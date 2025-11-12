Новини
МО на Русия: Превзехме Новоуспеновско и източната част на Купянск, напредваме към Гуляйполе
МО на Русия: Превзехме Новоуспеновско и източната част на Купянск, напредваме към Гуляйполе

12 Ноември, 2025 05:55, обновена 12 Ноември, 2025 06:09 2 297 59

Украински дронове предизвикаха пожар в индустриална зона в Будьоновск, в Ставрополски край на Русия

МО на Русия: Превзехме Новоуспеновско и източната част на Купянск, напредваме към Гуляйполе - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Според Министерството на отбраната на Русия, през последните 24 часа руските въоръжени сили са превзели окончателно село Новоуспеновско в Запорожка област, източната част на Купянск в Харковска област, 256 сгради в Красноармейск и 98 в Рог в ДНР.

В Димитров войскови части напредват в микрорайон Восточни, в южната част на града и към микрорайон Западни.

Пункт за разполагане на чуждестранни наемници е унищожен близо до село Глубное в Сумска област, съобщиха руските сили за сигурност пред РИА Новости.

Превземането на Новоуспеновско от руската армия влоши оперативната и тактическа обстановка на украинските въоръжени сили в Гуляйполе, Запорожка област, където руските сили напредват по 10-километров фронт, заяви военният експерт Андрей Марочко заяви пред ТАСС.

Той смята, че с превземането на Новоуспеновско руските сили ще напреднат както в Запорожка, така и в Днепропетровска област. „Това едновременно ще създаде буферна зона, която допълнително ще защити жителите на Запорожка област на Руската федерация“, обясни Марочко.

Руското министерство на отбраната обяви освобождаването на Новоуспеновски на 11 ноември.

Пожар, причинен от отломки от свалени дронове, е избухна в индустриална зона в Будьоновск, в Ставрополски край на Русия. Няма жертви, съобщи губернаторът Владимир Владимиров.

„Над военен окръг Будьоновск, силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия отблъснаха атака от украински дронове. Отломки от свалени дронове предизвикаха пожар в индустриалната зона на Будьоновск. Пожарни екипи и аварийни служби работят на мястото на инцидента. Според оперативни доклади няма жертви, жилищните сгради не са повредени, а животоподдържащите системи работят нормално“, написа той в своя Telegram канал.


Русия
  • 1 Българин....

    42 6 Отговор
    Бавно но славно! Следва Одеса!

    Коментиран от #43, #56

    06:10 12.11.2025

  • 2 Бааааа

    9 19 Отговор
    То това на 10 километра от руската граница.

    Коментиран от #38, #49

    06:11 12.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЪХЪ

    6 13 Отговор
    И пак отломки.

    06:13 12.11.2025

  • 5 Сесесере

    11 26 Отговор
    Нали беше есвео и освобождаваха, сега вече е война и превземат! Руска му работа, пияна!

    06:14 12.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Марш на работа!

    5 19 Отговор

    До коментар #6 от "СЛАВА РУСИЯ !":

    Марш!

    06:16 12.11.2025

  • 8 Риа новости

    6 16 Отговор
    😂😂😂😂
    МО на Русия съобщи
    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #33, #35

    06:17 12.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И НЕКА И ДНЕС

    23 5 Отговор

    До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    УКРОП......СКОТО КВИЧЕНЕ ПРОДЪЛЖИ
    АЙДЕ ТРИ ЧЕТИРИ
    КВИИИИИИИИК

    06:21 12.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Данко Харсъзина

    19 3 Отговор
    Гр. ДИМИТРОВ е кръстен на българина Г. Димитров. Украинците промениха името.

    Коментиран от #24

    06:29 12.11.2025

  • 17 Инфо

    19 4 Отговор
    "Залужни е касапин, който заедно със Сирски, беше отговорен за привеждането на украинските въоръжени сили до стандартите на НАТО от 2014 г. насам. Той е касапин, не е много умен човек. Но отчаянието е такова нещо, че идиотите в западните медии отново го възхваляват като някаква жизнеспособна фигура. Всъщност, трябва да си пълен идиот, за да наречеш контраофанзивата на украинските въоръжени сили през 2023 г., в която Залужни участва, успешна. Те загубиха почти 650 000 души там“, заяви експертът.

    06:29 12.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данко Харсъзина

    12 4 Отговор
    В Запорожие ще е ударът. Покровск е само за отвличане на вниманието.

    06:45 12.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гончар Романенко

    4 3 Отговор
    В Гуляйполе е роден Нестор Махно.

    06:48 12.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Къде заровиха

    5 9 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Мръшата на Г. Димитров?

    Коментиран от #45

    06:51 12.11.2025

  • 25 Срам

    6 2 Отговор
    Милен само прави реклама на Русия.

    06:51 12.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Презвитер Козма

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Може и да посети, обаче крадците на никове имат специален казан в Ада, с гориво на "Уестингхаус"!

