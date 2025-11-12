Германия праща още 40 млн. евро помощ на Украйна за зимата

Предвид продължаващите руски атаки срещу инфраструктурата на Украйна, Германия ще изпрати допълнителни 40 милиона евро зимна помощ на Украйна, заяви снощи външният министър на Федералната република Йохан Вадефул, цитиран от ДПА и БТА.



"Помагаме да се поддържат топли и осветени домовете и да се гарантира, че Русия няма да успее да сломи морала на защитаващите родината си със своите целенасочени терористични атаки срещу цивилните газови доставки и отопление", заяви Вадефул по време на среща на външните министри на Г-7 в Канада.



Парите ще бъдат използвани за хуманитарни мерки, като ремонт на отоплителни системи и повредени къщи, както и ца доставка на генератори, одеяла и хигиенни продукти.



Народът на Украйна е изправен пред четвъртата си зима на война, като температурите често падат до минус 20 градуса.



Според Агенцията на ООН за бежанците над 12 млн. души в страната се нуждаят от помощ. Агенцията в момента подкрепя почти 400 000 души с финансови средства, отоплителни уреди, генератори и устройства за съхранение на енергия.



Германия е един от най-важните поддръжници на Украйна, но поради съкращения в бюджета на Министерството на външните работи, хуманитарната помощ за страната тази година е намаляла. През 2024 г. приносът на Германия е бил над 400 милиона евро, но тази година е намален повече от двойно.

Върховният съд на Австралия постанови днес, че правителството може да си върне земята, която Русия е наела за построяването на ново посолство, но заяви, че Москва трябва да бъде компенсирана, предаде ДПА.



През юни 2023 г. австралийското правителство прие закон, за да попречи на Русия да построи посолство близо до парламента на страната в Канбера поради опасения за националната сигурност.



Съдът постанови, че австралийското правителство е приело валидни федерални закони за възстановяване на парцела, което първоначално е предоставено под наем през 2008 г.



Съдът също така установи, че правителството е длъжно да плати на Русия "разумно обезщетение".



През 2023 г. австралийският премиер Антъни Албанезе заяви, че неговото правителство е "получило много ясни съвети за сигурност относно риска, представляван от новото руско присъствие толкова близо до сградата на парламента".



Москва все още има присъствие в Австралия в настоящите си имоти в Грифит, предградие на Канбера.