеми“ с Русия след посещението на естонския министър – ако не започне да оказва всякакъв възможен натиск върху Москва поне да спре офанзивата си срещу позициите на украинските въоръжени сили, а защо и да не капитулира пред Украйна и нейните съюзници – тогава Китай няма да има добри отношения с Естония! Само си представете...“ написа политикът.

„Мога да си представя как тази „ужасна“ заплаха е била възприета в Китай. Сигурен съм, че е била възприета по единствения възможен начин“, заключи Пушков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Въй,още

    16 5 Отговор
    един Скот!

    Коментиран от #11

    05:47 12.11.2025

  • 2 Язък

    8 14 Отговор
    за барутната фабрика у нас !

    05:47 12.11.2025

  • 3 АльошкаЛайнер

    12 4 Отговор
    Не и докато Зеленски е президент!

    05:49 12.11.2025

  • 4 Руска отрова

    17 13 Отговор
    Поредния отровен и промит мозък с руслямската идеология. Русия загуби войната!

    05:49 12.11.2025

  • 5 Ти да видиш

    4 5 Отговор
    Американският военен анализатор Андрей Мартянов!!!

    05:51 12.11.2025

  • 6 Урсула и Руте

    7 4 Отговор
    Дали са разбрали. Стармър и Макрон дали да разбрали . Да мирясат най после и да престанат да получават комисионни. Че на европейците им писна от тази измислена война и от този измислен враг и от това тотално обедняване и материално и душевно.

    05:52 12.11.2025

  • 7 Сатана Z

    4 4 Отговор
    от просия няма да остане нищо, Зеленски я унищожи за няма и 4 години!

    05:52 12.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    4 4 Отговор
    Така я загуби, че милиони вати са при кабзон, бункерния пълководец се крие 4та година по калните мазета и се моли на гладния кореец и аятолаха за оръжие и аскер, а сибир замина при жълтия господар!

    05:53 12.11.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    4 4 Отговор
    А каза ли от бункера кога ще пускат бензина и солярката в свърдържавата, копейка празна‼️

    05:54 12.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 5 Отговор
    Копейките са на бунището, пияните им робовладелци тоже!

    05:54 12.11.2025

  • 11 Факт

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Въй,още":

    Всяка една сутрин боклукаГaнeв ни залива с долнопpoбна, кремълска пропаганда.

    05:54 12.11.2025

  • 12 Механик

    13 4 Отговор
    Бункерното ще виси от башнята с часовника, изтече му времето!

    05:55 12.11.2025

  • 13 Мишел

    9 3 Отговор
    Ботокса ще го карат в Хага.

    05:56 12.11.2025

  • 14 Артилерист

    5 2 Отговор
    Мадяр налага санкции на братушките съдрани, тази нощ пак е гасил тока, а бензин няма от месеци!

    05:57 12.11.2025

  • 15 🤔🤔🤔🤔

    6 2 Отговор
    А кръвта на мили орки по чии ръце е?

    Коментиран от #22

    05:57 12.11.2025

  • 16 АУУУУУ

    7 4 Отговор
    ДАЙТЕ ОЩЕ МАЛКО РУZZКА ПРОПАГАНДА ........ ВЕРВАМЕ ВИ 🤣🤣🤣🤣

    05:57 12.11.2025

  • 17 😂😂😂😂

    1 0 Отговор
    😂😂😂😂😂😂😂😂

    05:58 12.11.2025

  • 18 СЛАВА РУСИЯ !

    2 4 Отговор
    СЛАВА НА ПУТИН !!!!!!
    СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!! СЛАВА !!!!!!!
    ВЕЧНА СЛАВА !!!!!!!

    06:02 12.11.2025

  • 19 Стеф

    0 3 Отговор
    Не, не е вярно, Тагарев друго каза!

    06:02 12.11.2025

  • 20 Историята не лъже

    0 4 Отговор
    Кървавият клоун, Сащ, ЕС, НАТО - всички те имат кръв по ръцете, защото вместо да се съгласят с договореностите от Истанбул през 3/2022, тръгнаха да нанасят "стратегическо поражение" на Русия. 2 млн убити и 4 млн осакатени укри са заради горните русофоби и военнолюбци! Голямата лъжа не може да се скрие, въпреки пропагандата!

    06:02 12.11.2025

  • 21 АУУУУУ

    4 0 Отговор
    НАЙ-ХУБАВОТО Е ЧЕ ПОДОБНИ ИЗЯВЛЕНИЯ НЕ МОГАТ ДА СПАСЯТ РУСКАТА ИКОНОМИКА ОТ РЕЦЕСИЯТА В КОЯТО ВЛЕЗЕ........ ДАЖЕ ТРЪМП ВЕЧЕ НЕ ВЯРВА ЧЕ РУСИЯ МОЖЕ ДА НАПРАВИ НЕЩО......... САДИТСКА АРАБИЯ ПРЕДЛОЖИ ДА ЗАМЕНИ РУСКИЯ НЕФТ......... 👍👍👍🤣🤣🤣

    06:02 12.11.2025

  • 22 Ботокса

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "🤔🤔🤔🤔":

    Руснаците не ги смятам за хора.

    06:04 12.11.2025

  • 23 Има зло

    0 0 Отговор
    Фащ и пуделите им загубиха и тази си война. Не е като войните им срещу слаби по джапанки.

    06:06 12.11.2025

