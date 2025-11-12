Новини
Свят »
Великобритания »
Великобритания с нови ограничения срещу руския енергиен сектор

Великобритания с нови ограничения срещу руския енергиен сектор

12 Ноември, 2025 07:22, обновена 12 Ноември, 2025 07:43 553 12

  • великобритания-
  • природен газ-
  • русия-
  • енергиен сектор

Лондон планира да забрани услуги, свързани с износа на руски втечнен природен газ, и обяви финансова помощ за Украйна

Великобритания с нови ограничения срещу руския енергиен сектор - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания възнамерява да забрани на компании да предоставят услуги като транспорт, застраховка и други дейности, подпомагащи износа на руски втечнен природен газ. Мярката е част от поредния опит на Лондон да подкрепи Украйна в нейната война срещу Русия, като ограничи приходите, постъпващи в руската икономика, съобщава агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

През октомври Европейският съюз одобри нов пакет санкции, който предвижда пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ, влизаща в сила от 1 януари 2027 г. В същото време Великобритания и Съединените щати насочиха своите ограничения към двете най-големи руски петролни корпорации - „Лукойл“ и „Роснефт“.

Британското правителство заяви във вторник, че планира да отиде още по-далеч, като прекрати достъпа на Русия до международни компании, предлагащи услуги, свързани с износа на втечнен природен газ.

„Забраната ще бъде въведена поетапно през 2026 г., в координация с нашите европейски партньори“, се посочва в изявление на Британското външно министерство, направено преди срещата на външните министри на Г-7 в Канада.

Освен това Великобритания обяви отпускането на 17,5 милиона долара за подпомагане възстановяването на енергийния сектор на Украйна и за оказване на помощ на гражданите, най-силно засегнати от липсата на отопление и електроенергия.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малобритания

    6 1 Отговор
    да мирува в ъгъла щото ще има кютек

    07:44 12.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 1 Отговор
    А нещо за оня мЕлЕон дето рошльото го прибрал за да убеди ZE да не подписва в Истанбул ❗

    07:44 12.11.2025

  • 3 Доротей

    5 2 Отговор
    Абе кои са Малобритания ,че на някой да му пука за санкциите им ?

    07:44 12.11.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор
    Микробритания се напъват.

    Ама само поПръц.кват и се на акват.

    07:44 12.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    6 1 Отговор
    Европейците са малоумници !!! Вижда се ясно , че всички ограничения и санкции са срещу Европа !!! На Русия нищо и няма , и Англия и САЩ го виждат и знаят! Значи , говедарите и кръвосмесителите в сговор унищожават Европа !!! А в Европа - Урсулианци...!!!

    07:47 12.11.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    2 0 Отговор
    Кога ще си приберем златото от венецианците у сититУ ?

    Коментиран от #9

    07:48 12.11.2025

  • 8 Някой

    3 0 Отговор
    Аз предлагам Израел да бъде преместен В Англия и освободена Палестина - преди колония на Великобритания, на която виждат сметката. На 42 държави национален празник е независимост от Великобритания (включително на САЩ), на част мешано с независимост и от на Франция. Държат още около 6 държави.

    07:50 12.11.2025

  • 9 тея дни

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    им занесохме още 2 тона заради ойрото

    Коментиран от #11

    07:51 12.11.2025

  • 10 БЕЗСИЛИЕНА ЛАНОБРИТИТЕ ВМИРИСАНИ

    2 1 Отговор
    НЕ ВАЖИТЕ , БЕЗСИЛНИ СТЕ , РУСИЯ ЩЕ СИ ГО ПРЕМЕСТИ В ПОСОКА ОСТРОВА !! ПОЗДРАВИ НА БОРЕТО ,СДОБИ СЕ С НЯКОЛКО МИЛИОНА , ЕЕЕЕЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЗЕЛЬО ,РАЗБИРА СЕ !!!. РЕДНО Е ДА СПОДЕЛИ ПЕЧАЛБАТА С НЕГО!

    Коментиран от #12

    08:01 12.11.2025

  • 11 мхм

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "тея дни":

    Руснаците върнаха ли ни осемте вагона злато което завлекоха 1944 от България? Колко пъти по два тона е това?

    08:03 12.11.2025

  • 12 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "БЕЗСИЛИЕНА ЛАНОБРИТИТЕ ВМИРИСАНИ":

    Шефа отдавна каза, че санкциите не действат и само ни правят по-силни.

    08:04 12.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания