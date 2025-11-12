МО на Русия: Превзехме Новоуспеновско и източната част на Купянск, напредваме към Гуляйполе

Според Министерството на отбраната на Русия, през последните 24 часа руските въоръжени сили са превзели окончателно село Новоуспеновско в Запорожка област, източната част на Купянск в Харковска област, 256 сгради в Красноармейск и 98 в Рог в ДНР.
В Димитров войскови части напредват в микрорайон Восточни, в южната част на града и към микрорайон Западни.
Пункт за разполагане на чуждестранни наемници е унищожен близо до село Глубное в Сумска област, съобщиха руските сили за сигурност пред РИА Новости.
Превземането на Новоуспеновско от руската армия влоши оперативната и тактическа обстановка на украинските въоръжени сили в Гуляйполе, Запорожка област, където руските сили напредват по 10-километров фронт, заяви военният експерт Андрей Марочко заяви пред ТАСС.
Той смята, че с превземането на Новоуспеновско руските сили ще напреднат както в Запорожка, така и в Днепропетровска област. „Това едновременно ще създаде буферна зона, която допълнително ще защити жителите на Запорожка област на Руската федерация“, обясни Марочко.
Руското министерство на отбраната обяви освобождаването на Новоуспеновски на 11 ноември.
Пожар, причинен от отломки от свалени дронове, е избухна в индустриална зона в Будьоновск, в Ставрополски край на Русия. Няма жертви, съобщи губернаторът Владимир Владимиров.
„Над военен окръг Будьоновск, силите за противовъздушна отбрана на Министерството на отбраната на Русия отблъснаха атака от украински дронове. Отломки от свалени дронове предизвикаха пожар в индустриалната зона на Будьоновск. Пожарни екипи и аварийни служби работят на мястото на инцидента. Според оперативни доклади няма жертви, жилищните сгради не са повредени, а животоподдържащите системи работят нормално“, написа той в своя Telegram канал.
1 Българин....
Коментиран от #43, #56
06:10 12.11.2025
2 Бааааа
Коментиран от #38, #49
06:11 12.11.2025
4 ЪХЪ
06:13 12.11.2025
5 Сесесере
06:14 12.11.2025
7 Марш на работа!
До коментар #6 от "СЛАВА РУСИЯ !":Марш!
06:16 12.11.2025
8 Риа новости
МО на Русия съобщи
😂😂😂😂😂
Коментиран от #33, #35
06:17 12.11.2025
14 И НЕКА И ДНЕС
До коментар #10 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":УКРОП......СКОТО КВИЧЕНЕ ПРОДЪЛЖИ
АЙДЕ ТРИ ЧЕТИРИ
КВИИИИИИИИК
06:21 12.11.2025
16 Данко Харсъзина
Коментиран от #24
06:29 12.11.2025
17 Инфо
06:29 12.11.2025
20 Данко Харсъзина
06:45 12.11.2025
22 Гончар Романенко
06:48 12.11.2025
24 Къде заровиха
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Мръшата на Г. Димитров?
Коментиран от #45
06:51 12.11.2025
25 Срам
06:51 12.11.2025
29 Презвитер Козма
До коментар #28 от "Механик":Може и да посети, обаче крадците на никове имат специален казан в Ада, с гориво на "Уестингхаус"!
07:02 12.11.2025
30 007
07:06 12.11.2025
31 007
07:07 12.11.2025
33 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #8 от "Риа новости":Ех, деца!
Едно време, за да научим новините, слушахме
"Свободна Европа", защото "Говори Москва
ни лъжеше колко сме добре❗
Дне, за да научим новините, слушаме
"Говори Москва" защото "Свободна Европа"
ни лъжи колко сме добре ❗
07:10 12.11.2025
34 Др.Тодор Живков 🇧🇬
07:10 12.11.2025
35 Укринформ
До коментар #8 от "Риа новости":Украйна е претърпяла поражение на езиковия фронт, твърди „съзнателният“ писател Андрий Кокотюха на страниците на „Газета по-украински“. Това, което най-много разстройва езиковите неонацисти, е нежеланието на киевските ученици и техните родители да общуват на украински в ежедневието; те предпочитат да говорят руски. Украински новини.
07:11 12.11.2025
37 чекисть..
07:13 12.11.2025
38 Георги
До коментар #2 от "Бааааа":нещо не си разбрал. В момента е точно на руската граница.
07:14 12.11.2025
39 Лука
07:16 12.11.2025
41 Укринформ
Коментиран от #47
07:19 12.11.2025
44 Крим
До коментар #43 от "Перо":Чей Крим
07:26 12.11.2025
45 Знайко
До коментар #24 от "Къде заровиха":Седми парцел на Орландо. До Тодор, Васко Коларов, Жоро Кирката, Джурката Пешо Дамаджаната и другите от дружинката. Едно време ги пазеше милицай. Че да не вземат да станат и да се върнат.
07:28 12.11.2025
47 Незнайно, как, но!
До коментар #41 от "Укринформ":Заболяемоста от СПИН в руската армия след 2022 година се е увеличила с 2 000(?) процента.
Коментиран от #54
07:31 12.11.2025
48 Ачо
До коментар #46 от "Да,ама-НЕ...!":Руснаците ги копат общо с багер. Копане от нов вид. Затова не може да им се хване точната бройка.
07:32 12.11.2025
49 Морски
До коментар #2 от "Бааааа":Те и германците 3 години бяха в Сталинград ама рухнаха и после червената армия по инерция до Берлин.Същото е сега и с частната армия на НАТО-ВСУ+натовските наемници.Ше бъдат изтощени и ще рухнат,а после Русия ще стигне до там докъдето прецени
Коментиран от #50, #51
07:38 12.11.2025
50 Йоската Кобзон
До коментар #49 от "Морски":Стигат.
07:39 12.11.2025
53 гдфгфдг
07:43 12.11.2025
56 Пълен смях
До коментар #1 от "Българин....":Каква Одеса? Едно време Париж, Лисабон и Рим превземахте за месец, а сега пета година "още малко и Одеса".
Коментиран от #58
07:46 12.11.2025
57 Брамасутра
А отделно мобилните крематории и крематория в Ростов не са спирали да пушат от 2022ра.
07:50 12.11.2025
58 Ами
До коментар #56 от "Пълен смях":След, като сме ги превземали значи, че някой ги е губил! И сега е така! Никой за никъде не бърза! А и така е по- гадно да те пекат на бавен огън!
07:56 12.11.2025
59 Гришо Велчев
08:04 12.11.2025