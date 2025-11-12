Великобритания с нови ограничения срещу руския енергиен сектор

Великобритания възнамерява да забрани на компании да предоставят услуги като транспорт, застраховка и други дейности, подпомагащи износа на руски втечнен природен газ. Мярката е част от поредния опит на Лондон да подкрепи Украйна в нейната война срещу Русия, като ограничи приходите, постъпващи в руската икономика, съобщава агенция „Ройтерс“, предава News.bg.
През октомври Европейският съюз одобри нов пакет санкции, който предвижда пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ, влизаща в сила от 1 януари 2027 г. В същото време Великобритания и Съединените щати насочиха своите ограничения към двете най-големи руски петролни корпорации - „Лукойл“ и „Роснефт“.
Британското правителство заяви във вторник, че планира да отиде още по-далеч, като прекрати достъпа на Русия до международни компании, предлагащи услуги, свързани с износа на втечнен природен газ.
„Забраната ще бъде въведена поетапно през 2026 г., в координация с нашите европейски партньори“, се посочва в изявление на Британското външно министерство, направено преди срещата на външните министри на Г-7 в Канада.
Освен това Великобритания обяви отпускането на 17,5 милиона долара за подпомагане възстановяването на енергийния сектор на Украйна и за оказване на помощ на гражданите, най-силно засегнати от липсата на отопление и електроенергия.
1 малобритания
07:44 12.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
07:44 12.11.2025
3 Доротей
07:44 12.11.2025
4 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Ама само поПръц.кват и се на акват.
07:44 12.11.2025
6 Пич
07:47 12.11.2025
7 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #9
07:48 12.11.2025
8 Някой
07:50 12.11.2025
9 тея дни
До коментар #7 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":им занесохме още 2 тона заради ойрото
Коментиран от #11
07:51 12.11.2025
10 БЕЗСИЛИЕНА ЛАНОБРИТИТЕ ВМИРИСАНИ
Коментиран от #12
08:01 12.11.2025
11 мхм
До коментар #9 от "тея дни":Руснаците върнаха ли ни осемте вагона злато което завлекоха 1944 от България? Колко пъти по два тона е това?
08:03 12.11.2025
12 така е
До коментар #10 от "БЕЗСИЛИЕНА ЛАНОБРИТИТЕ ВМИРИСАНИ":Шефа отдавна каза, че санкциите не действат и само ни правят по-силни.
08:04 12.11.2025