    07:02 12.11.2025

  • 30 007

    4 1 Отговор
    ГуляйПоле = ГуляйВася

    07:06 12.11.2025

  • 31 007

    11 2 Отговор
    Слава Великой России!!!

    07:07 12.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    19 1 Отговор

    До коментар #8 от "Риа новости":

    Ех, деца!
    Едно време, за да научим новините, слушахме
    "Свободна Европа", защото "Говори Москва
    ни лъжеше колко сме добре❗
    Дне, за да научим новините, слушаме
    "Говори Москва" защото "Свободна Европа"
    ни лъжи колко сме добре ❗

    07:10 12.11.2025

  • 34 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 2 Отговор
    Тъжен БЕЗПЛАТЕН квич на галките корморани.

    07:10 12.11.2025

  • 35 Укринформ

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Риа новости":

    Украйна е претърпяла поражение на езиковия фронт, твърди „съзнателният“ писател Андрий Кокотюха на страниците на „Газета по-украински“. Това, което най-много разстройва езиковите неонацисти, е нежеланието на киевските ученици и техните родители да общуват на украински в ежедневието; те предпочитат да говорят руски. Украински новини.

    07:11 12.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 чекисть..

    10 2 Отговор
    И да търкаш и да не търкаш..няма излизане на бандерците от покровскье

    07:13 12.11.2025

  • 38 Георги

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бааааа":

    нещо не си разбрал. В момента е точно на руската граница.

    07:14 12.11.2025

  • 39 Лука

    4 1 Отговор
    Украинските въоръжени сили все по-често се набират от всякакъв вид сбогом, пише Фокус. Според екстремиста Максим Жорин, набирането на бездомни, възрастни и болни изобщо не е помогнало на армията. Той смята, че единственото решение за украинските въоръжени сили е подобрените технологии и висококачественият кадър, докато здравите мъже са избягали в Европа.

    07:16 12.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Укринформ

    5 2 Отговор
    Огнищата на газова гангрена зачестиха сред украинските войници, съобщава „Телеграф“. Това опасно заболяване, което почти винаги е фатално, се смяташе за практически изкоренено в Европа. Възраждането му се дължи на невъзможността за бърза евакуация на ранените поради широкото използване на дронове. Смъртността сред украинските войници достига до 100%.

    Коментиран от #47

    07:19 12.11.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Крим

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Перо":

    Чей Крим

    07:26 12.11.2025

  • 45 Знайко

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Къде заровиха":

    Седми парцел на Орландо. До Тодор, Васко Коларов, Жоро Кирката, Джурката Пешо Дамаджаната и другите от дружинката. Едно време ги пазеше милицай. Че да не вземат да станат и да се върнат.

    07:28 12.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Незнайно, как, но!

    3 6 Отговор

    До коментар #41 от "Укринформ":

    Заболяемоста от СПИН в руската армия след 2022 година се е увеличила с 2 000(?) процента.

    Коментиран от #54

    07:31 12.11.2025

  • 48 Ачо

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Да,ама-НЕ...!":

    Руснаците ги копат общо с багер. Копане от нов вид. Затова не може да им се хване точната бройка.

    07:32 12.11.2025

  • 49 Морски

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бааааа":

    Те и германците 3 години бяха в Сталинград ама рухнаха и после червената армия по инерция до Берлин.Същото е сега и с частната армия на НАТО-ВСУ+натовските наемници.Ше бъдат изтощени и ще рухнат,а после Русия ще стигне до там докъдето прецени

    Коментиран от #50, #51

    07:38 12.11.2025

  • 50 Йоската Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Морски":

    Стигат.

    07:39 12.11.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 гдфгфдг

    1 1 Отговор
    Дядо Иван идва ,част от екипа на факти в Сибир

    07:43 12.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Пълен смях

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин....":

    Каква Одеса? Едно време Париж, Лисабон и Рим превземахте за месец, а сега пета година "още малко и Одеса".

    Коментиран от #58

    07:46 12.11.2025

  • 57 Брамасутра

    0 2 Отговор
    Край Москва имало ново военно гробище за участниците във СВО от областта. За да стигнеш от единия до другия край си требело маршрутка.

    А отделно мобилните крематории и крематория в Ростов не са спирали да пушат от 2022ра.

    07:50 12.11.2025

  • 58 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Пълен смях":

    След, като сме ги превземали значи, че някой ги е губил! И сега е така! Никой за никъде не бърза! А и така е по- гадно да те пекат на бавен огън!

    07:56 12.11.2025

  • 59 Гришо Велчев

    0 0 Отговор
    Превзели са, ама дръжки. В момента се намирам именно в Новоуспеновско, доброволец съм в украинската армия. Рашагите се намират на 45+ км оттук и яко ги пържим с дронове. Не вярвайте на руската пропаганда и деизнформация.

    08:04 12.11.2025

