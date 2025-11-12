Великобритания с нови ограничения срещу руския енергиен сектор

Великобритания възнамерява да забрани на компании да предоставят услуги като транспорт, застраховка и други дейности, подпомагащи износа на руски втечнен природен газ. Мярката е част от поредния опит на Лондон да подкрепи Украйна в нейната война срещу Русия, като ограничи приходите, постъпващи в руската икономика, съобщава агенция „Ройтерс“, предава News.bg.

През октомври Европейският съюз одобри нов пакет санкции, който предвижда пълна забрана за внос на руски втечнен природен газ, влизаща в сила от 1 януари 2027 г. В същото време Великобритания и Съединените щати насочиха своите ограничения към двете най-големи руски петролни корпорации - „Лукойл“ и „Роснефт“.

Британското правителство заяви във вторник, че планира да отиде още по-далеч, като прекрати достъпа на Русия до международни компании, предлагащи услуги, свързани с износа на втечнен природен газ.

„Забраната ще бъде въведена поетапно през 2026 г., в координация с нашите европейски партньори“, се посочва в изявление на Британското външно министерство, направено преди срещата на външните министри на Г-7 в Канада.

Освен това Великобритания обяви отпускането на 17,5 милиона долара за подпомагане възстановяването на енергийния сектор на Украйна и за оказване на помощ на гражданите, най-силно засегнати от липсата на отопление и електроенергия.